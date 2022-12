Progrm Guide 08-25-2016

CLASSICAL MUSIC WITH ROB GRIER

00:02:00 00:45:36 Ludwig van Beethoven Symphony No. 6 in F major Op 68 Karl Böhm Vienna Philharmonic DeutGram 4793449

00:50:00 00:33:21 Ferde Grofé Grand Canyon Suite Seattle Symphony Gerard Schwarz Ilkka Talvi, violin Delos 3104

01:25:00 00:20:28 Johann Sebastian Bach English Suite No. 4 in F major Angela Hewitt, piano Hyperion 67451

01:47:00 00:29:25 Alan Hovhaness Symphony No. 50 Op 360 Gerard Schwarz Royal Liverpool Philharmonic Telarc 80604

02:19:00 00:48:14 Franz Schubert String Quartet No. 15 in G major Takács Quartet Decca 452854

03:09:00 00:46:27 Josef Suk Symphony No. 1 in E major Op 14 Václav Neumann Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 111964

03:57:00 00:13:39 William Henry Fry Niagara Symphony Tony Rowe Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 559057

04:13:00 00:29:17 Leonard Bernstein Serenade after Plato's 'Symposium' London Symphony Keith Lockhart Anne Akiko Meyers, violin eOne 7792

04:44:00 00:35:07 Carl Nielsen Symphony No. 2 in B minor Op 16 Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220623

05:21:00 00:15:45 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 3 Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8730

05:39:00 00:06:40 Franz Schubert Impromptu No. 3 in G flat major Orli Shaham, piano Canary 15

05:50:00 00:07:40 Robert Volkmann Serenade No. 1 for Strings in C Op 62 Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999159

CLASSICAL MUSIC WITH JACQUELINE GERBER

06:07:00 00:02:16 Kate Rusby Underneath the Stars Voces8 Decca 4785703

06:11:00 00:11:26 Ludwig van Beethoven Scene by the Brook from Symphony No. 6 Op 68 Douglas Boyd Manchester Camerata Avie 2242

06:25:00 00:10:42 Felix Mendelssohn Hebrides Overture 'Fingal's Cave' Op 26 Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

06:40:00 00:07:51 George Frideric Handel Music for the Royal Fireworks: Overture Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

06:51:00 00:03:08 Andrea Luchesi Piano Sonata in C [No. 2] Roberto Plano, piano Concerto 2069

06:55:00 00:02:41 Julius Fucik American March 'The Mississippi River' Op 160 Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

07:05:00 00:05:57 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Waltz of the Flowers Lorin Maazel Cleveland Orchestra Telarc 80068

07:10:00 00:07:16 Ferde Grofé Grand Canyon Suite: On the Trail Seattle Symphony Gerard Schwarz Ilkka Talvi, violin Delos 3104

07:20:00 00:03:59 Stephen Goss Jasmine Flower from 'The Chinese Garden' Xuefei Yang, guitar EMI 6322

07:25:00 00:02:29 Aram Khachaturian Gayaneh: Sabre Dance Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

07:29:00 00:05:45 Mark O'Connor Appalachia Waltz La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8737

07:40:00 00:03:09 Aaron Copland Rodeo: Hoedown Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 62401

07:43:00 00:09:28 Johann Strauss Jr Waltz 'On the Beautiful Blue Danube' Op 314 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

07:55:00 00:03:21 Aaron Copland Simple Gifts from 'Appalachian Spring' Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 469376

08:07:00 00:05:42 Johann Sebastian Bach Allegro from Brandenburg Concerto No. 3 Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2207

08:15:00 00:07:19 Morton Gould American Ballads: Amber Waves Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 559005

08:20:00 00:10:05 Antonio Vivaldi Four Seasons: 'Summer' Concerto in G minor Op 8 English Chamber Orchestra David Lockington Anne Akiko Meyers, violin E1 Music 7790

08:30:00 00:02:53 Jerome Moross The Big Country: Theme José Serebrier Royal Philharmonic Royal Phil 17

08:44:00 00:07:12 Carl Philipp Emanuel Bach Variations on 'Les Folies d'Espagne' in D minor Mahan Esfahani, harpsichord Archiv 4794481

08:50:00 00:04:56 Ferde Grofé Mississippi Suite: Mardi Gras Steven Richman Harmonie Ensemble New York Bridge 9212

09:00:00 00:03:55 Maurice Jarre Witness: Building the Barn Paul Bateman Royal Philharmonic Royal Phil 33

09:08:00 00:14:08 Darius Milhaud Suite provençale Op 152 Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 7031

09:26:00 00:09:11 John Williams E.T.: Adventures on Earth John Williams Boston Pops Orchestra Philips 411185

