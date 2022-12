Program Guide 04-26-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:22:39 Felix Mendelssohn Violin Concerto in D minor

Basel Chamber Orchestra Daniel Hope Daniel Hope, violin DeutGram 4795305

00:27:00 00:36:35 Johannes Brahms String Quartet No. 2 in A minor Op 51

Chiara String Quartet Azica 71289

01:05:00 00:36:21 Sergei Prokofiev Symphony No. 2 in D minor Op 40

Walter Weller London Philharmonic Decca 4785437

01:43:00 00:38:05 Sergei Taneyev Piano Trio in D major Op 22

Mikhail Pletnev, piano; Vadim Repin, violin; Lynn Harrell, cello DeutGram 4775419

02:23:00 00:41:37 Ottorino Respighi La boutique fantasque

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80396

03:07:00 00:33:06 Charles Ives Symphony No. 4 Cleveland Orchestra

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Chorus Decca 443172

03:42:00 00:34:22 Peter Tchaikovsky String Sextet in D minor Op 70

Emerson String Quartet Paul Neubauer, viola; Colin Carr, cello Sony 547060

04:18:00 00:26:33 Richard Strauss Oboe Concerto in D major

Chicago Symphony Orchestra Daniel Barenboim Alex Klein, oboe Teldec 23913

04:46:00 00:33:01 Aaron Copland Billy the Kid

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Argo 440639

05:21:00 00:16:30 Knudage Riisager Fool's Paradise Suite No. 1 Op 33

Thomas Dausgaard Helsingborg Symphony DaCapo 224082

05:39:00 00:06:02 Orlando Gibbons Pavan No. 16 in G minor

Alan Feinberg, piano Steinway 30019

05:53:00 00:05:38 Johann Sebastian Bach Allegro from Brandenburg Concerto No. 3

Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 139230

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:04:59 Jean Sibelius The Tempest: Berceuse Op 109

Leopold Stokowski Stokowski Symphony Orchestra Cala 542

06:15:00 00:07:46 Johann Sebastian Bach Flute Sonata No. 4 in C major

Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord; Ann Marie Morgan, cello Delos 3408

06:27:00 00:05:25 Franz Joseph Haydn Affettuoso from String Quartet No. 28 Op 20

Daedalus Quartet Bridge 9326

06:33:00 00:02:07 Felix Mendelssohn Song without Words No. 3 in A major Op 19

Daniel Barenboim, piano DeutGram 469376

06:40:00 00:07:09 Hector Berlioz Queen Mab Scherzo from 'Roméo et Juliette'

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 1301

06:51:00 00:03:46 Heinrich von Herzogenberg Scherzo from Trio Op 61

Albrecht Mayer, oboe; Marie-Luise Neunecker, horn; Markus Becker, piano Decca 4783498

06:55:00 00:04:09 Georges Bizet Carmen Suite No. 2: March of the

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

07:05:00 00:04:26 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Folk Dance

Ayako Uehara, piano EMI 17852

07:10:00 00:07:37 Franz Schubert Impromptu No. 4 in A flat major

Vassily Primakov, piano Bridge 9327

07:20:00 00:02:55 George Frideric Handel Xerxes: Largo 'Ombra mai fu'

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 6584

07:25:00 00:02:17 Sir William Walton Henry V: Agincourt Song

James Judd Florida Philharmonic Harm Mundi 907070

07:30:00 00:04:52 Jean Sibelius Scherzo from Symphony No. 1 Op 39

Lorin Maazel Vienna Philharmonic Decca 4785437

07:40:00 00:08:52 Henri Rabaud Suite Anglaise No. 3 in G major

Leif Segerstam Rheinland-Pfalz Philharmonic MarcoPolo 223503

07:51:00 00:04:43 Claude Debussy King Lear: Fanfare & Le Sommeil de Lear

Sir Simon Rattle City of Birmingham Symphony EMI 72095

07:57:00 00:01:54 Leonard Bernstein Macbeth Blues

Chamber Ensemble Leonard Bernstein, narrator Sony 60566

08:07:00 00:05:08 Erich Wolfgang Korngold Much Ado About Nothing: Overture Op 11

Werner Andreas Albert NW German Philharmonic CPO 999046

08:15:00 00:09:17 Julius Fucik Winter Storms Waltz Op 184

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

08:29:00 00:03:08 Mario Castelnuovo-Tedesco Love's Labour's Lost: Spanish Dance Op 167

Andrew Mogrelia Malmö Symphony Orchestra Naxos 572823

08:33:00 00:04:08 Gerald Finzi Love's Labour's Lost: Introduction Op 28

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5101

08:40:00 00:07:17 George Frideric Handel Water Music Suite No. 1: Allegro & Hornpipe

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

08:50:00 00:04:50 Steve Reich Duet

Basel Chamber Orchestra Daniel Hope Daniel Hope, violin; Simos Papanas, violin DeutGram 4795305

