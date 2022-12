Program Guide 04-01-2015

CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:23:02 Wolfgang Amadeus Mozart A Musical Joke Andrew Manze English Concert Harm Mundi 907280

00:27:00 00:40:11 Charles Ives Symphony No. 1 in D minor Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9053

01:09:00 00:41:57 Wilhelm Stenhammar Symphony No. 2 in G minor Op 34 Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 445857

01:53:00 00:24:09 Ernö Dohnányi Variations on a Nursery Song Op 25 Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Eldar Nebolsin, piano Naxos 572303

02:19:00 00:41:28 Franz Schubert Piano Sonata No. 17 in D major Emil Gilels, piano RCA 300350

03:02:00 00:20:27 Vincenzo Tommasini The Good-Humored Ladies: Suite Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 60311

03:24:00 00:25:25 Albert Roussel Symphony No. 3 in G minor Op 42 Stéphane Denève Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 570245

03:51:00 00:43:41 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream Incidental Boston Symphony Orchestra Seiji Ozawa Judi Dench, narrator; Kathleen Battle, soprano; Frederica von Stade, mezzo; Tanglewood Festival Chorus DeutGram 439897

04:37:00 00:41:32 Johannes Brahms Symphony No. 4 in E minor Op 98 Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

05:20:00 00:16:31 Jean-Philippe Rameau Concert No. 6 en sextuor Christophe Rousset Les Talens Lyriques Decca 1845

05:38:00 00:06:00 Emmanuel Chabrier Suite pastorale: Scherzo-valse Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

05:50:00 00:07:37 Peter Tchaikovsky Waltz from Symphony No. 6 Op 74 Yannick Nézet-Séguin Rotterdam Philharmonic DeutGram 4790835

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:10 William Kroll Banjo and Fiddle Nadja Salerno-Sonnenberg, vn; Sandra Rivers, piano EMI 54576

06:15:00 00:06:01 Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni: Overture Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7574

06:20:00 00:06:59 Antonín Dvorák Scherzo from String Quartet No. 13 Op 106 Cypress String Quartet Avie 2275

06:30:00 00:04:08 Manuel de Falla La vida breve: Spanish Dance No. 2 Brazilian Guitar Quartet Delos 3466

06:40:00 00:07:09 Ludwig van Beethoven Scherzo & Finale from Serenade Op 25 Joshua Smith, flute; Amy Lee, violin; Joanna Patterson Zakany, viola S&W 1

06:51:00 00:03:29 Domenico Zipoli Battaglia Imperiale Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9957

06:52:00 00:03:11 Leos Janácek Idyll for Strings: Scherzo & Trio Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572698

06:57:00 00:03:00 Gabriel Pierné March of the Little Lead Soldiers Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10633

07:05:00 00:04:23 Gian Carlo Menotti Amelia Goes to the Ball: Overture James Conlon Metropolitan Opera Orchestra RCA 61509

07:10:00 00:06:56 Aaron Copland Danzón Cubano David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Argo 440639

07:20:00 00:01:59 Jacques Ibert Histoires: Le petit âne blanc Salut Salon Warner 554295

07:20:00 00:02:21 Reinhold Glière The Red Poppy: Waltz Zdenek Mácal New Jersey Symphony Delos 3178

07:24:00 00:01:25 Henry Purcell The Gordian Knot Untied: Jigg Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 570149

07:27:00 00:07:16 Ferde Grofé Grand Canyon Suite: On the Trail Seattle Symphony Gerard Schwarz Ilkka Talvi, violin Delos 3104

07:40:00 00:07:46 "PDQ Bach" Schleptet in E flat Peter Schickele I Virtuosi di Hoople Vanguard 72015

07:51:00 00:03:01 Sergei Rachmaninoff All-Night Vigil: Rejoice, O Virgin Op 37 Voces8 Decca 22601

07:55:00 00:03:43 Sergei Rachmaninoff Prelude No. 4 in D minor Op 23 Wu Han, piano ArtistLed 10701

08:07:00 00:05:08 Mikhail Glinka Ruslan and Ludmilla: Overture Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

08:15:00 00:07:15 Maurice Ravel Menuet antique Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 2121

08:23:00 00:02:04 Zez Confrey Dizzy Fingers Richard Dowling, piano Klavier 77035

08:27:00 00:05:36 Franz Schubert Polonaise in B flat major Chamber Orchestra of Europe Gidon Kremer Gidon Kremer, violin DeutGram 437535

08:31:00 00:03:50 Frédéric Chopin Waltz No.10 in B minor Op 69 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669

08:40:00 00:05:03 Johann Sebastian Bach Finale from Solo Violin Sonata No. 2 Chris Thile, mandolin Nonesuch 535360

08:45:00 00:04:57 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Blue Bird Pas de Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

08:51:00 00:03:12 Astor Piazzolla Escualo Salut Salon Warner 554295

08:55:00 00:05:46 George Gershwin Selections from 'Girl Crazy' John Williams Boston Pops Orchestra Philips 426404

