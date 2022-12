Program Guide 07-07-2016

CLASSICAL MUSIC WITH ROB GRIER

00:02:00 00:35:28 Alexander Borodin Symphony No. 1 in E flat major Valéry Gergiev Rotterdam Philharmonic Philips 422996

00:39:00 00:32:35 Antonín Dvorák String Quintet No. 3 in E flat major Op 97 Emerson String Quartet Paul Neubauer, viola DeutGram 4778765

01:14:00 01:14:47 Gustav Mahler Symphony No. 7 in E minor Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 447756

02:31:00 00:16:22 Johann Sebastian Bach Violin Concerto No. 2 in E major Ensemble Sonnerie Monica Huggett Monica Huggett, violin Gaudeamus 356

02:49:00 00:25:23 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 11 in D major Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415669

03:16:00 00:25:35 Sir William Walton Viola Concerto in A minor New Philharmonia Orchestra Sir William Walton Yehudi Menuhin, viola Warner 555052

03:44:00 00:16:08 Antonio Rosetti Symphony in G minor Concerto Cologne Teldec 98420

04:02:00 00:41:53 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 3 in D minor Op 30 Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Simon Trpceski, piano Avie 2192

04:46:00 00:32:23 Robert Schumann Symphony No. 1 in B flat major Op 38 Robin Ticciati Scottish Chamber Orchestra Linn 450

05:20:00 00:17:18 Georg Philipp Telemann Don Quixote: Suite Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7576

05:39:00 00:06:00 Claude Debussy L'isle joyeuse Alexander Schimpf, piano Oehms 1820

05:50:00 00:07:28 Johann Sebastian Bach Andante from Violin Concerto No. 1 Vienna Symphony David Oistrakh David Oistrakh, violin DeutGram 4793449

06:07:00 00:06:28 Mario Castelnuovo-Tedesco Fiesta from Guitar Concerto No. 2 Op 160 London Philharmonic Leonard Slatkin Kazuhito Yamashita, guitar RCA 60355

06:15:00 00:03:53 Virgil Thomson The River: Finale Sir Neville Marriner Los Angeles Chamber Orchestra EMI 6612

06:20:00 00:11:37 Gustav Mahler Piano Quartet Movement in A minor Wu Han, piano; Daniel Hope, violin; Paul Neubauer, viola; David Finckel, cello DeutGram 22906

06:40:00 00:09:53 Sergei Rachmaninoff Allegro vivace from Piano Concerto No. 4 Op 40 Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Simon Trpceski, piano Avie 2191

06:51:00 00:03:28 Ludwig van Beethoven Entrata from Serenade Op 25 Michel Debost, flute; Takako Masame, violin; Lynne Ramsey, viola Skarbo 4094

06:55:00 00:02:53 Earl McCoy March "Lights Out" Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7503

07:05:00 00:04:32 Sir Edward Elgar Sea Pictures: Sea Slumber Song Op 37 English Chamber Orchestra Kenneth Woods Rodolfus Choir Avie 2362

07:10:00 00:03:43 Benjamin Britten Peter Grimes: Sea Interlude No. 2 Michael Stern Kansas City Symphony Reference 120

07:15:00 00:06:10 Carl Maria von Weber Rondo from Clarinet Concerto No. 1 Op 73 Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Andrew Marriner, clarinet Philips 432146

07:20:00 00:04:31 John Williams Olympic Fanfare & Theme Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

07:30:00 00:04:22 Leonard Bernstein Candide: Overture Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 63034

07:40:00 00:06:15 Gian Carlo Menotti Amahl and the Night Visitors: Suite Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2002

07:50:00 00:03:06 Claude Debussy Preludes Book 2: Les fées sont Spencer Myer, piano Harm Mundi 907477

07:55:00 00:02:53 Johann Sebastian Bach Partita for solo flute: Bourrée anglaise Joshua Smith, flute Delos 3402

07:56:00 00:02:26 Claude Debussy Beau soir Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