09:35:00 00:03:51 Camille Saint-Saëns The Carnival of the Animals: The Swan Orchestra of Paris Semyon Bychkov Mischa Maisky, cello DeutGram 4795448

CLASSICAL MUSIC WITH MARK SATOLA

10:00:00 00:05:30 Traditional Red River Valley Dale Warland Dale Warland Singers; Kathryn Greenbank, oboe; Kathy Kienzle, harp AmerChorCl 122

10:07:00 00:02:18 Percy Grainger Spoon River Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

10:12:00 00:16:25 William Grant Still Wood Notes John Jeter Fort Smith Symphony Naxos 559676

10:30:00 00:03:55 Domenico Scarlatti Sonata in A major Yevgeny Sudbin, piano Bis 2138

10:37:00 00:06:25 Alessandro Scarlatti Variations on 'La Folia' Mahan Esfahani, harpsichord Archiv 4794481

10:45:00 00:04:34 Sir Hamilton Harty A John Field Suite: Rondo Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 3303

10:52:00 00:31:22 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 16 in F major Op 135 Leonard Bernstein Vienna Philharmonic DeutGram 435779

11:25:00 00:07:04 E. J. Moeran In the Mountain Country Vernon Handley Ulster Orchestra Chandos 8639

11:35:00 00:09:03 Giuseppe Verdi La battaglia di Legnano: Overture Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 68468

11:46:00 00:10:49 Leonard Bernstein On the Town: Three Dance Episodes Leonard Slatkin St. Louis Symphony EMI 63905

11:59:00 00:01:05 Nikolai Rimsky-Korsakov The Tale of Tsar Saltan: Flight of the Olga Kern, piano Harm Mundi 907336

12:06:00 00:06:02 Steve Haun Gateway to Grandeur Steve Haun Colorado Symphony SNH Prod. 3001

12:14:00 00:12:04 Bedrich Smetana Má vlast: From Bohemia's Woods and Sir Colin Davis London Symphony LSO Live 516

12:28:00 00:02:59 Duke Ellington The River: Giggling Rapids JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559737

12:34:00 00:03:53 Virgil Thomson The River: Finale Sir Neville Marriner Los Angeles Chamber Orchestra EMI 6612

12:41:00 00:12:54 Gustav Holst St. Paul's Suite Op 29 Richard Hickox City of London Sinfonia Chandos 9270

12:54:00 00:05:02 Jean Sibelius Kuolema: Valse triste Op 44 Daniel Barenboim West-Eastern Divan Orchestra Warner 62190

BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA

13:01:00 00:50:13 Richard Strauss An Alpine Symphony Op 64 Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 425112

13:53:00 00:06:11 Wilhelm Stenhammar Overture from Serenade in F major Op 31 Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 445857

14:01:00 00:01:55 Robert Schumann Forest Scenes: Wayside Inn Op 82 Vladimir Ashkenazy, piano Decca 421290

14:03:00 00:04:35 Edward MacDowell Suite No. 1: Forest Spirits Op 42 Takuo Yuasa Ulster Orchestra Naxos 559075

14:10:00 00:14:44 Antonín Dvorák Overture 'In Nature's Realm' Op 91 Jun Märkl Indianapolis Symphony Telarc 32927

14:44:00 00:08:32 Ron Nelson Savannah River Holiday Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434324

14:54:00 00:04:17 Antonín Dvorák Legend No. 2 in G major Op 59 Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 3533

15:01:00 00:15:07 Frederick Delius In a Summer Garden Sir Andrew Davis BBC Symphony Orchestra Teldec 90845

15:19:00 00:09:38 Hamish MacCunn Overture 'The Land of the Mountain and Osmo Vänskä BBC Scottish Symphony BBC 392

15:30:00 00:03:36 Johann Sebastian Bach WTC-1: Prelude & Fugue No. 17 in A flat major Till Fellner, piano ECM 1853

15:37:00 00:05:52 Antonio Vivaldi Concerto for Strings in C major I Musici Philips 438876

15:44:00 00:07:44 Gioacchino Rossini L'Italiana in Algeri: Overture George Szell Cleveland Orchestra IMG 75962

15:54:00 00:04:26 Aram Khachaturian Masquerade: Waltz Kirill Kondrashin RCA Victor Symphony RCA 300350

15:58:00 00:04:10 Leonard Bernstein Candide: Overture Zubin Mehta Los Angeles Philharmonic Decca 4785437

CLASSICAL MUSIC WITH BILL O'CONNELL

16:06:00 00:03:43 Leonard Bernstein Candide: Make Our Garden Grow Boston Pops Orchestra John Williams Tanglewood Festival Chorus Sony 48224

