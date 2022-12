Program Guide 06-26-2016

SAN FRANCISCO SYMPHONY with Rik Malone - Charles Dutoit, conductor; Gautier Capuçon, cello

00:04:00 00:22:16 Igor Stravinsky Jeu de cartes

00:29:00 00:29:23 Sir Edward Elgar Cello Concerto in E minor Op 85

01:02:00 00:32:58 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition

01:38:00 00:14:58 Ludwig van Beethoven Leonore Overture No. 3 Op 72--Michael Tilson Thomas, conductor

CLASSICAL WEEKEND

02:02:00 00:07:34 Giuseppe Verdi La forza del destino: Overture Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 68468

02:11:00 00:15:43 Franz Liszt Hungarian Fantasy Budapest Symphony Orchestra Karl Anton Rickenbacher Leslie Howard, piano Hyperion 67403

02:29:00 01:24:31 Gustav Mahler Symphony No. 9 in D major Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 458902

03:54:00 00:05:05 Claude Debussy Preludes Book 1: Voiles Pascal Rogé, piano Decca 4785437

04:00 INNOVATIONS with Mark Satola - featuring works by Cleveland area composers, presented in cooperation with the Cleveland Composers’ Guild

Fredric Lissauer: Overture to “Relatively Speaking!” (1999) Nathan Carterette, piano (private CD) 3:34

Nicholas Underhill: Piano Concerto (1993) Nicholas Underhill, piano; Czech Radio Symphony Orchestra/Vladimir Válek, cond. (MMC 2077) 29:00

Loris Chobanian: Miniatures for Cello and Orchestra (1996) Regina Mushabac, cello; Baldwin-Wallace Symphonic Wind Ensemble/Dwight Oltman, cond. (private CD) 16:02

Fredric Lissauer: Overture to “The Chemistry Set” (2001) David Williams, piano (private CD) 3:54

04:55:00 00:03:59 Volkmar Andreae Little Suite: Shrove Tuesday Carnival Marc Andreae Bournemouth Symphony Guild 7377

05:00 MILLENNIUM OF MUSIC with Robert Aubry Davis: The German Early Baroque - New recordings dedicated to Schütz, Rosenmüller, and the Music Cabinet of the Cantor of the St. Thomas Church in Leipzig

2:29 Sethus Calvisus Hymnus ante cibum “Deus sator mortalium”

2:32 Sethus Calvisus Hymnus vespertinus “Inventor rutile”

1:57 Sethus Calvisius Humnus vespertinus “Te lucis ante terminum”

2:54 Sethus Calvisus Oratio Dominica “O Pater coelestis”

7:07 Schein Von dem Leiden und Sterben Jesu Christi

5:17 Schütz Symphoniae sacrae III, Op. 12 No. 1- Der Herr ist mein Hirt, SWV 398

4:15 Schütz Symphoniae sacrae III Op. 12 No. 6- Siehe, es erschien der Engel des Herren, SWV 403

6:30 Schütz Symphoniae sacrae III, Op. 12 No. 8- O Susser Jesu Christ, SWV 405

16:16 Johann Rosenmuller Lauda lerusalem

MUSICA SACRA

06:04:00 00:04:02 Pavel Chesnokov Salvation is Created Timothy Seelig Turtle Creek Chorale Reference 61

06:10:00 00:08:11 Dmitry Bortnyansky Choral Concerto No. 32 'Lord, Make Me To Paul Hillier Estonian Phil. Chamber Choir Harm Mundi 2908304

06:20:00 00:08:29 Sergei Rachmaninoff All-Night Vigil: The Great Doxology Op 37 Sigvards Klava Latvian Radio Choir Ondine 1206

06:57:00 00:02:02 Frédéric Chopin Waltz No. 4 in F major Op 34 Maurizio Pollini, piano DeutGram 14190

06:30 MUSIC AND THE SPOKEN WORD with Lloyd Newell & the Mormon Tabernacle Choir



07:00 PIPEDREAMS with Michael Barone: Handel With Care - One of the most popular and influential composer-performers of the Baroque era continues to inspire in the 21st century

GEORGE FREDERICK HANDEL: Organ Concerto No. 1 in g, Op. 4, no. 1 La Divina Armonia Ensemble/Lorenzo Ghielmi, director & organist (2007 Pradella/Santuario del Divin Prigioniero, Valle de Colorina, Italy) Passacaille 944

HANDEL: Organ Concerto No. 5 in F, Op. 4 (solo version; mvts. 1 & 2) Calvert Johnson 1747 Parker/St. James Chapel, Great Packington, England) Calcante 035

HANDEL (arr. Best): Organ Concerto No. 5, Op. 4 (solo version; mvts. 3 & 4) Lorenz Maycher (1955 Aeolian-Skinner/Trinity Episcopal Church, Bethlehem, PA) Raven 710

HANDEL: Fugue in B-flat Jennifer Bate (1693 Smith/Addlington Hall, Cheshire, England) Regis 1113

HANDEL: The Arrival of the Queen of Sheba, fr Solomon.

