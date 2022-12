Program Guide 03-31-2016

CLASSICAL MUSIC WITH ROB GRIER

00:02:00 00:29:01 Antonín Dvorák Serenade for Strings in E major Op 22 Conrad van Alphen Rotterdam Chamber Orchestra Telarc 80623

00:33:00 00:23:40 Franz Joseph Haydn Symphony No.100 in G major Antal Doráti Philharmonia Hungarica Decca 4785437

00:59:00 00:45:21 Georges Bizet Carmen for Orchestra Morton Gould Morton Gould Orchestra RCA 300350

01:46:00 00:33:13 Francesco Geminiani The Enchanted Forest CBC Radio Orchestra Sir John Eliot Gardiner Elizabeth Wilcock, violin; Stanley Ritchie, violin; Janet See, flute; Barbara Kallaur, flute; Susie Napper, cello CBC 5163

02:21:00 00:17:02 Jean Françaix The Flower Clock Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Albrecht Mayer, oboe Decca 4782564

02:40:00 00:43:03 Sir George Dyson Violin Concerto City of London Sinfonia Richard Hickox Lydia Mordkovitch, violin Chandos 9369

03:25:00 00:37:50 Franz Joseph Haydn Mass No. 11 in D minor Boston Baroque Martin Pearlman Mary Wilson, soprano; Abigail Fisher, mezzo-soprano; Keith Jameson, tenor; Kevin Deas, bass Linn 426

04:05:00 00:43:05 Lord Berners The Triumph of Neptune David Lloyd-Jones English Northern Philharmonia MarcoPolo 223711

04:50:00 00:30:50 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 10 in E flat major Op 74 Cleveland Quartet Telarc 80351

05:23:00 00:14:15 Johann Baptist Georg Neruda Trumpet Concerto in E flat major German Chamber Philharmonic Alison Balsom, trumpet EMI 16213

05:43:00 00:06:45 Franz Joseph Haydn Piano Sonata No. 54 in G major Soyeon Kate Lee, piano CIPC 2003

05:50:00 00:09:00 Johannes Brahms Scherzo & Rondo from Serenade No. 1 Op 11 Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra PhiBaroque 5

06:07:00 00:04:24 Franz Joseph Haydn Finale from Symphony No. 6 Ádám Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5240

06:14:00 00:07:32 Jean Sibelius Suite for Violin & Strings Op 117 Danish National Symphony Thomas Dausgaard Christian Tetzlaff, violin VirginClas 45534

06:22:00 00:06:26 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No. 1 in D major Op 39 London Philharmonic Sir Andrew Davis Royal Choral Society EMI 28379

06:30:00 00:04:55 Frédéric Chopin Berceuse in D flat major Op 57 Orli Shaham, piano Canary 15

06:40:00 00:10:15 Francesco Durante Concerto No. 8 for Strings in A major Claudio Scimone I Solisti Veneti Erato 88172

06:51:00 00:03:04 Franz Joseph Haydn Gypsy Rondo from Piano Trio No. 39 Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Dorian 90164

06:55:00 00:03:03 Henry Fillmore March 'His Honor' Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7502

07:05:00 00:04:56 Franz Joseph Haydn Armida: Overture Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437783

07:10:00 00:08:47 Robert Schumann Finale from Symphony No. 1 Op 38 Robin Ticciati Scottish Chamber Orchestra Linn 450

07:20:00 00:03:09 Gerónimo Giménez El baile de Luis Alonso: Intermezzo Burning River Brass Dorian 90316

07:25:00 00:03:53 Ignace Jan Paderewski Minuet in G major Op 14 Daniell Revenaugh, piano Seraphim 73300

07:30:00 00:04:31 John Williams Olympic Fanfare & Theme Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

07:40:00 00:06:10 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite: Burial of Kijé Op 60 Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80683

07:51:00 00:03:00 John Lennon/Paul McCartney Yesterday Milos Karadaglic, guitar Mercury 24425

07:55:00 00:02:33 John Lennon/Paul McCartney And I Love Her Milos Karadaglic, guitar; Chris Hill, double bass Mercury 24425

07:58:00 00:01:00 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 10: Puck Op 71 Per Tengstrand, piano Azica 71207

08:07:00 00:06:02 Franz Joseph Haydn The Apothecary: Overture Giuseppe Sinopoli Dresden State Orchestra EMI 56535

08:15:00 00:05:01 Ludwig van Beethoven Rondo from Sextet for 2 Horns & Strings Op 81 Cleveland Orchestra Richard King, horn; Jesse McCormick, horn; Mari Sato, violin; Members of Albany 1325

08:25:00 00:03:05 Scott Joplin The Cascades Joshua Rifkin, piano Nonesuch 79159

08:30:00 00:04:29 Max Richter Vivaldi Recomposed: Winter 3 Berlin Concert House Orch André de Ridder Daniel Hope, violin DeutGram 4792777