16:13:00 00:09:13 Aaron Copland An Outdoor Overture Gerard Schwarz Seattle Symphony Delos 3140

16:26:00 00:05:56 John Williams Close Encounters of the Third Kind: Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80495

16:35:00 00:04:21 Paul Halley Appalachian Morning John Williams Boston Pops Orchestra Sony 48224

16:41:00 00:08:30 Henryk Górecki Harpsichord Concerto Op 40 Concerto Cologne Mahan Esfahani, harpsichord Archiv 4794481

16:52:00 00:04:04 Steve Haun Simple Abundance Steve Haun, piano SNH Prod. 3001

16:58:00 00:01:42 Henry Purcell The Fairy Queen: Rondeau William Christie Les Arts Florissants Harm Mundi 901308

17:05:00 00:04:59 Antonín Dvorák Silent Woods Op 68 Alisa Weilerstein, cello; Anna Polonsky, piano Decca 19765

17:13:00 00:11:42 Francesco Geminiani Concerto Grosso No. 12 in D minor Concerto Cologne Archiv 4794481

17:27:00 00:07:08 Frédéric Chopin Prelude No. 15 in D flat major Op 28 Grigory Sokolov, piano DeutGram 4794342

17:40:00 00:05:07 Leonard Bernstein On the Town: Times Square 1944 Arie Lipsky CIM Orchestra CIM 2003

17:47:00 00:03:35 Leonard Bernstein Spring Will Come Again Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano; Michael Samis, cello Delos 3445

17:52:00 00:03:50 Franz Liszt Two Concert Etudes: Waldesrauschen Nelson Freire, piano Decca 4782728

17:58:00 00:01:45 Jean-Philippe Rameau Dardanus: Air gai 'Les Niais de Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra Conifer 51313

18:09:00 00:19:18 Einojuhani Rautavaara Concerto for Birds & Orchestra Op 61 Leif Segerstam Helsinki Philharmonic Ondine 1041

18:30:00 00:05:38 Peter Tchaikovsky The Seasons: June 'Barcarolle' Op 37 Lang Lang, piano Sony 511758

18:38:00 00:03:21 Peter Tchaikovsky The Seasons: August Op 37 Lang Lang, piano Sony 511758

18:44:00 00:08:14 Johann Sebastian Bach Finale from Keyboard Concerto No. 1 Concerto Cologne Mahan Esfahani, harpsichord Archiv 4794481

18:55:00 00:03:48 George Gershwin Porgy and Bess: Summertime London Symphony Keith Lockhart Anne Akiko Meyers, violin eOne 7792

KEYBANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:08:24 Richard Wagner Siegfried: Forest Murmurs Daniel Barenboim Chicago Symphony Orchestra Erato 45786

19:12:00 00:42:16 Ludwig van Beethoven Symphony No. 6 in F major Op 68 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Telarc 80145

19:56:00 00:03:14 Frank Bridge Cherry Ripe William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:02:00 00:18:48 Aaron Copland Rodeo: Four Dance Episodes JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559240

20:23:00 00:33:21 Ferde Grofé Grand Canyon Suite Seattle Symphony Gerard Schwarz Ilkka Talvi, violin Delos 3104

20:57:00 00:02:41 Sir Edward Elgar Salut d'amour Op 12 Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

PITTSURGH SYMPHONY WITH JIM CUNNINGHAM - Krzysztof Urbański, conductor; Noah Bendix-Balgley, violin

21:06:00 00:14:02 Sergei Prokofiev Russian Overture Op 72

21:30:00 00:37:00 Aram Khachaturian Violin Concerto in D minor

22:10:00 00:36:30 Modest Mussorgsky (arr. Ravel) Pictures at an Exhibition (orig. 1874)

SHH! QUIET HOUR WITH JOHN SIMNA

23:02:00 00:04:35 Lyndol Mitchell Kentucky Mountain Portraits: Ballad Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434324

23:06:00 00:12:20 David Amram Variations on 'Red River Valley' Manhattan Chamber Orchestra Richard Auldon Clark Julius Baker, flute Newport 85546

23:21:00 00:22:11 Alan Hovhaness Sonata for Harp & Guitar Yolanda Kondonassis, harp; Jason Vieaux, guitar Azica 71297

23:45:00 00:07:59 E. J. Moeran Lonely Waters Ulster Orchestra JoAnn Falletta Rebekah Coffey, soprano Naxos 573034

23:52:00 00:05:55 Frederick Delius Summer Night on the River Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Orchestra Argo 433704

23:57:00 00:02:17 Johannes Brahms Minnelied Op 71 Zuill Bailey, cello; Awadagin Pratt, piano Telarc 32664