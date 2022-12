Program Guide 04-20-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:01:00 00:30:16 Johannes Brahms Symphony No. 3 in F major Op 90 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra Belvedere 8005

00:35:00 00:33:13 Francesco Geminiani The Enchanted Forest CBC Radio Orchestra Sir John Eliot Gardiner Elizabeth Wilcock, violin; Stanley Ritchie, violin; Janet See, flute; Barbara Kallaur, flute; Susie Napper, cello CBC 5163

01:11:00 00:25:00 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 6 in B flat major Op 18 Miró Quartet Vanguard 1655

01:39:00 00:30:04 Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonia Concertante for Winds in E flat English Chamber Orchestra Ralf Gothóni Anthony Pike, clarinet; John Anderson, oboe; John Thurgood, horn; Julie Price, bassoon Avie 35

02:10:00 00:24:01 Igor Stravinsky Divertimento from 'The Fairy's Kiss' Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

02:36:00 01:04:26 Nikolai Miaskovsky Symphony No. 6 in E flat major Op 23 Gothenburg Symphony Neeme Järvi Gothenburg Symphony Chorus DeutGram 471655

03:44:00 00:24:33 Johann Sebastian Bach Cantata No. 140 'Wachet auf' English Baroque Soloists Sir John Eliot Gardiner Ruth Holton, soprano; Anthony Rolfe Johnson, tenor; Stephen Varcoe, baritone; Monteverdi Choir Archiv 431809

04:10:00 00:46:30 Johannes Brahms Piano Concerto No. 1 in D minor Op 15 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Yefim Bronfman, piano Belvedere 8005

05:00:00 00:23:03 Franz Berwald Grand Septet in B flat major Vienna Octet Decca 4785437

05:25:00 00:16:16 Irving Fine Music for Orchestra Joel Spiegelman Tchaikovsky Symphony Orchestra Delos 3139

05:45:00 00:06:12 Mario Castelnuovo-Tedesco Paraphrase on 'Largo al factotum' Sol Gabetta, cello; Mihaela Ursuleasa, piano RCA 735962

05:52:00 00:07:35 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Symphony No. 28 Jane Glover London Mozart Players ASV 762

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:22 Benjamin Britten Bourrée from 'A Simple Symphony' Op 4 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

06:15:00 00:08:45 Johannes Brahms Finale from Piano Concerto No. 2 Op 83 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Yefim Bronfman, piano Belvedere 8005

06:25:00 00:02:23 King Henry VIII Pastime with Good Company Philip Jones Brass Ensemble Decca 807

06:29:00 00:05:26 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Waltz Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

06:40:00 00:09:16 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 23 in D major Claudio Abbado Berlin Philharmonic Sony 66859

06:53:00 00:02:06 Darius Milhaud Brasileira from 'Scaramouche' Stephen Coombs, piano; Artur Pizarro, piano Hyperion 67014

06:58:00 00:04:26 Sir Edward Elgar Imperial March Op 32 Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 10570

07:05:00 00:05:50 Antonio Vivaldi Concerto for Strings in C major Shlomo Mintz Israel Chamber Orchestra MusicMast 67096

07:10:00 00:09:01 Johann Strauss Jr Waltz 'Vienna Blood' Op 354 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic DeutGram 4763793

07:25:00 00:03:16 Carl Nielsen This is the Revelation Michael Bojesen Ars Nova Copenhagen DaCapo 220569

07:30:00 00:04:25 Antonín Dvorák Czech Suite: Polka Op 39 Sir John Eliot Gardiner North German Radio Symphony DeutGram 437506

07:40:00 00:07:01 Ludwig van Beethoven Finale from Symphony No. 8 Op 93 Sir John Eliot Gardiner Révolutionaire et Romantique Soli Deo 721

07:49:00 00:03:35 Samuel Barber Dance from Serenade for Strings Op 1 Mikhail Gurewitsch do.gma chamber orchestra MD+G 9121717

07:55:00 00:03:28 John Dowland Kemp's Jig, Mistress Winter's Jump & My La Nef Atma 2650

08:07:00 00:02:59 Johann Sebastian Bach Partita No. 2: Capriccio Simone Dinnerstein, piano Sony 798943

08:10:00 00:02:43 Traditional Oh, Shenandoah Thomas Hampson, baritone; Wolfram Rieger, piano THM 5432

08:15:00 00:08:18 Gustav Holst A Fugal Concerto Op 40 English Sinfonia Howard Griffiths Anna Pyne, flute; Philip Harmer, oboe Naxos 570339

08:30:00 00:04:20 Ludwig van Beethoven Congratulations Minuet John Storgards Tapiola Sinfonietta Ondine 1001

08:33:00 00:01:36 Peter Tchaikovsky Waltz in 5/8 Time in D major Op 72 Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284