08:07:00 00:06:46 Wolfgang Amadeus Mozart Rondeau from Violin Concerto No. 3 Schleswig-Holstein Festival Christoph Eschenbach Ray Chen, violin Sony 544775

08:15:00 00:02:02 Louiguy La vie en rose Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015

08:20:00 00:07:19 Trevor Pinnock Passacaille, Gigue & Minuet after Trevor Pinnock English Concert Archiv 453451

08:30:00 00:04:55 Sir Edward Elgar March of the Mogul Emperors Op 66 Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 10570

08:40:00 00:05:26 Ernö Dohnányi Finale from Sextet Op 37 Takács Quartet András Schiff, piano; Radovan Vlatkovic, horn; Kálmán Berkes, clarinet; Members of Decca 421423

08:47:00 00:03:57 John Sheppard Responsory 'In manus tuas, Domine' Stile Antico Harm Mundi 907419

08:55:00 00:07:44 Franz Waxman Sunset Boulevard: Suite Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81265

09:05:00 00:16:58 Peter Rasmussen Wind Quintet in F major Reykjavik Wind Quintet Chandos 9849

09:28:00 00:04:38 George Gershwin Oh, Kay!: Someone to Watch Over Me London Symphony Orchestra Keith Lockhart Anne Akiko Meyers, violin eOne 7792

09:35:00 00:04:27 Alessandro Scarlatti Il giardino di rose: Overture Philharmonia Orchestra Simon Wright John Wallace, trumpet; John Miller, trumpet Nimbus 5079

09:55:00 00:03:39 Irving Berlin Change Partners Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano Delos 3445

10:02:00 00:02:31 Gustav Mahler Des Knaben Wunderhorn: Lob des hohen Cleveland Orchestra Pierre Boulez Magdalena Kozená, mezzo-sop DeutGram 4779060

10:06:00 00:02:17 Gustav Mahler Des Knaben Wunderhorn: Wer hat dies Cleveland Orchestra Pierre Boulez Magdalena Kozená, mezzo-sop DeutGram 4779060

10:10:00 00:11:11 Arcangelo Corelli Concerto Grosso in D major Op 6 Catherine Mackintosh Orch of Age of Enlightenment BBC 201

10:23:00 00:06:32 Luigi Boccherini Symphony No. 1 in D major Chiara Banchini Ensemble 415 Harm Mundi 901291

10:31:00 00:03:31 Florent Schmitt La tragédie de Salomé: Dance of the Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

10:38:00 00:03:36 Carl Engel Sea Shell Shannon Lee, violin; Pamela Mia Paul, piano Telarc 80695

10:43:00 00:02:44 Padre Antonio Soler Sonata No. 84 in D major David Greilsammer, piano Sony 792969

10:49:00 00:26:51 Nikolai Rimsky-Korsakov The Golden Cockerel: Suite Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

11:18:00 00:09:29 Carl Maria von Weber Der Freischütz: Overture Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8766

11:30:00 00:09:20 George Frideric Handel Organ Concerto No. 2 in B flat major Op 4 Brandenburg Consort Roy Goodman Paul Nicholson, organ Hyperion 67291

11:41:00 00:10:47 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 8: Toccata & Kenneth Schermerhorn Nashville Symphony Naxos 557460

11:53:00 00:04:09 Ernest Bucalossi The Grasshopper's Dance Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

12:06:00 00:08:05 Ambroise Thomas Raymond: Overture Charles Dutoit Montreal Symphony Orchestra Decca 421527

12:16:00 00:07:03 Camille Saint-Saëns Marche héroïque in E flat Op 34 Charles Dutoit Philharmonia Orchestra Decca 4785437

12:24:00 00:04:13 Paul Hindemith March from 'Symphonic Metamorphosis' Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

12:31:00 00:04:26 Sir Edward Elgar Imperial March Op 32 Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 10570