09:05:00 00:16:54 Claude Debussy Suite bergamasque Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

09:27:00 00:02:39 John Philip Sousa March 'Semper Fidelis' Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

09:35:00 00:03:28 Sergei Prokofiev Cinderella: Waltz John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

09:55:00 00:03:37 Florence Foster Jenkins Aria from Mozart's 'The Magic Flute' Florence Foster Jenkins, s; Cosme McMoon, piano RCA 61175

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:02:26 Sergei Rachmaninoff Etude-tableau in B minor Op 39 Yuja Wang, piano DeutGram 16606

10:03:00 00:04:09 Sergei Rachmaninoff Aleko: Women's Dance Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80670

10:10:00 00:13:33 Carl Philipp Emanuel Bach Trio Sonata in G major Aulos Ensemble Centaur 3068

10:27:00 00:04:35 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 9 in B major Op 72 Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano Philips 426264

10:32:00 00:05:06 Camille Saint-Saëns Africa Fantasie Op 89 Salut Salon Warner 554295

10:41:00 00:04:19 Salut Salon Shark Medley Salut Salon Warner 554295

10:48:00 00:02:08 Henry Fillmore March "His Excellency" Loras John Schissel Virginia Grand Military Band WalkFrog 430

10:50:00 00:26:52 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Sonata No. 12 in F major Grigory Sokolov, piano DeutGram 4794342

11:20:00 00:09:38 Sergei Rachmaninoff Symphonic Dance No. 2 Op 45 Robert Spano Atlanta Symphony Orchestra ASO Media 1003

11:32:00 00:08:44 Ferruccio Busoni Divertimento Op 52 Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia Laura Minguzzi, flute Naxos 572922

11:43:00 00:09:49 Georg Muffat Florilegium: Suite No.7 in G major Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8448

11:54:00 00:03:56 Erich Wolfgang Korngold Baby Serenade: Overture Op 24 Werner Andreas Albert NW German Philharmonic CPO 999077

12:06:00 00:07:25 Sir Edward German Nell Gwyn: Overture John Wilson Royal Liverpool Philharmonic Avie 2194

12:15:00 00:06:39 Ralph Vaughan Williams The Poisoned Kiss: Overture George Hurst Bournemouth Sinfonietta Chandos 2419

12:24:00 00:04:30 Kara Karayev Seven Beauties: Waltz Rauf Abdullayev Moscow Radio & TV Symphony Delos 2009

12:30:00 00:04:54 Claude Debussy Tarantelle styrienne 'Danse' Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460247

12:39:00 00:04:38 Camille Saint-Saëns Danse macabre Op 40 Salut Salon Warner 554295

12:45:00 00:10:12 Charles Ives Finale from Symphony No. 2 Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1003

THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:40:46 Sergei Rachmaninoff Symphony No. 3 in A minor Op 44 Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457598

13:44:00 00:14:13 Boris Blacher Variations on a Theme of Paganini Op 26 Sir Georg Solti Vienna Philharmonic Decca 452853

14:00 FIRST FRIDAYS with Angela Mitchell – members of The Cleveland Orchestra musicians joining musicians from the Cleveland Orchestra Youth Orchestra in the KeyBank Studio with WCLV’s Angela Mitchell

14:03:00 Sergei Prokofiev: String Quartet No. 1 in b minor, Op. 50 (Mvt 1)--Sonja Molloy*, violin; Daniel Fields, violin; Jack DeBouter, viola; Kastuaki Arakawa, cello

14:13:00 Dmitri Shostakovich: Piano Trio No.2 in e Op 67 (Mvts 3 & 4)--Carolyn Warner*, piano. Formosa Deppman, violin; and Matthew Fields, cello

14:35:00 Dmitri Shostakovich: String Quartet No. 8, Op. 110--Jessica Kwok, violin; Masayoshi Arakawa, violin; Claire Peyrebrune, viola and Martha Baldwin*, cello

(* members of The Cleveland Orchestra)

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

15:02:00 00:14:22 George Frideric Handel Organ Concerto No. 4 in F major Op 4 Brandenburg Consort Roy Goodman Paul Nicholson, organ Hyperion 67291

15:19:00 00:11:30 Ferruccio Busoni Symphonic Suite: Gavotte & Gigue Op 24 Arturo Tamayo Deutsches Symphonie Berlin Capriccio 10480

15:33:00 00:04:03 Sergei Rachmaninoff Paraphrase on Kreisler's 'Liebesleid' Olga Kern, piano Harm Mundi 907336

15:40:00 00:04:50 Sergei Rachmaninoff Scherzo in D minor Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80670

15:47:00 00:09:24 Miklós Rózsa Overture to a Symphony Concert Op 26 Mariusz Smolij Budapest Symphony Orchestra Naxos 572285

15:58:00 00:04:28 Traditional Les deux guitares Salut Salon Warner 554295

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:07:00 00:02:08 Billy May Green Hornet: Theme Salut Salon Warner 554295

