Program Guide 09-06-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:39:28 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 9 in D major

Cleveland Orchestra George Szell Bernard Adelstein, posthorn Sony 86793

00:43:00 00:41:34 Sir Charles Hubert H. Parry Symphony No. 4 in E minor

Matthias Bamert London Philharmonic Chandos 8896

01:27:00 00:36:02 Franz Schubert Piano Sonata No. 21 in B flat major

Alfred Brendel, piano Philips 4788977

02:05:00 00:38:46 Ralph Vaughan Williams Symphony No. 3

London Philharmonic Bernard Haitink Amanda Roocroft, soprano EMI 56564

02:46:00 00:38:46 Johannes Brahms Piano Quartet No. 1 in G minor Op 25

Wu Han, piano; Daniel Hope, violin; Paul Neubauer, viola; David Finckel, cello DeutGram 22906

03:27:00 00:28:49 Juan Arriaga Symphony in D major

Jordi Savall Le Concert des Nations Astrée 8532

03:58:00 00:29:54 Nicolò Paganini Violin Concerto No. 2 in B minor Op 7

German Radio Philharmonic Marcello Viotti Alexander Markov, violin Erato 45788

04:30:00 00:18:39 Percy Grainger Suite 'In a Nutshell'

Sir Simon Rattle City of Birmingham Symphony EMI 56412

04:51:00 00:29:40 Johann Nepomuk Hummel Piano Concerto No. 6 in A flat major Op 113

London Mozart Players Howard Shelley Howard Shelley, piano Chandos 9558

05:22:00 00:17:43 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 2121

05:42:00 00:04:51 Orlando Gibbons Fantasia No. 4 in D minor

Alan Feinberg, piano Steinway 30019

05:50:00 00:07:23 Sergei Rachmaninoff All-Night Vigil: Blessed art Thou, O Lord

Sigvards Klava Latvian Radio Choir Ondine 1206

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:05:48 Giuseppe Matteo Alberti Sonata for 2 Trumpets & Strings in D major

Philharmonia Orchestra Simon Wright John Wallace, trumpet; John Miller, trumpet Nimbus 5079

06:15:00 00:10:18 Heinrich Marschner Grand Festive Overture Op 78

Alfred Walter Slovak State Philharmonic MarcoPolo 223342

06:25:00 00:03:55 Maurice Ravel Pantoum from Piano Trio

Jean-Yves Thibaudet, piano; Joshua Bell, violin; Steven Isserlis, cello Decca 425860

06:30:00 00:04:23 Frédéric Chopin Etude No. 3 in E major Op 10

Nikita Magaloff, piano Philips 4788977

06:40:00 00:07:46 Josef Strauss Waltz 'My Life is Love and Laughter' Op 263

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

06:50:00 00:02:51 André Campra Idoménée: Rigaudon

Empire Brass Robert Woods Michael Murray, organ Telarc 80218

06:54:00 00:01:11 Johann Sebastian Bach Two-Part Invention No. 14 in B flat

Angela Hewitt, piano Hyperion 66746

06:55:00 00:03:24 Pierre Leemans March 'Belgian Paratroopers'

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

07:05:00 00:06:19 Stephen Sondheim A Little Night Music: Night Waltzes

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

07:10:00 00:08:26 Ludwig van Beethoven Finale from Symphony No. 7 Op 92

Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 718

07:22:00 00:02:23 Antonín Dvorák Cypress No. 11

Cypress String Quartet Avie 2275

07:27:00 00:02:32 Jean-Marie Leclair Recréation de Musique No. 2: Tambourins

Florilegium Channel 7595

07:30:00 00:04:22 Giuseppe Verdi Requiem: Dies irae & Tuba mirum

Chicago Symphony Orchestra Riccardo Muti Chicago Symphony Chorus CSO Res 9011006

07:40:00 00:06:34 Hector Berlioz Harold in Italy: Serenade Op 16

London Symphony Sir Colin Davis Nobuko Imai, viola Philips 4788977

07:47:00 00:02:25 Claude Debussy Les Angélus

Laurence Equilbey Accentus Chamber Choir Naïve 4947

07:50:00 00:04:10 Sergei Prokofiev Cinderella: Galop

Martha Argerich, piano; Mikhail Pletnev, piano DeutGram 3109

07:55:00 00:03:09 John Williams The Empire Strikes Back: Imperial March

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic DeutGram 4763793

08:07:00 00:06:09 Richard Hayman March Medley

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80122

08:15:00 00:07:38 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 18

Norwegian Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano EMI 57803

08:25:00 00:03:21 Lars-Erik Larsson A Winter's Tale: Siciliana Op 18

Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

08:30:00 00:05:14 Bedrich Smetana Polka from String Quartet No. 1

George Szell Cleveland Orchestra Sony 63151

08:33:00 00:01:16 Traditional The Cuckoo

Philip Jones Brass Ensemble Claves 600

08:40:00 00:08:22 Tomaso Albinoni Sinfonia for 2 Oboes in G major

London Virtuosi John Georgiadis Anthony Camden, oboe; Alison Alty, oboe Naxos 553002

