Program Guide 04-13-2016

Wednesday April 13

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:01:00 00:22:28 Franz Joseph Haydn Symphony No.102 in B flat major Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

00:26:00 00:34:02 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 2 in C minor Op 18 Chicago Symphony Orchestra Fritz Reiner Van Cliburn, piano RCA 55912

01:03:00 00:37:26 Johannes Brahms String Quartet No. 3 in B flat major Op 67 Chiara String Quartet Azica 71289

01:43:00 00:19:11 Morton Gould Symphony No. 4 "West Point" Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Kosei 3311

02:03:00 00:59:42 Frederick Rzewski The People United Will Never be Ole Kiilerich, piano Bridge 9392

03:05:00 00:38:54 Sir Charles Villiers Stanford Piano Concerto No. 2 in C minor Op 126 Ulster Orchestra Vernon Handley Margaret Fingerhut, piano Chandos 8736

03:47:00 00:29:37 Franz Schubert Piano Sonata in C minor Leif Ove Andsnes, piano EMI 16448

04:18:00 00:32:40 Wolfgang Amadeus Mozart String Quartet No. 17 in B flat major Jerusalem Quartet Harm Mundi 902076

04:54:00 00:27:32 Jean Sibelius Pelléas et Mélisande Suite Op 46 Horst Stein Orch de la Suisse Romande Decca 4785437

05:23:00 00:17:32 Ivor Gurney A Gloucestershire Rhapsody David Parry BBC Scottish Symphony BBC 371

05:44:00 00:05:26 William Boyce Symphony No. 3 in C major Op 2 Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

05:50:00 00:06:27 Orlando Gibbons Lord Salisbury's Pavane & Galliard David Greilsammer, piano Sony 792969

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:43 Jules Mouquet Suite for Winds: Aubade Robert J. Ambrose Atlanta Chamber Winds Albany 1127

06:15:00 00:06:18 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 6 in D flat major Martha Argerich, piano DeutGram 4793449

06:25:00 00:08:59 Aaron Copland Our Town: Suite Leonard Slatkin St. Louis Symphony RCA 61699

06:27:00 00:01:45 Thomas Tallis Purge Me, O Lord Stile Antico Harm Mundi 807544

06:33:00 00:02:07 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Furiant Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 444867

06:40:00 00:08:02 Ludwig van Beethoven Finale from Symphony No. 7 Op 92 Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 4776409

06:51:00 00:03:04 Gioacchino Rossini La danza Orch del Teatro Comunale Richard Bonynge Luciano Pavarotti, tenor Decca 417011

06:53:00 00:02:01 Agustín Barrios Las Abejas Jason Vieaux, guitar Azica 71287

06:55:00 00:03:24 Pierre Leemans March 'Belgian Paratroopers' Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

07:05:00 00:05:31 Michael Easton Overture to an Italianate Comedy Brett Kelly State Orchestra of Victoria Naxos 554368

07:10:00 00:08:28 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 6 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 436153

07:20:00 00:03:12 Carl Nielsen Aladdin Suite: Oriental March Op 34 Howard Griffiths Brandenburg State Orchestra Klanglogo 1506

07:25:00 00:02:22 Max Harris Viva Vivaldi Chamber Ensemble Max Harris Yehudi Menuhin, violin; Stéphane Grappelli, violin Warner 1

07:30:00 00:04:43 Frédéric Chopin Etude No. 3 in E major Op 10 Van Cliburn, piano RCA 300350

07:40:00 00:09:01 Antonio Vivaldi Concerto for Oboe & Bassoon in G major European Union Chamber Orch Hans-Peter Hofmann Julian Lloyd Webber, cello; Jiaxin Lloyd Webber, cello Naxos 573374

07:51:00 00:02:57 Johann Sebastian Bach Lute Suite No. 4: Gavotte David Russell, guitar Telarc 80584

07:57:00 00:02:17 Leopold Godowsky Alt Wien Stephen Hough, piano Hyperion 67043

08:07:00 00:06:13 Edvard Grieg Norwegian Dance No. 1 Op 35 Petri Sakari Iceland Symphony Chandos 9028

