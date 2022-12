Program Guide 03-30-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:01:00 00:15:13 Sir William Walton Partita for Orchestra George Szell Cleveland Orchestra Sony 46732

00:19:00 00:24:16 Felix Mendelssohn String Symphony No. 9 in C major Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437528

00:48:00 00:40:11 Ernest Chausson Concerto for Violin, Piano & Strings in D major Op 21 Cleveland Orch String Quartet Lorin Maazel, violin; Israela Margalit, piano Telarc 80046

01:29:00 00:50:22 Michael Praetorius Dances from 'Terpsichore' New London Consort l'Oiseau 4759101

02:22:00 00:34:15 Sir William Walton Belshazzar's Feast City of Birmingham Symphony Sir Simon Rattle Thomas Hampson, baritone; Cleveland Orchestra Chorus; City of Birmingham Sym Chorus EMI 56592

02:58:00 00:16:48 Manuel de Falla El amor brujo: Suite Vanessa Perez, piano Steinway 30036

03:18:00 00:37:07 Mily Balakirev Symphony No. 2 in D minor Igor Golovschin Russian State Symphony Naxos 550793

03:57:00 00:44:16 Sir William Walton Symphony No. 1 in B flat minor Leonard Slatkin London Philharmonic VirginClas 61146

04:44:00 00:39:31 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 5 in E flat major Op 73 Chamber Orchestra of Europe Nikolaus Harnoncourt Pierre-Laurent Aimard, piano Teldec 47334

05:25:00 00:14:45 Peter Tchaikovsky Capriccio italien Op 45 George Szell Cleveland Orchestra Sony 78744

05:43:00 00:07:32 Sir Malcolm Arnold Little Suite No. 4 Op 80 Gavin Sutherland Royal Ballet Sinfonia ASV 2126

05:51:00 00:07:41 Gabriel Fauré Nocturne No. 1 in E flat minor Op 33 Konstantin Soukhovetski, piano CIPC 2003

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:04:54 Gerald Finzi Prelude Op 25 Richard Hickox City of London Sinfonia Chandos 9888

06:14:00 00:05:10 Edvard Grieg Peer Gynt: Overture Oivin Fjeldstad London Symphony Orchestra Decca 4785437

06:25:00 00:04:32 Anton Arensky Finale from String Quartet No. 1 Op 11 Ying Quartet Sono Lumin 92143

06:30:00 00:03:54 Manuel de Falla El amor brujo: Ritual Fire Dance Vanessa Perez, piano Steinway 30036

06:40:00 00:09:08 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 83 Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 66295

06:51:00 00:03:25 Sigfrid Karg-Elert Praise the Lord with Drums and Cymbals Op 101 Dallas Wind Symphony Frederick Fennell Paul Riedo, organ Reference 58

06:55:00 00:03:33 François Joseph Gossec Offrande à la liberté Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Kosei 3101

07:02:00 00:03:55 Igor Stravinsky Scherzo à la russe Michael Tilson Thomas London Symphony Orchestra RCA 68865

07:10:00 00:08:23 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Finale & Apotheosis Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

07:20:00 00:02:03 Arcangelo Corelli Allegro from Concerto Grosso Op 6 Joel Smirnoff CityMusic Cleveland CityMusic 2011

07:25:00 00:01:59 Percy Grainger Shepherd's Hey! Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

07:29:00 00:04:52 Johann Christian Bach Finale from Sinfonia Concertante in C major Academy of Ancient Music Simon Standage Rachel Brown, flute; Frank de Bruine, oboe; Simon Standage, violin; David Watkin, cello Chandos 540

07:30:00 00:03:55 Domenico Scarlatti Sonata in A major Yevgeny Sudbin, piano Bis 2138

07:40:00 00:08:19 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Violin Concerto No. 3 Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Rachel Barton Pine, violin Avie 2317

07:51:00 00:03:59 Frédéric Chopin Impromptu No. 1 in A flat major Op 29 Yundi, piano DeutGram 3887

07:55:00 00:02:29 Stephen Sondheim Company: Side by Side by Side Don Sebesky London Symphony Orchestra EMI 54285

07:57:00 00:02:11 Sir Arnold Bax Oliver Twist: Fagin's Romp Kenneth Alwyn Royal Philharmonic Silva 1094

08:07:00 00:05:58 Emil von Reznícek Donna Diana: Overture Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

08:15:00 00:09:12 Peter Warlock Capriol Suite Vernon Handley Ulster Orchestra Chandos 8808

08:28:00 00:05:25 Johann Ernst Altenburg Concerto for 7 Trumpets & Timpani in C major Richard Kapp David Bilger, trumpet; Stephen Burns, trumpet; Edward Carroll, trumpet; Raymond Mase, trumpet; Ben Harms, timpani ESS.A.Y 1035

08:33:00 00:01:09 Jean-Baptiste Lully Marche militaire Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

08:40:00 00:06:00 Maurice Ravel Pavane for a Princess of the Past Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1002

08:48:00 00:04:12 Johann Sebastian Bach Motet "Ich lasse dich nicht" Chamber Ensemble Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir Soli Deo 716

