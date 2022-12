Program Guide 06-28-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:30:40 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 39 in E flat major

James Levine Boston Symphony Orchestra BSO Clas 1001

00:35:00 00:33:30 Antonín Dvorák Violin Concerto in A minor Op 53

Berlin Radio Symphony Marek Janowski Arabella Steinbacher, violin PentaTone 5186353

01:10:00 00:40:07 Johannes Brahms Violin Concerto in D major Op 77

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Joshua Bell, violin Decca 444811

01:52:00 00:20:06 Richard Wagner Wesendonck Lieder

Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Measha Brueggergosman, soprano DeutGram 4778773

02:14:00 00:44:41 Joseph Joachim Violin Concerto No. 2 in D minor Op 11

London Philharmonic Leon Botstein Elmar Oliveira, violin IMP 27

03:01:00 00:37:29 Alexander Glazunov The Seasons Op 67

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 61434

03:40:00 00:38:19 Franz Schubert String Quartet No. 14 in D minor

Jasper Quartet Sono Lumin 92152

04:20:00 00:23:29 Max Bruch Violin Concerto No. 1 in G minor Op 26

Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Janine Jansen, violin Decca 7260

04:45:00 00:33:05 José Serebrier Symphony on Bizet's "Carmen"

José Serebrier Barcelona Symphony Bis 1305

05:20:00 00:17:59 Jean-Baptiste Lully Le Bourgeois Gentilhomme: Suite

Tempesta di Mare Chandos 805

05:40:00 00:05:30 Johan Halvorsen Mascarade: Holberg Overture

Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584

05:50:00 00:08:02 Franz Schubert Finale from Symphony No. 2

Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68545

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:04:41 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Polka

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Chorus Decca 444867

06:15:00 00:07:19 Wolfgang Amadeus Mozart La finta semplice: Overture

Mario Bernardi Calgary Philharmonic CBC 5149

06:25:00 00:03:16 Jacques Offenbach The Tales of Hoffmann: Barcarolle

BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Liverpool Philharmonic Choir Chandos 9765

06:30:00 00:04:48 Ludwig van Beethoven Scherzo from Piano Trio No. 1 Op 1

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Koch Intl 7724

06:40:00 00:10:40 Joseph Joachim Finale from Violin Concerto No. 2 Op 11

London Philharmonic Leon Botstein Elmar Oliveira, violin IMP 27

06:51:00 00:02:58 Frédéric Chopin Prelude No. 17 in A flat major Op 28

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728

06:55:00 00:03:02 John Philip Sousa March 'Corcoran Cadets'

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559092

07:05:00 00:04:30 Stephen Foster Hard Times Come Again No More

Thomas Hampson, baritone; Craig Rutenberg, piano THM 5432

07:10:00 00:02:48 Giovanni Gabrieli Canzoni e Sonate: Canzon 9

Empire Brass Telarc 80204

07:15:00 00:07:47 Johann Strauss Jr Waltz 'Farewell to America'

Johannes Wildner Slovak Radio Symphony MarcoPolo 223247

07:22:00 00:03:40 Robert Schumann Scherzo from Piano Quartet Op 47

Wu Han, piano; Daniel Hope, violin; Paul Neubauer, viola; David Finckel, cello DeutGram 22906

07:30:00 00:04:10 Franz Joseph Haydn Overture to an English Opera

Sir Roger Norrington London Classical Players EMI 55192

07:40:00 00:05:23 John Field Nocturne No. 11 in E flat major

Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672

07:45:00 00:03:47 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 8 Op 93

Daniel Barenboim West-Eastern Divan Orchestra Decca 16871

07:50:00 00:03:37 Thomas Tomkins O Praise the Lord

Stile Antico Harm Mundi 807544

07:57:00 00:01:51 George Frideric Handel Water Music Suite No. 1: Minuet

Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2002

08:07:00 00:05:54 Felix Mendelssohn Finale from Piano Concerto No. 2 Op 40

Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Saleem Ashkar, piano Decca 4810778

08:15:00 00:05:41 Mikhail Glinka Ruslan and Ludmilla: Overture

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80657

08:23:00 00:03:10 William Kroll Banjo and Fiddle

Nadja Salerno-Sonnenberg, vn; Sandra Rivers, piano EMI 54576

08:28:00 00:03:28 Leonard Bernstein Chichester Psalm No. 1

Royal Liverpool Philharmonic Gerard Schwarz Liverpool Philharmonic Choir Naxos 559456

08:30:00 00:04:58 Lyndol Mitchell Kentucky Mountain Portraits: Cindy

Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434324

08:43:00 00:09:18 Antonio Vivaldi Concerto for Violin & Oboe in B flat major

English Concert Trevor Pinnock Simon Standage, violin; David Reichenberg, oboe DeutGram 4795448

