Program Guide 03-22-2016

CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:36:57 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 38 in D

Claudio Abbado Orchestra Mozart Archiv 4777598

00:41:00 00:42:19 Franz Schubert Piano Trio No. 1 in B flat major

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Bridge 9376

01:25:00 00:46:27 Josef Suk Symphony No. 1 in E major Op 14

Václav Neumann Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 111964

02:13:00 00:25:03 Francis Poulenc Concerto for Organ, Strings & Timpani in G minor

Philadelphia Orchestra Christoph Eschenbach Olivier Latry, organ Ondine 1094

02:40:00 00:20:25 Thomas Tallis Lamentations of Jeremiah

Stephen Cleobury Choir King's College Cambridge Argo 425199

03:02:00 00:47:13 Wilhelm Stenhammar Piano Concerto No. 1 in B flat minor

Royal Stockholm Philharmonic Gennady Rozhdestvensky Mats Widlund, piano Chandos 9074

03:51:00 00:32:02 Antonín Dvorák String Quartet No. 10 in E flat major Op 51

Emerson String Quartet DeutGram 4778765

04:25:00 00:25:11 Ralph Vaughan Williams The Wasps: Aristophanic Suite

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

04:52:00 00:25:20 Sir Thomas Beecham The Faithful Shepherd: Suite

Yehudi Menuhin Royal Philharmonic MCA 6231

05:19:00 00:17:17 Nicolas Flagello Serenata per Orchestra

David Amos Symphony Orch of New Russia Albany 143

05:38:00 00:06:03 Jean-Philippe Rameau Castor and Pollux: Chaconne

Frans Brüggen Orchestra of the 18th Century Philips 426714

05:49:00 00:08:19 Pablo de Sarasate Song of the Nightingale Op 29

Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:55 Johann Strauss Jr Annen Polka Op 117

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 10406

06:15:00 00:09:38 Hamish MacCunn Overture 'The Land of the Mountain and the Flood'

Osmo Vänskä BBC Scottish Symphony BBC 392

06:25:00 00:03:18 John Bull In Nomine V

Alan Feinberg, piano Steinway 30019

06:30:00 00:03:45 Gian Carlo Menotti Sebastian: Barcarolle

Andrew Schenck New Zealand Symphony Koch Intl 7005

06:40:00 00:06:20 Mauro Giuliani Siciliano from Guitar Concerto No. 1 Op 30

English Chamber Orchestra Luis García-Navarro Narciso Yepes, guitar PentaTone 202

06:47:00 00:03:56 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 3: Erotik Op 43

Petri Sakari Iceland Symphony Chandos 9028

06:51:00 00:02:52 Robert Moran Trinity Requiem: Agnus Dei

Chamber Ensemble Robert Ridgell Trinity Youth Chorus Innova 244

06:55:00 00:02:12 Bedrich Smetana March of the Student's Legion

Václav Neumann Czech Philharmonic Orchestra Orfeo 180891

07:05:00 00:05:15 Andrew Lloyd Webber The Phantom of the Opera: Overture

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

07:10:00 00:05:53 Gustav Holst Brook Green Suite

Howard Griffiths English Sinfonia Naxos 570339

07:17:00 00:04:13 Benjamin Godard Suite: Waltz Op 116

Jeffrey Khaner, flute; Hugh Sung, piano Avie 2131

07:25:00 00:02:30 David Guion Arkansas Traveler

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 67067

07:30:00 00:04:04 Antonín Dvorák Scherzo from Piano Quintet Op 81

Concertante Jeremy Denk, piano Meridian 84459

07:32:00 00:02:57 Emile Waldteufel High Speed Galop Op 146

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5264

07:40:00 00:09:14 Ludwig van Beethoven Shepherd's Song from Symphony No. 6 Op 68

Daniel Barenboim West-Eastern Divan Orchestra Decca 16871

07:51:00 00:03:30 Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 3: Bourrée

Andrés Díaz, cello Azica 71252

07:55:00 00:03:15 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Serenade No. 11 for Winds

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 431683

08:07:00 00:06:12 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from String Quartet #27 Op 20

Daedalus Quartet Bridge 9326

08:15:00 00:08:14 Philip Glass Harpsichord Concerto: Movement I

West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon Christopher D. Lewis, hc Naxos 573146