08:15:00 00:07:56 Jean Sibelius Karelia Overture Op 10 Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 7765

08:25:00 00:03:28 Wolfgang Amadeus Mozart Presto from String Quartet No. 3 Cuarteto Casals Harm Mundi 987060

08:30:00 00:04:41 Marin Marais The Bells of St. Genevieve 'La Sonnerie' Guildhall Strings RCA 61275

08:40:00 00:04:10 Antonio Bazzini La Ronde des lutins Op 25 Yehudi Menuhin, violin; Marcel Gazelle, piano Warner 1

08:48:00 00:04:04 William Sterndale Bennett Romance No. 2 in E flat Op 14 Ian Hobson, piano Arabesque 6596

08:55:00 00:05:03 Henry Mancini March with Mancini Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80183

09:05:00 00:17:03 Ludwig van Beethoven Sextet for 2 Horns & Strings Op 81 Cleveland Orchestra Richard King, horn; Jesse McCormick, horn; Mari Sato, violin; Members of Albany 1325

09:26:00 00:05:20 Duke Ellington Come Sunday Chamber Ensemble Richard Stoltzman, clarinet; Eddie Gomez, bass RCA 68416

09:38:00 00:05:52 Franz Joseph Haydn Fantasia in C major Marina Lomazov, piano Lomazov 100

09:45:00 00:07:48 Jean Sibelius Finale from Symphony No. 5 Op 82 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

09:55:00 00:04:23 Maurice Ravel Valse noble et sentimentale No. 7 Vladimir Spivakov, violin; Sergei Bezrodny, piano RCA 60861

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:01:00 00:02:36 Bernard Herrmann The Devil and Daniel Webster: Swing Your James Sedares New Zealand Symphony Koch Intl 7224

10:05:00 00:03:18 Giacomo Meyerbeer Robert le diable: Overture Darrell Ang New Zealand Symphony Naxos 573195

10:10:00 00:12:42 Hugo Alfvén Swedish Rhapsody No. 1 Op 19 Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 469376

10:32:00 00:03:52 Alexander Glazunov Song of the Minstrel Op 71 Russian National Orchestra José Serebrier Wen-Sinn Yang, cello Warner 67946

10:38:00 00:04:07 Alexander Glazunov Etude in E major Op 31 Jenny Lin, piano Hänssler 98037

10:44:00 00:05:42 Giuseppe Torelli Trumpet Concerto in D major German Chamber Philharmonic Alison Balsom, trumpet EMI 16213

10:51:00 00:29:30 Camille Saint-Saëns Piano Concerto No. 1 in D major Op 17 Philharmonia Orchestra Charles Dutoit Pascal Rogé, piano Decca 4785437

11:22:00 00:06:47 Sir Arthur Sullivan Ruddigore: Overture Alexander Faris Scottish Chamber Orchestra Nimbus 5066

11:31:00 00:09:18 Antonio Vivaldi Concerto for Violin & Oboe in B flat major English Concert Trevor Pinnock Simon Standage, violin; David Reichenberg, oboe DeutGram 4795448

11:42:00 00:05:39 Francis Poulenc Scherzo from Sinfonietta Paavo Järvi Tapiola Sinfonietta Bis 630

11:50:00 00:08:02 Ludwig van Beethoven Finale from Symphony No. 7 Op 92 Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 4776409

12:07:00 00:06:40 Domenico Cimarosa Il matrimonio segreto: Overture Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

12:15:00 00:08:20 Karl Goldmark Dance from 'Rustic Wedding' Symphony Op 26 Stephen Gunzenhauser National Symphony of Ireland Naxos 550745

12:25:00 00:03:03 Aram Khachaturian Masquerade: Romance Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

12:30:00 00:02:08 Ludwig van Beethoven The Ruins of Athens: Turkish March Op 113 Yehudi Menuhin, violin; Marcel Gazelle, piano Warner 1

12:35:00 00:02:56 David Guion Turkey in the Straw Michael Lewin, piano Dorian 92103

12:40:00 00:15:28 Alexandre Lagoya Spanish Dances from Bizet's "Carmen" Academy St. Martin in Fields Kenneth Sillito Alexandre Lagoya, guitar Philips 446002