08:58:00 00:06:34 Cole Porter The Snake in the Grass Ballet

John McGlinn London Sinfonietta EMI 54300

09:11:00 00:19:16 Peter Tchaikovsky Romeo and Juliet Fantasy Overture

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Telarc 80551

09:34:00 00:03:37 Stanley Myers The Deer Hunter: Cavatina

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

09:41:00 00:03:36 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Dance of the Five

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

09:55:00 00:03:37 Charles Gounod Roméo et Juliette: Waltz Song 'Je veux vivre'

London Philharmonic Sir Charles Mackerras Renée Fleming, soprano Decca 467049

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:03:00 00:05:29 Maurice Ravel Deux mélodies hébraïques: Kaddish

Daniel Hope, violin; Jacques Ammon, piano DeutGram 4795305

10:09:00 00:01:42 George Enescu Wedding Dance

Daniel Hope, violin; Jacques Ammon, piano DeutGram 4795305

10:13:00 00:13:02 Ralph Vaughan Williams Serenade to Music

Atlanta Symphony Orchestra Robert Spano Atlanta Symphony Chorus Telarc 80676

10:30:00 00:03:36 Carl Engel Sea Shell

Shannon Lee, violin; Pamela Mia Paul, piano Telarc 80695

10:38:00 00:07:12 Frank Bridge The Sea: Seascape

Richard Hickox BBC National Orch of Wales Chandos 10012

10:49:00 00:01:24 Sven Einar Englund The Reindeer Race from "The White Reindeer"

Osmo Vänskä Lahti Symphony Orchestra Bis 575

10:52:00 00:28:55 John Field Piano Concerto No. 7 in C major

London Mozart Players Matthias Bamert Míceál O'Rourke, piano Chandos 9534

11:23:00 00:08:47 Johann Christian Bach Symphony in B flat major Op 18

Anthony Halstead Hanover Band CPO 999752

11:35:00 00:10:31 Jean-Baptiste Lully Phaëton: Four Seasons Suite

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1001

11:49:00 00:07:12 Erich Wolfgang Korngold Straussiana

Kazuki Yamada Orch de la Suisse Romande PentaTone 518

11:57:00 00:01:33 Samuel Scheidt Galliard Battaglia

Canadian Brass Steinway 30008

12:06:00 00:06:57 Camille Saint-Saëns La princesse jaune: Overture Op 30

José Serebrier BBC Concert Orchestra BBC 63

12:15:00 00:07:04 Richard Wagner Tannhäuser: Entry of the Guests

Berlin German Opera Orchestra Giuseppe Sinopoli Chorus of Berlin German Opera DeutGram 4795448

12:24:00 00:05:09 Erik Satie Je te veux

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290

12:38:00 00:06:15 Alexander Glazunov Wedding March Op 21

Igor Golovschin Moscow Symphony Naxos 553839

12:46:00 00:11:29 Peggy Stuart Coolidge Pioneer Dances

Siegfried Landau Westphalian Symphony Vox 5157

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:38:18 Charles Ives Symphony No. 2

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1003

13:41:00 00:17:10 Roy Harris Symphony No. 3

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 60594

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:02:46 George Frideric Handel Xerxes: Largo 'Ombra mai fu'

Paris Orchestral Ensemble John Nelson Stephanie Blythe, mezzo VirginClas 45475

14:03:00 00:04:19 Sir Arnold Bax Mediterranean

Richard Hickox Royal Northern Sinfonia EMI 49933

14:10:00 00:14:20 Michael Haydn Symphony No. 16 in A

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9352

14:26:00 00:03:09 Igor Stravinsky Pastorale

Yannick Nézet-Séguin Philadelphia Orchestra DeutGram 19032

14:44:00 00:09:53 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Violins in A minor

Basel Chamber Orchestra Daniel Hope Daniel Hope, violin; Simos Papanas, violin DeutGram 4795305

14:56:00 00:03:06 Ralph Vaughan Williams Songs of Travel: The Vagabond

Bryn Terfel, baritone; Malcolm Martineau, piano DeutGram 4795448

15:01:00 00:14:53 Henri Rabaud Dances from 'Marouf, Cobbler of Cairo'

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 71

15:19:00 00:10:47 Virgil Thomson Acadian Songs and Dances

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 63034

15:33:00 00:03:33 Wolfgang Amadeus Mozart Mitridate: March

Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

15:40:00 00:05:09 Wolfgang Amadeus Mozart Rondeau from Divertimento No. 11

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415669

15:47:00 00:07:00 Ludwig van Beethoven Coriolan Overture Op 62

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1032

15:55:00 00:02:12 Edwin Franko Goldman March "Bugles and Drums"

Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:05:42 Vernon Duke Autumn in New York

