Program Guide 08-04-2016

CLASSICAL MUSIC WITH ROB GRIER

00:02:00 00:47:06 Johannes Brahms Symphony No. 1 in C minor Op 68 Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 436289

00:51:00 00:49:46 Sir Edward Elgar Violin Concerto in B minor Op 61 London Symphony Orchestra Sir Edward Elgar Yehudi Menuhin, violin Warner 555052

01:43:00 00:46:50 Jean-Philippe Rameau Les Fêtes d'Hébé: Ballet Music English Chamber Orchestra Raymond Leppard Ursula Connors, soprano; Ambrosian Singers EMI 65732

02:32:00 00:18:06 William Schuman Symphony No. 5 for Strings Mikhail Gurewitsch do.gma chamber orchestra MD+G 9121717

02:52:00 00:32:12 John Field Piano Concerto No. 3 in E flat Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras John O'Conor, piano Telarc 80370

03:26:00 00:19:53 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 5 in D major Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti Angela Hewitt, piano; Richard Tognetti, violin; Alison Mitchell, flute Hyperion 67307

03:48:00 00:27:22 Wolfgang Amadeus Mozart String Quartet No. 23 in F major Hagen Quartet DeutGram 3454

04:17:00 00:36:20 Robert Schumann Symphony No. 2 in C major Op 61 George Szell Cleveland Orchestra Sony 62349

04:55:00 00:24:00 Gordon Jacob Mam'zelle Angot: Highlights Anatole Fistoulari Orch of the Royal Opera House Decca 4785437

05:21:00 00:15:30 Franz Joseph Haydn Symphony No. 22 in E flat major Zubin Mehta Vienna Philharmonic ViennaPhil 2009

05:38:00 00:07:00 Percy Grainger Children's March 'Over the Hills and Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

05:51:00 00:06:20 Antonín Dvorák Polka from String Quartet No. 9 Op 34 Melos Quartet Harm Mundi 901510

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC WITH JACQUELINE GERBER

06:07:00 00:03:17 Giovanni Gabrieli Canzoni e Sonate: Canzon 16 Empire Brass Telarc 80204

06:15:00 00:07:26 Jan Antonín Kozeluch Rondo from Oboe Concerto in F major Potsdam Chamber Academy Albrecht Mayer Albrecht Mayer, oboe DeutGram 4792942

06:22:00 00:02:45 Benjamin Britten Fugue from 'Young Person's Guide' Op 34 Michael Stern Kansas City Symphony Reference 120

06:26:00 00:04:11 Wolfgang Amadeus Mozart Menuetto from Symphony No. 40 Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2159

06:30:00 00:04:55 Richard Wagner Tannhäuser: Pilgrims' Chorus Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Men of; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

06:40:00 00:08:43 Carl Michael Ziehrer Waltz 'Citizens of Vienna' Op 419 Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

06:51:00 00:03:11 Sir Edward Elgar Chanson de matin Op 15 Royal Liverpool Philharmonic Vernon Handley Natalie Clein, cello EMI 1409

06:55:00 00:04:04 Franz Schubert Marche militaire No. 1 in D major Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 63052

07:04:00 00:05:26 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Waltz Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

07:10:00 00:07:19 Ludwig van Beethoven Egmont: Overture Op 84 Giovanni Antonini Basel Chamber Orchestra Sony 376362

07:20:00 00:03:06 Franz Schreker Ein Tanzspiel: Menuett Kazuki Yamada Orch de la Suisse Romande PentaTone 518

07:25:00 00:02:43 Maceo Pinkard Sweet Georgia Brown Brandenburg State Orchestra Howard Griffiths Fine Arts Brass Klanglogo 1506

07:30:00 00:04:50 Johann Sebastian Bach Finale from Flute Sonata in G minor Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord Delos 3402

07:40:00 00:09:31 Nikolai Rimsky-Korsakov Scheherazade: The Sea and Sinbad's Ship Op 35 Cleveland Orchestra Lorin Maazel Daniel Majeske, violin Decca 4787779

