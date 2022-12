Program Guide 04-21-2016

CLASSICAL MUSIC WITH ROB GRIER

00:02:00 00:30:34 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 29 in A major Claudio Abbado Orchestra Mozart Archiv 4777598

00:35:00 00:28:31 Alexander Borodin String Quartet No. 2 in D major Cleveland Quartet Telarc 80178

01:05:00 00:23:49 Randall Thompson The Testament of Freedom Dallas Wind Symphony Timothy Seelig Turtle Creek Chorale Reference 49

01:31:00 00:33:55 Claude Debussy Images for Orchestra Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 435766

02:07:00 01:10:07 Jean Sibelius Kullervo Op 7 Los Angeles Philharmonic Esa-Pekka Salonen Marianne Rorholm, mezzo; Jorma Hynninen, baritone; Men of; Helsinki University Chorus Sony 52563

03:19:00 00:31:11 Jean-Philippe Rameau Dardanus: Suite Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra Conifer 51313

03:52:00 00:27:17 Alexander Scriabin Piano Concerto in F sharp minor Op 20 London Philharmonic Lorin Maazel Vladimir Ashkenazy, piano Decca 4785437

04:21:00 00:27:46 Randall Thompson Symphony No. 2 in E minor Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 60594

04:51:00 00:28:05 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 32 in C minor Op 111 Simone Dinnerstein, piano Telarc 80715

05:21:00 00:16:00 Johan Helmich Roman Oboe d'amore Concerto in D major Stockholm Sinfonietta Jan-Olav Wedin Alf Nilsson, oboe d'amore Bis 165

05:39:00 00:06:32 Luigi Boccherini Symphony No. 1 in D major Chiara Banchini Ensemble 415 Harm Mundi 901291

05:50:00 00:08:01 Ludwig van Beethoven Scherzo & Finale from Sonata No. 3 Op 2 HJ Lim, piano EMI 64952

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC WITH JACQUELINE GERBER

06:07:00 00:02:25 Randall Thompson Frostiana: The Pasture Dallas Wind Symphony Timothy Seelig Turtle Creek Chorale Reference 49

06:10:00 00:03:15 George Frideric Handel Finale from Organ Concerto No. 13 Academy of Ancient Music Richard Egarr Richard Egarr, organ Harm Mundi 807447

06:15:00 00:06:06 Maurice Ravel Scherzo from String Quartet in F major Daedalus Quartet Bridge 9202

06:30:00 00:04:17 Charles Ives Scherzo from Symphony No. 1 Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9053

06:33:00 00:01:41 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 10 in F major Yaara Tal, piano; Andreas Groethuysen, piano Sony 53285

06:40:00 00:09:19 Tomaso Albinoni Concerto à 6 for Trumpet & Winds in C major Wind Ensemble Bob van Asperen Wolfgang Basch, trumpet DHM 7976

06:50:00 00:01:42 Aram Khachaturian Masquerade: Waltz Salut Salon Warner 554295

06:52:00 00:01:53 Sulkhan Tsintsadze Miniatures: Satchidao Salut Salon Warner 554295

06:54:00 00:02:08 Robert Schumann Carnaval: Pierrot Op 9 Vassily Primakov, piano Bridge 9300

06:55:00 00:02:20 John Philip Sousa March 'El Capitán' Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

07:05:00 00:06:08 Emmanuel Chabrier España Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

07:13:00 00:05:51 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Quartet in E flat major Op 16 Wu Han, piano; Arnaud Sussmann, violin; Beth Guterman, viola; David Finckel, cello CMS Studio 82503

07:20:00 00:05:07 Johann Sebastian Bach Cantata No.207: Chorus 'Vereinigte Richard Kapp Philharmonia Virtuosi of NY CBS 44651

07:30:00 00:04:50 Nikolai Rimsky-Korsakov Mlada: Procession of the Nobles Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

07:33:00 00:01:11 Nikolai Rimsky-Korsakov The Tale of Tsar Saltan: Flight of the Shannon Lee, violin; Pamela Mia Paul, piano Telarc 80695

07:40:00 00:07:19 Alessandro Scarlatti Concerto Grosso No. 6 in E Fabio Biondi Europa Galante VirginClas 45495