08:22:00 00:03:55 Dmitri Shostakovich Prelude & Fugue No. 21 in B flat major Op 87

Keith Jarrett, piano ECM 1469

08:30:00 00:03:59 Volkmar Andreae Little Suite: Shrove Tuesday Carnival

Marc Andreae Bournemouth Symphony Guild 7377

08:40:00 00:08:31 Frédéric Chopin Three Waltzes Op 64

Ingrid Fliter, piano EMI 14899

08:47:00 00:04:19 George Frideric Handel Jephtha: When his loud voice in thunder spoke

Academy Ancient Music Berlin Marcus Creed RIAS Chamber Chorus BerlinClas 1057

08:55:00 00:06:19 Stephen Sondheim A Little Night Music: Night Waltzes

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

09:05:00 00:16:22 Johann Sebastian Bach Violin Concerto No. 2 in E major

Ensemble Sonnerie Monica Huggett Monica Huggett, violin Gaudeamus 356

09:25:00 00:08:36 Max Steiner Casablanca: Suite

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 422

09:38:00 00:06:35 Gabriel Fauré Barcarolle No. 5 in F sharp minor Op 66

Hélène Grimaud, piano DeutGram 24427

09:45:00 00:08:38 Georg Philipp Telemann Wind Quartet No. 6 in E

European Baroque Soloists Denon 9613

09:55:00 00:02:22 Domenico Cimarosa Il maestro di cappella: Overture

Myung-Whun Chung St Cecilia Academy Orchestra DeutGram 471566

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:03:00 00:02:29 John Lennon/Paul McCartney Eleanor Rigby

Chamber Ensemble Christopher Austin Milos Karadaglic, guitar Mercury 24425

10:07:00 00:02:30 John Lennon/Paul McCartney Blackbird

Milos Karadaglic, guitar Mercury 24425

10:11:00 00:12:11 Edvard Grieg Overture 'In Autumn' Op 11

Petri Sakari Iceland Symphony Chandos 9028

10:25:00 00:04:02 Gabriel Fauré [and André Messager]: Souvenirs de Bayreuth

Kathryn Stott, piano; Martin Roscoe, piano Hyperion 66911

10:31:00 00:03:37 Manuel de Falla Four Spanish Pieces: Cubana

Brazilian Guitar Quartet Delos 3466

10:39:00 00:04:08 Joaquín Turina Fandanguillo Op 36

Kristo Käo, guitar Kitarrikoo 2008

10:44:00 00:04:01 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3: Air

Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

10:51:00 00:26:11 Ludwig van Beethoven Piano Quartet in E flat major Op 16

Wu Han, piano; Arnaud Sussmann, violin; Beth Guterman, viola; David Finckel, cello CMS Studio 82503

11:19:00 00:08:08 Alexander Glazunov Mélodie Op 20

St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Han-Na Chang, cello EMI 82390

11:31:00 00:09:07 Felix Mendelssohn Trumpet Overture Op 101

Claudio Abbado London Symphony Orchestra DeutGram 423104

11:42:00 00:08:55 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Violins in A minor

Venice Baroque Orchestra Andrea Marcon Viktoria Mullova, violin; Giuliano Carmignola, violin Archiv 4777466

11:53:00 00:04:04 Ernö Dohnányi Suite in f-Sharp: Scherzo Op 19

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 572303

12:06:00 00:10:14 Domenico Cimarosa I due Baroni di Rocazzura: Overture

Patrick Gallois Sinfonia Finlandia Naxos 572734

12:19:00 00:08:04 Johann Strauss Jr The Gypsy Baron: Overture

Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

12:29:00 00:03:08 John Lennon/Paul McCartney The Fool on the Hill

Chamber Ensemble Christopher Austin Milos Karadaglic, guitar Mercury 24425

12:36:00 00:04:14 Peter Tchaikovsky The Maid of Orleans: Dance of the Clowns

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 554845

12:44:00 00:09:19 Aaron Copland Quiet City

Orpheus Chamber Orchestra Raymond Mase, trumpet; Stephen Taylor, English horn DeutGram 427335

12:55:00 00:03:04 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 6 in D major

Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 4795448

THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:37:50 Franz Joseph Haydn Mass No. 11 in D minor

Boston Baroque Martin Pearlman Mary Wilson, soprano; Abigail Fisher, mezzo-soprano; Keith Jameson, tenor; Kevin Deas, bass Linn 426

13:41:00 00:18:28 Franz Joseph Haydn Symphony No. 24 in D major

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 430082

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:02:20 John Lennon/Paul McCartney Come Together

Milos Karadaglic, guitar; Chris Hill, double bass Mercury 24425

14:03:00 00:03:29 George Harrison While My Guitar Gently Weeps

Milos Karadaglic, guitar Mercury 24425

14:09:00 00:12:10 Jennifer Higdon blue cathedral

Robert Spano Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80596

14:26:00 00:10:36 Hamish MacCunn The Ship o' the Fiend Op 5

Martyn Brabbins BBC Scottish Symphony BBC 392

14:40:00 00:12:20 Francesco Bonporti Violin Concerto in F major Op 11

Collegium Musicum 90 Simon Standage Simon Standage, violin Chandos 530

14:54:00 00:04:09 Ernest Bucalossi The Grasshopper's Dance

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

15:02:00 00:16:50 Ottorino Respighi Ancient Airs and Dances Suite No. 3

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

15:22:00 00:09:51 Mario Castelnuovo-Tedesco Jeremiah from Violin Concerto No. 2 Op 66

SWR Symphony Orch Pieter-Jelle de Boer Tianwa Yang, violin Naxos 573135

15:33:00 00:03:45 Johann Sebastian Bach Fantasia & Fugue in D minor

Canadian Brass Steinway 30008

15:42:00 00:03:54 Johann Pachelbel Three Magnificat Fugues

Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

15:48:00 00:07:49 Franz Schubert Scherzo & Trio from Symphony in D major

Sir Charles Mackerras Scottish Chamber Orchestra Hyperion 67000

CLASSICAL MUSIC with Bill O'Connell

15:58:00 00:06:45 Anton Bruckner Scherzo from Symphony in D minor

Riccardo Chailly Deutsches Symphonie Berlin Decca 421593

16:08:00 00:02:57 Anton Bruckner Ave Maria in F major

Ralph Woodward Fairhaven Singers Guild 7380

16:15:00 00:09:38 Hamish MacCunn Overture 'The Land of the Mountain and the Flood'

Osmo Vänskä BBC Scottish Symphony BBC 392

16:29:00 00:05:05 Hans Zimmer Rain Man: Theme

Dirk Brossé Brussels Philharmonic Decca 467749

16:35:00 00:04:41 Ludwig van Beethoven Finale from Sonata No. 18 Op 31

Peter Takács, piano Cambria 1175

16:41:00 00:02:19 John Lennon/Paul McCartney All My Loving

Milos Karadaglic, guitar Mercury 24425

16:44:00 00:03:00 George Harrison Here Comes the Sun

Chamber Ensemble Christopher Austin Milos Karadaglic, guitar Mercury 24425

16:47:00 00:02:32 John Lennon/Paul McCartney Michelle

Milos Karadaglic, guitar; Steven Isserlis, cello Mercury 24425

16:52:00 00:02:38 Stephen Sondheim Comedy Tonight!

Don Sebesky London Symphony Orchestra EMI 54285

16:57:00 00:02:35 Peter Tchaikovsky Un poco di Chopin in C sharp minor Op 72

Daniil Trifonov, piano Mariinsky 530

17:05:00 00:06:41 Gabriel Fauré Cantique de Jean Racine Op 11

City of London Sinfonia John Rutter Cambridge Singers Collegium 109

17:25:00 00:07:00 Gabriel Fauré Requiem: Agnus Dei Op 48

Philharmonia Orchestra Carlo Maria Giulini Philharmonia Chorus DeutGram 4795448

17:32:00 00:03:20 Gabriel Fauré Barcarolle No. 6 in E flat major Op 70

Charles Owen, piano Avie 2240

17:40:00 00:02:46 John Lennon/Paul McCartney Here, There and Everywhere

Milos Karadaglic, guitar Mercury 24425

17:46:00 00:03:40 Andrew Lloyd Webber Requiem: Pie Jesu

Prague Philharmonia Emmanuel Villaume Anna Netrebko, soprano; Andrew Swait, treble; Prague Philharmonic Choir DeutGram 12217