07:50:00 00:02:41 Giuseppe Verdi Il trovatore: Anvil Chorus 'Vedi! le Berlin German Opera Orchestra Giuseppe Sinopoli Chorus of Berlin German Opera DeutGram 4795448

07:55:00 00:03:26 Dmitri Shostakovich Moscow Cheryomushki: A Spin through Riccardo Chailly Philadelphia Orchestra Decca 452597

BBC NEWS

08:07:00 00:06:49 Antonio Vivaldi Flute Concerto in F major Op 10 Orpheus Chamber Orchestra Patrick Gallois, flute DeutGram 437839

08:15:00 00:07:30 Thomas Frost Little Suite from 'The Notebook for Eugene Ormandy Philadelphia Orchestra CBS 39431

08:25:00 00:02:55 Christoph Willibald Gluck Orfeo ed Euridice: Overture Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 471582

08:30:00 00:05:55 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 8: Wedding Day at Jerzy Maksymiuk BBC Scottish Symphony Naxos 550864

08:40:00 00:07:50 Gaspar Sanz Selections from 'Suite española' Christopher Parkening, guitar EMI 49404

08:51:00 00:03:54 Dmitri Shostakovich Jazz Suite No. 1: Foxtrot Burning River Brass BurnRiver 2013

08:55:00 00:05:51 David Raksin Laura: Theme David Raksin New Philharmonia Orchestra RCA 81268

09:08:00 00:15:41 Maurice Ravel Five Pieces for Children from 'Mother Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80601

09:26:00 00:05:40 Hans Zimmer Driving Miss Daisy: Driving Dirk Brossé Brussels Philharmonic Decca 467749

09:27:00 00:05:40 Hans Zimmer Driving Miss Daisy: Driving Dirk Brossé Brussels Philharmonic Decca 467749

09:35:00 00:09:31 Franz Lachner Minuet & Finale from Wind Quintet No. 2 Vienna-Berlin Ensemble DeutGram 423591

09:45:00 00:07:58 Johann David Heinichen Concerto Grosso in C Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 437549

09:57:00 00:02:01 Agustín Barrios Las Abejas Jason Vieaux, guitar Azica 71287

CLASSICAL MUSIC WITH MARK SATOLA

10:01:00 00:02:44 Ottorino Respighi The Birds: The Hen Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533

10:04:00 00:01:46 Leonard Bernstein Divertimento for Orchestra: Turkey Trot John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

10:08:00 00:13:01 Hector Berlioz Overture 'Rob Roy' Charles Dutoit Montreal Symphony Orchestra Decca 421193

10:23:00 00:06:07 Lou Harrison Pastorale No. 7 "For My Brother" Dennis Russell Davies Brooklyn Philharmonic MusicMast 67089

10:30:00 00:03:43 Johann Mattheson Air from Harpsichord Suite No. 5 José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572050

10:38:00 00:04:23 Johann Sebastian Bach Cantata No. 78: Duet Empire Brass Douglas Major, organ EMI 47395

10:45:00 00:04:30 Jean Sibelius Andante festivo Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9227

10:51:00 00:28:01 Franz Joseph Haydn Symphony No. 97 in C major George Szell Cleveland Orchestra Sony 768779

11:22:00 00:07:50 Georges Auric Ouverture Antal Doráti London Symphony Orchestra Mercury 434335

11:31:00 00:09:50 Jean Sibelius The Oceanides Op 73 Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60401

11:44:00 00:08:56 Antonio Vivaldi Chamber Concerto in D major Paula Robison, flute; Douglas Boyd, oboe; Joshua Bell, violin; David Finckel, cello; Kenneth Cooper, harpsichord MusicMast 60152

11:54:00 00:03:09 Frédéric Chopin Tarantelle in A flat major Op 43 Vladimir Ziva Moscow Symphony Naxos 555048

BBC NEWS

12:06:00 00:07:03 Ludwig van Beethoven Variations on the 'Turkish March' Op 76 Emil Gilels, piano EMI 69509