12:56:00 00:02:35 Antonín Dvorák Humoresque No. 2 Op 101 Orion Weiss, piano Bridge 9355

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:28:17 Franz Schubert Symphony No. 5 in B flat major Karl Böhm Vienna Philharmonic DeutGram 4793449

13:32:00 00:26:37 Franz Joseph Haydn Cello Concerto No. 2 in D major Camerata Chicago Drostan Hall Wendy Warner, cello Cedille 142

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:02:36 Dmitri Shostakovich The Gadfly: Folk Feast Op 97 Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Brilliant 6735

14:03:00 00:04:21 Jean Sibelius Belshazzar's Feast: Khadra's Dance Op 51 Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60434

14:09:00 00:13:30 Richard Wagner Parsifal: Act 1 Prelude Christian Thielemann Philadelphia Orchestra DeutGram 453485

14:25:00 00:06:45 Jacques Ibert Trois pièces brèves Reykjavik Wind Quintet Chandos 9362

14:44:00 00:11:11 Friedrich Kuhlau Overture to "Elf-Hill" Op 100 Michael Schonwandt Danish National Radio Sym Chandos 9648

14:57:00 00:02:02 Scott Joplin Solace Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Keith Lockhart, piano Telarc 80112

15:02:00 00:16:20 Antonín Dvorák Five Bagatelles Op 47 Takács Quartet Gábor Ormai, harmonium Decca 430077

15:22:00 00:10:20 Morton Gould American Symphonette No. 2 David Alan Miller Albany Symphony Orchestra Albany 1174

15:34:00 00:03:55 Giovanni Gabrieli Canzon on the 4th tone à 15 National Brass Ensemble OberlinMus 1504

15:41:00 00:04:01 Samuel Scheidt Canzona bergamasca Paramount Brass Centaur 2355

15:47:00 00:08:09 Eugène Ysaÿe Caprice after Saint-Saëns's 'Etude in Royal Philharmonic Andrew Litton Joshua Bell, violin Decca 433519

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:08 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Russian Dance Philharmonia Orchestra Efrem Kurtz Yehudi Menuhin, violin Warner 1

16:06:00 00:03:31 Johann Sebastian Bach Finale from Solo Violin Sonata No. 3 Yehudi Menuhin, violin Warner 1

16:13:00 00:11:28 Robert Schumann Allegro from Symphony No. 1 Op 38 Robin Ticciati Scottish Chamber Orchestra Linn 450

16:28:00 00:04:42 Hugo Friedhofer The Sun Also Rises: Prologue & The Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 912

16:35:00 00:03:08 John Williams The Force Awakens: Rey's Theme John Williams Symphony Orchestra Disney 21772

16:41:00 00:07:53 Gustav Holst The Planets: Jupiter Op 32 Sir Adrian Boult London Philharmonic EMI 28379

16:52:00 00:03:11 Richard Rodgers The Sound of Music: My Favorite Things Jenny Lin, piano Steinway 30011

16:56:00 00:03:19 Isaac Albéniz España: Capricho catalán Op 165 Duo Amaral DuoAmaral 2013

17:05:00 00:06:56 Jacob Clemens non Papa Carole magnus eras Stile Antico Harm Mundi 807595

17:28:00 00:06:42 Sir William Walton Presto capriccioso from Violin Concerto London Symphony Orchestra Sir William Walton Yehudi Menuhin, violin Warner 1

17:40:00 00:06:22 Anatoly Liadov Polonaise No. 1 in C major Op 49 Enrique Bátiz Mexico City Philharmonic ASV 657

17:48:00 00:04:16 Anatoly Liadov Polonaise No. 2 in D major Op 55 Enrique Bátiz Mexico City Philharmonic ASV 657

17:54:00 00:02:06 Grigoras Dinicu Hora staccato Yehudi Menuhin, violin; Hendrik Endt, piano Warner 1

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:08:00 00:18:28 Franz Joseph Haydn Symphony No. 89 in F major Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 66253

18:28:00 00:05:50 Francis Poulenc Mouvements perpétuels Paul Crossley, piano CBS 44921