17:51:00 00:03:14 György Cziffra Concert Etude No. 2

Yuja Wang, piano DeutGram 16606

17:56:00 00:03:09 Edvard Grieg Sigurd Jorsalfar: Introduction Op 56

Jerzy Maksymiuk BBC Scottish Symphony Naxos 550864

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:22:19 Antonín Dvorák Czech Suite Op 39

Sir John Eliot Gardiner North German Radio Symphony DeutGram 437506

18:33:00 00:03:30 Franz Waxman Old Acquaintance: Elegy for Strings

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81265

18:39:00 00:03:17 Miklós Rózsa Ben-Hur: Parade of the Charioteers

José Serebrier Royal Philharmonic Royal Phil 17

18:45:00 00:07:30 Jerry Goldsmith Star Trek: The New Enterprise

John Mauceri London Philharmonic LPO 86

18:54:00 00:04:40 John Williams Hook: Flight to Neverland

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 68419

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:22:00 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 15 in B flat major

Cleveland Orchestra George Szell Robert Casadesus, piano Sony 780837

19:26:00 00:21:57 Robert Fuchs Serenade No. 3 for Strings in E minor Op 21

Christian Ludwig Cologne Chamber Orchestra Naxos 572607

19:50:00 00:06:08 Gioacchino Rossini William Tell: Dance for Six

Frederick Fennell London Pops Orchestra Mercury 434356

19:57:00 00:02:14 Jean-Philippe Rameau Tambourins from Concert No. 3 en

Christophe Rousset Les Talens Lyriques Decca 1845

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:22:36 Joaquín Rodrigo Concierto de Aranjuez

Philharmonia Orchestra Luis García-Navarro Narciso Yepes, guitar DeutGram 4795448

20:27:00 00:29:28 Robert Schumann Symphony No. 4 in D minor Op 120

Robin Ticciati Scottish Chamber Orchestra Linn 450

20:57:00 00:01:54 Francis Poulenc Humoresque

Pascal Rogé, piano Decca 425862

CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone - Complete Brandenburg Concertos, Nicholas Kraemer, conducting from the harpsichord

21:04:00 00:19:00 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 1 in F major

--Eugene Izotov, oboe; Daniel Gingrich, horn; James Smelser, horn; Robert Chen, violin

21:26:00 00:16:00 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 6 in B flat major

--Weijing Wang, viola; Catherine Brubraker, viola

21:45:00 00:21:14 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 5 in D major

--Jennifer Gunn, flute; Robert Chen, violin; Mark Shuldiner, harpsichord

22:09:00 00:11:54 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 2 in F major

--Jennifer Gunn, flute; Eugene Izotov, oboe; Christopher Martin, trumpet; Robert Chen, violin

22:24:00 00:11:44 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 3 in G major

22:39:00 00:14:51 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 4 in G major

--Jennifer Gunn, flute; Louise Dixon, flute; Robert Chen, violin

22:58:00 00:01:28 Wolfgang Amadeus Mozart Contradance in G major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429783

QUIET HOUR

23:02:00 00:06:46 Franz Joseph Haydn Largo from String Quartet No. 64 Op 76

Carmina Quartet Denon 78963

23:08:00 00:08:56 Carl Philipp Emanuel Bach Largo from Flute Concerto in A major

Württemberg Chamber Orch Jörg Faerber Sir James Galway, flute RCA

23:20:00 00:09:52 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Piano Sonata No. 2

Grigory Sokolov, piano DeutGram 4794342

23:29:00 00:06:31 Sergei Rachmaninoff Andante from Piano Concerto No. 1 Op 1

Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Simon Trpceski, piano Avie 2191

23:38:00 00:10:18 Peter Tchaikovsky Suite No. 3: Elegie Op 55

Vladimir Jurowski Russian National Orchestra PentaTone 61

23:48:00 00:05:57 Ernö Dohnányi Suite in f-Sharp: Romanza Op 19

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 572303

23:52:00 00:02:46 Francis Poulenc "C"

Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015

23:56:00 00:03:05 Mikis Theodorakis Epitáphios No. 3 'A Day in May'

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579