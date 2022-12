Program Guide 06-20-2015

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:26:18 Ludwig van Beethoven Symphony No. 8 in F major Op 93

Bruno Walter Columbia Symphony Orchestra Sony 64461

00:30:00 00:24:30 Felix Mendelssohn Violin Concerto in E minor Op 64

New York Philharmonic Bruno Walter Nathan Milstein, violin Sony 64459

00:56:00 00:50:22 Michael Praetorius Dances from 'Terpsichore'

New London Consort l'Oiseau 4759101

01:48:00 00:30:30 Jacques Offenbach Le Papillon: Act 1

Richard Bonynge London Symphony Orchestra Decca 4785437

02:20:00 00:24:10 Jacques Offenbach Le Papillon: Act 2

London Symphony Orchestra Richard Bonynge John Georgiadis, violin Decca 4785437

02:46:00 00:22:02 Joseph Martin Kraus Symphony in C minor

Petter Sundkvist Swedish Chamber Orchestra Naxos 553734

03:10:00 00:35:05 Nicolò Paganini Violin Concerto No. 1 in D major Op 6

London Symphony Orchestra Leonard Slatkin Midori, violin Philips 420943

03:47:00 00:52:23 Hector Berlioz Symphonie fantastique Op 14

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 453432

04:41:00 00:36:21 Sergei Prokofiev Symphony No. 2 in D minor Op 40

Walter Weller London Philharmonic Decca 4785437

05:19:00 00:16:03 Jan Dismas Zelenka Capriccio No. 3 in F major

Daniel Abraham Bach Sinfonia Sono Lumin 92163

05:37:00 00:06:40 Domenico Cimarosa Il matrimonio segreto: Overture

Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

05:47:00 00:09:48 Robert Schumann Vienna Carnival: Allegro Op 26

Daniel Gortler, piano Roméo 7281

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:02:28 Carl Orff Carmina burana: O fortuna

Cleveland Orchestra Michael Tilson Thomas Cleveland Orchestra Chorus CBS 33172

06:10:00 00:06:06 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 5 in B flat major

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus DHM 63970

06:19:00 00:05:17 Jean-Philippe Rameau Les Boréades: Entrée de Polymnie

Les Délices Délices 2013

06:23:00 00:04:39 Phillipe de Monte Super flumina Babylonis

Suzi Digby Ora Harm Mundi 906102

06:31:00 00:05:52 Francis Pott Laudate Dominum

Suzi Digby Ora Harm Mundi 906102

06:40:00 00:11:46 Jacques Offenbach Orpheus in the Underworld: Ballet

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5303

06:53:00 00:01:32 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 18 in D major

Yoav Talmi Quebec Symphony Orchestra Analekta 3156

06:55:00 00:02:48 Henry Fillmore March "Americans We"

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7501

07:05:00 00:05:19 Sir William Walton Portsmouth Point Overture

Leonard Slatkin London Philharmonic VirginClas 61146

07:10:00 00:04:09 Claude Debussy Pour le piano: Prélude

Barry Douglas, piano RCA 68127

07:15:00 00:08:03 Ludwig van Beethoven Allegretto from Symphony No. 7 Op 92

Carlos Kleiber Vienna Philharmonic DeutGram 4795448

07:25:00 00:02:13 Georges Bizet Carmen Suite No. 1: Les Toreadors

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

07:30:00 00:04:42 Michel Corrette Concerto comique No. 7 in C major

Arion Baroque Orchestra early-mus 7768

07:40:00 00:07:38 Alexander Reinagle Occasional Overture in D major

Patrick Gallois Sinfonia Finlandia Naxos 559654

07:51:00 00:03:57 Ralph Vaughan Williams March 'Sea Songs'

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

07:55:00 00:02:37 Sergei Prokofiev Cinderella: Mazurka

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 410162

07:58:00 00:01:16 Traditional The Cuckoo

Philip Jones Brass Ensemble Claves 600

08:07:00 00:05:07 Leonard Bernstein On the Town: Times Square 1944

Arie Lipsky CIM Orchestra CIM 2003

08:15:00 00:07:07 Antonín Dvorák Waltz from Serenade for Strings Op 22

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 433549

08:25:00 00:03:54 Claude Debussy Suite bergamasque: Menuet

Vassily Primakov, piano Bridge 9350

08:27:00 00:02:35 George Frideric Handel Saul: How Excellent Thy Name

Gabrieli Players Paul McCreesh Gabrieli Consort Archiv 474510

08:30:00 00:04:36 Edward MacDowell Scherzo from Piano Concerto No. 2 Op 23

Dallas Symphony Orchestra Andrew Litton André Watts, piano Telarc 80429

08:40:00 00:07:49 Franz Schubert Scherzo & Trio from Symphony in D major

Sir Charles Mackerras Scottish Chamber Orchestra Hyperion 67000

08:50:00 00:02:13 Vincenzo Tommasini The Good-Humored Ladies: Overture

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 60311

08:51:00 00:02:27 John Dowland Clear or cloudy La Nef

Michael Slattery, tenor Atma 2650

08:55:00 00:05:51 Howard Shore The Lord of the Rings: The Fellowship

Nic Raine City of Prague Philharmonic Silva 1160

09:05:00 00:17:36 Joseph Martin Kraus Viola Concerto in C major

Tapiola Sinfonietta David Aaron Carpenter David Aaron Carpenter, viola Ondine 1193

