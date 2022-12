Program Guide 05-06-2016

CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:36:38 Aram Khachaturian Violin Concerto in D minor Russian National Orchestra Yakov Kreizberg Julia Fischer, violin PentaTone 59

00:41:00 00:32:42 Robert Schumann Carnaval Op 9 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3177

01:16:00 00:37:20 Zdenek Fibich Symphony No. 3 in E minor Op 53 Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9328

01:55:00 00:37:31 Antonín Dvorák String Quartet No. 13 in G major Op 106 Cypress String Quartet Avie 2275

02:34:00 00:34:39 Igor Stravinsky The Rite of Spring Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 546915

03:11:00 00:29:40 Robert Schumann Piano Concerto in A minor Op 54 St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Jan Lisiecki, piano DeutGram 4795327

03:43:00 00:31:35 Vítezslav Novák Slovak Suite Op 32 Libor Pesek Royal Liverpool Philharmonic VirginClas 45251

04:16:00 00:38:15 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat BBC Philharmonic Juanjo Mena Raquel Lojendio, soprano Chandos 10694

04:56:00 00:16:32 Lord Berners Luna Park Kenneth Alwyn RTÉ Sinfonietta MarcoPolo 223716

05:14:00 00:23:06 George Frideric Handel Il pastor fido: Suite Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 68257

05:39:00 00:06:34 Eric Fenby Overture "Rossini on Ilkla Moor" Gavin Sutherland Royal Ballet Sinfonia ASV 2126

05:48:00 00:09:42 Felix Mendelssohn Hebrides Overture 'Fingal's Cave' Op 26 Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 68901

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:05:25 Sergei Rachmaninoff Vocalise Op 34 Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

06:15:00 00:04:02 William Grant Still Bayou Home Alexa Still, flute; Susan DeWitt Smith, piano Koch Intl 7192

06:20:00 00:03:30 Edvard Grieg Peer Gynt: Anitra's Dance Oivin Fjeldstad London Symphony Orchestra Decca 4785437

06:25:00 00:08:32 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 57 Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra PhiBaroque 8

06:40:00 00:07:59 Gustav Holst The Planets: Venus Op 32 Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 5086

06:51:00 00:01:54 Dmitri Shostakovich The Gadfly: Barrel Organ Waltz Op 97 Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Brilliant 6735

06:53:00 00:02:50 Benjamin Britten Finale from "A Simple Symphony" Op 4 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

06:55:00 00:02:49 Gustav Holst First Suite for Military Band: March Op 28 Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80606

07:05:00 00:06:23 Sir William Walton Coronation March 'Crown Imperial' André Previn Royal Philharmonic Telarc 80125

07:10:00 00:06:49 George Gershwin Finale from Piano Concerto in F major Rochester Philharmonic Jeff Tyzik Jon Nakamatsu, piano Harm Mundi 807441

07:20:00 00:04:57 Paulo Bellinati Jongo Jason Vieaux, guitar Azica 71287

07:25:00 00:02:28 Sergei Prokofiev Humorous Scherzo Op 12 Milan Turkovic, bassoon; Clelia Goldings, bassoon; Daniele Damiano, bassoon; Richard Galler, bassoon Koch Intl 1374

07:30:00 00:04:04 Franz Schubert Rosamunde: Shepherds' Chorus Vienna Philharmonic Karl Münchinger Vienna State Opera Chorus Decca 4785437

07:40:00 00:08:07 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 1 Sir Georg Solti Chicago Symphony Orchestra Decca 448898

07:51:00 00:02:06 Frédéric Chopin Mazurka No. 2 in C sharp minor Op 6 Vassily Primakov, piano Bridge 9289

07:55:00 00:03:09 François Dompierre The Devil's Beauties La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8723

08:07:00 00:05:17 Dmitri Shostakovich Allegretto from Symphony No. 5 Op 47 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 70904

08:15:00 00:07:22 Ludwig van Beethoven Finale from Piano Trio No. 2 Op 1 Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Koch Intl 7724

08:20:00 00:02:11 Robert Schumann Scenes from Childhood: Träumerei Op 15 Jan Lisiecki, piano DeutGram 4795327

08:25:00 00:08:36 Jean Joseph Mouret First Suite of Symphonies Paris Orchestral Ensemble Jean-Pierre Wallez Maurice André, trumpet; Bernard Soustrot, trumpet; Guy Touvron, trumpet; Jean-Pierre Leroy, trumpet EMI 64100

08:40:00 00:10:31 Maurice Ravel Introduction & Allegro Cleveland Orchestra Louis Lane Alice Chalifoux, harp; Maurice Sharp, flute; Robert Marcellus, clarinet Sony 63056

08:51:00 00:02:12 Aaron Copland Billy the Kid: Celebration Hugh Wolff St. Paul Chamber Orchestra Teldec 77310

08:55:00 00:06:08 Emmerich Kálmán Countess Maritza: Csárdás 'Komm, Zigány' London Philharmonic Franz Welser-Möst Thomas Hampson, baritone EMI 56758

