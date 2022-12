Program Guide 06-06-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

Carl Nielsen: Symphony No. 4 Op 29 'Inextinguishable' (1916)

Aram Khachaturian: Piano Concerto (1936)

Aram Khachaturian: Violin Concerto in d (1940)

Vincent Persichetti: Symphony No. 6 'Symphony for Band' Op 69 (1956)

Johannes Brahms: String Quartet No. 3 in B-Flat Op 67 (1876)

Camille Saint-Saëns: Piano Concerto No. 5 in F Op 103 'Egyptian' (1899)

Max Bruch: Violin Concerto No. 3 in d Op 58 (1891)

Emmanuel Chabrier: Bourrée fantasque (1891)

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Padre Antonio Soler: Sonata No. 2 in E-Flat (c.1770)

Henry Fillmore: March "The Footlifter" (1935)

Hans Gál: Finale from Piano Concerto Op 57 (1948)

Johann Ernst Altenburg: Concerto for 7 Trumpets & Timpani in C (c.1770)

Paul Hindemith: Ragtime (1921)

Ottorino Respighi: Suite for Strings: Burlesca & Rigaudon (1902)

Gabriel Pierné: Ramuntcho: Overture (1910)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Aram Khachaturian: Gayaneh: Lesghinka (1942)

Kara Karayev: Seven Beauties: Slavonic Dance (1952)

Franz Schubert: Symphony No. 8 in b 'Unfinished' (1822)

Hans Gál: Allegro from Piano Concerto Op 57 (1948)

Daniel Auber: Gustave III: Overture (1833)

Carl Nielsen: Maskarade: Overture (1906)

Aram Khachaturian: Masquerade: Suite (1944)

Peter Warlock: Pieds-en-l'air from 'Capriol Suite' (1926)

13:00 THE BIG WORK AT ONE

Aram Khachaturian: Violin Concerto in d (1940)

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Leos Janácek: In the Mists: No. 1 (1912)

Claude Debussy: Preludes Book 2: Brouillards (1913)

Edvard Grieg: Peer Gynt Suite No. 1 Op 46 (1888)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Piano Concerto No. 22 K 482 (1785)

Virgil Thomson: The River: The Old South (1937)

Carl Teike: March 'Old Comrades' (1889)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK with John Zech: Cowell in Paris

Aram Khachaturian: Masquerade: Waltz (1941)

Aram Khachaturian: Masquerade: Nocturne (1941)

Hans Gál: Adagio from Piano Concerto Op 57 (1948)

Louis Joseph Ferdinand Hérold: Zampa: Overture (1831)

Stephen Paulus: Prairie Songs: The Old Church (2001)

Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Waltz (1889)

Aaron Copland: An Outdoor Overture (1938)

Antonio Vivaldi: Viola d'amore Concerto in A RV 396 (1720)

Carl Nielsen: Humoresque-Bagatelles Op 11 (1897)

Fritz Kreisler (arr Clark McAlister): Liebesleid (1910)

18:00 DINNER CLASSICS

Wolfgang Amadeus Mozart:

Rondo from Piano Concerto No. 22 K 482 (1785)

Vincent Persichetti: Pastoral for Winds Op 21 (1943)

Ermanno Wolf-Ferrari: The Jewels of the Madonna: Suite (1911)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Wolfgang Amadeus Mozart:

Symphony No. 33 in B-Flat K 319 (1779)

Camille Saint-Saëns: Piano Concerto No. 5 in F Op 103 'Egyptian' (1899)

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

Johannes Brahms: Tragic Overture Op 81 (1881)

Antonín Dvorák: Cello Concerto in b Op 104 (1895)

21:00 THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin - Jaap van Zweden, conductor; Yuja Wang, piano

Sergei Prokofiev: Piano Concerto No. 3 in C Op 26 (1921)

Gustav Mahler: Symphony No. 1 in D (1888)

23:00 QUIET HOUR

Ralph Vaughan Williams: The Lark Ascending (1914)

Ottorino Respighi: The Pines of Rome: The Pines of the Janiculum (1924)

Aram Khachaturian: Spartacus: Adagio (1954)

Samuel Barber: Andante from Cello Concerto Op 22 (1945)

Johannes Brahms: Minnelied Op 71/5 (1877)