12:39:00 00:10:10 Johann Strauss Jr Emperor Waltz Op 437 Willi Boskovsky Vienna Philharmonic Decca 4785437

13:01:00 00:57:02 Gustav Mahler Symphony No. 4 in G major Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Dawn Upshaw, soprano; Daniel Majeske, violin Decca 440315

14:00:00 00:02:48 George Gershwin Promenade 'Walking the Dog' Fazil Say, piano Teldec 26202

14:03:00 00:02:47 Arthur Pryor The Whistler and His Dog Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 67067

14:08:00 00:14:21 Ottorino Respighi Poema autunnale Monte Carlo Philharmonic Yakov Kreizberg Julia Fischer, violin Decca 15535

14:26:00 00:10:28 George Frideric Handel Coronation Anthem 'The King Shall English Baroque Soloists Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir Philips 432110

14:39:00 00:12:13 Hector Berlioz Harold in Italy: The Brigands' Orgies Op 16 Helsinki Philharmonic Vladimir Ashkenazy David Aaron Carpenter, viola Ondine 1188

14:53:00 00:05:43 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Symphony No. 39 Alan Gilbert CIM Orchestra CIM 2003

15:01:00 00:16:28 Franz Liszt Symphonic Poem No. 6 "Mazeppa" Gianandrea Noseda BBC Philharmonic BBC 336

15:20:00 00:10:18 Hector Berlioz Waverley Overture Op 1 Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68790

15:33:00 00:03:34 Johann Sebastian Bach Fugue in G minor José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 557883

15:40:00 00:06:15 Johann Sebastian Bach A Musical Offering: Ricercar a 3 Alan Feinberg, piano Steinway 30034

15:49:00 00:06:50 Saverio Mercadante Russian Rondo from Flute Concerto in E minor Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Irena Grafenauer, flute Philips 426318

15:58:00 00:03:52 Sir Edward Elgar Sea Pictures: Where Corals Lie Op 37 English Chamber Orchestra Kenneth Woods Rodolfus Choir Avie 2362

16:06:00 00:03:27 Gustav Mahler Des Knaben Wunderhorn: Des Antonius von Cleveland Orchestra Pierre Boulez Christian Gerhaher, baritone DeutGram 4779060

16:13:00 00:11:15 Sir Edward Elgar Finale from Piano Quintet Op 84 Kenneth Woods English Symphony Orchestra Avie 2362

16:27:00 00:03:07 Sir Paul McCartney Live and Let Die: Theme Carl Davis Philharmonia Orchestra Carl Davis 21

16:32:00 00:03:22 Bono Goldeneye: Theme Carl Davis Philharmonia Orchestra Carl Davis 21

16:37:00 00:02:16 Leos Janácek Lachian Dances: Blessing Dance Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572695

16:41:00 00:07:51 Gustav Mahler Scherzo from Symphony No. 1 Erich Leinsdorf Boston Symphony Orchestra RCA 300350

16:52:00 00:04:23 Gian Carlo Menotti Amelia Goes to the Ball: Overture James Conlon Metropolitan Opera Orchestra RCA 61509

16:56:00 00:03:14 Antonín Dvorák Humoresque No. 8 in G flat major Op 101 Orion Weiss, piano Bridge 9355

17:05:00 00:04:50 Michael Torke Finale from Concerto for Orchestra Vasily Petrenko Royal Liverpool Philharmonic Ecstatic 92261

17:25:00 00:09:38 Richard Strauss Salome: Dance of the Seven Veils Kazuki Yamada Orch de la Suisse Romande PentaTone 518

17:40:00 00:04:31 Jacques Offenbach The Grand Duchess of Gérolstein: Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5303

17:46:00 00:02:13 Jacques Offenbach La Périchole: O mon cher amant Prague Philharmonic Orchestra Charles Olivieri-Munroe Sol Gabetta, cello RCA 735962

17:51:00 00:04:00 George Frideric Handel Israel in Egypt: But as for his people English Baroque Soloists Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir Philips 432110