09:05:00 00:17:40 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 24 in A major Op 20 Daedalus Quartet Bridge 9326

09:32:00 00:03:48 Florence Foster Jenkins Laughing Song from "Die Fledermaus" Florence Foster Jenkins, s; Cosme McMoon, piano RCA 61175

09:35:00 00:05:33 Giuseppe Sarti Now the Powers of Heaven Paul Hillier Estonian Phil. Chamber Choir Harm Mundi 2908304

09:45:00 00:06:24 Clóvis Pereira Rondo agalopado Royal Northern Sinfonia Antonio Meneses Antonio Meneses, cello Avie 2176

09:56:00 00:03:37 Leroy Anderson Fiddle-Faddle Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559313

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:02:00 00:02:11 Robert Schumann Scenes from Childhood: Träumerei Op 15 Jan Lisiecki, piano DeutGram 4795327

10:06:00 00:03:20 Dominick Argento The Dream of Valentino: Tango David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Argo 444454

10:11:00 00:12:33 Johann Sebastian Bach Prelude & Fugue in D Nikolai Demidenko, piano Hyperion 67324

10:26:00 00:02:35 Traditional Afro-Cuban Lullaby Christopher Parkening, guitar EMI 54853

10:30:00 00:03:43 Camille Saint-Saëns Allegro appassionato in B flat major Op 43 St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Han-Na Chang, cello EMI 82390

10:38:00 00:03:49 Cécile Chaminade Les Sylvains Op 60 Joanne Polk, piano Steinway 30037

10:43:00 00:04:29 Jean-Philippe Rameau Dardanus: Overture Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra CBC 5229

10:50:00 00:26:41 Zoltán Kodály Peacock Variations István Kertész London Symphony Orchestra Decca 4785437

11:19:00 00:08:07 Richard Wagner Götterdämmerung: Siegfried's Funeral Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

11:30:00 00:06:43 Luigi Cherubini Sonata No. 2 in F major Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Barry Tuckwell, horn EMI 69395

11:40:00 00:09:21 Daniel Auber Gustave III: Allemande & Pas des folies Richard Bonynge English Chamber Orchestra Decca 440646

11:51:00 00:07:39 Jacques Offenbach Voyage dans la lune: Overture Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5303

12:07:00 00:10:27 Étienne Méhul Young Henry's Hunt: Overture Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5184

12:19:00 00:05:22 Emmanuel Chabrier The King in Spite of Himself: Danse Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

12:26:00 00:04:00 Sergei Prokofiev The Stone Flower: Maidens' Dance Op 118 Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 10481

12:32:00 00:04:14 Heinrich Wilhelm Ernst Grand Caprice on Schubert's "Erlkönig" Op 26 Shannon Lee, violin Telarc 80695

12:41:00 00:07:32 Franz Schubert Theme & Variations from 'Trout' Quintet Cleveland Quartet John O'Conor, piano; James Vandemark, bass; Members of Telarc 80225

12:51:00 00:07:57 Otto Klemperer Das Ziel: Merry Waltz Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 92

THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:35:05 Nicolò Paganini Violin Concerto No. 1 in D major Op 6 London Symphony Orchestra Leonard Slatkin Midori, violin Philips 420943

13:38:00 00:18:25 Charles Gounod Petite Symphonie for Winds in B flat major Gerard Oskamp Norwegian Winds Victoria 19095

13:58:00 00:01:25 Lars-Erik Larsson A Winter's Tale: Intermezzo Op 18 Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

FIRST FRIDAYS: Les Délices – the Cleveland baroque ensemble previews weekend concerts called ‘Concertos Comique’ in the KeyBank Studio with WCLV’s Bill O’Connell

14:06:00 00:03:30 Michel Corrette Concerto #1 "Le Mirliton" Mvt 1 Allegro Debra Nagy, baroque oboe Tutti Ensemble

14:12:00 00:10:45 Michel Corrette Sonata #2 from "Le Delices de la Solitude" Josh Lee, viola da gamba;theorbo

14:25:00 00:05:10 Michel Corrette Concerto #6 "Le Plaisir des dames" Scott Metcalfe, baroque violin Tutti Ensemble

14:33:00 00:07:20 Boismortier Quartet in g, Op.34/1 Tutti Ensemble

14:45:00 00:05:20 Mouret Suite from Ragonde Tutti Ensemble

14:53:00 00:04:04 Michel Corrette Concerto #25 Mvt 3 "La Furstemburg" Julie Andrijeski, baroque violin Tutti Ensemble

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

15:03:00 00:14:23 Robert Schumann Introduction & Allegro appassionato in G major Op 92 St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Jan Lisiecki, piano DeutGram 4795327

15:20:00 00:12:26 Franz Liszt Symphonic Poem No. 5 'Prometheus' Sir Georg Solti London Philharmonic DeutGram 4779525

15:35:00 00:03:58 Ludwig van Beethoven Bundeslied Op 122 London Symphony Orchestra Michael Tilson Thomas Ambrosian Singers CBS 44798

