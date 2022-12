Program Guide 09-07-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:01:00 00:33:27 Johannes Brahms Concerto for Violin & Cello in A minor Op 102 Cleveland Orchestra George Szell David Oistrakh, violin; Mstislav Rostropovich, cello EMI 65701

00:37:00 00:41:47 Richard Strauss Aus Italien Op 16 Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 425941

01:22:00 00:54:27 Ludwig van Beethoven Variations on a Waltz by Diabelli Op 120 Stephen Kovacevich, piano Philips 4788977

02:18:00 00:19:56 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 1 in C major Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80619

02:39:00 00:36:05 Jean Sibelius Symphony No. 1 in E minor Op 39 Lorin Maazel Vienna Philharmonic Decca 4785437

03:17:00 00:32:35 Antonín Dvorák String Quintet No. 3 in E flat major Op 97 Emerson String Quartet Paul Neubauer, viola DeutGram 4778765

03:53:00 00:28:59 Franz Berwald Symphony No. 3 in C major Okko Kamu Helsingborg Symphony Naxos 553052

04:23:00 00:27:51 Herbert Howells Concerto for String Orchestra Vernon Handley Royal Liverpool Philharmonic Hyperion 66610

04:54:00 00:25:32 Ottorino Respighi Roman Festivals Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 55600

05:21:00 00:14:45 Peter Tchaikovsky Capriccio italien Op 45 George Szell Cleveland Orchestra Sony 78744

05:38:00 00:07:26 Frédéric Chopin Ballade No. 3 in A flat Op 47 Yundi, piano Mercury 4812443

05:46:00 00:10:22 Carl Philipp Emanuel Bach String Symphony in C major John Hsu The Vivaldi Project Centaur 3176

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:06:00 00:02:33 Carl Orff Carmina burana: O fortuna Berlin German Opera Orchestra Eugen Jochum Chorus of Berlin German Opera DeutGram 4795448

06:14:00 00:07:49 Richard Strauss Waltzes from 'Der Rosenkavalier' Leonidas Kavakos, violin; Enrico Pace, piano Decca 4789377

06:28:00 00:03:31 John Stanley Trumpet Voluntary English Chamber Orchestra Anthony Newman Wynton Marsalis, trumpet Sony 66244

06:35:00 00:01:30 Claudio Monteverdi L'Orfeo: Toccata Myung-Whun Chung St Cecilia Academy Orchestra DeutGram 471566

06:42:00 00:05:30 Ludwig van Beethoven Adagio from Sonata No. 14 Op 27 Wolfgang Sawallisch Philadelphia Orchestra EMI 55592

06:57:00 00:01:43 John Philip Sousa March 'The Circumnavigators Club' Keith Brion Central Band of the RAF Naxos 559730

07:04:00 00:01:35 Ludwig van Beethoven The Ruins of Athens: Turkish March Op 113 Leonard Slatkin St. Louis Symphony RCA 7716

07:05:00 00:02:01 Franz Schubert Moment Musical No. 3 in F minor Gil Shaham, violin; Göran Söllscher, guitar DeutGram 471568

07:13:00 00:05:55 Claude Debussy Three Nocturnes: Festivals Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

07:22:00 00:01:18 Jean-Baptiste Lully Marche Royale Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

07:25:00 00:04:22 Leonard Bernstein Candide: Overture Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 63034

07:33:00 00:02:58 Traditional Just a Closer Walk with Thee Canadian Brass Steinway 30008

07:42:00 00:05:58 Gioacchino Rossini La scala di seta: Overture Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570934

08:05:00 00:03:15 Manuel de Falla La vida breve: Spanish Dance No. 1 Vanessa Perez, piano Steinway 30036

08:13:00 00:06:10 Antonín Dvorák Finale from Serenade for Strings Op 22 Conrad van Alphen Rotterdam Chamber Orchestra Telarc 80623

08:20:00 00:02:09 Claude Debussy Preludes Book 1: Minstrels Pascal Rogé, piano Decca 4785437

08:28:00 00:04:45 Wolfgang Amadeus Mozart Menuetto from Symphony No. 40 Josef Krips Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

