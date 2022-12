Program Guide 08-28-2016

LA PHILHARMONIC with Brian Lauritzen - Gustavo Dudamel, conductor ; Tamara Mumford, mezzo-soprano; Women of LA Master Chorale; LA Children’s Chorus

00:07:00 01:50:05 Gustav Mahler Symphony No. 3 in D minor

CLASSICAL WEEKEND

02:02:00 00:13:01 Hector Berlioz Overture 'Rob Roy' Charles Dutoit Montreal Symphony Orchestra Decca 421193

02:17:00 00:47:07 Johannes Brahms Piano Concerto No. 2 in B flat major Op 83 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Garrick Ohlsson, piano MAA 1032

03:06:00 00:48:02 Antonín Dvorák Symphony No. 2 in B flat major Op 4 Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8589

03:54:00 00:04:56 Antonín Dvorák Czech Suite: Romance Op 39 Sir John Eliot Gardiner North German Radio Symphony DeutGram 437506

06:04:00 00:06:56 Jacob Clemens non Papa Carole magnus eras Stile Antico Harm Mundi 807595

04:00 INNOVATIONS with Mark Satola - featuring works by Cleveland area composers, presented in cooperation with the Cleveland Composers’ Guild

Jack Gallagher: Malambo Nouveau (2009) Frank Huang, piano (Centaur 3522) 5:58

Jack Gallagher: Sonatina for Piano (1999) Frank Huang, piano (Centaur 3522) 12:53

Fredric Lissauer: Portrait Op. 33 “New York, in September (2000-01) Amy Christina Hall, soprano; Hannah Frey, violin; James Calyn, clarinet/alto saxophone; Hannah Lash, harp; Nathan Carterette, piano/Harold Levin, cond. (CCG 02-24-08) 8:42

Monica Houghton: Here on Earth (2006) Patricia Crispino, clarinet; Emily Nebel, violin; Josue Gonzalez, cello; Eric Charnofsky, piano (CCG 12-05-10) 10:00

Jennifer Connor: Microdiversities for String Quartet Takako Masame, Sae Shiragami, violins; Lisa Boyko, viola; Linda Atherton, cello (CCG 12-07-09)

04:56:00 00:02:58 Irving Fine Blue Towers Joel Spiegelman Tchaikovsky Symphony Orchestra Delos 3139

05:00 MILLENNIUM OF MUSIC with Robert Aubry Davis: Three from Harmonia Mundi - The early 17th century in France (both sacred and secular) and the amazing solo work by the English composer killed in the Puritan revolution

05:58:00 00:01:21 Maurice Duruflé Notre Père Op 14 King's Singers Naxos 572987

MUSICA SACRA

06:04:00 00:07:00 William Byrd Canticle "Nunc dimittis" Stile Antico Harm Mundi 907419

06:13:00 00:13:05 Heinrich Isaac Virgo prudentissima Stile Antico Harm Mundi 807595

06:54:00 00:05:04 Ola Gjeilo Serenity Nigel Short Tenebrae; Matthew Sharp, cello Decca 24646

06:30 MUSIC AND THE SPOKEN WORD with Lloyd Newell & the Mormon Tabernacle Choir



07:00 PIPEDREAMS with Michael Barone: More Suite Sweets - A continued exploration of beguiling concert repertoire from three centuries

PIERRE DuMAGE: Suite on the 1st Tone Jean-Christophe Geiser (2003 Fisk/Protestant Cathedral, Lausanne, Switzerland) IFO/Organ 72102

CAMILLE SAINT-SAËNS: My heart at thy sweet voice, from Samson & Delilah Lyn Larsen (Wurlitzer/Senate Theatre, Detroit, MI) Musical Contrasts 206

JEAN-PHILIPPE RAMEAU (trans. Rechsteiner): An Operatic Suite (Danse des Sauvages, fr Les Indes Galantes; Air dans le gout de la romance, from Zoroastre; Tambourins, fr Hippolyte et Aricie) Vincent Bernhardt, percussion; Yves Rechsteiner (1741 Moucherel/Nativite de la Sainte-Vierge, Cintebagelle, France) Alpha 650

GEORGES BIZET: Carmen Suite Andrew Ennis, flugelhorn; Peter Richard Conte (Wanamaker Grand Court Organ/Macy’s, Philadelphia, PA) Gothic 49294

PAUL CRESTON: Suite for Organ, Op. 70 Alan Morrison (1992 Ruffatti/Spivey Hall, Morrow, GA)

08:00 WITH HEART AND VOICE with Peter DuBois: Choral Sounds from Down Under - The English Choral tradition is alive and well in the Southern hemisphere. This week we visit the With Heart and Voice Archive and hear from Richard Gladwell, as he explores Choral Sounds from Down Under. We’ll hear choirs from Sydney and Melbourne in Australia, and from Wellington, New Zealand