ALAN SMITH: Scherzo on “Gopsal”.

PAUL AYRES: The Departure of the Queen of Sheba Paul Ayres (1998 Goetze & Gwynn.Handel House Museum, London) Priory 894

PERCY GRAINGER: Handel in the Strand William Saunders (1864 Willis-1931 Rutt/St. Mary-le-Tower, Ipswich, England) Regent 296

HANDEL (arr. Ashton): Overture, fr Music for the Royal Fireworks Graham Ashton Brass Ensemble; Anthony Newman (1992 Mander/Church of St. Ignatius Loyola, New York City, NY) Sonoma 001

08:00 WITH HEART AND VOICE with Peter DuBois: Summer Music - As vacation season ramps up, we’ll listen to sacred choral and organ music of relaxation and meditation that transports us.

09:00 MUSICAL PASSIONS with Eric Kisch: Forgotten Ladies of the Keyboard I

Robert Schumann: Piano Concerto in A Minor: Intermezzo & Allegro Vivace Fanny Davies, piano; Royal Philharmonic Society Orchestra/Ernest Ansermet (Pearl 9291 CD) 15:06

Robert Schumann: Scenes from Childhood: selections Fanny Davies, piano (Pearl 9291 CD) 6:07

Johannes Brahms: Rhapsody Op. 119 No.4 Fannie Bloomfield Zeisler, piano (Pierian 003/4 CD) 6:21

Frederic Chopin: Scherzo Op. 31 Fannie Bloomfield Zeisler, piano (Pierian 003/4 CD) 10:14

Frederic Chopin: Waltz Op. 70 No.1; Waltz Op.64 No.1 Fannie Bloomfield Zeisler, piano (Pierian 003/4 CD) 2:24; 2:00

09:57:00 00:01:54 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 10: Remembrances Op 71 Per Tengstrand, piano Azica 71207

10:00 PERFORMANCE TODAY WEEKEND with Fred Child - Frank Dominguez is the founder and host of Concierto, a weekly bilingual program featuring classical music by Latin American and Spanish composers and musicians. On this weekend's Performance Today, Dominguez joins Fred in the studio with a few choice cuts by Latin American composers.

Alexander Glazunov: String Quartet No. 5: Movement 2--St. Petersburg String Quartet: Alla Aranovskaya, violin; Ilya Teplyakov, violin; Aleksey Koptev, viola; Alla Leonid Shukaev, cello Album: St. Petersburg Quartet Delos 3262 Music: 4:16

Michel Blavet: Concerto No. 4 in A Minor for flute, 2 violins and basso continuo--Barthold Kuijken, Baroque flute and conductor; Indianapolis Baroque Orchestra Ruth Lilly Performance Hall, Christel DeHaan Fine Arts Center, Indianapolis, IN Music: 14:54

The Piano Puzzler: This week's contestant is Ben Fowler from Helena, MT Music: 6:04

Puzzler Payoff: Domenico Scarlatti: Keyboard Sonata in C Major, Kk. 159--Yevgeny Sudbin, piano Album: Domenico Scarlatti: 18 Sonatas Bis 2138 Music: 2:32

Alexander Glazunov: Violin Concerto in A Minor Op 82--Joshua Bell, violin; Cincinnati Symphony Orchestra; Louis Langrée, conductor Music Hall, Springer Auditorium, Cincinnati, OH Music: 19:32

11:00 PERFORMANCE TODAY WEEKEND

Juan Gutierrez de Padilla: Xacara - A La xacara xacarilla--The Harp Consort; Andrew Lawrence-King, conductor Album: Missa Mexicana Harmonia Mundi 907293 Music: 7:12

Carlos Guastavino: Las puertas de la mañana--Bernarda Fink, mezzo-soprano; Carmen Piazzini, piano Album: Canciones Argentinas Harmonia Mundi 901892 Music: 3:14

Agustin Barrios: Danza Paraguaya--Eliot Fisk, guitar Album: Guitar Virtuoso Eliot Fisk: Latin American Guitar MusicMasters 67127 Music: 2:13

