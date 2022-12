Program Guide 07-25-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:45:30 Johannes Brahms Serenade No. 1 in D major Op 11

Academy Chamber Ensemble Philips 426298

00:49:00 00:31:34 Mario Castelnuovo-Tedesco Concerto Italiano Op 31

SWR Symphony Orch Pieter-Jelle de Boer Tianwa Yang, violin Naxos 573135

01:23:00 00:41:50 Alfredo Casella Symphony No. 3 Op 63

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10768

02:07:00 00:32:32 Ignace Jan Paderewski Piano Concerto in A minor Op 17

London Symphony Orchestra Arthur Fiedler Earl Wild, piano Elan 82266

02:41:00 00:36:02 Edvard Grieg String Quartet No. 1 in G minor Op 27

Auryn Quartet CPO 999729

03:19:00 00:29:40 Muzio Clementi Symphony No. 3 in G

Francesco d'Avalos Philharmonia Orchestra ASV 803

03:51:00 00:29:40 Igor Stravinsky The Firebird: Suite (1945)

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 453434

04:23:00 00:31:41 Camille Saint-Saëns Piano Quartet in B flat major Op 41

Fine Arts Quartet Cristina Ortiz, piano; Members of Naxos 572904

04:57:00 00:28:39 George W. Chadwick Symphonic Sketches

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9334

05:27:00 00:10:48 Aaron Copland Prairie Journal

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559240

05:40:00 00:06:41 Maurice Ravel Menuet antique

Sean Chen, piano Steinway 30029

05:50:00 00:06:00 Jean-Philippe Rameau Les Boréades: Entrée de Polymnie

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4478

05:57:00 00:02:44 Benjamin Frankel Carriage and Pair

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:10 Erik Satie Gnossienne No. 3

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273

06:10:00 00:03:55 Giovanni Gabrieli Canzon on the 4th tone à 15

National Brass Ensemble OberlinMus 1504

06:25:00 00:04:23 William Byrd Vigilate

King's Singers Naxos 572987

06:29:00 00:08:53 Jean Sibelius Allegretto from Symphony No. 2 Op 43

Paavo Berglund Helsinki Philharmonic EMI 68643

06:40:00 00:02:09 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 3: Gigue

Tasmin Little, violin Naked Vn 2008

06:40:00 00:05:38 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Serenade No. 13

Chamber Players of Canada Atma 2532

06:47:00 00:03:35 Thomas Arne The Glitt'ring Sun from "The Morning"

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30006

06:51:00 00:02:09 Claude Debussy Preludes Book 1: Minstrels

Pascal Rogé, piano Decca 4785437

06:55:00 00:03:26 John Philip Sousa March 'The Glory of the Yankee Navy'

Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

07:05:00 00:07:01 Ludwig van Beethoven Finale from Symphony No. 8 Op 93

Sir John Eliot Gardiner Révolutionaire et Romantique Soli Deo 721

07:10:00 00:08:48 Franz Lehár Waltz 'Gold and Silver' Op 79

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

07:20:00 00:03:46 Richard Rodgers The King and I: March of the Siamese

Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra Azica 72216

07:25:00 00:02:04 Sir Edward German Henry VIII: Torch Dance

Richard Hickox Royal Northern Sinfonia EMI 49933

07:30:00 00:04:25 Giovanni Battista Pergolesi Siciliano from Violin Concerto in B flat

I Solisti Veneti Claudio Scimone Bettina Mussumeli, violin Erato 88172

07:40:00 00:05:29 Carl Maria von Weber Overture to 'The Ruler of the Spirits'

Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5154

07:45:00 00:04:04 Steve Haun Simple Abundance

Steve Haun, piano SNH Prod. 3001

07:50:00 00:02:44 Gaspar Sanz Canarios

Academy St. Martin in Fields Kenneth Sillito Alexandre Lagoya, guitar Philips 446002

07:55:00 00:03:56 Anonymous Spiritual 'My soul's been anchored in de Lord'

Anton Armstrong St. Olaf Choir St.Olaf 2396

08:07:00 00:06:34 Cole Porter The Snake in the Grass Ballet

John McGlinn London Sinfonietta EMI 54300

08:15:00 00:09:03 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet from Concertone

Camerata Salzburg Jean-Pierre Rampal Jean-Pierre Rampal, flute; Shigenori Kudo, flute Sony 45930

08:30:00 00:04:35 Nikolai Rimsky-Korsakov The Tale of Tsar Saltan: Tsar's Farewell

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572693

08:40:00 00:06:01 Cécile Chaminade Etude romantique Op 132

Joanne Polk, piano Steinway 30037

08:45:00 00:04:24 Anthony Holborne Pavan "Bona speranza"

Jordi Savall Hespèrion XXI AliaVox 9813

08:51:00 00:05:52 Dmitri Shostakovich The Gadfly: Romance Op 97

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 553299

09:05:00 00:17:03 Muzio Clementi Symphony in B flat Op 18

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9234

09:21:00 00:02:10 Zoltán Kodály Háry János: Viennese Musical Clock

István Kertész London Symphony Orchestra Decca 4785437

09:27:00 00:08:30 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Clarinet Concerto