08:53:00 00:03:27 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Rigaudon

Alexander Schimpf, piano Oehms 867

09:00:00 00:05:38 Richard Rodgers Flower Drum Song: Overture

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 434932

09:11:00 00:17:31 Richard Wagner A Siegfried Idyll

Daniel Barenboim Chicago Symphony Orchestra Teldec 24224

09:33:00 00:02:39 Hugo Friedhofer The Best Years of Our Lives: Theme

John Williams London Symphony Orchestra Sony 62788

09:41:00 00:05:57 George Frideric Handel Coronation Anthem 'Zadok the Priest'

London Philharmonic Sir Andrew Davis London Chorus EMI 28379

09:49:00 00:07:16 Carl Nielsen Five Piano Pieces Op 3

Leif Ove Andsnes, piano VirginClas 45129

09:55:00 00:02:43 Manuel Ponce Scherzino mexicano

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:03:53 Ignace Jan Paderewski Minuet in G major Op 14

Daniell Revenaugh, piano Seraphim 73300

10:05:00 00:02:49 Moritz Moszkowski Etincelles Op 36

Stephen Hough, piano Hyperion 67043

10:11:00 00:12:03 Antonio Vivaldi Concerto for Viola d'amore & Lute in D minor

Ars Antigua Rachel Barton Pine, violin; Hopkinson Smith, lute Cedille 159

10:24:00 00:03:06 Percy Grainger Mock Morris

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

10:30:00 00:04:08 Alexander Glazunov Novelette No. 3 for Strings Op 15

St. Petersburg String Quartet Delos 3262

10:37:00 00:05:43 Modest Mussorgsky Khovanshchina: Solemn March

Evgeny Svetlanov Russian State Symphony RCA 68406

10:44:00 00:05:00 Lili Boulanger Of a Spring Morning

JoAnn Falletta Women's Philharmonic Koch Intl 7169

10:52:00 00:28:19 Jean Sibelius Symphony No. 5 in E flat major Op 82

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

11:22:00 00:08:30 Thomas Arne Symphony No. 1 in C major

Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8403

11:33:00 00:08:07 Carl Philipp Emanuel Bach String Symphony in G major

Academy Ancient Music Berlin Harm Mundi 901711

11:43:00 00:08:05 Arthur Honegger Pastorale d'été

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 82849

11:52:00 00:05:35 Antonín Dvorák Czech Suite: Furiant Op 39

Sir John Eliot Gardiner North German Radio Symphony DeutGram 437506

12:06:00 00:08:20 Sir Edward German Henry VIII: Three Dances

Richard Hickox Royal Northern Sinfonia EMI 49933

12:17:00 00:07:10 Tylman Susato The Danserye: Renaissance Dances

Ludwig Güttler Güttler Brass Ensemble BerlinClas 1090

12:26:00 00:04:30 Jean Sibelius Andante festivo

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9227

12:32:00 00:04:03 John Field Nocturne No. 15 in D minor

Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672

12:39:00 00:08:12 Gustav Holst Two Songs without Words Op 22

Richard Hickox City of London Sinfonia Chandos 9270

12:49:00 00:10:35 Franz Schubert Konzertstück in D major

Chamber Orchestra of Europe Gidon Kremer Gidon Kremer, violin DeutGram 437535

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:33:11 Max Bruch Violin Concerto No. 3 in D minor Op 58

Bamberg Symphony Gilbert Varga Isabelle van Keulen, violin Koch Intl 6522

13:36:00 00:22:19 Antonín Dvorák Czech Suite Op 39

Sir John Eliot Gardiner North German Radio Symphony DeutGram 437506

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:03:55 Miklós Rózsa Ben-Hur: Prelude

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

14:05:00 00:02:50 Bernard Herrmann North by Northwest: Main Title

John Mauceri Danish National Symphony Toccata 241

14:09:00 00:14:31 Franz Schubert Violin Sonatina No. 1 in D major

Gil Shaham, violin; Göran Söllscher, guitar DeutGram 471568

14:27:00 00:10:50 William Alwyn Serenade

David Lloyd-Jones Royal Liverpool Philharmonic Naxos 570145

14:40:00 00:14:02 Sergei Rachmaninoff Symphonic Dance No. 3 Op 45

Vasily Petrenko Royal Liverpool Philharmonic Avie 2188

14:55:00 00:04:11 Johann Christian Bach La clemenza di Scipione: Overture

Anthony Halstead Hanover Band CPO 999488

15:01:00 00:17:05 Robert Schumann Overture, Scherzo and Finale Op 52

Thomas Dausgaard Swedish Chamber Orchestra Bis 1569

15:20:00 00:09:34 Johannes Brahms Andante from String Quartet No. 2 Op 51

Chiara String Quartet Azica 71289

15:31:00 00:04:09 Nicolò Paganini Perpetual Motion Op 11

Philippe Quint, violin; Dmitriy Cogan, piano Naxos 570703

15:39:00 00:06:46 Pablo de Sarasate Navarra Op 33

Orchestra of Castille & Leon Alejandro Posada Gil Shaham, violin; Adele Anthony, violin Canary 7