08:40:00 00:07:08 Georg Philipp Telemann Wind Quartet No. 1 in D European Baroque Soloists Denon 9613

08:47:00 00:03:03 Alan Hovhaness Fugue from Symphony No. 48 Op 355 Gerard Schwarz Eastern Music Festival Orch Naxos 559755

08:55:00 00:05:21 Sir Arthur Sullivan Patience: Overture Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

08:58:00 00:02:39 Traditional Shaker Hymn 'Not One Sparrow is Dale Warland Dale Warland Singers Gothic 49243

09:05:00 00:17:50 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 52 in E flat major Op 64 Quatuor Mosaïques Naïve 8886

09:28:00 00:05:11 Bernard Herrmann Citizen Kane: Prelude & Finale John Scott Royal Philharmonic Pops Denon 75470

09:35:00 00:05:06 George Butterworth English Idyll No. 1 Andrew Manze BBC Scottish Symphony BBC 392

09:55:00 00:03:30 Jacob Praetorius Veni in hortum meum Balthasar Neumann Ensemble Pablo Heras-Casado Balthasar Neumann Choir Archiv 4794522

10:00:00 00:04:06 Franz Joseph Haydn The Creation: The Heavens Are Telling Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80119

10:06:00 00:03:38 Franz Joseph Haydn Finale from String Quartet No. 28 Op 20 Daedalus Quartet Bridge 9326

10:11:00 00:12:42 Paul Taffanel Romance et Saltarelle Scandinavian Wind Quintet Paula 58

10:26:00 00:04:31 Constant Lambert Bacchanale from "Horoscope" Suite Barry Wordsworth BBC Concert Orchestra Argo 436118

10:33:00 00:05:39 Nikolai Rimsky-Korsakov The Golden Cockerel: Marriage Feast Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

10:53:00 00:27:12 Franz Joseph Haydn Symphony No. 48 in C major Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 419607

11:22:00 00:09:13 Peter Tchaikovsky The Voyevoda: Overture Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 554845

11:35:00 00:08:51 Nikolai Miaskovsky Scherzo from Symphony No. 6 Op 23 Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 471655

11:35:00 00:08:07 George Frideric Handel Organ Concerto No. 5 in F major Op 4 Ensemble Sonnerie Monica Huggett Matthew Halls, organ Avie 2055

12:07:00 00:07:01 Franz Liszt Gypsy Song No. 7 in E flat Leslie Howard, piano Hyperion 66851

12:16:00 00:09:13 Carl Maria von Weber Andante & Hungarian Rondo Op 35 Solistes de Montpellier-Moscou Gerard Caussé Gérard Caussé, viola EMI 54817

12:27:00 00:04:05 Pascual Marquina March "España Cañí" Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7505

12:32:00 00:02:54 Claude Debussy Preludes Book 1: Les collines d' Pascal Rogé, piano Decca 4785437

12:39:00 00:03:08 John Lennon/Paul McCartney The Fool on the Hill Chamber Ensemble Christopher Austin Milos Karadaglic, guitar Mercury 24425

12:44:00 00:11:00 Giacomo Meyerbeer Le prophète: Overture Darrell Ang New Zealand Symphony Naxos 573195

12:57:00 00:02:31 Julius Fucik The Merry Blacksmiths March Op 218 Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

13:01:00 00:33:08 Robert Schumann Symphony No. 1 in B flat major Op 38 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 421439

13:36:00 00:22:16 Moritz Moszkowski From Foreign Lands Op 23 Antoni Wit Polish Nat'l Radio Symphony Naxos 553989

14:00:00 00:03:01 George Harrison Something Milos Karadaglic, guitar; Chris Hill, double bass Mercury 24425

14:04:00 00:03:29 George Harrison While My Guitar Gently Weeps Milos Karadaglic, guitar Mercury 24425

14:10:00 00:13:27 Franz Joseph Haydn Piano Sonata No. 19 in E minor Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10668

14:25:00 00:06:53 Jean Sibelius Lemminkäinen's Return Op 22 Mikko Franck Swedish Radio Symphony Ondine 953

14:44:00 00:11:33 Dmitri Kabalevsky Rhapsody on "School Years" Op 75 NDR Radio Philharmonic Alun Francis Michael Korstick, piano CPO 777658

14:58:00 00:01:31 Henry Purcell Amphitrion: Air Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 570149

15:02:00 00:17:02 Jean Françaix The Flower Clock Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Albrecht Mayer, oboe Decca 4782564

15:22:00 00:07:38 Franz Joseph Haydn Andante from Symphony No. 101 Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4778117

15:31:00 00:03:00 George Harrison Here Comes the Sun Chamber Ensemble Christopher Austin Milos Karadaglic, guitar Mercury 24425

15:39:00 00:03:35 Thomas Arne The Glitt'ring Sun from "The Morning" Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30006

15:45:00 00:10:02 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 4 for Orchestra Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

15:58:00 00:04:59 Antonín Dvorák Rusalka: Song to the Moon Vienna Philharmonic Gianandrea Noseda Anna Netrebko, soprano DeutGram 4795448