07:48:00 00:02:30 Dmitri Shostakovich The Human Comedy: Waltz Op 37 Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

07:55:00 00:03:55 Claude Bolling Invention Sir Angel Romero, guitar; George Shearing, piano; Shelley Manne, percussion; Ray Brown, bass EMI 47192

07:58:00 00:01:30 Gilbert & Sullivan The Mikado: Three little maids from Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Marie McLaughlin, soprano; Anne Howells, mezzo-soprano; Janice Watson, soprano Telarc 80284

BBC NEWS

08:07:00 00:06:32 Franz Schubert Scherzo from Octet Cleveland Octet Sony 62655

08:15:00 00:08:52 Aaron Copland An Outdoor Overture Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 62401

08:25:00 00:02:58 Franz Schubert Auf dem Wasser zu singen Daniel Hope, violin; Sebastian Knauer, piano DeutGram 15312

08:30:00 00:04:19 Salut Salon Shark Medley Salut Salon Warner 554295

08:40:00 00:08:19 Peter Tchaikovsky Scherzo from Symphony No. 6 Op 74 Evgeny Mravinsky Leningrad Philharmonic DeutGram 4795448

08:50:00 00:02:38 Igor Stravinsky Pétrouchka: Russian Dance Alpin Hong, piano MSR 1107

08:55:00 00:04:57 John Williams Empire of the Sun: Cadillac of the Skies Boston Pops Orchestra John Williams American Boychoir; Tanglewood Festival Chorus Sony 51333

09:05:00 00:12:32 Sergei Prokofiev Symphony No. 1 in D major Op 25 George Szell Cleveland Orchestra MAA 75

09:20:00 00:03:40 Percy Grainger Handel in the Strand City of London Sinfonia Richard Hickox Geoffrey Tozer, piano Chandos 9554

09:25:00 00:03:34 Cole Porter Night and Day John Williams Boston Pops Orchestra Sony 47235

09:35:00 00:09:22 Arturo Márquez Danzon No. 2 Alondra de la Parra Philharmonic Orch of Americas Sony 75555

09:55:00 00:03:27 George Frideric Handel Semele: Iris hence away Paris Orchestral Ensemble John Nelson Stephanie Blythe, mezzo VirginClas 45475

09:58:00 00:02:05 Pietro Lappi Canzon "La Seraphina" Philip Jones Brass Ensemble Decca 807

CLASSICAL MUSIC WITH MARK SATOLA

10:02:00 00:04:55 Randall Thompson Frostiana: Stopping by Woods on a Snowy Dallas Wind Symphony Timothy Seelig Turtle Creek Chorale Reference 49

10:08:00 00:02:25 Randall Thompson Frostiana: The Pasture Dallas Wind Symphony Timothy Seelig Turtle Creek Chorale Reference 49

10:13:00 00:12:26 Franz Schreker Ein Tanzspiel Kazuki Yamada Orch de la Suisse Romande PentaTone 518

10:27:00 00:02:01 Franz Schubert Moment Musical No. 3 in F minor Gil Shaham, violin; Göran Söllscher, guitar DeutGram 471568

10:31:00 00:03:22 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3: Gavotte Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

10:37:00 00:04:40 Peter Tchaikovsky Suite No. 1: Gavotte Op 43 Sir Neville Marriner Stuttgart Radio Symphony Capriccio 10227

10:44:00 00:04:03 Manuel Ponce Chanson from Guitar Sonata No. 3 Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

10:51:00 00:27:34 Robert Schumann Violin Concerto in D minor Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Joshua Bell, violin Decca 444811

11:22:00 00:08:02 Francisco Tárrega Variations on 'The Carnival of Venice' Xuefei Yang, guitar EMI 6322

11:34:00 00:08:24 Ludwig van Beethoven Allegretto from Symphony No. 7 Op 92 Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 718

11:43:00 00:07:57 Gabriel Pierné Scherzo-Caprice in D major Op 25 BBC Scottish Symphony Ronald Corp Stephen Coombs, piano Hyperion 67348

11:53:00 00:04:52 Frederick Delius 3Air and Dance for Strings Royal Northern Sinfonia Richard Hickox Bradley Creswick, violin EMI 65067

