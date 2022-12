Program Guide 08-22-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:37:29 Antonín Dvorák Symphony No. 7 in D minor Op 70

Pierre Monteux London Symphony Orchestra Decca 4785437

00:41:00 00:25:00 Claude Debussy Fantaisie for Piano & Orchestra

Orchestre National de France Marek Janowski Barry Douglas, piano RCA 68127

01:08:00 00:38:44 Johannes Brahms String Quartet No. 3 in B flat major Op 67

Cavani String Quartet Azica 71216

01:49:00 00:27:23 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 25 in G minor

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus DHM 75736

02:18:00 00:36:46 Franz Schubert Piano Quintet in A major

Cleveland Quartet John O'Conor, piano; James Vandemark, bass; Members of Telarc 80225

02:57:00 00:36:50 Johannes Brahms Symphony No. 2 in D Op 73

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra Belvedere 8005

03:36:00 00:38:17 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 3 in D minor Op 30

Dallas Symphony Orchestra Andrew Litton Stephen Hough, piano Hyperion 67501

04:16:00 00:32:38 Alexander Glazunov Symphony No. 5 in B flat major Op 55

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 61434

04:50:00 00:31:22 Sir Alexander Mackenzie Violin Concerto in C sharp minor Op 32

Royal Scottish Nat'l Orch Vernon Handley Malcolm Stewart, violin Hyperion 66975

05:23:00 00:15:12 Carlos Baguer Symphony No. 12 in E flat

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9456

05:40:00 00:05:02 Domenico Scarlatti Sonata in E major

Stephen Marchionda, guitar MD+G 9031587

05:47:00 00:09:34 Hans Gál Finale from Piano Concerto Op 57

Royal Northern Sinfonia Kenneth Woods Sarah Beth Briggs, piano Avie 2358

05:57:00 00:01:27 Maurice Ravel Mother Goose: Pavane of Sleeping Beauty

Martha Argerich, piano; Lang Lang, piano DeutGram 4795096

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:22 Giovanni Palestrina Improperium expectavit cor meum

Massimo Palombella Sistine Chapel Choir DeutGram 4795300

06:10:00 00:04:26 Peter Tchaikovsky Eugene Onegin: Polonaise

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Telarc 80378

06:15:00 00:09:44 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 5 Op 73

Symphony of the Air Josef Krips Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

06:25:00 00:03:43 Jules Mouquet Suite for Winds: Aubade

Robert J. Ambrose Atlanta Chamber Winds Albany 1127

06:30:00 00:05:19 Christoph Willibald Gluck Orfeo ed Euridice: Dance of the Blessed

Frederic Hand, guitar Willow 1036

06:40:00 00:06:22 Claude Debussy Estampes: La soirée dans Grenade

Geoffrey Simon Philharmonia Orchestra Cala 1025

06:50:00 00:04:13 Thomas Arne Rule Britannia!

BBC Symphony Orchestra Sir Andrew Davis Bryn Terfel, baritone; BBC Singers; BBC Symphony Chorus; Audience Teldec 97868

06:53:00 00:02:34 Lord Berners Polka

David Lloyd-Jones Royal Ballet Sinfonia MarcoPolo 223711

06:55:00 00:02:47 Samuel E. Morris March "The Kilties"

Loras John Schissel Virginia Grand Military Band WalkFrog 430

07:05:00 00:05:51 Sergei Prokofiev War and Peace: Intermezzo "May Night"

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 10538

07:10:00 00:07:10 Josef Myslivecek Symphony in C

Werner Ehrhardt Concerto Cologne Archiv 4776418

07:20:00 00:03:12 David Rose Holiday for Strings

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 67067

07:22:00 00:02:34 John Dowland Sleep, wayward thoughts La Nef

Michael Slattery, tenor Atma 2650

07:25:00 00:03:17 Francis Poulenc Finale from Flute Sonata

The Hague Philharmonic Neeme Järvi Sharon Bezaly, flute Bis 1679

07:30:00 00:04:44 Claude Champagne Danse villageoise

Yoav Talmi Quebec Symphony Orchestra Analekta 3156

07:40:00 00:02:36 Alfonso Ferrabosco Jr Ego dixi Domine

Ross Duffin Quire Cleveland Quire 2013

07:45:00 00:06:10 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite: Burial of Kijé Op 60

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80683

07:50:00 00:03:13 Anonymous Spiritual 'Sometimes I Feel Like a motherless child'

Eastman Wind Ensemble Donald Hunsberger Wynton Marsalis, cornet CBS 42137

07:55:00 00:03:11 Isaac Albéniz España: Tango Op 165

Jason Vieaux, guitar Azica 71224

08:07:00 00:06:58 Sir William Walton Prelude & Fugue 'The Spitfire'

