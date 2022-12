Program Guide 04-29-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

Jan Dismas Zelenka: Capriccio No. 4 in A (1718)

Johannes Brahms: Symphony No. 4 in e Op 98 (1885)

Nikolai Rimsky-Korsakov: Scheherazade Op 35 (1888)

Duke Ellington (arr Ron Collier): The River: Suite (1971)

Johannes Brahms: Violin Concerto in D Op 77 (1878)

Sir George Dyson: Children's Suite after Walter de la Mare (1920)

Gustav Holst: The Planets Op 32 (1917)

Franz Liszt: (and others): Hexaméron S 365b (1839)

Johannes Brahms: Piano Concerto No. 2 in B-Flat Op 83 (1881)

Sergei Prokofiev: Russian Overture Op 72 (1936)

John Knowles Paine: Prelude to 'Oedipus Tyrannus' Op 35 (1881)

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Ottorino Respighi: Ancient Airs Suite No. 1: Passo mezzo (1917)

Cristóbal de Morales: Jubilate Deo (1538)

Antonio Vivaldi (arr Jean Thilde): Trumpet Concerto in A-Flat (c.1720)

Johannes Brahms: Allegro giocoso from Symphony No. 4 Op 98 (1885)--Cleveland

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 25 in G Op 79 (1809)

William Boyce: Jig from Symphony No. 7 Op 2/1 (1760)

John Philip Sousa: March 'Jack Tar' (1903)

Richard Rodgers: The King and I: Overture (1951)

Vittorio Monti (arr Mikhail Parhamovsky): Csárdás (c.1900)

Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Goblet Dance (1876)

Randy Newman: Family Album: Emil Teaches Sonja Henie How to Skate (2013)

Paul Hindemith: March from 'Symphonic Metamorphosis' (1943)

Claude Debussy: Danses sacrée et profane (1904)

Duke Ellington (arr Robert Elkjer): Do Nothin' Till You Hear from Me (1943)

Camille Saint-Saëns: Samson et Dalila: Dance of the Priestesses of Dagon (1877)

Franz Joseph Haydn: Minuet & Finale from String Quartet #64 Op 76/5 (1797)

Peter Tchaikovsky: Finale from Violin Concerto Op 35 (1878)

John Dowland: Say, love, if ever thou didst find (1603)

Maurice Ravel: Daphnis et Chloé: Danse général (1912)

Sir Charles Hubert H. Parry: Finale from Symphony No. 4 (1889)

John Williams: Sound the Bells! (1993)

Miklós Rózsa: Spellbound: Suite (1945)

Michael Haydn: Symphony No. 31 in F (1785)

Anton Rubinstein: Melody in F Op 3/1 (1852)

Edvard Grieg: Holberg Suite: Sarabande Op 40 (1884)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Leonard Bernstein: Candide: Overture (1956)

Georg Philipp Telemann: Don Quixote: Overture (1761)

Vasily Kalinnikov: The Cedar and the Palm (1901)

Duke Ellington (arr Jed Distler): A Single Petal of a Rose (1959)

Duke Ellington (arr Robert Elkjer): Do Nothin' Till You Hear from Me (1943)

Ludwig van Beethoven (arr Gustav Mahler): String Quartet No. 11 in f Op 95 "Serioso" (1810)

Andrea Luchesi: Piano Sonata in F [No. 5] (c.1780)

Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Violins & 2 Cellos in D RV 564 (c.1720)

Hector Berlioz: Overture 'Le corsaire' Op 21 (1844)

Edvard Grieg: Sigurd Jorsalfar: Homage March Op 56/3 (1892)

Peter Tchaikovsky: Marche slav Op 31 (1876)

Duke Ellington (arr Ron Collier): The River: Giggling Rapids (1971)

George Gershwin (arr John Cameron): Shall We Dance: They All Laughed (1937)

13:00 THE BIG WORK AT ONE

Robert Schumann: Symphony No. 3 in E-Flat Op 97 "Rhenish" (1850)

Franz Liszt: (and others): Hexaméron S 365b (1839)

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Robert Schumann: Forest Scenes: Wayside Inn Op 82/6 (1849)

Edward MacDowell: Suite No. 1: Forest Spirits Op 42 (1893)

Franz Joseph Haydn: Symphony No. 22 in E-Flat 'Philosopher' (1764)

Franz Liszt: Venezia e Napoli S 162 (1859)

Duke Ellington (arr Maurice Peress): Harlem (1950)

Jacques Ibert: Suite symphonique "Paris" (1929)

Leonard Bernstein: Spring Song from "The Lark" (1955)

Peter Tchaikovsky: The Maid of Orleans: Gypsy Dance (1879)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Victor Herbert: Babes in Toyland: March of the Toys (1903)

Michael Flanders &Donald Swann: Ill Wind (1956)

Johannes Brahms: Rondo from Piano Concerto No. 1 Op 15 (1859)

Donald Fraser: Friends: I'll Be There for You [in the Style of Vivaldi] (1997)

John Knowles Paine: Scherzo from Symphony No. 1 Op 23 (1875)

John Kander (arr Doug Besterman): Chicago: All That Jazz (1975)

Franz Joseph Haydn: The Creation: The Heavens Are Telling the Glory of God (1798)

Johannes Brahms: Academic Festival Overture Op 80 (1880)

Duke Ellington (arr Maurice Peress): Brown from 'Black, Brown & Beige' (1943)

Duke Ellington (arr Jason Vieaux): In a Sentimental Mood (1935)

Johann Strauss Jr: A Night in Venice: Treu sein, das liegt mir nicht (1883)

18:00 DINNER CLASSICS

Aaron Copland: Appalachian Spring: Suite (1945)

George Gershwin: Porgy and Bess: It Ain't Necessarily So (1935)

Gustav Holst: The Planets: Mercury Op 32 (1917)

Franz von Suppé: The Jolly Robbers: Overture (1868)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Franz Liszt: Hungarian Fantasy S 123 (1853)

Antonín Dvorák: Symphony No. 7 in d Op 70 (1885)

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

George Gershwin: An American in Paris (1928)

Camille Saint-Saëns: Symphony No. 3 in c Op 78 'Organ' (1886)

21:00 CHAMBER MUSIC SOCIETY OF LINCOLN CENTER with Elliott Forrest: French III: the 1870’s

Camille Saint-Saëns: Cello Sonata No. 1 in c Op 32

Gabriel Fauré: Piano Quartet No. 1 in c Op 15 (1879)

22:00 CITY CLUB FORUM – recorded today at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech, Constitutional Challenges: Miranda Meets the 21st Century. Cait T. Clarke, Chief, Defender Services, Administrative Offices of the U.S. Courts



23:00 QUIET HOUR

Edward MacDowell (arr Chris Marshall): Woodland Sketches: To a Wild Rose Op 51/1 (1896)

John Knowles Paine: Adagio from Symphony No. 1 Op 23 (1875)

Robert Fuchs: Adagio from Serenade No. 4 Op 51 (1895)

Johannes Brahms: Adagio from Piano Concerto No. 1 Op 15 (1859)

Gustav Holst: The Planets: Venus Op 32 (1917)

Claude Debussy: Andantino from String Quartet Op 10 (1893)

E. J. Moeran: Serenade in G: Air (1948)