09:28:00 00:08:41 Max Steiner They Died With Their Boots On: Suite

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 912

09:40:00 00:07:00 Percy Grainger Children's March 'Over the Hills and Far Away'

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

09:49:00 00:07:38 Francesco Geminiani Concerto Grosso No.11 in E major

Andrew Manze Academy of Ancient Music Harm Mundi 907261

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:03:28 William Byrd Ave verum corpus

Suzi Digby Ora Harm Mundi 906102

10:06:00 00:03:53 William Byrd Qui Passa: for my lady Nevell

Alan Feinberg, piano Steinway 30019

10:12:00 00:12:53 E. J. Moeran Second Rhapsody

Vernon Handley Ulster Orchestra Chandos 8639

10:28:00 00:03:45 George Gershwin Porgy and Bess: Summertime

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

10:33:00 00:03:35 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Horn Concerto No. 4

Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Eric Ruske, horn Telarc 80367

10:40:00 00:03:58 Wolfgang Amadeus Mozart March in D

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Sony 372068

10:46:00 00:01:39 Henry Purcell The Gordian Knot Untied: Rondeau Minuet

Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 570149

10:51:00 00:29:54 Nicolò Paganini Violin Concerto No. 2 in B minor Op 7

German Radio Philharmonic Marcello Viotti Alexander Markov, violin Erato 45788

11:24:00 00:10:08 Johann Friedrich Fasch Sinfonia for Strings in G minor

Tempesta di Mare Chandos 783

11:30:00 00:09:24 Miklós Rózsa Overture to a Symphony Concert Op 26

Mariusz Smolij Budapest Symphony Orchestra Naxos 572285

11:49:00 00:07:31 Ludwig Spohr Finale from Nonet Op 31

Vienna-Berlin Ensemble Gerhart Hetzel, violin; Wolfram Christ, viola; Georg Faust, cello; Alois Posch, double bass DeutGram 427640

12:07:00 00:06:58 Joseph Martin Kraus Olympie: Overture

Petter Sundkvist Swedish Chamber Orchestra Naxos 553734

12:16:00 00:08:10 Wolfgang Amadeus Mozart Horn Concerto No. 1 in D major

Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Eric Ruske, horn Telarc 80367

12:26:00 00:03:43 Peter Tchaikovsky Cherevichki: Russian Dance

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 554845

12:30:00 00:02:44 Gabriel Fauré Papillon Op 77

Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

12:37:00 00:04:32 Jacques Offenbach Le Papillon: Valse des rayons

Richard Bonynge London Symphony Orchestra Decca 444827

12:43:00 00:15:31 Anatoly Liadov Eight Russian Folk Songs Op 58

Enrique Bátiz Mexico City Philharmonic ASV 657

12:58:00 00:01:43 Dmitri Shostakovich Moscow Cheryomushki: Galop

André Kostelanetz André Kostelanetz Orchestra Sony 62642

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:35:34 Johannes Brahms Symphony No. 3 in F major Op 90

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 433548

13:38:00 00:19:00 Ludwig van Beethoven Choral Fantasy in C minor Op 80

Swedish Radio Symphony Esa-Pekka Salonen Hélène Grimaud, piano; Swedish Radio Choir DeutGram 4795448

13:59:00 00:02:02 Frédéric Chopin Waltz No. 4 in F major Op 34

Maurizio Pollini, piano DeutGram 14190

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:02:00 00:03:16 Mikhail Glinka Nocturne in F minor

Jenny Lin, piano Hänssler 98037

14:07:00 00:13:04 Jacques Ibert Suite symphonique "Paris"

Charles Dutoit Montreal Symphony Orchestra Decca 440332

14:22:00 00:11:15 Johann Sebastian Bach Flute Sonata in G minor

Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord Delos 3402

14:35:00 00:12:11 Edvard Grieg Overture 'In Autumn' Op 11

Petri Sakari Iceland Symphony Chandos 9028

14:48:00 00:07:55 Joseph Lanner Waltz 'Evening Stars' Op 180

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic DeutGram 4763793

14:57:00 00:01:35 Leroy Anderson The Typewriter

BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Alasdair Malloy, typewriter Naxos 559357

15:00:00 00:19:59 Camille Saint-Saëns Cello Concerto No. 1 in A minor Op 33

Munich Radio Orchestra Ari Rasilainen Sol Gabetta, cello RCA 75951

15:19:00 00:09:08 Peter Tchaikovsky Swan Lake: White Swan Pas de Deux

Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Kirill Terentiev, violin; Zenon Zalitsailo, cello Decca 10104

15:29:00 00:03:37 Roxanna Panufnik Kyrie after William Byrd

Suzi Digby Ora Harm Mundi 906102

15:32:00 00:06:55 William Byrd Quomodo cantabimus

Suzi Digby Ora Harm Mundi 906102

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK with John Zech: Anderson and Golijov for the Record

