Program Guide 09-29-2016

CLASSICAL MUSIC WITH ROB GRIER

00:02:00 00:25:00 Ludwig van Beethoven Symphony No. 1 in C major Op 21 Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1032

00:29:00 00:30:30 Jacques Offenbach Le Papillon: Act 1 Richard Bonynge London Symphony Decca 4785437

01:02:00 00:33:45 Robert Schumann Davidsbündlertänze Op 6 Stephen Hough, piano VirginClas 90770

01:38:00 01:08:34 Johannes Brahms A German Requiem Op 45 Vienna Symphony Wolfgang Sawallisch Wilma Lipp, soprano; Franz Crass, bass; Vienna Singverein Philips 4788977

02:49:00 00:30:19 Felix Mendelssohn Piano Trio No. 2 in C minor Op 66 Emanuel Ax, piano; Itzhak Perlman, violin; Yo-Yo Ma, cello Sony 52192

03:21:00 00:33:48 Joachim Raff Symphony No. 4 in G minor Op 167 Hilary Davan Wetton Milton Keynes City Orchestra Hyperion 66628

03:57:00 00:28:31 Alexander Borodin String Quartet No. 2 in D major Cleveland Quartet Telarc 80178

04:27:00 00:27:44 Sergei Prokofiev Piano Concerto No. 3 in C major Op 26 BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10802

04:57:00 00:23:31 Étienne Méhul Symphony No. 3 in C major Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5185

05:22:00 00:16:15 Sergei Prokofiev The Love for Three Oranges: Suite Op 33 Walter Weller London Philharmonic Decca 4785437

05:40:00 00:06:12 John Bull Pavan in the Second Tone Alan Feinberg, piano Steinway 30019

05:42:00 00:05:18 Ludwig van Beethoven Scherzo from Sonata No. 18 Op 31 Peter Takács, piano Cambria 1175

05:48:00 00:06:29 Georg Philipp Telemann Suite for Recorder & Strings: Italian Philomel Baroque Orchestra Elissa Berardi, recorder Centaur 2366

05:56:00 00:02:57 Anton Bruckner Ave Maria in F major Ralph Woodward Fairhaven Singers Guild 7380

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC WITH JACQUELINE GERBER

06:07:00 00:03:38 Edward White Puffin' Billy Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66868

06:15:00 00:08:03 Gioacchino Rossini La Cenerentola: Overture Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 431653

06:25:00 00:08:39 Sir Malcolm Arnold Four Scottish Dances Op 59 Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 68901

06:40:00 00:03:15 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Serenade No. 11 for Winds Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 431683

06:45:00 00:05:24 Charles-Marie Widor Toccata from Organ Symphony No. 5 Op 42 Todd Wilson, organ MAA 11009

06:51:00 00:02:38 Gilbert & Sullivan HMS Pinafore: When I was a lad Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Richard Suart, baritone; Welsh National Opera Chorus Telarc 80374

06:54:00 00:01:06 Claude Debussy Page d'album Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460247

06:58:00 00:02:31 Henry Fillmore March "The Footlifter" Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

07:05:00 00:05:46 Nicolò Paganini Rondo from Violin Concerto No. 2 Op 7 Philippe Quint, violin; Dmitriy Cogan, piano Naxos 570703

07:13:00 00:05:53 Gustav Holst Brook Green Suite Howard Griffiths English Sinfonia Naxos 570339

07:20:00 00:02:55 Brian Dykstra Mixon Hall Rag Katherine DeJongh, flute; Brian Dykstra, piano Centaur 3161

07:25:00 00:02:17 Gioacchino Rossini The Barber of Seville: Act 2 Finale Orchestra of La Scala Riccardo Chailly Leo Nucci, baritone; Marilyn Horne, mezzo-soprano; Paolo Barbacini, tenor; La Scala Chorus CBS 37862

07:28:00 00:06:39 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 1: Prelude Sir Neville Marriner London Symphony Philips 4788977