18:36:00 00:03:25 Francis Poulenc Les chemins de l'amour Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015

18:42:00 00:10:20 Ludwig van Beethoven Rondo from Violin Concerto Op 61 Philharmonia Orchestra Wilhelm Furtwängler Yehudi Menuhin, violin Warner 1

18:55:00 00:04:28 Francis Poulenc Salve Regina John Rutter Cambridge Singers Collegium 108

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:03:00 00:17:46 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 35 in D major Karl Böhm Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

19:24:00 00:33:30 Antonín Dvorák Violin Concerto in A minor Op 53 Berlin Radio Symphony Marek Janowski Arabella Steinbacher, violin PentaTone 5186353

19:59:00 00:01:42 George Enescu Wedding Dance Daniel Hope, violin; Jacques Ammon, piano DeutGram 4795305

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Les Délices: Folly of Youth – recorded February 20, 2016 at Harkness Chapel

Jean Baptiste Lully: Suite from Phaëton (1683) [Ouverture, Trio, Rondeau] ((1-3))

Lully: Selections from Phaëton [Récit and Air: “Il me fuit, l’inconstant”, Air: “Ah, Phaeton, estil possible”, Récit: “Témoin de mon constance”] ((4-8))

François Duval: Sonata III from Amusemens pour la chambre (1718) [Allemande L’Amusante, Courante la Salpêtre, Sarabande, Rondeau gay le Phaëton] ((9-12))

Louis LeMaire: Hebé ((13))

Lully: Chaconne from Phaëton ((14))

Shannon Mercer, soprano; Debra Nagy & Kathryn Montoya, oboe & recorder; Julie Andrijeski & Scott Metcalfe, violin; Josh Lee, viola da gamba; Simon MartynEllis, theorbo & guitar; Michael Sponseller, harpsichord

Les Délices: Caractères de la danse – recorded March 20, 2016 at St. John’s Historic Church

Jean-Baptiste Lully, arr. Nagy: Bourgeois Gentilhomme (1670) [Overture, Dancing Master Scene, Canaries] ((15))

François Couperin, arr. Nagy: 9ème Concert Il ritratto dell’amore (1728) [Le Charme, La vivacité, La noble fierté, L’et coetera] ((16))

Jean-Féry Rebel: Caractères de la danse (1715) ((17))

Julie Andrijeski, violin; Debra Nagy, oboe; David Ellis, viola da gamba; Christopher Bagan, harpsichord

21:37:00 00:21:46 Elisabeth Jacquet de la Guerre Cantata 'Le Sommeil d'Ulisse' Les Délices Clara Rottsolk, soprano Délices 2012

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings of music by composer Florence Price



22:54:00 00:04:55 Luigi Boccherini Rondo from Cello Concerto No. 9 G 482 Jian Wang, cello Camerata Salzburg Deutsche Gramophon 474 236



23:00 QUIET HOUR

23:01:00 00:07:01 Leos Janácek Idyll for Strings: Adagio Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572698

23:08:00 00:10:06 Gerald Finzi Introit in F major Op 6 City of London Sinfonia Richard Hickox Tasmin Little, violin Chandos 9888

23:20:00 00:10:10 Robert Schumann Adagio from Symphony No. 2 Op 61 Robin Ticciati Scottish Chamber Orchestra Linn 450

23:30:00 00:06:39 Peter Tchaikovsky Canzonetta from Violin Concerto Op 35 Royal Philharmonic Sir Adrian Boult Yehudi Menuhin, violin Warner 1

23:38:00 00:06:50 Ludwig van Beethoven Adagio from Sonata No. 3 Op 2 Peter Takács, piano Cambria 1175

23:44:00 00:07:18 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Violin Concerto No. 4 Schleswig-Holstein Festival Christoph Eschenbach Ray Chen, violin Sony 544775

23:52:00 00:02:46 Yuzo Toyama Yugen: Dance of Celestials Oslo Philharmonic Orchestra Mariss Jansons Per Flemström, flute EMI 56576

23:55:00 00:03:35 Duke Ellington A Single Petal of a Rose Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460811