15:58:00 00:04:59 William Byrd Mass for Five Voices: Gloria

Suzi Digby Ora Harm Mundi 906102

16:06:00 00:02:43 Leroy Anderson Clarinet Candy

Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow Carl Topilow, clarinet; Louis Gangale, clarinet Azica 72216

16:11:00 00:10:50 Jacques Offenbach Voyage dans la lune: Ballet of the Snowflakes

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4776403

16:25:00 00:04:55 Ryuichi Sakamoto The Last Emperor: Theme

John Williams London Symphony Orchestra Sony 62788

16:32:00 00:07:42 Niels Gade Scherzo from Symphony No. 1 Op 5

Dmitri Kitayenko Danish National Radio Sym Chandos 9422

16:41:00 00:06:47 Sir Arthur Sullivan Ruddigore: Overture

Alexander Faris Scottish Chamber Orchestra Nimbus 5066

16:50:00 00:03:35 William Byrd Mass for Five Voices: Sanctus

Suzi Digby Ora Harm Mundi 906102

16:55:00 00:04:25 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Dance of the Comedians

Geoffrey Simon London Symphony Orchestra Chandos 8412

17:03:00 00:04:36 Edward MacDowell Scherzo from Piano Concerto No. 2 Op 23

Dallas Symphony Orchestra Andrew Litton André Watts, piano Telarc 80429

17:10:00 00:08:29 Carl Maria von Weber Oberon: Overture

Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5154

17:21:00 00:10:32 Maurice Ravel Sonatine

Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 901811

17:32:00 00:01:52 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Neapolitan Dance

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

17:39:00 00:04:47 Jacques Offenbach Die Rheinnixen: Overture

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4776403

17:45:00 00:02:26 Jacques Offenbach La vie Parisienne: Cancan

István Bogár Budapest Strauss Ensemble Naxos 550900

17:50:00 00:03:18 Francis Poulenc Improvisation No. 15 in C minor

Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015

17:54:00 00:04:28 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 3 in A flat major Op 46

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 209

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:00 00:22:52 William Byrd Mass for Five Voices

Suzi Digby Ora Harm Mundi 906102

18:31:00 00:04:27 Frédéric Chopin Waltz No. 9 in A flat major Op 69

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669

18:36:00 00:02:41 Frédéric Chopin Mazurka No. 20 in D flat major Op 30

Vassily Primakov, piano Bridge 9289

18:39:00 00:09:31 Jacques Offenbach La Périchole: Medley

Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 61429

18:57:00 00:00:57 Frédéric Chopin Prelude No. 3 in G major Op 28

Grigory Sokolov, piano DeutGram 4794342

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:20:40 Franz Liszt Piano Concerto No. 2 in A major

Dallas Symphony Orchestra Andrew Litton André Watts, piano Telarc 80429

19:25:00 00:32:38 Franz Joseph Haydn Symphony No.103 in E flat major

Nikolaus Harnoncourt Vienna Philharmonic ViennaPhil 2009

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:24:30 Felix Mendelssohn Violin Concerto in E minor Op 64

New York Philharmonic Bruno Walter Nathan Milstein, violin Sony 64459

20:28:00 00:26:18 Ludwig van Beethoven Symphony No. 8 in F major Op 93

Bruno Walter Columbia Symphony Orchestra Sony 64461

21:00 THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin - Bramwell Tovey, conductor; Joyce Yang, piano; Virginie Verrez, mezzo-soprano

Jules Massenet: Ballet Music from ‘Le Cid’

Manuel de Falla: Nights in the Gardens of Spain

Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat

Bonus: Manuel de Falla: El amor brujo-- Leonard Bernstein, conductor; Marilyn Horne, contralto

23:00 QUIET HOUR with John Simna

23:02:00 00:04:02 William Grant Still Bayou Home

Alexa Still, flute; Susan DeWitt Smith, piano Koch Intl 7192

23:06:00 00:04:53 William Pursell Christ Looking Over Jerusalem

Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434347

23:10:00 00:09:14 Arthur Foote A Night Piece for Flute & Strings

New Zealand Chamber Orch Nicholas Braithwaite Alexa Still, flute Koch Intl 7063

23:22:00 00:08:30 Thomas Ravenscroft The Three Ravens

Apollo's Fire Countryside Players Jeannette Sorrell Sandra Simon, soprano Avie 2205

23:30:00 00:03:28 William Byrd Ave verum corpus

Suzi Digby Ora Harm Mundi 906102

23:34:00 00:05:49 Henry Purcell Chacony in G minor

Guildhall Strings RCA 61275

23:42:00 00:05:42 Claude Debussy Images, Book 2: Et la lune descend sur le temple qui fut

Alexander Schimpf, piano Oehms 1820

23:47:00 00:06:18 Gabriel Fauré Pelléas et Mélisande: Prélude Op 80

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

23:56:00 00:03:15 Lili Boulanger Nocturne

Janine Jansen, violin; Itamar Golan, piano Decca 15249