07:40:00 00:07:16 Ludwig van Beethoven Andante from String Quartet No. 4 Op 18 Cypress String Quartet Avie 2348

07:50:00 00:02:04 Leo Brouwer Danza caracteristica Jason Vieaux, guitar Azica 71287

07:53:00 00:01:34 Michael Praetorius Terpsichore: Courante à 4 New London Consort l'Oiseau 4759101

07:55:00 00:03:16 Jacques Offenbach The Tales of Hoffmann: Barcarolle BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Liverpool Philharmonic Choir Chandos 9765

BBC NEWS

08:07:00 00:05:17 Alexander Borodin Scherzo from Symphony No. 2 Sir Simon Rattle Berlin Philharmonic EMI 273

08:15:00 00:07:11 Gustav Holst The Planets: Mars Op 32 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic DeutGram 4763793

08:23:00 00:02:54 George Frideric Handel Messiah: Lift up your heads Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80344

08:30:00 00:03:11 Jules Massenet Le Cid Ballet Suite: Castillan Richard Bonynge National Philharmonic Decca 4785437

08:33:00 00:01:50 Jules Massenet Le Cid Ballet Suite: Aragonaise Richard Bonynge National Philharmonic Decca 4785437

08:40:00 00:07:55 Joseph Lanner Waltz 'Evening Stars' Op 180 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic DeutGram 4763793

08:50:00 00:03:53 Ignace Jan Paderewski Minuet in G major Op 14 Daniell Revenaugh, piano Seraphim 73300

08:55:00 00:03:39 Dmitri Shostakovich Hamlet: Ball at the Palace Op 116 Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Brilliant 6735

09:08:00 00:15:30 Richard Strauss Till Eulenspiegel's Merry Pranks Op 28 Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

09:28:00 00:04:51 Richard M & Robert B Sherman Mary Poppins: Medley Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra Azica 72216

09:35:00 00:04:26 Jean-Philippe Rameau The Hen from Concert No. 6 en sextuor Marc Minkowski Musicians of the Louvre DeutGram 4795448

09:55:00 00:03:20 Gabriel Fauré Barcarolle No. 6 in E flat major Op 70 Charles Owen, piano Avie 2240

CLASSICAL MUSIC WITH MARK SATOLA

10:00:00 00:02:13 Alexander Glazunov Ballet Scenes: Marionettes Op 52 Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

10:03:00 00:02:27 Igor Stravinsky Pétrouchka: Russian Dance Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 4795448

10:08:00 00:12:27 Muzio Clementi Piano Sonata in B flat major Op 24 Nikolai Demidenko, piano Hyperion 66808

10:24:00 00:05:02 Jean Sibelius Kuolema: Valse triste Op 44 Daniel Barenboim West-Eastern Divan Orchestra Warner 62190

10:30:00 00:04:09 Emmanuel Chabrier Habanera Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

10:37:00 00:04:42 Isaac Albéniz Suite Española: Cádiz Op 47 Jason Vieaux, guitar Azica 71224

10:43:00 00:05:50 Antonín Dvorák Polonaise in E flat major Václav Neumann Czech Philharmonic Orchestra Orfeo 180891

10:50:00 00:26:42 Claude Debussy String Quartet in G minor Op 10 Quartetto Italiano Philips 4788977

11:20:00 00:09:36 Gioacchino Rossini The Siege of Corinth: Overture Thomas Schippers London Symphony EMI 64335

11:32:00 00:08:50 Joaquín Turina Rapsodia sinfónica Op 66 London Philharmonic Rafael Frühbeck de Burgos Alicia de Larrocha, piano Decca 410289

11:43:00 00:09:14 Carl Philipp Emanuel Bach Sinfonia in E flat Karl Richter Munich Bach Orchestra DeutGram 4795448

11:54:00 00:04:44 Claude Champagne Danse villageoise Yoav Talmi Quebec Symphony Orchestra Analekta 3156