Anne Akiko Meyers, violin; Reiko Uchida, piano E1 Music 7780

16:07:00 00:02:26 Leonard Bernstein On the Town: New York, New York

Philharmonia Orchestra David Zinman Joshua Bell, violin Sony 89358

16:13:00 00:10:01 Niels Gade Hamlet Op 37

Dmitri Kitayenko Danish National Radio Sym Chandos 9422

16:27:00 00:04:30 Miklós Rózsa Julius Caesar: Overture

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 2792

16:33:00 00:05:49 Hector Berlioz Festivities at the Capulets from 'Roméo et Juliette'

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 1301

16:41:00 00:06:57 Johan Wagenaar Overture 'The Taming of the Shrew' Op 25

Riccardo Chailly Royal Concertgebouw Orchestra Decca 425833

16:52:00 00:02:37 Franz Schubert An Sylvia

Bryn Terfel, baritone; Malcolm Martineau, piano DeutGram 445294

16:56:00 00:03:30 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Madrigal

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

17:26:00 00:09:26 William Lloyd Webber Aurora

Richard Hickox City of London Sinfonia Chandos 9595

17:40:00 00:03:56 Felix Mendelssohn Finale from Violin Concerto in D minor

Basel Chamber Orchestra Daniel Hope Daniel Hope, violin DeutGram 4795305

17:46:00 00:03:40 Robert Schumann Scherzo from Piano Quartet Op 47

Wu Han, piano; Daniel Hope, violin; Paul Neubauer, viola; David Finckel, cello DeutGram 22906

17:52:00 00:02:41 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Hungarian Dance

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

17:56:00 00:02:41 Giuseppe Verdi Otello: Fuoco di gioia

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80152

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:24:35 Peter Tchaikovsky The Tempest Op 18

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 15296

18:35:00 00:03:31 Nigel Hess Much Ado about Nothing: Pavane & Dance

English Serenata Meridian 84301

18:41:00 00:02:14 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Masks

Yoel Levi Cleveland Orchestra Telarc 80089

18:46:00 00:07:14 Sir William Walton Richard III: Prelude & Coronation

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Ian Watson, organ Chandos 8841

18:56:00 00:03:10 Giuseppe Verdi Falstaff: Act 3 Finale 'Tutto nel mondo

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80364

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:22:39 Felix Mendelssohn Violin Concerto in D minor

Basel Chamber Orchestra Daniel Hope Daniel Hope, violin DeutGram 4795305

19:26:00 00:28:16 Frédéric Chopin Les Sylphides

Richard Bonynge National Philharmonic Decca 433864

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:21:25 Joaquín Rodrigo Concierto de Aranjuez

London Philharmonic Yannick Nézet-Séguin Milos Karadaglic, guitar DeutGram 20039

20:25:00 00:30:10 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream Incidental

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 485

20:57:00 00:02:52 Georges Bizet Jeux d'enfants: Duo Op 22

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

21:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone - Riccardo Muti, conductor; Xavier de Maistre, harp

21:04:00 00:06:57 Emmanuel Chabrier España

21:13:00 00:23:34 Alberto Ginastera Harp Concerto Op 25

21:38:00 00:38:00 Gustave Charpentier Impressions d'Italie

22:18:00 00:15:23 Maurice Ravel Boléro

22:34:00 00:22:31 Igor Stravinsky The Firebird: Suite (1919)

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:04:04 Sir John Tavener Song of the Angel

Basel Chamber Orchestra Daniel Hope Chen Reiss, soprano; Daniel Hope, violin DeutGram 4795305

23:06:00 00:02:47 Richard Wagner Wesendonck Lieder: Der Engel

Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Measha Brueggergosman, soprano DeutGram 4778773

23:08:00 00:04:28 Astor Piazzolla Introducción al angel

Anne Akiko Meyers, violin; Akira Eguchi, piano Koch Intl 7762

23:13:00 00:03:34 Giacomo Puccini Suor Angelica: Intermezzo

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

23:19:00 00:09:24 Frank Bridge There is a Willow Grows Aslant a Brook

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

23:28:00 00:10:39 Ralph Vaughan Williams Serenade to Music

Vernon Handley London Philharmonic Chandos 2419

23:41:00 00:03:04 Sir Edward Elgar Salut d'amour Op 12

Basel Chamber Orchestra Daniel Hope Daniel Hope, violin; Jacques Ammon, piano DeutGram 4795305

23:44:00 00:10:10 Ralph Vaughan Williams Molto moderato from Symphony No. 3

Bernard Haitink London Philharmonic EMI 56564

23:56:00 00:03:10 Edward MacDowell Suite No. 1: The Shepherdess Song Op 42

Takuo Yuasa Ulster Orchestra Naxos 559075

23:58:00 00:01:21 Maurice Duruflé Notre Père Op 14

King's Singers Naxos 572987