09:00 MUSICAL PASSIONS with Eric Kisch: Shakespeare: The Tragedies

Franz Liszt: Hamlet London Symphony Orchestra/Bernard Haitink (Philips 438754 CD) 13:59

Giuseppe Verdi: Otello: Opening sequence Plácido Domingo, tenor; Orchestra and Chorus of La Scala Milan/Carlos Kleiber (Artists FED020/21 CD) 6:28

Giuseppe Verdi: Otello: “Credo” Leonard Warren, baritone; Rome Opera Orchestra/Vincenzo Bellezza (RCA 1595 LP) 4:35

Giuseppe Verdi: Otello: “Ave Maria” Victoria de los Angeles, soprano; Orchestra of the Rome Opera House/Giuseppe Morelli (EMI 65579 CD) 4:32

Giuseppe Verdi: Macbeth: “Vieni! t’affretta” Maria Callas, soprano; RIA Orchestra Rome/Oliviero de Fabritiis (EMI 72030 CD) 5:51

Giuseppe Verdi: Macbeth: Final scene of Act II Anna Netrebko, soprano; Simon Keenlyside, baritone; Chorus of the Bavarian Radio Opera; Bavarian State Orchestra/Paolo Carignani (Live from YouTube, posted by Bavarian Opera) 7:38

09:58:00 00:01:25 Emmanuel Chabrier Dix pièces pittoresques: Tourbillon Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

10:00 PERFORMANCE TODAY WEEKEND with Fred Child

Jan Ladislav Dussek: Piano Sonata In D, Op. 31 No. 2: 3. Pastorale: Allegro non troppo-- Andreas Staier, fortepiano Album: Dussek Sonatas. Andreas Staier, fortepiano deutsche harmonia mundi 77286 Music: 4:22

Stella Sung: Paris 1987--Wendy Wilhelmi, flute; Florie Rothenberg, clarinet; Elizabeth Paterson, bassoon; Svend Ronning, artistic director Second City Chamber Series, Classical KING FM, Seattle, WA Music: 7:51

Jan Ladislav Dussek: String Quartet in E-flat major, Op. 60, No. 3-- Bennewitz Quartet Flagler Museum Music Series, Henry Morrison Flagler Museum, Palm Beach, FL Music: 25:21

Johann Sebastian Bach: Violin Concerto in G minor: Movements 1-2-- Adele Anthony, violin; Aspen Music Festival Student Ensemble; Nicholas McGegan, conductor Aspen Music Festival and School, Harris Concert Hall, Aspen, CO Music: 9:21

11:00 PERFORMANCE TODAY WEEKEND

Jennifer Higdon: Violin Concerto: 2. (partial) Chaconne; 3. Fly Forward-- Hilary Hahn, violin; Royal Liverpool Philharmonic Orchestra; Vasily Petrenko, conductor Album: Higdon, Tchaikovsky: Violin Concertos DG 14698 Music: 14:19

John Stevens: Seasons: 3. Autumn; 2. Summer--Tom Hooten, trumpet; Jennifer Marotta, trumpet; Gail Williams, French horn; Michael Mulcahy, trombone; Craig Knox, tuba The Hunter Hereford Ranch, Moose, WY Music: 13:07

Gustav Mahler: Symphony No. 3: 2. What the Flowers of the Meadow Tell Me-- San Francisco Symphony; Michael Tilson Thomas, conductor Album: Mahler: Symphony No. 3; Kindertotenlieder SFS 3 Music: 10:10

12:00 THE DENNIS LEWIN RADIO PROGRAM, turning you on to classical music; this week, the life and music of Alexander Scriabin

Piano Concerto No.1 in f-Sharp (1896)--Vladimir Ashkenazy, piano; London Philharmonic Orchestra/Lorin Maazel (Decca 417252 CD)

Symphony No.4 Op 54 "Poem of ecstasy" (1905-08)--Vladimir Ashkenazy, piano; London Philharmonic Orchestra/Lorin Maazel (Decca 417252 CD)

Prometheus Op 60 "Poem of Fire" (1908-10)--Vladimir Ashkenazy, piano; London Philharmonic Orchestra/Lorin Maazel (Decca 417252 CD)

Etude No.1 in c-Sharp Op 2 (1894)--Vladimir Horowitz, piano (DeutGram 419499 CD)

Etude No.12 in d-Sharp Op 8 (1894)--Vladimir Horowitz, piano (DeutGram 419499 CD)

Etude No.4 in B Op 8 (1894)--Garrick Ohlsson, piano (Bridge 9287 CD)

Etude No.5 in E Op 8 (1894)--Garrick Ohlsson, piano (Bridge 9287 CD)

Etude No.7 in b-Flat Op 8 (1894)--Garrick Ohlsson, piano (Bridge 9287 CD)

Etude No.9 in g-Sharp Op 8 (1894)--Garrick Ohlsson, piano (Bridge 9287 CD)

Etude No.5 in E Op 8 (1894)--Garrick Ohlsson, piano (Bridge 9287 CD)