BBC NEWS

12:12:00 00:07:55 Riccardo Drigo Pas de deux for Adam's 'Le Corsaire' Richard Bonynge London Symphony Decca 433862

12:21:00 00:09:06 Anton Rubinstein The Demon: Ballet Music Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 71

12:31:00 00:03:27 Fritz Kreisler Variations on a Theme of Corelli James Ehnes, violin; Eduard Laurel, piano Analekta 3159

12:38:00 00:04:31 Pablo de Sarasate Introduction & Tarantella Op 43 Abbey Road Ensemble Lawrence Foster Itzhak Perlman, violin EMI 55475

12:46:00 00:09:17 Julius Fucik Winter Storms Waltz Op 184 Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

12:57:00 00:03:10 William Kroll Banjo and Fiddle Nadja Salerno-Sonnenberg, vn; Sandra Rivers, piano EMI 54576

BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA

13:01:00 00:49:24 Gustav Holst The Planets Op 32 BBC Philharmonic Sir Andrew Davis Women of the; Manchester Chamber Choir Chandos 5086

13:52:00 00:05:04 Benjamin Britten Paul Bunyan: Overture Steuart Bedford London Symphony Naxos 557197

14:00:00 00:03:49 John Morris Young Frankenstein: A Transylvanian Gil Shaham, violin; Jonathan Feldman, piano DeutGram 463483

14:04:00 00:02:43 Irving Berlin Puttin' on the Ritz Brandenburg State Orchestra Howard Griffiths Fine Arts Brass Klanglogo 1506

14:09:00 00:15:25 Franz Liszt Totentanz London Philharmonic Bernard Haitink Alfred Brendel, piano Philips 4788977

14:26:00 00:04:05 Claudio Grafulla March "Washington Grays" Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7504

14:33:00 00:11:41 Maurice Ravel La valse Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 50605

14:47:00 00:10:31 Alexander Borodin Prince Igor: Overture Robert Shaw Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80039

15:01:00 00:14:07 Antonín Dvorák Hussite Overture Op 67 István Kertész London Symphony Decca 4785437

15:17:00 00:10:00 Giovanni Battista Sammartini Symphony in A major Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 557298

15:29:00 00:03:44 Camille Saint-Saëns Ascanio: Waltz-Finale Geoffrey Simon London Philharmonic Cala 4031

15:36:00 00:04:54 Josef Suk Waltz from Serenade for Strings Op 6 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447109

15:48:00 00:08:24 Richard Wagner Siegfried: Forest Murmurs Daniel Barenboim Chicago Symphony Orchestra Erato 45786

15:58:00 00:04:32 Jacques Offenbach Le Papillon: Valse des rayons Richard Bonynge London Symphony Decca 444827

CLASSICAL MUSIC WITH BILL O'CONNELL

16:06:00 00:03:48 Gustav Holst The Planets: Mercury Op 32 Zubin Mehta Los Angeles Philharmonic Decca 4785437

16:13:00 00:10:46 Carl Maria von Weber Scherzo & Finale from Symphony No. 1 Op 19 John Georgiadis Queensland Symphony Naxos 550928

16:27:00 00:07:00 Erich Wolfgang Korngold A Midsummer Night's Dream: Overture Gerd Albrecht Deutsches Symphonie Berlin CPO 999449

16:37:00 00:02:27 Edvard Grieg Norwegian Dance No. 2 Op 35 Petri Sakari Iceland Symphony Chandos 9028

16:41:00 00:07:42 Camille Saint-Saëns Omphale's Spinning Wheel Op 31 Charles Dutoit Philharmonia Orchestra Decca 4785437

16:52:00 00:03:05 Scott Joplin The Cascades Joshua Rifkin, piano Nonesuch 79159

17:05:00 00:05:38 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Nocturne Op 61 George Szell Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

17:13:00 00:09:22 Johannes Brahms Finale from Symphony No. 4 Op 98 Eduard van Beinum Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

17:26:00 00:09:28 Georg Philipp Telemann Water Music Suite: Overture Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 413788