08:35:00 00:01:24 Sven Einar Englund The Reindeer Race from "The White Osmo Vänskä Lahti Symphony Orchestra Bis 575

08:42:00 00:05:32 Ottorino Respighi The Pines of Rome: The Pines of the Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80595

09:00:00 00:08:15 Peter Tchaikovsky Eugene Onegin: Waltz Semyon Bychkov Berlin Philharmonic Philips 420237

09:13:00 00:04:59 Johann Sebastian Bach Finale from Brandenburg Concerto No. 5 Ensemble Caprice Matthias Maute Erin Helyard, harpsichord Analekta 9996

09:18:00 00:03:14 Ludwig van Beethoven Für Elise Valentina Lisitsa, piano Decca 17091

09:31:00 00:05:26 John Williams Raiders of the Lost Ark: The Raiders' John Williams Boston Pops Orchestra Philips 420178

09:42:00 00:05:16 Felix Mendelssohn Finale from Symphony No. 4 Op 90 Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902228

09:48:00 00:02:55 George Frideric Handel Solomon: Arrival of the Queen of Sheba Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 6584

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:08:04 Louis Moreau Gottschalk Grand Tarantelle Op 67 Northwest Sinfonietta Christophe Chagnard Joel Fan, piano Reference 134

10:04:00 00:01:17 Georg Philipp Telemann Water Music Suite: Harlequinade Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 413788

10:16:00 00:10:02 Franz Schubert Scherzo from Symphony No. 9 Bernard Haitink Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

10:27:00 00:10:02 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 11 in D major Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Teldec 25914

10:34:00 00:09:24 Johann Strauss Jr Waldmeister: Overture Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 431628

11:01:00 00:08:31 Alexander Glazunov Concert Waltz No. 1 in D major Op 47 Lawrence Leighton Smith Moscow Philharmonic Sheffield 27

11:16:00 00:10:10 Giuseppe Verdi Macbeth: Ballet Music José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572818

11:18:00 00:08:55 Leos Janácek Moravian Dances Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572695

11:46:00 00:10:33 Antonio Vivaldi Four Seasons: 'Summer' Concerto in G minor Op 8 I Musici Felix Ayo Felix Ayo, violin Philips 4788977

12:07:00 00:02:30 Frédéric Chopin Etude No. 13 in A flat major Op 25 Nikita Magaloff, piano Philips 4788977

12:17:00 00:08:10 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 96 Bernard Haitink Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

12:35:00 00:05:03 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Final Waltz & Apotheosis Antal Doráti Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

12:48:00 00:05:00 Ludwig van Beethoven The Ruins of Athens: Overture Op 113 Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:07:00 00:22:17 Wolfgang Amadeus Mozart Oboe Concerto in C major New Philharmonia Orchestra Edo de Waart Heinz Holliger, oboe Philips 4788977

13:35:00 00:08:30 Joaquín Turina La procesión del rocio Op 9 Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80574

13:50:00 00:11:09 Alexander Borodin Prince Igor: Polovetsian Dances Royal Concertgebouw Orchestra Igor Markevitch Netherlands Radio Chorus Philips 4788977

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:03:00 00:07:33 Franz Liszt Transcendental Etude No. 4 in D minor Claudio Arrau, piano Philips 4788977

14:19:00 00:09:12 Camille Saint-Saëns Introduction & Rondo Capriccioso Op 28 Anne-Sophie Mutter, violin; Lambert Orkis, piano DeutGram 4795023

14:24:00 00:09:57 Aram Khachaturian Gayaneh: Three Dances John Williams Boston Pops Orchestra Philips 426247

14:35:00 00:07:48 Franz Schubert Overture in the Italian Style in D major Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570329

14:48:00 00:04:19 Sir Arnold Bax Mediterranean Richard Hickox Royal Northern Sinfonia EMI 49933

15:01:00 00:07:45 Carl Maria von Weber Jubilation Overture Gustav Kuhn Dresden State Orchestra Capriccio 10052

15:16:00 00:09:15 Sir John Barbirolli Oboe Concerto after Corelli in A major City of London Sinfonia Nicholas Ward Anthony Camden, oboe Naxos 553433