08:40:00 00:08:21 Maurice Ravel Allegramente from Piano Concerto in G major Cleveland Orchestra Pierre Boulez Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 14764

08:51:00 00:03:34 Aaron Copland The Red Pony: Happy Ending Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80708

08:54:00 00:05:43 Klaus Badelt The Curse of the Black Pearl: Main Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra ClevPops 2008

09:05:00 00:16:39 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento for Strings in D major Anton Steck Concerto Cologne Archiv 4775800

09:27:00 00:11:11 Alex North Cleopatra: Antony and Cleopatra John Mauceri London Philharmonic LPO 86

09:41:00 00:04:08 Peter Boyer Silver Fanfare Peter Boyer London Philharmonic Naxos 559769

09:55:00 00:03:24 Duke Ellington In a Sentimental Mood Jason Vieaux, guitar Azica 71287

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:02:00 00:02:49 Carl Michael Ziehrer Schönfeld March Op 422

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

10:06:00 00:06:30 Ferdinand Hérold Le pré aux clercs: Overture

Wolf-Dieter Hauschild Swiss Italian Orch Dynamic 282

10:16:00 00:13:56 Johann Christian Bach Sinfonia Concertante in D major

Hanover Band Anthony Halstead Rachel Brown, flute; Utako Ikeda, flute; Graham Cracknell, violin; Peter Hanson, violin; Sebastian Comberti, cello CPO 999628

10:32:00 00:03:43 Peter Tchaikovsky Cherevichki: Russian Dance

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 554845

10:39:00 00:03:54 Pablo de Sarasate Spanish Dance No. 6 'Zapateado' Op 23

Nicola Hall, guitar Decca 430839

10:42:00 00:03:56 Frederick Delius Koanga: La Calinda

Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 3303

10:51:00 00:29:01 Antonín Dvorák Serenade for Strings in E major Op 22

Conrad van Alphen Rotterdam Chamber Orchestra Telarc 80623

11:22:00 00:08:14 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo for Piano & Orchestra in A major

Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras John O'Conor, piano Telarc 80285

11:33:00 00:08:21 Tomaso Albinoni Oboe Concerto in D major Op 7

London Virtuosi John Georgiadis Anthony Camden, oboe Naxos 553035

11:43:00 00:10:13 Gustav Holst Japanese Suite Op 33

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 572914

11:56:00 00:02:05 Jean Sibelius Humoresque No. 2 in D Op 87

Tapiola Sinfonietta Pekka Kuusisto Pekka Kuusisto, violin Ondine 1074

12:07:00 00:10:16 Johannes Brahms Academic Festival Overture Op 80

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra Belvedere 8005

12:20:00 00:08:54 Samuel Barber Overture to 'The School for Scandal' Op 5

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 8958

12:30:00 00:04:14 Sir Edward Elgar The Wand of Youth Suite No. 2: March

Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 1014

12:39:00 00:02:55 Percy Grainger I'm Seventeen Come Sunday

English Country Gardiner Orch Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir Philips 446657

12:45:00 00:10:00 Frédéric Chopin Scherzo No. 2 in B flat minor Op 31

Yundi, piano DeutGram 3887

12:56:00 00:02:35 Aram Khachaturian Masquerade: Mazurka

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:45:41 Johannes Brahms Piano Concerto No. 2 in B flat major Op 83

Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Yefim Bronfman, piano Belvedere 8005

13:49:00 00:09:01 Ludwig van Beethoven Egmont: Overture Op 84

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 16869

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:02:51 Aaron Copland Down a Country Lane

Hugh Wolff St. Paul Chamber Orchestra Teldec 77310

14:04:00 00:03:05 Amy Beach Fireflies Op 15

Joel Fan, piano Reference 119

14:09:00 00:16:53 Carl Maria von Weber Bassoon Concerto in F Op 75

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Klaus Thunemann, bassoon Philips 432081

14:28:00 00:03:02 Leos Janácek Moravian Dances: Fur Coat Dance

Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572695

14:46:00 00:11:33 Richard Wagner A Faust Overture

George Szell Cleveland Orchestra Sony 62403

15:01:00 00:13:14 Nikolai Medtner Sonata Reminiscenza in A minor Op 38

Vassily Primakov, piano LP Classic 1004

15:18:00 00:12:55 Sergei Rachmaninoff The Rock Op 7

Vasily Petrenko Royal Liverpool Philharmonic Avie 2188

15:34:00 00:03:48 Domenico Scarlatti Sonata in G minor

Alan Feinberg, piano Steinway 30034

15:42:00 00:06:53 Alan Hovhaness Prelude & Quadruple Fugue Op 128

Gerard Schwarz Eastern Music Festival Orch Naxos 559755

15:50:00 00:05:30 Ludwig van Beethoven Minuet from Symphony No. 4 Op 60

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1032

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:05:52 Michael Torke Charcoal David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Ecstatic 92203