16:07:00 00:02:20 John Lennon/Paul McCartney Come Together Milos Karadaglic, guitar; Chris Hill, double bass Mercury 24425

16:12:00 00:12:03 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 98 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic ViennaPhil 2009

16:28:00 00:05:47 Franz Joseph Haydn Adagio from Symphony No. 102 Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

16:42:00 00:08:14 Franz Joseph Haydn Te Deum No. 2 in C major Collegium Musicum 90 Richard Hickox Collegium Musicum 90 Chorus Chandos 633

16:52:00 00:02:30 John Lennon/Paul McCartney Blackbird Milos Karadaglic, guitar Mercury 24425

16:55:00 00:04:40 Adolphe Adam Giselle: Waltz & Pas de deux Michael Tilson Thomas London Symphony Orchestra Sony 42450

17:05:00 00:05:38 Franz Joseph Haydn Allegretto from Symphony No. 100 Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

17:13:00 00:09:35 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 12 in C sharp minor Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525

17:25:00 00:09:32 Herbert Howells Paradise Rondel Richard Hickox London Symphony Orchestra Chandos 9410

17:40:00 00:02:29 John Lennon/Paul McCartney Eleanor Rigby Chamber Ensemble Christopher Austin Milos Karadaglic, guitar Mercury 24425

17:44:00 00:04:58 Lyndol Mitchell Kentucky Mountain Portraits: Cindy Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434324

17:52:00 00:03:39 Franz Joseph Haydn Dona nobis pacem from Mass No. 12 Collegium Musicum 90 Richard Hickox Janice Watson, soprano; Pamela Helen Stephen, mezzo; Mark Padmore, tenor; Stephen Varcoe, baritone; Collegium Musicum 90 Chorus Chandos 592

17:55:00 00:04:03 Sir Arthur Sullivan HMS Pinafore: Overture Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Orchestra Telarc 80374

18:09:00 00:20:27 Franz Joseph Haydn Sinfonia Concertante in B flat major Chamber Orchestra of Europe Claudio Abbado Marieke Blankestijn, violin; William Conway, cello; Douglas Boyd, oboe; Matthew Wilkie, bassoon DeutGram 4778117

18:32:00 00:02:46 John Lennon/Paul McCartney Here, There and Everywhere Milos Karadaglic, guitar Mercury 24425

18:37:00 00:02:19 John Lennon/Paul McCartney All My Loving Milos Karadaglic, guitar Mercury 24425

18:42:00 00:11:35 Zoltán Kodály Dances of Marosszék Iván Fischer Budapest Festival Orchestra Philips 462824

18:54:00 00:04:51 Claude Debussy Rêverie Pascal Rogé, piano Decca 4785437

19:02:00 00:23:04 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 16 in D major Berlin Philharmonic Daniel Barenboim Daniel Barenboim, piano Teldec 16827

19:27:00 00:19:03 Emmanuel Chabrier Suite pastorale Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

19:48:00 00:09:50 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat Suite No. 1 Riccardo Muti Philadelphia Orchestra EMI 63572

19:58:00 00:01:25 Sergei Rachmaninoff Polka italienne Pierce & Jonas, piano 4 hands MSR 1260

20:02:00 00:23:40 Franz Joseph Haydn Symphony No.100 in G major Antal Doráti Philharmonia Hungarica Decca 4785437

20:28:00 00:29:15 Ludwig van Beethoven Symphony No. 5 in C minor Op 67 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Telarc 80163

20:57:00 00:02:09 Claude Debussy Preludes Book 1: Minstrels Pascal Rogé, piano Decca 4785437

21:06:00 01:23:11 Gustav Mahler Symphony No. 8 in E flat major

22:34:00 00:03:24 Edvard Grieg Peer Gynt: Anitra's Dance Sergiu Comissiona Houston Symphony

22:41:00 00:16:11 Wolfgang Amadeus Mozart Horn Concerto No. 4 in E flat major Christoph Eschenbach Houston Symphony William ver Meulen, horn

23:02:00 00:09:34 Johannes Brahms Andante from String Quartet No. 2 Op 51 Chiara String Quartet Azica 71289

23:11:00 00:09:13 Franz Schubert Andante from Symphony No. 4 Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902154

23:23:00 00:05:47 Ottorino Respighi Aria for Strings Salvatore Di Vittorio Respighi Chamber Orchestra Naxos 572332

23:28:00 00:09:00 George Gershwin Lullaby for Strings Brodsky Quartet Chandos 10801

23:40:00 00:14:25 Franz Joseph Haydn Adagio from Symphony No. 45 Sir Charles Mackerras Orchestra of St Luke's Telarc 80156

23:55:00 00:04:13 Giacomo Puccini Adagietto Riccardo Chailly Verdi Symphony Milan Decca 2141

23:56:00 00:03:09 Manuel Ponce Por ti mi corazon Jason Vieaux, guitar Azica 71287