08:51:00 00:04:03 Adolphe Adam Giselle: Grand Pas de Deux

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

08:55:00 00:06:04 John Williams Hook: The Banquet

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 68419

09:05:00 00:16:19 Ralph Vaughan Williams Fantasia on a Theme by Thomas Tallis

Robert Spano Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80676

09:35:00 00:04:29 Jean-Philippe Rameau Dardanus: Overture

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra CBC 5229

09:55:00 00:04:05 Pablo de Sarasate Spanish Dance No. 5 'Playera' Op 23

Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:05:15 Wayne Barlow The Winter's Passed

Brooklyn Philharmonic Michael Barrett Bert Lucarelli, oboe Koch Intl 7187

10:07:00 00:01:20 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 2: Spring Dance Op 38

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 2930

10:10:00 00:12:35 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 9 in E major Op 14

Peter Takács, piano Cambria 1175

10:24:00 00:06:23 Aaron Copland Letter from Home

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559240

10:32:00 00:03:44 Johann Sebastian Bach WTC-1: Prelude & Fugue No. 3 in C sharp major

Daniel Barenboim, piano Warner 61553

10:39:00 00:05:07 Johann Sebastian Bach Cantata No.207: Chorus 'Vereinigte zweitracht'

Richard Kapp Philharmonia Virtuosi of NY CBS 44651

10:46:00 00:04:03 John Philip Sousa March 'The Free Lance'

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7504

10:51:00 00:29:02 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 40 in G minor

Josef Krips Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

11:23:00 00:08:16 George Frederick Bristow Rip Van Winkle: Overture

Rebecca Miller Royal Northern Sinfonia New World 80768

11:33:00 00:08:48 Richard Wagner Götterdämmerung: Siegfried's Funeral

George Szell Cleveland Orchestra MAA 97

11:44:00 00:08:08 Percy Grainger Green Bushes

Steuart Bedford English Chamber Orchestra Decca 425159

11:54:00 00:05:15 Domenico Scarlatti Sonata in E major

Yundi, piano DeutGram 6090

12:06:00 00:07:04 Anatoly Liadov Kikimora Op 63

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 447084

12:16:00 00:11:01 Hector Berlioz Symphonie fantastique: Dream of the Witches' Sabbath

Igor Markevitch Orchestre Lamoureux DeutGram 4795448

12:28:00 00:03:14 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 3: Preludio

Gidon Kremer, violin Philips 4788977

12:28:00 00:03:34 Johann Sebastian Bach Fugue in G minor

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 557883

12:40:00 00:14:35 Jacques Ibert Escales 'Ports of Call'

Charles Dutoit Montreal Symphony Orchestra Decca 440332

12:57:00 00:03:28 Louis Moreau Gottschalk La gallina Op 53

Cecile Licad, piano Naxos 559145

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:47:03 Richard Strauss Ein Heldenleben Op 40

Royal Concertgebouw Orchestra Bernard Haitink Herman Krebbers, violin Philips 4788977

13:50:00 00:09:32 Richard Wagner Die Meistersinger: Act 1 Prelude

George Szell Cleveland Orchestra CBS 46286

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:01:31 Gilbert & Sullivan The Pirates of Penzance: Pour, oh pour the prate sherry

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Nicholas Folwell, baritone; Welsh National Opera Chorus Telarc 80353

14:02:00 00:02:32 Goff Richards Homage to the Noble Grape: Champagne

London Brass Teldec 46069

14:06:00 00:16:08 Antonio Rosetti Symphony in G minor

Concerto Cologne Teldec 98420

14:23:00 00:05:17 Julius Fucik Florentine March Op 214

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

14:43:00 00:10:31 George Butterworth Rhapsody 'A Shropshire Lad'

Andrew Manze BBC Scottish Symphony BBC 392

14:53:00 00:06:05 Wolfgang Amadeus Mozart Rondeau from Concerto for 2 Pianos

Württemberg Chamber Orch Jörg Faerber Alexandre Rabinovitch, piano; Martha Argerich, piano Teldec 98407

15:01:00 00:16:10 Ralph Vaughan Williams Fantasia on a Theme by Thomas Tallis

Sir John Barbirolli Sinfonia of London EMI 67264

15:19:00 00:11:21 Felix Mendelssohn Rondo brilliant in E flat Op 29

Sinfonia da Camera Ian Hobson Ian Hobson, piano Arabesque 6688

15:31:00 00:03:54 Wolfgang Amadeus Mozart The Impresario: Overture

Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

15:39:00 00:04:38 Ludwig van Beethoven Variations on a Theme by Paisiello

Olli Mustonen, piano Decca 436834

15:46:00 00:09:49 Felix Mendelssohn Scherzo & Finale from String Symphony

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437528

15:58:00 00:04:00 Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni: Overture

Netherlands Wind Ensemble Members of Philips 4788977

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK with John Zech: Vaughan Williams and Gavin Bryars Look Back