16:10:00 00:03:35 Michael Torke Miami Grands: Freedom Tower, noon Georgi Danchev Miami Piano Circle Ecstatic 92251

16:16:00 00:08:42 Felix Mendelssohn Finale from Symphony No. 5 Op 107 Sir John Eliot Gardiner London Symphony Orchestra LSO Live 775

16:27:00 00:06:02 Jerome Moross Rachel, Rachel: Americana Miniature Paul Bateman City of Prague Philharmonic Silva 1049

16:36:00 00:03:19 Jerome Moross Fugue from Symphony No. 1 JoAnn Falletta London Symphony Orchestra Albany 1403

16:41:00 00:07:51 Johannes Brahms Finale from Violin Concerto Op 77 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Julia Fischer, violin Belvedere 8005

16:52:00 00:03:06 George Frideric Handel Israel in Egypt: The Lord shall reign English Baroque Soloists Sir John Eliot Gardiner Donna Deam, soprano; Monteverdi Choir Philips 432110

16:58:00 00:01:22 Frédéric Chopin Mazurka No. 46 in C major Op 67 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6730

17:05:00 00:05:12 Sir Edward Elgar Enigma Variations: Finale Op 36 Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463265

17:13:00 00:08:51 Nikolai Miaskovsky Scherzo from Symphony No. 6 Op 23 Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 471655

17:26:00 00:08:52 Johannes Brahms Finale from Symphony No. 2 Op 73 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra Belvedere 8005

17:40:00 00:04:20 Ola Gjeilo Northern Lights Charles Bruffy Phoenix Chorale Chandos 5100

17:46:00 00:02:52 René Clausen Set Me as a Seal Charles Bruffy Kansas City Chorale Chandos 5105

17:52:00 00:02:50 Bernard Herrmann North by Northwest: Main Title John Mauceri Danish National Symphony Toccata 241

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:10:00 00:23:55 Robert Schumann Symphony in D minor Op 120 Sir John Eliot Gardiner Révolutionaire et Romantique Archiv 457591

18:35:00 00:02:01 George Frideric Handel Israel in Egypt: He spake the word English Baroque Soloists Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir Philips 432110

18:39:00 00:03:49 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 8 Op 93 Sir John Eliot Gardiner Révolutionaire et Romantique Soli Deo 721

18:45:00 00:08:43 Carl Michael Ziehrer Waltz 'Citizens of Vienna' Op 419 Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

18:55:00 00:02:01 George Frideric Handel Israel in Egypt: He gave them hailstones English Baroque Soloists Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir Philips 432110

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:01:00 00:21:58 Antonín Dvorák Symphonic Variations Op 78 Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 3533

19:25:00 00:30:11 Robert Schumann Symphony No. 1 in B flat major Op 38 Sir John Eliot Gardiner Révolutionaire et Romantique Archiv 457591

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Music Settlement – Two Concerts by the Almeda Trio

20:04:00 00:22:22 Ludwig van Beethoven Beethoven: Piano Trio in B-Flat Op 11 ‘Gassenhauer’

20:26:00 00:16:41 Paul Schoenfield Café Music

Music Settlement concert (recorded 10/23/15 with Nicholas Diodore, guest cellist)

20:47:00 00:16:00 Dave Brubeck Suite for Piano Trio

21:05:00 00:16:04 Franz Joseph Haydn Piano Trio No. 39 in G

21:21:00 00:13:52 Paul Ferguson Solstice Suite Almeda Trio Albany 1386

Farewell concert (recorded 3/5/16) (Robert Cassidy, piano; Cara Tweed, violin; Ida Mercer, cello)

21:31:00 00:26:25 Franz Joseph Haydn Symphony No. 86 in D major Yehudi Menuhin Menuhin Festival Orchestra EMI 69383

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings of music by composer Adolphus Hailstork



23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:06:39 Emmanuel Chabrier Prélude pastorale Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 447751

23:08:00 00:11:06 Johannes Brahms Andante from Piano Concerto No. 2 Op 83 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Yefim Bronfman, piano Belvedere 8005

23:22:00 00:05:50 Antonín Dvorák Poetic Tone Pictures: At the Old Castle Op 85 Vassily Primakov, piano Bridge 9309

23:27:00 00:08:28 Johannes Brahms Adagio from Symphony No. 2 Op 73 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra Belvedere 8005

23:38:00 00:03:26 Robert Schumann Abendlied Op 107 Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9227

23:41:00 00:12:30 Johannes Brahms Adagio from Piano Concerto No. 1 Op 15 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Yefim Bronfman, piano Belvedere 8005

23:55:00 00:03:09 Sir Malcolm Arnold Solitaire: Sarabande Bryden Thomson Philharmonia Orchestra Chandos 8867