James Judd Florida Philharmonic Harm Mundi 907070

08:15:00 00:06:10 Ludwig van Beethoven Fidelio: Overture Op 72

George Szell Cleveland Orchestra Sony 46533

08:24:00 00:03:16 Sholom Secunda Bei mir bist du schön

Quartet San Francisco ViolinJazz 105

08:28:00 00:06:11 Béla Bartók Game of Pairs from Concerto for Orchestra

Robert Spano Oberlin Symphony Orchestra Oberlin 8

08:40:00 00:06:25 Scott Joplin Magnetic Rag

William Appling, piano Albany 1163

08:48:00 00:04:11 Frederic Hand Prayer

Frederic Hand, guitar Willow 1036

08:55:00 00:04:55 Cole Porter Anything Goes: Overture

John McGlinn London Sinfonietta EMI 54300

09:05:00 00:16:52 Claude Debussy Children's Corner Suite

Pascal Rogé, piano Decca 4785437

09:25:00 00:05:20 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from String Quintet No. 5

Sarah Kapustin, violin; Diana Cohen, violin; Mark Holloway, viola; Sebastian Krunnies, viola; David Soyer, cello Marlboro 80001

09:35:00 00:05:41 Carl Philipp Emanuel Bach Finale from Flute Concerto

CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Patrick Gallois, flute DeutGram 439895

09:41:00 00:07:48 Johann Strauss Jr A Night in Venice: Overture

Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

09:50:00 00:02:51 Giovanni Gabrieli Canzon on the 7th tone à 8 No. 2

National Brass Ensemble OberlinMus 1504

09:53:00 00:04:29 Igor Stravinsky The Rite of Spring: Sacrificial Dance

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 90578

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:00:45 Claude Debussy Morceau de concours

Burning River Brass BurnRiver 2013

10:02:00 00:04:51 Claude Debussy Rêverie

Pascal Rogé, piano Decca 4785437

10:08:00 00:13:11 Johann Friedrich Fasch Concerto for 2 Horns in D major

Academy St. Martin in Fields Iona Brown Hermann Baumann, horn; Radovan Vlatkovic, horn; Iona Brown, violin Philips 416815

10:24:00 00:06:13 Max Bruch Scherzo from Symphony No. 3 Op 51

Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Philips 420932

10:32:00 00:03:31 John Field Nocturne No. 9 in E minor

Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672

10:38:00 00:05:47 Ludwig van Beethoven Rondo a capriccio in G major Op 129

Russell Sherman, piano GM Records 2068

10:45:00 00:03:30 Edvard Grieg Peer Gynt: Anitra's Dance

Oivin Fjeldstad London Symphony Orchestra Decca 4785437

10:50:00 00:28:30 Max Bruch Symphony No. 1 in E flat major Op 28

Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Philips 420932

11:20:00 00:07:58 Frederick Delius Dance Rhapsody No. 2

Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Orchestra Argo 433704

11:29:00 00:10:13 André Grétry Zémire et Azor: Ballet Suite

Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

11:43:00 00:09:44 Claude Debussy Sarabande & Danse

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 79

11:54:00 00:05:39 Léo Delibes Sylvia: Cortège de Bacchus

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

12:06:00 00:06:56 Aaron Copland Danzón Cubano

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Argo 440639

12:15:00 00:08:43 George Gershwin Variations on 'I Got Rhythm'

Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Orion Weiss, piano Naxos 559705

12:25:00 00:04:07 Pablo de Sarasate Spanish Dance No. 2 'Habanera' Op 21

Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

12:28:00 00:03:54 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 2: Caroso Dances

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

12:31:00 00:03:23 Frederic Hand Cantiga de Santa Maria

Frederic Hand, guitar Willow 1036

12:44:00 00:11:18 Alexander Borodin Prince Igor: Polovetsian Dances

Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Mariinsky Theater Chorus Philips 442011

12:57:00 00:02:56 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 15 in C major Op 72

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 209

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:33:55 Claude Debussy Images for Orchestra

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 435766

13:37:00 00:23:13 Zoltán Kodály Háry János: Suite Op 35

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 218

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:02:07 Henry Purcell The Gordian Knot Untied: Minuet

Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 570149

14:03:00 00:02:21 Wilhelm Friedemann Bach Minuet from String Symphony in F major

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 62720

14:08:00 00:20:19 Franz Joseph Haydn Symphony No. 59 in A major

Rebecca Miller Royal Northern Sinfonia Signum 434

14:37:00 00:11:14 Vincent d'Indy Karadec: Suite Op 34

Douglas Bostock Chamber Philharmonic Bohemia Classico 168

14:50:00 00:11:37 Pablo de Sarasate Carmen Fantasy Op 25

Budapest Festival Orchestra Iván Fischer Akiko Suwanai, violin Philips 464531

15:03:00 00:17:48 Claude Debussy Sonata for Flute, Viola & Harp

Joshua Smith, flute; Cynthia Phelps, viola; Yolanda Kondonassis, harp Telarc 80694

15:23:00 00:08:35 Franz Schubert Impromptu No. 4 in A flat major

Simone Dinnerstein, piano Sony 798943

15:34:00 00:03:34 Johann Sebastian Bach French Suite No. 5: Gigue

Jeffrey Biegel, piano Steinway 30001

15:42:00 00:05:25 Johann Ernst Altenburg Concerto for 7 Trumpets & Timpani in C major