WCLV CLASSICAL WEEKEND

14:00:00 00:03:13 Richard Wagner Lohengrin: Act 3 Prelude Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra DeutGram 4778773

14:03:00 00:04:43 Richard Wagner Lohengrin: Bridal Chorus 'Treulich Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

14:07:00 00:12:37 Sir Charles Hubert H. Parry Symphonic Variations Andrew Penny Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 553469

14:20:00 00:11:15 George Frideric Handel Saul: Act 1 Sinfonia Paul McCreesh Gabrieli Players Archiv 474510

14:34:00 00:26:47 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 23 in A major Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 13276

15:01:00 00:09:42 Carl Philipp Emanuel Bach Sinfonia in G major Karl Richter Munich Bach Orchestra DeutGram 4795448

15:11:00 00:09:04 Ralph Vaughan Williams English Folk Song Suite John Wilson Royal Liverpool Philharmonic Avie 2194

15:24:00 00:08:15 Peter Tchaikovsky Eugene Onegin: Waltz Semyon Bychkov Berlin Philharmonic Philips 420237

15:32:00 00:14:13 Richard Wagner Tannhäuser Overture Cleveland Orchestra George Szell MAA 97

15:47:00 00:11:55 Nicolai Rimsky-Korsakov Scheherazade: Finale Op 35 Daniel Majeske, violin Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779

THE CLEVELAND ORCHESTRA ON THE RADIO with Robert Conrad - Cleveland Orchestra Youth Orchestra, Brett Mitchell, conductor – recorded live in Severance Hall

16:04:00 00:10:00 Kevin Puts River's Rush

16:19:00 00:24:02 Leonard Bernstein Symphony No. 1 'Jeremiah'

16:48:00 00:33:35 Robert Schumann Symphony No. 3 in E flat major Op 97

17:28:00 00:32:43 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 24 in C minor Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 13276

DINNER CLASSICS with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK with John Zech: Liszt and Milhaud Celebrate Goethe

18:04:00 00:19:57 Ludwig van Beethoven Violin Sonata No. 8 in G major Op 30 Anne-Sophie Mutter, violin; Lambert Orkis, piano DeutGram 457619

18:26:00 00:12:01 Karl Goldmark Concert Overture 'In Italy' Op 49 Stephen Gunzenhauser National Symphony of Ireland Naxos 550745

18:41:00 00:18:10 Wolfgang Amadeus Mozart Ballet Suite 'Les Petits riens' Anton Steck Concerto Cologne Archiv 4775800

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

20:55:00 00:04:26 Benjamin Britten Peter Grimes: Sea Interlude No. 3 Michael Stern Kansas City Symphony Reference 120

21:00 INNOVATIONS with Mark Satola - featuring works by Cleveland area composers, presented in cooperation with the Cleveland Composers’ Guild

21:56:00 00:03:12 Alexander Scriabin Etude in C sharp minor Op 2 Garrick Ohlsson, piano Bridge 9287

22:00 RELEVANT TONES with Seth Boustead: Musical Landscapes & Ambient Environments

David Sampson: Grant Park from Chicago Moves/ Cedille 136 3min

Toshio Hosokawa: Landscape V /ECM 2095 8:40

Sculthorpe: From Oceania /Naxos 8.557382 4min

Joan Towers: Big Sky /Naxos 8.559215 7:12

John Luther Adams: The Far Country of Sleep /New Albion 61 8:25

Christopher Tin: Haf Gengr Hrioum (Storm-Driven Sea) /TinWorks 4:27

Pierre Jalbert: Glass is a Place from Icefield Sonnets /Dorian 92114 4min



QUIET HOUR

23:02:00 00:07:01 Leos Janácek Idyll for Strings: Adagio Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572698

23:09:00 00:09:15 Béla Bartók Andante tranquillo from Violin Concerto Swedish Radio Symphony Daniel Harding Isabelle Faust, violin Harm Mundi 902146

23:20:00 00:04:08 Giuseppe Verdi La traviata: Act 1 Prelude Myung-Whun Chung St Cecilia Academy Orchestra DeutGram 471566

23:24:00 00:02:19 Umberto Giordano Fedora: Intermezzo Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

23:26:00 00:12:06 Amilcare Ponchielli Elegia Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 63025

23:40:00 00:05:23 Ludwig van Beethoven Adagio from Sonata No. 8 Op 13 Daniel Barenboim, piano Decca 16871

23:45:00 00:08:09 Wolfgang Amadeus Mozart Larghetto from Piano Concerto No. 24 Odense Symphony Scott Yoo Vassily Primakov, piano Bridge 9328

23:55:00 00:02:40 Johann Sebastian Bach Cantata No. 156: Sinfonia in F major Bavarian Radio Symphony Lisa Batiashvili Lisa Batiashvili, violin DeutGram 4792479

23:57:00 00:02:22 Carl Orff Carmina burana: In trutina Bavarian Radio Symphony Daniel Harding Patricia Petibon, soprano DeutGram 4778778