15:17:00 00:07:43 Johann Adolph Hasse Sinfonia in D major Op 3 Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 453435

15:34:00 00:09:58 Frédéric Chopin Rondo from Piano Concerto No. 1 Op 11 Vienna Symphony Heinrich Hollreiser Adam Harasiewicz, piano Philips 4788977

15:52:00 00:04:00 Sergei Prokofiev The Stone Flower: Maidens' Dance Op 118 Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 10481

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK with John Zech: ‘Hymnus Paradisi’ by Herbert Howells

16:05:00 00:03:14 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 3: Preludio Gidon Kremer, violin Philips 4788977

16:14:00 00:06:30 George Frideric Handel Judas Maccabaeus: Two Choruses & Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Catherine Denley, mezzo; Anthony Rolfe Johnson, tenor; ASMF Chorus Philips 412733

16:29:00 00:04:45 Jerry Goldsmith The Generals' March Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80175

16:43:00 00:07:57 Otto Klemperer Das Ziel: Merry Waltz Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 92

17:04:00 00:02:02 Gilbert & Sullivan HMS Pinafore: We sail the ocean blue Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Chorus Telarc 80374

17:13:00 00:09:37 Johann Sebastian Bach Concerto for 4 Keyboards in A minor Apollo's Fire Jeannette Sorrell Jeannette Sorrell, harpsichord; Michael Sponseller, hc; Janina Ceaser, harpsichord; Paul Jenkins, harpsichord Eclectra 2059

17:29:00 00:07:48 Antonín Dvorák Scherzo from Symphony No. 5 Op 76 Witold Rowicki London Symphony Philips 4788977

17:44:00 00:06:58 Arvo Pärt Cantus in Memory of Benjamin Britten Paavo Järvi Cincinnati Symphony CSOM 946

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:06:00 00:06:39 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 1: Prelude Sir Neville Marriner London Symphony Philips 4788977

18:19:00 00:07:07 George Gershwin Oh, Kay!: Overture Michael Tilson Thomas Buffalo Philharmonic CBS 42240

18:34:00 00:06:05 Wolfgang Amadeus Mozart Andante in C major Orpheus Chamber Orchestra Susan Palma-Nidel, flute DeutGram 427677

18:46:00 00:05:50 Francis Poulenc Mouvements perpétuels Paul Crossley, piano CBS 44921

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:17:31 Richard Wagner A Siegfried Idyll Daniel Barenboim Chicago Symphony Orchestra Teldec 24224

19:22:00 00:34:30 Jean Sibelius Violin Concerto in D minor Op 47 London Symphony Sir Colin Davis Salvatore Accardo, violin Philips 4788977

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Highlights from the Conservatory at Oberlin College

21:36:00 00:22:28 Mauro Giuliani Guitar Concerto No. 1 in A major Op 30 Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Pepe Romero, guitar Philips 4788977

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by flutist Harold Jones

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:05:40 Frédéric Chopin Nocturne No. 3 in B major Op 9 Nelson Freire, piano Decca 14053

23:08:00 00:10:01 Franz Schubert Andante from Piano Trio No. 1 Beaux Arts Trio Philips 4788977

23:20:00 00:05:42 Ludwig van Beethoven Adagio from Sonata No. 3 Op 2 HJ Lim, piano EMI 64952

23:25:00 00:11:37 Wolfgang Amadeus Mozart Flute Quartet No. 2 in G Emmanuel Pahud, flute; Christoph Poppen, violin; Hariolf Schlichtig, viola; Jean-Guihen Queyras, cello EMI 56829

23:38:00 00:05:05 Claude Debussy Preludes Book 1: Voiles Pascal Rogé, piano Decca 4785437

23:43:00 00:10:06 Gerald Finzi Introit in F major Op 6 City of London Sinfonia Richard Hickox Tasmin Little, violin Chandos 9888

23:54:00 00:03:10 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 3: Italiana Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

23:58:00 00:01:58 Frédéric Chopin Prelude No. 4 in E minor Op 28 Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9848