08:55:00 00:05:51 Howard Shore The Lord of the Rings: The Fellowship Nic Raine City of Prague Philharmonic Silva 1160

09:05:00 00:17:21 Carl Stamitz Clarinet Concerto No. 10 in B flat Academy St. Martin in Fields Iona Brown Sabine Meyer, clarinet EMI 55155

09:25:00 00:04:17 Earle Hagen Harlem Nocturne Quartet San Francisco ViolinJazz 105

09:32:00 00:09:28 Georg Philipp Telemann Water Music Suite: Overture Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 413788

09:45:00 00:08:22 George Frideric Handel Harp Concerto in F major Op 4 Seattle Baroque Orchestra Stephen Stubbs Maxine Eilander, harp Atma 2541

09:55:00 00:02:33 Wolfgang Amadeus Mozart Alleluia from 'Exsultate, jubilate' Orch of Age of Enlightenment Sir Charles Mackerras Danielle de Niese, soprano Decca 13277

09:57:00 00:02:02 Louiguy La vie en rose Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:03:15 Manuel de Falla La vida breve: Spanish Dance No. 1 Vanessa Perez, piano Steinway 30036

10:05:00 00:02:50 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat: Miller's Dance Vanessa Perez, piano Steinway 30036

10:10:00 00:12:48 Johann Samuel Schröter Piano Concerto in C major Op 3 English Chamber Orchestra Murray Perahia Murray Perahia, piano CBS 39222

10:25:00 00:05:32 Johannes Brahms Allegro giocoso from Symphony No. 4 Op 98 Victor de Sabata Berlin Philharmonic DeutGram 4795448

10:32:00 00:03:34 William Grant Still Sometimes I Feel Like a Motherless Child New Zealand String Quartet Alexa Still, flute; Susan DeWitt Smith, piano Koch Intl 7192

10:39:00 00:03:29 William Grant Still Summerland from "Three Visions" Alexa Still, flute; Susan DeWitt Smith, piano Koch Intl 7192

10:43:00 00:05:12 Henry Purcell The Indian Queen: Symphony Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Capriccio 49240

10:50:00 00:28:30 Max Bruch Symphony No. 1 in E flat major Op 28 Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Philips 420932

11:20:00 00:08:38 Muzio Clementi Overture No. 2 in D major Francesco La Vecchia Rome Symphony Orchestra Naxos 573071

11:31:00 00:09:43 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 9 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 425405

11:44:00 00:08:41 Arcangelo Corelli Concerto Grosso in F major Op 6 Fabio Biondi Europa Galante Naïve 20012

11:59:00 00:01:15 Getty H. Huffine March "Them Basses" Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7505

12:06:00 00:06:34 Dmitri Shostakovich Festive Overture Op 96 Brett Mitchell Cleveland Orch Youth Orch COYO 61415

12:14:00 00:07:46 Jean Sibelius Historic Scenes Suite No. 1: Festivo Op 25 Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60157

12:24:00 00:06:08 Emmanuel Chabrier España Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

12:32:00 00:05:08 Claude Debussy Estampes: La soirée dans Grenade Vanessa Perez, piano Steinway 30036

12:41:00 00:05:04 Isaac Albéniz Suite Española: Granada Op 47 Jason Vieaux, guitar Azica 71224

12:47:00 00:08:23 Johann Strauss Jr Waltz 'Where the Lemons Blossom' Op 364 Willi Boskovsky Vienna Philharmonic Decca 4785437

12:57:00 00:02:16 Sir Edward Elgar The Wand of Youth Suite No. 2: Wild John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:38:22 Peter Tchaikovsky Suite No. 2 in C major Op 53 Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9454

13:42:00 00:17:02 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 1 George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 488

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:03:34 Alexander Borodin Petite Suite: Rustic Mazurka Gennady Rozhdestvensky Royal Stockholm Philharmonic Chandos 9386

14:04:00 00:02:09 Edvard Grieg Lyric Suite: Rustic March Op 54 Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437524

14:09:00 00:16:48 Manuel de Falla El amor brujo: Suite Vanessa Perez, piano Steinway 30036

14:22:00 00:11:19 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 16 in C major Sir Charles Mackerras Prague Chamber Orchestra Telarc 80242

15:01:00 00:13:23 Frederick Delius Over the Hills and Far Away David Lloyd-Jones English Northern Philharmonia Naxos 553535

15:16:00 00:14:30 Edvard Grieg Pictures of Country Life Op 19 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 2726

15:32:00 00:03:50 Franz Schubert Five Minuets: Minuet No. 5 in C major Chamber Orchestra of Europe Gidon Kremer, violin DeutGram 437535

15:40:00 00:03:52 Ludwig van Beethoven German Dance from String Quartet No. 13 Op 130 Cypress String Quartet Cypress 2012

15:46:00 00:08:33 Rodion Shchedrin Concerto No. 1 for Orchestra "Naughty Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 553038

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:03:53 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat: Dance of the Vanessa Perez, piano Steinway 30036

16:06:00 00:03:46 Claude Debussy Preludes Book 2: La puerta del vino Vanessa Perez, piano Steinway 30036