16:12:00 00:14:42 Donald Fraser Piano Concerto [in the Style of Mozart] in F major Hollywood Chamber Orchestra Grant Gershon Grant Gershon, piano Delos 3222

16:30:00 00:03:13 Merv Griffin Jeopardy: Think Music Malcolm Hamilton, harpsichord Delos 3222

16:36:00 00:03:29 Donald Fraser The Jetsons: Theme [in the Style of Grant Gershon Hollywood Chamber Orchestra Delos 3222

16:42:00 00:06:55 Ferruccio Busoni Comedy Overture Op 38 Francesco La Vecchia Rome Symphony Orchestra Naxos 572922

16:52:00 00:03:26 Camille Saint-Saëns The Carnival of the Animals: The Swan Angelika Bachmann, musical saw; Anne-Monika von Twardowski, pn Warner 554295

16:56:00 00:03:13 Richard Adler & Jerry Ross The Pajama Game: Hernando's Hideaway Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 68793

17:05:00 00:05:13 Franz Schubert Scherzo No. 1 in B flat major Maria João Pires, piano DeutGram 427769

17:13:00 00:11:37 Sergei Rachmaninoff Finale from Piano Concerto No. 2 Op 18 Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Simon Trpceski, piano Avie 2192

17:27:00 00:07:49 Sergei Rachmaninoff Suite from Bach's Violin Partita No. 3 Olga Kern, piano Harm Mundi 907336

17:40:00 00:06:12 Ferruccio Busoni Bagatelles Op 28 Per Enoksson, violin; Kathryn Stott, piano Bis 784

17:48:00 00:01:45 Johannes Brahms Lullaby Op 49 Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

17:52:00 00:02:08 Camille Saint-Saëns Introduction & Royal March of the Lion Salut Salon Warner 554295

17:56:00 00:03:26 Felix Arndt Nola 'A Silhouette' Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 67067

DINNER CLASSICS

18:09:00 00:25:07 Franz Joseph Haydn Symphony No. 60 in C Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437783

18:36:00 00:04:46 Sergei Rachmaninoff Aleko: Men's Dance Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80670

18:43:00 00:02:22 Sergei Rachmaninoff Etude-tableau in A minor Op 39 Valentina Lisitsa, piano Decca 17091

18:47:00 00:06:08 Sergei Rachmaninoff Suite No. 2: Tarantella Op 17 Yefim Bronfman, piano; Emanuel Ax, piano Sony 61767

18:55:00 00:04:16 Sergei Rachmaninoff Prelude No. 1 in C sharp minor Op 3 Vassily Primakov, piano Bridge 9348

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:20:15 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite Op 60 Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80683

19:24:00 00:31:08 Max Bruch Scottish Fantasy Op 46 London Symphony Orchestra Jascha Horenstein David Oistrakh, violin Decca 4785437

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:17:31 Richard Wagner A Siegfried Idyll Daniel Barenboim Chicago Symphony Orchestra Teldec 24224

20:21:00 00:34:02 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 2 in C minor Op 18 Chicago Symphony Orchestra Fritz Reiner Van Cliburn, piano RCA 55912

21:00 CHAMBER MUSIC SOCIETY OF LINCOLN CENTER with Elliott Forrest: American Winds

21:05:00 00:10:00 Andrew Norman Light Screens Chamber Ensemble WFMT 1

21:19:00 00:11:12 Samuel Barber Summer Music Op 31 Reykjavik Wind Quintet Chandos 9174

21:39:00 00:16:00 Aaron Copland Sextet for Clarinet, 2 Violins, Viola, Chamber Ensemble WFMT 1

22:00 CITY CLUB FORUM – recorded today at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech, Making the Unequal Metropolis: School Desegregation and Its Limits. Ansley T. Erickson, Assistant Professor, Teachers College, Columbia University

22:57:00 00:02:26 Léo Delibes Coppélia: Swanilda's Waltz Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

QUIET HOUR

23:02:00 00:09:19 Joseph Joachim Notturno in A major Op 12 Royal Stockholm Philharmonic Sakari Oramo Daniel Hope, violin DeutGram 15312

23:11:00 00:07:34 Robert Schumann Bunte Blätter: Albumblätter Op 99 Vassily Primakov, piano LP Classic 1004

23:21:00 00:06:35 Alexandre Desplat L'Étreinte from Trois études Gloria Cheng, piano Harm Mundi 907635

23:27:00 00:11:49 Eric Whitacre The River Cam London Symphony Orchestra Eric Whitacre Julian Lloyd Webber, cello Decca 16636

23:41:00 00:05:33 Frédéric Chopin Nocturne No. 18 in E major Op 62 Rafal Blechacz, piano DeutGram 10870

23:46:00 00:07:15 Ludwig van Beethoven Romance No. 1 in G major Op 40 Royal Philharmonic Sir Eugene Goossens David Oistrakh, violin DeutGram 4793449

23:55:00 00:03:05 Albert Périlhou La vierge à la crèche La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8730