15:48:00 00:08:11 Miklós Rózsa Hungarian Sketch No. 3 "Danza" Op 14

Mariusz Smolij Budapest Symphony Orchestra Naxos 572285

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK with John Zech: Leoni in San Francisco

15:58:00 00:04:34 John Field Nocturne No. 12 in E major

Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672

16:06:00 00:03:13 John Field Nocturne No. 5 in B flat major

Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672

16:12:00 00:14:24 Joseph Joachim Hamlet Overture Op 4

Leon Botstein London Philharmonic IMP 27

16:30:00 00:03:30 Richard Rodgers The Sound of Music: Main title

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

16:36:00 00:03:44 Richard Rodgers Cinderella: Waltz for a Ball

Symphony Orchestra Richard Rodgers Richard Rodgers, piano Harbinger 2501

16:41:00 00:08:23 Mikhail Ippolitov-Ivanov Caucasian Sketches Suite No. 1:

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Telarc 80378

16:52:00 00:02:23 King Henry VIII Pastime with Good Company

Philip Jones Brass Ensemble Decca 807

16:57:00 00:02:30 Richard Rodgers Babes in Arms: My Funny Valentine

Ellen Hargis, soprano; Paul O'Dette, lute Noyse 1

17:05:00 00:05:03 Sergei Rachmaninoff Slava Op 11

Antonio Pompa-Baldi, piano; Emanuela Friscioni, piano Centaur 3062

17:13:00 00:09:30 Antonín Dvorák Overture 'My Home' Op 62

István Kertész London Symphony Orchestra Decca 4785437

17:25:00 00:09:48 Johann Melchior Molter Sinfonia Concertante for Trumpet & Winds in D

Wind Ensemble Bob van Asperen Wolfgang Basch, trumpet DHM 7976

17:40:00 00:03:38 John Field Nocturne No. 1 in E flat major

Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672

17:45:00 00:03:52 John Field Nocturne No. 17 in C major

Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672

17:52:00 00:03:03 Aaron Copland Old American Songs Set No. 1: The

St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Thomas Hampson, baritone Teldec 77310

17:55:00 00:03:46 Richard Rodgers The King and I: March of the Siamese

Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra Azica 72216

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:21:43 Richard Rodgers Victory at Sea: Suite

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80175

18:32:00 00:03:36 John Williams Schindler's List: Main Theme

Royal Stockholm Philharmonic Alexander Shelley Daniel Hope, violin DeutGram 4792954

18:38:00 00:03:08 John Williams The Force Awakens: Rey's Theme

John Williams Symphony Orchestra Disney 21772

18:43:00 00:09:24 John Field Nocturne No. 16 in C major

Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672

18:56:00 00:03:16 John Williams The Empire Strikes Back: Yoda's Theme

John Williams Skywalker Symphony Orchestra Sony 45947

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:18:10 Wolfgang Amadeus Mozart Ballet Suite 'Les Petits riens'

Anton Steck Concerto Cologne Archiv 4775800

19:22:00 00:33:30 Antonín Dvorák Violin Concerto in A minor Op 53

Berlin Radio Symphony Marek Janowski Arabella Steinbacher, violin PentaTone 5186353

20:00 SPECIAL: ChamberFest Cleveland, live from Mixon Hall at the Cleveland Institute of Music Shakespeare – ChamberFest marks the 400th anniversary of Shakespeare’s death with music

inspired by the Bard’s plays. The tomb scene from Romeo and Juliet assumes fresh life in the second movement of Beethoven’s String Quartet. In another take on this most popular of

Shakespearean tragedies, pianist Roman Rabinovich has arranged selections from Prokofiev’s ballet for chamber ensemble. And the playwright’s own words are illuminated in Erich Wolfgang

Korngold’s Four Shakespeare Songs, set to verses from Othello, King Lear and As You Like It.

ERICH WOLFGANG KORNGOLD, Four Shakespeare Songs for Mezzo-Soprano and Piano, Op. 31

LUDWIG VAN BEETHOVEN, String Quartet in F major, Op. 18, No. 1

SEBASTIAN CURRIER, Night Time for Violins and Harp

SERGEI PROKOFIEV, Suite from Romeo and Juliet, Op. 64, arranged by Roman Rabinovich

Artists: Julie Albers, cello; Alexander Cohen, percussion; Diana Cohen, violin; Franklin Cohen, clarinet; Marjorie Martais, mezzo soprano; Nathan Farrington, bass; Benjamin Jaber, horn;

Alexi Kenney, violin; Yura Lee, violin; Sivan Magen, harp; Dimitri Murrath, viola; Roman Rabinovich, piano; Brandon Ridenour, trumpet

22:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone – Riccardo Muti, conductor

22:04:00 00:29:38 Franz Schubert Symphony No. 5 in B flat major

22:33:00 00:57:04 Gustav Mahler Symphony No. 1 in D major

23:30:00 00:26:43 Franz Joseph Haydn Symphony No. 48 in C major