15:42:00 00:06:26 Wolfgang Amadeus Mozart Concert Rondo in E flat major Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Eric Ruske, horn Telarc 80367

15:51:00 00:06:56 Paul Hindemith Neues vom Tage: Overture Karl Anton Rickenbacher Bamberg Symphony VirginClas 91086

15:58:00 00:04:00 Richard Heuberger Der Opernball: Im chambre séparée Prague Philharmonia Emmanuel Villaume Anna Netrebko, soprano; Piotr Beczala, tenor DeutGram 12217

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:06:00 00:02:40 Giacomo Puccini Gianni Schicchi: O mio babbino caro Mahler Chamber Orchestra Claudio Abbado Anna Netrebko, soprano DeutGram 2999

16:12:00 00:11:35 Claude-Michel Schönberg Les Misérables: Suite Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80498

16:27:00 00:04:33 Donald Fraser I Love Lucy: Theme [in the Style of Hollywood Chamber Orchestra Grant Gershon Burnette Dillon, trumpet Delos 3222

16:37:00 00:01:48 Leroy Anderson Melody on Two Notes Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

16:41:00 00:07:55 Riccardo Drigo Pas de deux for Adam's 'Le Corsaire' Richard Bonynge London Symphony Orchestra Decca 433862

16:52:00 00:03:15 Ruggero Leoncavallo La bohème: Musette! ..Testa adorata St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Jonas Kaufmann, tenor Decca 15463

16:57:00 00:02:26 Regino Sainz de la Maza Zapateado Jason Vieaux, guitar Azica 71287

17:05:00 00:06:25 Léo Delibes Coppélia: Prélude & Mazurka Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

17:24:00 00:07:48 Franz Schubert Overture in the Italian Style in D major Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570329

17:32:00 00:02:11 Joseph Brackett Simple Gifts Dale Warland Dale Warland Singers; Linda Chatterton, flute; Jeffrey Van, guitar Gothic 49243

17:40:00 00:04:05 John Williams The Olympic Spirit John Williams Boston Pops Orchestra Sony 62592

17:46:00 00:03:19 John Williams Attack of the Clones: Love Theme Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80600

17:52:00 00:02:11 Robert Schumann Scenes from Childhood: Träumerei Op 15 Jan Lisiecki, piano DeutGram 4795327

17:56:00 00:02:17 Aram Khachaturian Gayaneh: Dance of the Rose Maidens Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

DINNER CLASSICS

18:09:00 00:21:01 Ottorino Respighi The Pines of Rome Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

18:32:00 00:04:39 Franz Schmidt Notre Dame: Intermezzo Lawrence Foster Monte Carlo Philharmonic Erato 88103

18:39:00 00:02:21 Camargo Guàrnieri Brazilian Dance Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4778775

18:43:00 00:10:43 Ralph Vaughan Williams Norfolk Rhapsody No. 1 Barry Wordsworth New Queen's Hall Orchestra Argo 440116

18:56:00 00:03:11 William Schuman New England Triptych: Chester José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 559083

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:12:27 Robert Schumann Introduction & Concert Allegro in D minor Op 134 St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Jan Lisiecki, piano DeutGram 4795327

19:16:00 00:39:29 Felix Mendelssohn Symphony No. 3 in A minor Op 56 Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:22:44 Frédéric Chopin Piano Sonata No. 2 in B flat minor Op 35 Martha Argerich, piano DeutGram 4795448

20:27:00 00:29:40 Robert Schumann Piano Concerto in A minor Op 54 St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Jan Lisiecki, piano DeutGram 4795327

CHAMBER MUSIC SOCIETY OF LINCOLN CENTER with Elliott Forrest: Heart on the Sleeve

21:03:00 00:11:00 Dmitri Shostakovich Two Pieces for String Octet Op 11 Cavani String Quartet CIM 1

21:18:00 00:37:15 Alexander Zemlinsky String Quartet No. 2 Op 15 Cuarteto Casals Harm Mundi 987057

22:00 CITY CLUB FORUM – recorded today at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech, This Side of Immigration: How Reforming Our Immigration Law

will Make America Stronger. Daniel Garza, Executive Director of the LIBRE Institute

QUIET HOUR

23:02:00 00:08:06 Edvard Grieg Two Elegiac Melodies Op 34 Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437520

23:10:00 00:10:18 Peter Tchaikovsky Suite No. 3: Elegie Op 55 Vladimir Jurowski Russian National Orchestra PentaTone 61

23:22:00 00:04:35 Lyndol Mitchell Kentucky Mountain Portraits: Ballad Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434324

23:26:00 00:09:04 Samuel Barber Andante from Violin Concerto Op 14 St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Hilary Hahn, violin Sony 89029

23:38:00 00:08:13 Ralph Vaughan Williams Two Hymn-Tune Preludes Bryden Thomson London Symphony Orchestra Chandos 9262

23:46:00 00:08:58 Thomas Canning Fantasy on a Hymn Tune by Justin Morgan Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80462

23:57:00 00:02:11 Robert Schumann Scenes from Childhood: Träumerei Op 15 Jan Lisiecki, piano DeutGram 4795327