17:41:00 00:04:23 Kurt Weill Lost in the Stars Lara Downes, piano Steinway 30016

17:47:00 00:02:23 Bohuslav Martinu Dumka No. 2 'Contemplation' Lara Downes, piano Steinway 30016

17:52:00 00:03:10 Maurice Ravel Mother Goose: The Fairy Garden Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80601

17:56:00 00:02:56 Henri Tomasi Finale from Trumpet Concerto Philharmonia Orchestra Esa-Pekka Salonen Wynton Marsalis, trumpet CBS 42096

17:57:00 00:02:07 Anthony Holborne Galliard 'My selfe' Jordi Savall Hespèrion XXI AliaVox 9813

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL

18:09:00 00:19:30 Jules Massenet Le Cid: Ballet Suite Richard Bonynge National Philharmonic Decca 4785437

18:31:00 00:04:27 Felix Mendelssohn Scherzo from Octet for Strings Op 20 Cleveland Quartet Meliora String Quartet Telarc 80142

18:37:00 00:03:50 Felix Mendelssohn Scherzo from Piano Trio No. 1 Op 49 Emanuel Ax, piano; Itzhak Perlman, violin; Yo-Yo Ma, cello Sony 52192

18:43:00 00:10:32 Maurice Ravel Sonatine Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 901811

18:57:00 00:01:21 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Fairies' Philippe Herreweghe Orchestre des Champs-Élysées Harm Mundi 901502

KEYBANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:14:06 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 27 in G major Jane Glover London Mozart Players ASV 762

19:18:00 00:36:31 Antonín Dvorák Piano Concerto in G minor Op 33 Cleveland Orchestra George Szell Rudolf Firkusný, piano Unitd Arch 13

19:56:00 00:02:35 Aram Khachaturian Masquerade: Mazurka Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:02:00 00:13:08 Lars-Erik Larsson Pastoral Suite Op 19 Dorrit Matson New York Scandia Symphony Centaur 2607

20:17:00 00:08:42 Antonio Vivaldi Concerto for 4 Violins in B minor Op 3 Mathieu Lussier Les Violons du Roy Atma 2602

20:28:00 00:28:16 Frédéric Chopin Les Sylphides Richard Bonynge National Philharmonic Decca 433864

20:57:00 00:02:35 Peter Tchaikovsky Un poco di Chopin in C sharp minor Op 72 Daniil Trifonov, piano Mariinsky 530

21:00:00 - MILWAUKEE SYMPHONY with Lori Shelton - Edo de Waart, conductor; Todd Levy, clarinet

John Adams: The Chairman Dances, Foxtrot for Orchestra

William Schuman: Symphony No. 6

Aaron Copland: Concerto for Clarinet and String Orchestra, with Harp and Piano

George Gershwin: An American in Paris

SHH! QUIET HOUR WITH JOHN SIMNA

23:02:00 00:07:49 Franz Schubert Andante from Piano Sonata No. 16 Arcadi Volodos, piano Sony 89647

23:09:00 00:09:36 Frédéric Chopin Larghetto from Piano Concerto No. 2 Op 21 Vienna Symphony Heinrich Hollreiser Adam Harasiewicz, piano Philips 4788977

23:21:00 00:07:59 Johannes Brahms Andante from Horn Trio Op 40 Richard King, horn; Amy Lee, violin; Orli Shaham, piano Albany 1325

23:28:00 00:07:17 Henryk Wieniawski Légende in G minor Op 17 Colonne Orchestra George Enescu Yehudi Menuhin, violin Warner 555052

23:38:00 00:07:17 Agustín Barrios Un sueño en la floresta Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

23:45:00 00:08:45 Philip Glass Violin Concerto: Second movement Vienna Philharmonic Christoph von Dohnányi Gidon Kremer, violin DeutGram 4795448

23:56:00 00:02:26 Claude Debussy Beau soir Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

23:56:00 00:03:13 Amy Beach Scottish Legend Op 54 Alan Feinberg, piano Argo 436121