12:15:00 00:09:20 Wolfgang Amadeus Mozart Rondeau from Violin Concerto No. 5 Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 4793449

12:26:00 00:03:16 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 11 in D minor Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572770

12:31:00 00:03:48 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Dance of the Cygnets Dmitry Yablonsky Russian State Symphony Naxos 555873

12:39:00 00:04:09 Franz Schubert Schwanengesang: Serenade Gil Shaham, violin; Göran Söllscher, guitar DeutGram 471568

12:44:00 00:11:28 Richard Wagner The Flying Dutchman: Overture Yakov Kreizberg Netherlands Philharmonic PentaTone 41

12:57:00 00:01:37 Vince Guaraldi Skating Canadian Brass Steinway 30027

BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA

13:00:00 00:35:01 Ludwig van Beethoven Concerto for Violin, Cello & Piano in C major Op 56 Basel Chamber Orchestra Giovanni Antonini Giuliano Carmignola, violin; Sol Gabetta, cello; Dejan Lazic, piano Sony 376362

13:37:00 00:19:42 Franz Joseph Haydn Symphony No. 79 in F Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 439779

13:59:00 00:02:08 Gabriel Pierné Cydalise: March of the Little Fauns Leonard Slatkin St. Louis Symphony RCA 7716

14:02:00 00:04:14 Mikhail Ippolitov-Ivanov Procession of the Sardar Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80657

14:08:00 00:16:55 Camille Saint-Saëns La Jeunesse d'Hercule Op 50 Charles Dutoit Philharmonia Orchestra Decca 4785437

14:28:00 00:11:00 Giacomo Meyerbeer Le prophète: Overture Darrell Ang New Zealand Symphony Naxos 573195

14:41:00 00:14:08 Franz Schubert Rondo in A major Brandenburg Orchestra Roy Goodman Elizabeth Wallfisch, violin Hyperion 66840

14:56:00 00:02:55 George Frideric Handel Xerxes: Largo 'Ombra mai fu' Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 6584

15:00:00 00:12:39 Ludwig van Beethoven Leonore Overture No. 2 Op 72 Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

15:15:00 00:12:38 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 14 for Winds in B flat major Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415669

15:29:00 00:03:37 Peter Tchaikovsky The Maid of Orleans: Gypsy Dance Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 554845

15:36:00 00:05:02 Sérgio Assad Gypsy Slopes from 'Interchange' Delaware Symphony David Amado William Kanengiser, guitar; Scott Tennant, guitar; John Dearman, guitar; Matthew Greif, guitar Telarc 31754

15:58:00 00:04:05 David Raksin Laura: Theme London Symphony Orchestra Keith Lockhart Anne Akiko Meyers, violin eOne 7792

CLASSICAL MUSIC WITH BILL O'CONNELL

16:06:00 00:03:35 David Raksin The Bad and the Beautiful: Theme Michael Tilson Thomas New World Symphony RCA 68798

16:12:00 00:13:01 Ludwig van Beethoven Rondo from 'Triple' Concerto Op 56 Basel Chamber Orchestra Giovanni Antonini Giuliano Carmignola, violin; Sol Gabetta, cello; Dejan Lazic, piano Sony 376362

16:29:00 00:07:22 David Raksin Forever Amber: Main title & The King's David Raksin New Philharmonia Orchestra RCA 81268

16:41:00 00:07:33 Lukas Foss Salomon Rossi Suite Lukas Foss Brooklyn Philharmonic New World 375

16:52:00 00:03:11 William Schuman New England Triptych: Chester José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 559083

16:56:00 00:03:12 Fernando Obradors El vito Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon Elina Garanca, mezzo; José María Gallardo del Rey, g DeutGram 14777

17:05:00 00:04:48 Ludwig van Beethoven The Creatures of Prometheus: Overture Op 43 Giovanni Antonini Basel Chamber Orchestra Sony 376362

17:13:00 00:07:39 Peter Tchaikovsky Valse-Scherzo Op 34 Philharmonia Orchestra Vladimir Ashkenazy Boris Belkin, violin Decca 4785437