Richard Kapp David Bilger, trumpet; Stephen Burns, trumpet; Edward Carroll, trumpet; Raymond Mase, trumpet; Ben Harms, timpani ESS.A.Y 1035

15:50:00 00:06:40 Jean Sibelius Cortège

Leif Segerstam Turku Philharmonic Naxos 573300

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK with John Zech: A Silly Symphony Debut

15:58:00 00:04:09 Claude Debussy Pour le piano: Prélude

Barry Douglas, piano RCA 68127

16:06:00 00:03:18 Edvard Grieg Lyric Suite: March of the Trolls Op 54

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437524

16:12:00 00:11:52 Frederic Hand Four Sephardic Songs

Frederic Hand, guitar Willow 1036

16:29:00 00:05:05 Claude Debussy Suite bergamasque: Clair de lune

Hot Club of San Francisco Azica 72241

16:36:00 00:03:21 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Divertimento for Strings

Cuarteto Casals Harm Mundi 987060

16:41:00 00:07:55 Riccardo Drigo Pas de deux for Adam's 'Le Corsaire'

Richard Bonynge London Symphony Orchestra Decca 433862

16:52:00 00:03:07 Frederic Hand Sophia's Journey

Frederic Hand, guitar Willow 1036

16:57:00 00:02:25 George Frideric Handel Bourrée from Organ Concerto No. 7 Op 7

Academy of Ancient Music Richard Egarr Richard Egarr, organ Harm Mundi 807447

17:05:00 00:04:52 Giacomo Puccini Manon Lescaut: Act 3 Intermezzo

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

17:13:00 00:10:12 Claude Debussy Danses sacrée et profane

Oberlin 21 Bridget Reischl Yolanda Kondonassis, harp Telarc 80694

17:26:00 00:08:46 Jaromir Weinberger Schwanda the Bagpiper: Polka & Fugue

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80595

17:40:00 00:04:19 Frederic Hand For Julian

Frederic Hand, guitar Willow 1036

17:46:00 00:03:23 Frederic Hand Cantiga de Santa Maria

Frederic Hand, guitar Willow 1036

17:52:00 00:03:19 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat: Neighbors' Dance

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10694

17:56:00 00:02:58 Arcangelo Corelli Gigue from Violin Sonata in A major Op 5

Andrew Manze Academy of Ancient Music Harm Mundi 907261

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:00 00:23:33 Claude Debussy La mer

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 4795448

18:34:00 00:06:25 Claude Debussy Three Nocturnes: Festivals

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 4795448

18:42:00 00:01:38 Claude Debussy Cakewalk 'Le petit nègre'

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460247

18:46:00 00:07:39 Claude Debussy Images: Rondes de printemps

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 435766

18:57:00 00:02:03 Claude Debussy Preludes Book 1: Le vent

Pascal Rogé, piano Decca 4785437



19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:19:06 Carl Stamitz Cello Concerto No. 3 in C major

Prague Chamber Orchestra Christian Benda Christian Benda, cello Naxos 550865

19:23:00 00:31:44 Franz Schubert Symphony No. 6 in C major

Thomas Zehetmair Royal Northern Sinfonia Avie 2224

19:57:00 00:02:31 Claude Debussy Children's Corner: The Snow is Dancing

Yoav Talmi Quebec Symphony Orchestra Atma 2377

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:27:29 Robert Schumann Symphony No. 4 in D minor Op 120

Sir John Eliot Gardiner Révolutionaire et Romantique Archiv 457591

20:31:00 00:24:25 Claude Debussy Three Nocturnes

Cleveland Orchestra Lorin Maazel Women of the; Cleveland Orchestra Chorus Decca 4787779

20:58:00 00:01:24 Michael Praetorius Terpsichore: Ballet des Coqs

New London Consort l'Oiseau 4759101

21:00 THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin - Jaap van Zweden, conductor; Hilary Hahn, violin

Johann Wagenaar: Cyrano de Bergerac Overture

Erich Wolfgang Korngold: Violin Concerto

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 7

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:07:39 Claude Debussy Andantino from String Quartet Op 10

Cleveland Quartet Telarc 80111

23:09:00 00:09:00 George Gershwin Lullaby for Strings

Brodsky Quartet Chandos 10801

23:21:00 00:06:21 Claude Debussy Images, Book 1: Hommage à Rameau

Simon Trpceski, piano EMI 272

23:27:00 00:11:53 Ralph Vaughan Williams Romanza from Symphony No. 5

Robert Spano Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80676

23:41:00 00:06:28 Maurice Ravel Ondine from 'Gaspard de la nuit'

Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421

23:47:00 00:06:59 Claude Debussy Pastorale from Sonata for Flute, Viola

Joshua Smith, flute; Cynthia Phelps, viola; Yolanda Kondonassis, harp Telarc 80694

23:55:00 00:03:41 Gabriel Fauré Sicilienne Op 78

Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Albrecht Mayer, oboe d'amore Decca 4782564

23:56:00 00:02:29 Claude Debussy Syrinx

Joshua Smith, flute Telarc 80694