Seattle Symphony Gerard Schwarz Jon Manasse, clarinet Harm Mundi 907516

09:35:00 00:09:57 Aram Khachaturian Gayaneh: Three Dances

John Williams Boston Pops Orchestra Philips 426247

09:48:00 00:05:30 George Frideric Handel Andante from Organ Concerto No. 9 Op 7

Academy of Ancient Music Richard Egarr Richard Egarr, organ Harm Mundi 807447

09:55:00 00:03:37 Leroy Anderson Fiddle-Faddle

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559313

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:02:09 Ottorino Respighi La boutique fantasque: Tarantella

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80396

10:04:00 00:04:35 Alfredo Casella Paganiniana: Tarantella Op 65

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 53280

10:10:00 00:12:45 George Frideric Handel Organ Concerto No. 13 in F major

Academy of Ancient Music Richard Egarr Richard Egarr, organ Harm Mundi 807447

10:24:00 00:05:07 Leonard Bernstein On the Town: Times Square 1944

Arie Lipsky CIM Orchestra CIM 2003

10:31:00 00:03:35 Emmanuel Chabrier Joyeuse Marche

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

10:38:00 00:04:19 Marcel Poot Cheerful Overture

Alexander Rahbari Brussels Philharmonic MarcoPolo 223418

10:43:00 00:04:09 Ludwig van Beethoven Variations on Arne's 'Rule Britannia'

Olli Mustonen, piano Decca 436834

10:51:00 00:26:18 Ludwig van Beethoven Symphony No. 8 in F major Op 93

Bruno Walter Columbia Symphony Orchestra Sony 64461

11:19:00 00:08:38 Georg Philipp Telemann Wind Quartet No. 6 in E

European Baroque Soloists Denon 9613

11:30:00 00:08:30 Joaquín Turina La procesión del rocio Op 9

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80574

11:41:00 00:08:48 Franz Schubert String Quartet No. 12 in C minor

Cypress String Quartet Avie 2307

11:51:00 00:06:47 Richard Rodgers The Sound of Music: Medley

Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra Azica 72216

12:06:00 00:07:16 Gustav Holst Walt Whitman Overture Op 7

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 572914

12:16:00 00:06:02 Steve Haun Gateway to Grandeur

Steve Haun Colorado Symphony SNH Prod. 3001

12:24:00 00:04:35 Alfredo Casella Paganiniana: Tarantella Op 65

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 53280

12:30:00 00:04:31 Pablo de Sarasate Introduction & Tarantella Op 43

Abbey Road Ensemble Lawrence Foster Itzhak Perlman, violin EMI 55475

12:38:00 00:05:58 Sergei Rachmaninoff Suite No. 2: Waltz Op 17

Yefim Bronfman, piano; Emanuel Ax, piano Sony 61767

12:46:00 00:11:05 Johann Strauss Jr Indigo and the 40 Thieves: Ballet Music

Johannes Wildner Slovak Radio Symphony MarcoPolo 223247

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:41:50 Alfredo Casella Symphony No. 3 Op 63

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10768

13:45:00 00:14:08 Darius Milhaud Suite provençale Op 152

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 7031

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:04:49 Ferde Grofé Grand Canyon Suite: Sunrise

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 48224

14:06:00 00:04:04 Steve Haun Simple Abundance

Steve Haun, piano SNH Prod. 3001

14:12:00 00:15:00 Paul Dukas Overture 'Polyeucte'

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9225

14:30:00 00:08:11 Antonio Vivaldi Flute Concerto in D major

Philharmonia Baroque Orchestra Nicholas McGegan Janet See, flute Harm Mundi 905193

14:41:00 00:15:04 Michael Haydn Symphony No. 30 in D major

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999179

14:58:00 00:01:35 Manuel de Falla El amor brujo: Song of the Will-o'-the-Wisp

Christopher Parkening, guitar; David Brandon, guitar EMI 49406

15:01:00 00:17:03 Johannes Brahms Variations on a Theme by Haydn Op 56

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

15:20:00 00:08:08 Robert Schumann Overture to Scenes from Goethe's Faust

Benjamin Britten English Chamber Orchestra Decca 4785437

15:30:00 00:03:37 Fritz Kreisler Liebesleid

Orpheus Chamber Orchestra Gil Shaham, violin DeutGram 449923

15:37:00 00:03:49 George Gershwin The Man I Love

Alan Feinberg, piano Argo 436121

15:42:00 00:12:05 Johann Sebastian Bach Concerto for Oboe & Violin in C minor

Bavarian Radio Symphony Lisa Batiashvili Lisa Batiashvili, violin; François Leleux, oboe DeutGram 4792479

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK with John Zech: Copland and Kernis on the Air

15:58:00 00:04:17 Leonard Bernstein Slava! [A Political Overture]