BBC NEWS

12:06:00 00:07:00 Percy Grainger Children's March 'Over the Hills and Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

12:16:00 00:11:35 Georges Bizet Jeux d'enfants: Petite Suite Op 22 Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

12:29:00 00:03:57 John Philip Sousa March of the Royal Trumpets Keith Brion Central Band of the RAF Naxos 559730

12:36:00 00:02:08 Camille Saint-Saëns Introduction & Royal March of the Lion Salut Salon Warner 554295

12:41:00 00:10:00 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 4 Eugen Jochum Berlin Philharmonic DeutGram 4795448

12:53:00 00:04:06 Leroy Anderson Song of Jupiter BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin David McCallum, trumpet Naxos 559356

BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA

13:00:00 00:30:15 Bohuslav Martinu Symphony No. 5 Claus Peter Flor Berlin Symphony Orchestra RCA 7805

13:31:00 00:25:52 Zoltán Kodály Symphony in C Antal Doráti Philharmonia Hungarica Decca 443006

14:00:00 00:03:12 Astor Piazzolla Escualo Salut Salon Warner 554295

14:04:00 00:04:28 Traditional Les deux guitares Salut Salon Warner 554295

14:10:00 00:15:32 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 1 in F minor Op 2 HJ Lim, piano EMI 64952

14:31:00 00:11:09 Alexandre Luigini Ballet égyptien: Part 1 Op 12 Richard Bonynge London Symphony Orchestra Decca 433864

14:46:00 00:09:20 George Frideric Handel Organ Concerto No. 2 in B flat major Op 4 Brandenburg Consort Roy Goodman Paul Nicholson, organ Hyperion 67291

14:57:00 00:01:40 Jean-Philippe Rameau Les Sauvages Grigory Sokolov, piano DeutGram 4794342

15:01:00 00:13:10 Giacomo Meyerbeer Dinorah: Overture Darrell Ang New Zealand Symphony Naxos 573195

15:16:00 00:11:10 Louis Moreau Gottschalk Symphony No. 2 Richard Rosenberg Hot Springs Festival Orchestra Naxos 559320

15:30:00 00:03:38 Leroy Anderson Horse and Buggy Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559356

15:38:00 00:03:38 Edward White Puffin' Billy Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66868

15:45:00 00:09:37 Muzio Clementi Overture No. 1 in C major Francesco d'Avalos Philharmonia Orchestra ASV 803

15:55:00 00:02:08 Gabriel Pierné Cydalise: March of the Little Fauns Leonard Slatkin St. Louis Symphony RCA 7716

15:58:00 00:04:50 Benjamin Britten Peter Grimes: Sea Interlude No. 4 Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80660

CLASSICAL MUSIC WITH BILL O'CONNELL

16:08:00 00:02:08 Edvard Grieg Peer Gynt: Act 5 Prelude 'Peer Gynt's Paavo Järvi Estonian National Symphony VirginClas 45722

16:14:00 00:10:28 Leopold Mozart Symphony in D Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 10496

16:28:00 00:04:28 Sir William Walton Hamlet: Retribution & Threnody Andrew Penny RTÉ Concert Orchestra Dublin Naxos 553344

16:34:00 00:05:08 Erich Wolfgang Korngold Much Ado About Nothing: Overture Op 11 Werner Andreas Albert NW German Philharmonic CPO 999046

16:41:00 00:07:31 Randall Thompson Allegro from Symphony No. 2 Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 60594

16:52:00 00:02:08 Billy May Green Hornet: Theme Salut Salon Warner 554295

16:56:00 00:02:51 André Campra Idoménée: Rigaudon Empire Brass Robert Woods Michael Murray, organ Telarc 80218

17:05:00 00:05:06 Camille Saint-Saëns Africa Fantasie Op 89 Salut Salon Warner 554295

17:13:00 00:11:23 Felix Mendelssohn String Symphony No. 6 in E flat major Nicholas Ward Northern Chamber Orchestra Naxos 553161

17:27:00 00:07:39 Peter Tchaikovsky Valse-Scherzo Op 34 Philharmonia Orchestra Vladimir Ashkenazy Boris Belkin, violin Decca 4785437

17:40:00 00:02:33 Randall Thompson Pueri Hebraeorum Timothy Seelig Turtle Creek Chorale Reference 61