Ernesto Lecuona: Rapsodia Negra--Thomas Tirino, piano; Polish National Radio Symphony Orchestra; Michael Bartos, conductor Album: Ernesto Lecuona: The Complete Piano Music Volume 1 Bis 754 Music: 10:33

Leo Brouwer: Paisaje cubano con lluvia--Los Angeles Guitar Quartet Album: LAGQ Latin Telarc 80593 Music: 6:52

Roberto Sierra: Symphony No. 3, La Salsa: 1. Tumbao--Puerto Rico Symphony Orchestra; Maximiano Valdes, conductor Album: Roberto Sierra: Sinfonia No. 3 'La Salsa' Naxos 8559817 Music: 6:46

12:00 THE DENNIS LEWIN RADIO PROGRAM, turning you on to classical music; this week, Part 1 of the life and music of Frederic Chopin – playlist for Parts 1 and 2:

Polonaise No.1 in A Op 40 (1838)--Artur Rubinstein, piano (RCA 6152 CD)

Introduction and Polonaise brilliant in C Op 3 (1829)--Leonard Rose, cello; Samuel Sanders, piano (Sony 89846 CD)

Nocturne No.2 in D-Flat Op 27 (1836)--Artur Rubinstein, piano (RCA 63049 CD)

Nocturne No.2 in F-Sharp Op 15 (1830-32)--Artur Rubinstein, piano (RCA 63049 CD)

Scherzo No.2 in b-Flat Op 31 (1837)--Artur Rubinstein, piano (RCA 61396 CD)

Waltz No.1 in E-Flat Op 18 "Grande Valse Brilliante" (1831)--Artur Rubinstein, piano (RCA 59422 CD)

Etude No.4 in c-Sharp Op 10 (1829-32)--Vladimir Horowitz, piano (Sony 5139622 CD)

Etude No.12 in c Op 10 "Revolutionary" (1829-32)--Vladimir Ashkenazy, piano (Decca 478 0350 CD)

Polonaise No.5 in f-Sharp Op 44 (1841)--Artur Rubinstein, piano (RCA 6152 CD)

Polonaise No.6 in A-Flat Op 53 "Heroic" (1842)--Artur Rubinstein, piano (RCA 6152 CD)

Andante Spianato et Grand Polonaise Brilliante in E-Flat Op 22 (1830-31)--Yundi, piano (EMI 31639 CD)

Ballade No.1 in g Op 23 (1831-35) --Artur Rubinstein, piano (RCA 61396 CD)

Ballade No.2 in A-Flat Op 47 (1840-41) --Artur Rubinstein, piano (RCA 61396 CD)

Ballade No.4 in f Op 52 (1842) --Artur Rubinstein, piano (RCA 61396 CD)

Waltz No.1 in D-Flat "Minute Waltz" Op 64 (1846-47)--Artur Rubinstein, piano (RCA 59422 CD)

Prelude No.15 in D-Flat Op 28 "Raindrop" (1836-39)--Artur Rubinstein, piano (RCA 260822 CD)

Sonata No.2 in b-Flat Op 35 "Funeral March" (1837-39)--Artur Rubinstein, piano (RCA 260822 CD)

Piano Concerto No.1 in e Op 11 (1830)--Artur Rubinstein, piano; New Symphony Orchestra of London/Stanislaw Skrowaczewski (RCA 260822 CD)

WCLV CLASSICAL WEEKEND with Nancy Sinning

14:00:00 00:04:44 Richard Wagner Die Walküre: Ride of the Valkyries Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra DeutGram 4778773

14:04:00 00:04:02 Gabriel Fauré [and André Messager]: Souvenirs de Kathryn Stott, piano; Martin Roscoe, piano Hyperion 66911

14:08:00 00:10:14 Ludwig van Beethoven Consecration of the House Overture Op 124 Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 429762

14:19:00 00:09:16 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 23 in D major Claudio Abbado Berlin Philharmonic Sony 66859

14:50:00 00:23:55 Leos Janácek Sinfonietta Op 60 George Szell Cleveland Orchestra Sony 62404

15:13:00 00:09:24 Johann Strauss Jr Waldmeister: Overture Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 431628

15:23:00 00:07:51 George Frideric Handel Samson: Act 1 Sinfonia English Concert Trevor Pinnock Anthony Halstead, horn; Christian Rutherford, horn Archiv 419219