Lorin Maazel Cleveland Orchestra TCO 8221

16:07:00 00:02:26 Leonard Bernstein On the Town: Ya Got Me

Center City Brass Quintet Chandos 4554

16:13:00 00:10:48 Aaron Copland Prairie Journal

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559240

16:28:00 00:05:50 Patrick Doyle Thor: Suite

Cincinnati Pops Orchestra John Morris Russell May Festival Youth Chorus FanfareCin 2

16:37:00 00:03:28 Franz Joseph Haydn Rondo from Piano Concerto No. 4

Norwegian Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano EMI 56960

16:41:00 00:07:37 Alfredo Casella Introduction, Chorale & March Op 57

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10768

16:52:00 00:03:11 Pablo de Sarasate Spanish Dance No. 6 'Zapateado' Op 23

Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

16:57:00 00:02:21 Reinhold Glière The Red Poppy: Waltz

Zdenek Mácal New Jersey Symphony Delos 3178

17:05:00 00:05:48 Steve Haun A View from Above

Colorado Symphony Steve Haun Steve Haun, piano SNH Prod. 3001

17:13:00 00:08:45 Johannes Brahms Finale from Piano Concerto No. 2 Op 83

Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Yefim Bronfman, piano Belvedere 8005

17:25:00 00:09:56 William Lloyd Webber Serenade for Strings

Richard Hickox City of London Sinfonia Chandos 9595

17:40:00 00:04:40 Michael Jackson Billy Jean

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30006

17:46:00 00:03:06 Wolfgang Amadeus Mozart Così fan tutte: Soave sia il vento

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30022

17:52:00 00:03:11 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 1 in G minor

Marin Alsop London Philharmonic Naxos 557429

17:56:00 00:03:21 Samuel Barber Finale from Violin Concerto Op 14

St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Hilary Hahn, violin Sony 89029

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:00 00:19:34 Alfredo Casella Italia Op 11

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10768

18:30:00 00:03:38 Lars-Erik Larsson Pastoral

Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

18:36:00 00:03:21 Gabriel Fauré Masques et bergamasques: Pastorale Op 112

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

18:42:00 00:11:35 Georges Bizet Jeux d'enfants: Petite Suite Op 22

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

18:54:00 00:04:51 Sir Thomas Beecham The Faithful Shepherd Suite: Pastorale

Yehudi Menuhin Royal Philharmonic MCA 6231

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:19:07 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Overture & Dances

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Chorus Decca 444867

19:23:00 00:31:41 Frédéric Chopin Piano Concerto No. 2 in F minor Op 21

Orch of Age of Enlightenment Sir Charles Mackerras Emanuel Ax, piano Sony 63371

19:56:00 00:02:44 Gabriel Fauré Papillon Op 77

Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:10:55 Johannes Brahms Academic Festival Overture Op 80

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 203

20:15:00 00:39:37 Antonín Dvorák Symphony No. 9 in E minor Op 95

George Szell Cleveland Orchestra Sony 63151

20:55:00 00:04:16 Frédéric Chopin Nocturne No. 2 in E flat major Op 9

Nelson Freire, piano Decca 14053

21:00 THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin - In Memoriam: Music Director Emeritus, Kurt Masur

Musical highlights include:

Wagner: Die Meistersinger von Nuremberg (excerpts) from 6/16/81

Adams: Short Ride in a Fast Machine from 9/14/91

Mozart: Symphony No. 41 from 5/9/92

Ives: Three Places in New England, BRANT: Desert Forests from 5/28/94

Beethoven: Leonore No 3 Overture from 9/18/98

Ades: America: A Prophesy from 1/16/99

Coleman: Skies of America from 7/9/97

Martin: Sechs Monologe aus Jederman from 1/4/01

Mendelssohn: Die erste Walpurgisnacht from 2/4/09

Shostakovich: Symphony No. 13 from 10/27/11

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:08:50 Maurice Ravel Très lent from String Quartet in F major

Jupiter String Quartet OberlinMus 1304

23:10:00 00:08:45 Philip Glass Violin Concerto: Second movement

Vienna Philharmonic Christoph von Dohnányi Gidon Kremer, violin DeutGram 4795448

23:22:00 00:05:51 Frederick Delius Intermezzo from 'Fennimore and Gerda'

Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Orchestra Argo 433704

23:27:00 00:06:18 Francis Poulenc Intermezzo from Violin Sonata

Midori, violin; Robert McDonald, piano Sony 89699

23:34:00 00:05:18 Ermanno Wolf-Ferrari The Jewels of the Madonna: Intermezzo

James Gaffigan CityMusic Cleveland CityMusic 3

23:41:00 00:06:03 Alexander Voormolen Arioso from Concerto for 2 Oboes

The Hague Philharmonic Matthias Bamert Pauline Oostenrijk, oboe; Hans Roerade, oboe Chandos 9815

23:47:00 00:07:00 Joachim Raff Andante from Octet for Strings Op 176

Academy Chamber Ensemble Chandos 8790

23:56:00 00:03:03 Antonín Dvorák Songs My Mother Taught Me Op 55

Prague Philharmonia Emmanuel Villaume Anna Netrebko, soprano DeutGram 12217