17:57:00 00:02:13 Wilhelm Peterson-Berger Flowers from Frösön: Song of Summer Okko Kamu Helsingborg Symphony Naxos 553115

18:09:00 00:21:00 Sir Edward Elgar Sea Pictures Op 37 English Chamber Orchestra Kenneth Woods Rodolfus Choir Avie 2362

18:32:00 00:02:31 Antonio Vivaldi Finale from 'Summer' Concerto Op 8 Mutter's Virtuosi Anne-Sophie Mutter Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 4795023

18:36:00 00:01:47 Arthur Benjamin Jamaican Rumba Anne-Sophie Mutter, violin; Lambert Orkis, piano DeutGram 4795023

18:39:00 00:14:04 Gustav Mahler Rondo from Symphony No. 5 Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4795448

18:56:00 00:03:05 Aaron Copland Rodeo: Hoedown Anne-Sophie Mutter, violin; Lambert Orkis, piano DeutGram 4795023

19:02:00 00:18:57 Edvard Grieg Lyric Suite Op 54 Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437524

19:23:00 00:08:19 Gustav Mahler Blumine from Symphony No. 1 in D major Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

19:33:00 00:25:54 Franz Joseph Haydn Symphony No. 99 in E flat major Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

20:02:00 00:08:22 Hector Berlioz Roman Carnival Overture Op 9 Mariss Jansons Royal Concertgebouw Orchestra EMI 54479

20:12:00 00:44:04 Johannes Brahms Piano Concerto No. 1 in D minor Op 15 Boston Symphony Orchestra Charles Munch Gary Graffman, piano RCA 300350

21:04:00 00:14:00 Franz Schmidt Notre Dame: Intermezzo & Carnival Music

21:20:00 00:28:45 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 21 in C major

21:50:00 00:07:49 Johann Strauss Jr The Gypsy Baron: Overture

21:57:00 00:04:42 Josef Strauss Polka-Mazurka 'The Dragonfly' Op 204

22:02:00 00:02:13 Johann Strauss Jr Furioso Polka Op 260

22:07:00 00:08:34 Josef Strauss Waltz 'Village Swallows from Austria' Op 164

22:15:00 00:02:20 Johann Strauss Jr Polka 'At the Hunt' Op 373

22:17:00 00:03:34 Johann Strauss Jr Polka 'In the Jelly Doughnut Woods' Op 336

22:21:00 00:03:04 Johann Strauss Jr Polka 'Thunder and Lightning' Op 324

22:26:00 00:03:04 Josef Strauss Polka 'Fireproof' Op 269

22:29:00 00:03:19 Johann Strauss Radetzky March Op 228

22:34:00 00:08:42 Johann Strauss Jr Waltz 'Roses from the South' Op 388

22:45:00 00:09:53 Johann Strauss Jr Waltz 'On the Beautiful Blue Danube' Op 314

23:02:00 00:06:20 Mauro Giuliani Siciliano from Guitar Concerto No. 1 Op 30 English Chamber Orchestra Luis García-Navarro Narciso Yepes, guitar PentaTone 202

23:08:00 00:09:46 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Piano Concerto No. 17 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Leif Ove Andsnes, piano MAA 10406

23:20:00 00:05:07 Antonín Dvorák Larghetto from Serenade for Strings Op 22 Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 433549

23:25:00 00:10:44 Gustav Mahler Adagietto from Symphony No. 5 Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4795448

23:38:00 00:06:49 Johannes Brahms Romanze from String Quartet No. 1 Op 51 Chiara String Quartet Azica 71289

23:44:00 00:10:40 Max Bruch Kol Nidrei Op 47 Brian Thornton, cello; Spencer Myer, piano Thornton 2013

23:57:00 00:02:34 Pauline Viardot-Garcia Berceuse Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

23:57:00 00:02:41 Sir Edward Elgar Salut d'amour Op 12 Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316