16:07:00 00:02:25 Joan Tower Fanfare for the Uncommon Woman No. 1

Leonard Slatkin St. Louis Symphony RCA 60778

16:12:00 00:13:26 Antonio Vivaldi Violin Concerto in E major

I Musici Felix Ayo Felix Ayo, violin Philips 4788977

16:29:00 00:04:24 Dimitri Tiomkin Friendly Persuasion: Main Theme

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80319

16:36:00 00:03:00 Jan Dismas Zelenka Canarie from Capriccio No. 2 in D

Daniel Abraham Bach Sinfonia Sono Lumin 92163

16:41:00 00:07:30 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition: Baba Yaga &

Sviatoslav Richter, piano Philips 4788977

16:52:00 00:03:25 Edvard Grieg Norwegian Dance No. 3 Op 35

Petri Sakari Iceland Symphony Chandos 9028

16:57:00 00:02:15 Frédéric Chopin Andantino from Ballade No. 2 Op 38

Louise Dubin, cello; Julia Bruskin, cello; Saeunn Thorsteinsdóttir, cello; Katherine Cherbas, cello Delos 3469

17:05:00 00:05:12 Jack Gallagher Intrada from Sinfonietta for Strings

JoAnn Falletta London Symphony Naxos 559652

17:26:00 00:09:10 Wayne Barlow Night Song

Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434347

17:40:00 00:06:46 Mauro Giuliani Rondo from Guitar Concerto No. 1 Op 30

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Pepe Romero, guitar Philips 4788977

17:48:00 00:02:20 Hector Berlioz Les nuits d'été: Villanelle Op 7

London Symphony Sir Colin Davis Jessye Norman, soprano Philips 4788977

17:52:00 00:02:08 Domenico Cimarosa Sanctus from Requiem in G minor

Lausanne Chamber Orchestra Vittorio Negri Montreux Festival Chorus Philips 4788977

17:57:00 00:02:34 Frédéric Chopin Etude No. 12 in C minor Op 10

Nikita Magaloff, piano Philips 4788977

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:17:39 Ludwig van Beethoven Piano Trio No. 4 in B flat major Op 11

Beaux Arts Trio Philips 4788977

18:28:00 00:04:20 Léo Delibes Sylvia: The Huntresses

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

18:35:00 00:03:46 Léo Delibes Naïla: Intermezzo

Richard Bonynge London Symphony Decca 433863

18:41:00 00:11:41 Franz Schubert Finale from Symphony No. 9

Bernard Haitink Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

18:54:00 00:04:21 Léo Delibes Sylvia: Valse lente

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:20:10 Franz Liszt Symphonic Poem No. 7 'Festive Sounds'

Sir Georg Solti London Philharmonic DeutGram 4779525

19:24:00 00:30:49 Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonia Concertante in E flat major

London Symphony Sir Colin Davis Arthur Grumiaux, violin; Arrigo Pellicia, viola Philips 4788977

19:57:00 00:02:16 Frédéric Chopin Mazurka No. 37 in A flat major Op 59

Vassily Primakov, piano Bridge 9289

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:07:15 Wolfgang Amadeus Mozart The Magic Flute: Overture

Karl Böhm Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

20:11:00 00:21:33 Franz Joseph Haydn Symphony No. 96 in D

Bernard Haitink Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

20:36:00 00:22:02 Sergei Rachmaninoff Rhapsody on a Theme of Paganini Op 43

Cleveland Orchestra George Szell Leon Fleisher, piano CBS 37812

20:57:00 00:01:49 Edvard Grieg Peer Gynt: Dance of the Mountain King's

Oivin Fjeldstad London Symphony Decca 4785437

21:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone - Manfred Honeck, conductor

Franz Joseph Haydn: Symphony No. 93

Richard Strauss: Don Juan

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 7

Bonus: Franz Joseph Haydn: Symphony No. 100 ‘Military’--Nicholas McGegan, conductor

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:09:10 Johannes Brahms Ballade No. 4 in B major Op 10

Alessio Bax, piano Signum 309

23:11:00 00:05:41 Antonín Dvorák Legend No. 6 in C sharp minor Op 59

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

23:19:00 00:06:08 Astor Piazzolla Four Seasons of Buenos Aires: Autumn

Almeda Trio Albany 1386

23:25:00 00:05:15 Wayne Barlow The Winter's Passed

Brooklyn Philharmonic Michael Barrett Bert Lucarelli, oboe Koch Intl 7187

23:30:00 00:05:53 Frederick Delius On Hearing the First Cuckoo in Spring

Sir Andrew Davis BBC Symphony Orchestra Teldec 90845

23:38:00 00:16:19 Ralph Vaughan Williams Fantasia on a Theme by Thomas Tallis

Robert Spano Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80676

23:54:00 00:03:54 Ludwig Schwab Berceuse écossaise

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

23:56:00 00:02:43 Johann Sebastian Bach Lute Suite No. 1: Prelude & Presto

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273