16:13:00 00:11:24 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Three Dances George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 215

16:28:00 00:04:09 Erich Wolfgang Korngold The Adventures of Robin Hood: Fight, John Scott Royal Philharmonic Pops Denon 75470

16:34:00 00:03:55 Erich Wolfgang Korngold The Adventures of Robin Hood: March Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80708

16:41:00 00:07:58 Richard Wagner Die Walküre: Magic Fire Music José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 570293

16:52:00 00:03:28 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat: Neighbors' Dance Vanessa Perez, piano Steinway 30036

16:56:00 00:03:26 Johann Nepomuk Hummel Rondo from Piano Trio No. 3 Op 35 Beaux Arts Trio Philips 446077

17:05:00 00:03:06 Scott Joplin The Ragtime Dance Leila Josefowicz, violin; John Novacek, piano Philips 462948

17:08:00 00:02:01 John Novacek Cockles Rag Leila Josefowicz, violin; John Novacek, piano Philips 462948

17:31:00 00:08:48 Richard Wagner Götterdämmerung: Siegfried's Funeral George Szell Cleveland Orchestra MAA 97

17:43:00 00:04:41 Claude Debussy Lindaraja Vanessa Perez, piano; Stephen Buck, piano Steinway 30036

17:49:00 00:03:45 Claude Debussy Petite Suite: En bateau Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

17:55:00 00:02:30 Gilbert & Sullivan The Pirates of Penzance: Policeman's Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Richard Van Allen, bass; Men of; Welsh National Opera Chorus Telarc 80353

17:59:00 00:01:03 Anatoly Liadov Eight Russian Folk Songs: Mosquito Op 58 John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:18:23 Peter Tchaikovsky First movement from Symphony No. 6 Op 74 Yannick Nézet-Séguin Rotterdam Philharmonic DeutGram 4790835

18:30:00 00:03:43 Ermanno Wolf-Ferrari The Jewels of the Madonna: Neapolitan Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10511

18:36:00 00:02:08 Ermanno Wolf-Ferrari Strimpellata from Suite Concertino Op 16 BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Karen Geoghegan, bassoon Chandos 10511

18:41:00 00:13:19 Manuel de Falla Fantasía bética Vanessa Perez, piano Steinway 30036

18:54:00 00:04:28 Ermanno Wolf-Ferrari The Jewels of the Madonna: Intermezzo Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10511

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:18:11 Franz Joseph Haydn Piano Concerto No. 11 in D major Norwegian Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano EMI 56960

19:22:00 00:32:47 Ludwig van Beethoven Symphony No. 2 in D major Op 36 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Telarc 80187

19:56:00 00:03:35 Sergei Prokofiev The Stone Flower: Waltz Op 118 Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 10481

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Oberlin Conservatory

Frédéric Chopin: Seven Preludes from Op 28--Jie Song, piano

Johannes Brahms: Gypsy Songs Op 103--Siena Miller, mezzo-soprano; Javier Gonzales, piano

Andrew Norman: The Companion Guide to Rome--Dana Johnson, violin; Corey Worley, viola; Aaron Wolff, cello (Recorded at the Danenberg Honors Recital I, 2/14/16, Warner Concert Hall)

Elizabeth Ogonek: "all streams reach the sea at last”--members of the Oberlin Contemporary Music Ensemble (Recorded 12/9/15, Warner Concert Hall)

21:30:00 00:16:08 George Gershwin Rhapsody in Blue Oberlin Symphony Orchestra Bridget Reischl Thomas Rosenkranz, piano Oberlin 61

21:46:00 00:09:44 Johann Strauss Jr Waltz 'On the Beautiful Blue Danube' Op 314 Bridget Reischl Oberlin Symphony Orchestra Oberlin 61

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by Seraphic Fire singing Spirituals

23:00 QUIET HOUR

23:01:00 00:07:49 Franz Schubert Andante from Piano Sonata No. 16 Arcadi Volodos, piano Sony 89647

23:09:00 00:10:47 Ludwig van Beethoven Largo from Piano Concerto No. 1 Op 15 Symphony of the Air Josef Krips Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

23:20:00 00:06:48 Josef Suk Elegy in D flat major Op 23 Ahn Trio EMI 56674

23:27:00 00:08:02 Howard Hanson Andante from Symphony No. 2 Op 30 Leonard Slatkin St Louis Symphony EMI 6612

23:37:00 00:05:47 Franz Joseph Haydn Adagio from Cello Concerto No. 2 Camerata Chicago Drostan Hall Wendy Warner, cello Cedille 142

23:43:00 00:08:48 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio in E major English Chamber Orchestra Peter Maag Joshua Bell, violin Decca 436376

23:53:00 00:03:30 Traditional Basle March Philip Jones Brass Ensemble Claves 600

23:55:00 00:02:58 Manuel de Falla Homenaje 'Le tombeau de Claude Debussy' Vanessa Perez, piano Steinway 30036

23:57:00 00:02:29 Claude Debussy Syrinx Joshua Smith, flute Telarc 80694