17:24:00 00:10:50 Lars-Erik Larsson Little Serenade Op 12 Petter Sundkvist Swedish Chamber Orchestra Naxos 553715

17:40:00 00:06:33 Philip Lasser Circles from Piano Concerto 'The Circle MDR Leipzig Radio Symphony Kristjan Järvi Simone Dinnerstein, piano Sony 503245

17:48:00 00:02:42 Hildegard von Bingen Beata nobis gaudia Anonymous 4 Harm Mundi 2907546

17:53:00 00:02:21 Francis López L'amour est un bouquet de violettes Prague Philharmonic Orchestra Charles Olivieri-Munroe Sol Gabetta, cello RCA 735962

17:57:00 00:01:50 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 4: Gavotte Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL

18:09:00 00:16:21 William Schuman New England Triptych José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 559083

18:27:00 00:04:04 Eric Whitacre Lux aurumque Ragnar Bohlin Capella SF Delos 3485

18:34:00 00:03:17 Eric Whitacre A Boy and a Girl Noel Edison Elora Festival Singers Naxos 559677

18:40:00 00:13:44 Johann Christian Bach Symphony for Double Orchestra in E flat major Op 18 Simon Standage Academy of Ancient Music Chandos 540

18:54:00 00:04:30 Eric Whitacre Water Night Noel Edison Elora Festival Singers Naxos 559677

KEYBANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:21:58 Antonín Dvorák Symphonic Variations Op 78 Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 3533

19:26:00 00:29:48 Mauro Giuliani Guitar Concerto No. 1 in A major Op 30 Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti John Williams, guitar Sony 63385

19:57:00 00:01:15 Sir William Walton Façade: Polka Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 420155

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:02:00 00:12:00 Bedrich Smetana Má vlast: From Bohemia's Woods and George Szell New York Philharmonic Unitd Arch 13

20:14:00 00:12:35 Bedrich Smetana Má vlast: The Moldau George Szell New York Philharmonic Unitd Arch 13

20:29:00 00:29:15 Ludwig van Beethoven Symphony No. 5 in C minor Op 67 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Telarc 80163

PITTSBURGH SYMPHONY WITH JIM CUNNINGHAM - Christoph König, conductor; Tim Fain, violin

21:04:00 00:39:53 Ludwig van Beethoven Symphony No. 6 in F major Op 68

21:48:00 00:11:40 Ottorino Respighi Belfagor Overture

22:05:00 00:40:00 Philip Glass Violin Concerto No. 2 'American Four

Encores: Kevin Puts: Selections from ‘Arches’

Philip Glass: The Winter Song—All-City Senior High School Band/Stanley Levin

SHH! QUIET HOUR WITH JOHN SIMNA

23:02:00 00:07:22 Franz Joseph Haydn Adagio from Symphony No. 45 Ádám Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5330

23:09:00 00:09:47 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Serenade No. 7 Prague Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Oldrich Vlcek, violin Telarc 80161

23:21:00 00:04:56 Antonio Vivaldi Largo from Guitar Concerto Orchestra of St Luke's Eliot Fisk, guitar MusicMast 67097

23:25:00 00:09:40 Johann Friedrich Fasch Air No. 1 from Suite for Winds & Strings in D minor Ludwig Güttler Virtuosi Saxoniae Capriccio 10218

23:37:00 00:03:41 Alberto Ginastera Estancia: Wheat Dance Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4777457

23:40:00 00:13:00 Ralph Vaughan Williams Five Variants of 'Dives & Lazarus' Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Iona Brown, violin; Kenneth Heath, cello; Skaila Kanga, harp Decca 414595

23:56:00 00:03:54 Nikolai Rimsky-Korsakov Sadko: Song of India Bolshoi Theater Orchestra Andrei Tchistyakov Zurab Sotkilava, tenor Sony 69250

23:57:00 00:02:22 Carl Orff Carmina burana: In trutina Bavarian Radio Symphony Daniel Harding Patricia Petibon, soprano DeutGram 4778778