17:45:00 00:04:20 Franz Schubert Erlkönig Bryn Terfel, baritone; Malcolm Martineau, piano DeutGram 445294

17:52:00 00:03:26 Camille Saint-Saëns The Carnival of the Animals: The Swan Angelika Bachmann, musical saw; Anne-Monika von Twardowski, pn Warner 554295

17:57:00 00:02:21 Jean-Philippe Rameau Rondeau 'La Villageoise' Christopher O'Riley, piano CPI 3294112

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL

18:09:00 00:17:34 Alexander Borodin Symphony No. 3 in A minor Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572786

18:29:00 00:04:38 Camille Saint-Saëns Danse macabre Op 40 Salut Salon Warner 554295

18:36:00 00:03:49 Johann Sebastian Bach Cantata No. 208: Sheep May Safely Graze Salut Salon Warner 554295

18:42:00 00:12:05 Richard Wagner Götterdämmerung: Dawn & Siegfried's Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

18:56:00 00:01:59 Jacques Ibert Histoires: Le petit âne blanc Salut Salon Warner 554295

KEYBANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:18:57 Edvard Grieg Lyric Suite Op 54 Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437524

19:23:00 00:32:59 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 9 in E flat major Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 17181

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:02:00 00:13:59 Sergei Prokofiev Symphony No. 1 in D major Op 25 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

20:18:00 00:36:45 Ludwig van Beethoven Symphony No. 7 in A major Op 92 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 20081

20:56:00 00:03:43 Frédéric Chopin Prelude No. 17 in A flat major Op 28 Grigory Sokolov, piano DeutGram 4794342

21:00 PITTSBURGH SYMPHONY with Jim Cunningham: Cinema Serenade Gala Concert - Itzhak Perlman, violin; Manfred Honeck, conductor

Alfred Newman: 20th Century Fox Fanfare (1938)

Franz von Suppé: Overture to Light Cavalry (1866)

Jacques Offenbach: Selections from Gaîté Parisienne (arr. M. Rosenthal) (1938)

Richard Wagner: Ride of the Valkyries from Die Walküre (1856)

Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 2 (1847)

Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 5 (1869)

Herman Hupfeld: “As Time Goes By” from Casablanca (1931)

John Williams: Theme from Sabrina (1995)

Ennio Morricone: Love Theme from Cinema Paradiso (1988)

John Barry: Main Title from Out of Africa (1985)

John Williams: Theme from Far and Away (1992)

Erich Korngold: Marian and Love Theme from The Adventures of Robin Hood (1938)

John Williams: Theme from Schindler’s List (1993)

Carlos Gardel: Tango “Por Una Cabeza” from Scent of a Woman (1992)

Bonus: Andre Previn: Theme from Four Horsemen of the Apocalypse (1962)--André Previn, conductor; Itzhak Perlman, violin

Karl Goldmark: Violin Concerto No. 1 (1877)[excerpts]--André Previn, conductor; Itzhak Perlman, violin

SHH! QUIET HOUR WITH JOHN SIMNA

23:00:00 00:05:04 Martin Mailman Autumn Landscape Op 4 Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434347

23:05:00 00:04:51 Randall Thompson Largo from Symphony No. 2 Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 60594

23:09:00 00:07:16 Aaron Copland Music for a Great City: Night Thoughts Leonard Slatkin St. Louis Symphony RCA 60149

23:19:00 00:09:27 Peter Tchaikovsky Sérénade mélancolique in B minor Op 26 Russian National Orchestra Yakov Kreizberg Julia Fischer, violin PentaTone 5186095

23:28:00 00:06:53 Jean Sibelius Pelléas et Mélisande: Death of Mélisande Op 46 Horst Stein Orch de la Suisse Romande Decca 4785437

23:37:00 00:05:39 Randall Thompson Alleluia Timothy Seelig Turtle Creek Chorale Reference 49

23:42:00 00:08:40 Samuel Barber Adagio for Strings Op 11 Brodsky Quartet Chandos 10801

23:53:00 00:03:15 Lars-Erik Larsson A Winter's Tale: Epilogue Op 18 Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

23:56:00 00:02:37 Gabriel Fauré Après un rêve Op 7 Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316