15:31:00 00:07:49 Luigi Boccherini Fandango from Guitar Quintet No. 4 Los Romeros, guitars; Angelita Romero, percussion; Wilhelm Hellweg, percussion Philips 442781

15:41:00 00:15:52 Richard Strauss Don Juan Op 20 George Szell Cleveland Orchestra Sony 63123

THE CLEVELAND ORCHESTRA ON THE RADIO with Robert Conrad: Cleveland Orchestra Youth Orchestra, Brett Mitchell, conductor; Jieming Tang, violin - recorded live in Severance Hall

16:04:00 00:16:00 Adam Schoenberg Finding Rothko

16:24:00 00:25:06 Erich Wolfgang Korngold Violin Concerto in D major Op 35

16:53:00 00:37:51 Sergei Rachmaninoff Symphonic Dances Op 45

17:45:00 00:15:00 Maurice Ravel Daphnis et Chloé: Suite No. 2 George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 489

DINNER CLASSICS with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK with John Zech: Mahler's Ninth

18:04:00 00:18:01 Leopold Kozeluch Symphony in D Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9703

18:24:00 00:11:13 Peter Tchaikovsky Elegy from Serenade for Strings Op 48 Christoph Eschenbach Philadelphia Orchestra Ondine 1150

18:38:00 00:16:29 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 14 in C sharp minor Op 27 Daniel Barenboim, piano DeutGram 4795448

18:54:00 00:03:56 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 3: Erotik Op 43 Petri Sakari Iceland Symphony Chandos 9028

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:07:34 Giuseppe Verdi La forza del destino: Overture Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 68468

19:11:00 00:15:43 Franz Liszt Hungarian Fantasy Budapest Symphony Orchestra Karl Anton Rickenbacher Leslie Howard, piano Hyperion 67403

19:29:00 01:24:31 Gustav Mahler Symphony No. 9 in D major Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 458902

20:55:00 00:04:02 Benjamin Britten Peter Grimes: Sea Interlude No. 1 Michael Stern Kansas City Symphony Reference 120

21:00 INNOVATIONS with Mark Satola - featuring works by Cleveland area composers, presented in cooperation with the Cleveland Composers’ Guild

Fredric Lissauer: Overture to “Relatively Speaking!” (1999) Nathan Carterette, piano (private CD) 3:34

Nicholas Underhill: Piano Concerto (1993) Nicholas Underhill, piano; Czech Radio Symphony Orchestra/Vladimir Válek, cond. (MMC 2077) 29:00

Loris Chobanian: Miniatures for Cello and Orchestra (1996) Regina Mushabac, cello; Baldwin-Wallace Symphonic Wind Ensemble/Dwight Oltman, cond. (private CD) 16:02

Fredric Lissauer: Overture to “The Chemistry Set” (2001) David Williams, piano (private CD) 3:54

21:55:00 00:03:39 Sergei Rachmaninoff Prelude No. 6 in G minor Op 23 Sviatoslav Richter, piano DeutGram 4795448

22:00 RELEVANT TONES with Seth Boustead: Modern Symphony, Part I - Much like the novel, people are always pronouncing the symphony to be a dead form. And yet, composers continue to write symphonies at an incredible pace. We’ll feature music by composers around the world who are adding to the symphonic canon.



QUIET HOUR

23:02:00 00:05:23 Sergei Rachmaninoff Andante from Piano Concerto No. 1 Op 1 Helsinki Philharmonic Vladimir Ashkenazy Alexander Ghindin, piano Ondine 977

23:07:00 00:11:50 Peter Tchaikovsky Adagio from Symphony No. 1 Op 13 Claudio Abbado Chicago Symphony Orchestra Sony 48056

23:21:00 00:09:10 Johannes Brahms Ballade No. 4 in B major Op 10 Alessio Bax, piano Signum 309

23:30:00 00:06:54 Robert Fuchs Adagio from Serenade No. 4 Op 51 Christian Ludwig Cologne Chamber Orchestra Naxos 572607

23:39:00 00:06:01 Wolfgang Amadeus Mozart Masonic Funeral Music Claudio Abbado Berlin Philharmonic Sony 48385

23:45:00 00:09:14 Felix Mendelssohn Adagio from String Symphony No. 11 Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss Claves 9002

23:56:00 00:02:47 Maria Theresia von Paradis Sicilienne Lynn Harrell, cello; Bruno Canino, piano Decca 2334

23:56:00 00:03:15 Jascha Heifetz Contemplation after Brahms London Symphony Orchestra Daniel Harding Nicola Benedetti, violin DeutGram 6154