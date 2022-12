Program Guide 03-18-2016

CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:38:08 Franz Schubert Symphony No. 8 in B minor Sir Charles Mackerras Orch of Age of Enlightenment VirginClas 61305

00:42:00 00:24:23 Johannes Brahms Liebeslieder Waltzes Op 52 Leon Fleisher, piano; Katherine Jacobson, piano Sony 506416

01:08:00 00:48:14 Franz Schubert String Quartet No. 15 in G major Takács Quartet Decca 452854

01:58:00 00:23:36 Claude Debussy The Martyrdom of St. Sebastian: James Conlon Rotterdam Philharmonic Erato 75330

02:24:00 00:42:14 Antonín Dvorák Symphony No. 4 in D minor Op 13 Libor Pesek Czech Philharmonic Orchestra VirginClas 91144

03:08:00 00:27:09 Arnold Schoenberg Transfigured Night Op 4 Emerson String Quartet Paul Neubauer, viola; Colin Carr, cello Sony 547060

03:37:00 00:20:45 Claude Debussy Khamma James Conlon Rotterdam Philharmonic Erato 75330

04:00:00 00:31:09 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 4 in G minor Op 40 Helsinki Philharmonic Vladimir Ashkenazy Alexander Ghindin, piano Ondine 977

04:33:00 00:45:47 Nikolai Rimsky-Korsakov Scheherazade Op 35 Seattle Symphony Gerard Schwarz Maria Larionoff, violin Naxos 572693

05:21:00 00:17:05 Robert Schumann Overture, Scherzo and Finale Op 52 Thomas Dausgaard Swedish Chamber Orchestra Bis 1569

05:40:00 00:06:00 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 10: Woodland Peace Op 71 Per Tengstrand, piano Azica 71207

05:51:00 00:07:35 Carl Philipp Emanuel Bach Largo from Cello Concerto in A major English Chamber Orchestra Sir Andrew Davis Matt Haimovitz, cello DeutGram 429219

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:59 Robert Schumann Fantasy Pieces: In the Night Op 12 Jenny Lin, piano Hänssler 98037

06:15:00 00:07:06 George Frideric Handel Water Music Suite No. 2 in D major Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2002

06:25:00 00:09:31 Nikolai Rimsky-Korsakov Scheherazade: The Sea and Sinbad's Ship Op 35 Cleveland Orchestra Lorin Maazel Daniel Majeske, violin Decca 4787779

06:33:00 00:02:09 Frédéric Chopin Etude No. 4 in C sharp minor Op 10 Irena Portenko, piano Blue Griff 213

06:40:00 00:06:12 Ludwig van Beethoven Presto from String Quartet No. 14 Op 131 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra TCO 821

06:47:00 00:02:58 Gabriel Pierné Pastorale Op 14 Reykjavik Wind Quintet Chandos 9362

06:52:00 00:03:52 Claude Debussy Pour le piano: Toccata Barry Douglas, piano RCA 68127

06:58:00 00:03:40 John Philip Sousa March 'The Stars and Stripes Forever' Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

07:05:00 00:04:57 William Bolcom Graceful Ghost Rag Leon Fleisher, piano; Katherine Jacobson, piano Sony 506416

07:13:00 00:06:53 Nicolò Paganini Rondo from Violin Concerto No. 1 Op 6 London Symphony Orchestra Leonard Slatkin Midori, violin Philips 420943

07:20:00 00:05:28 Alexander Scriabin Waltz in A flat Op 38 Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334

07:25:00 00:01:53 Traditional The Drunken Sailor Sharon Isbin, guitar Sony 745456

07:30:00 00:04:43 Wolfgang Amadeus Mozart La clemenza di Tito: Overture Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 31827

07:40:00 00:09:04 Ralph Vaughan Williams English Folk Song Suite John Wilson Royal Liverpool Philharmonic Avie 2194

07:51:00 00:04:27 Felix Mendelssohn Scherzo from Octet for Strings Op 20 Cleveland Quartet Meliora String Quartet Telarc 80142

07:57:00 00:01:18 George Gershwin Of Thee I Sing: Wintergreen for Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

08:07:00 00:05:02 Giacomo Puccini La bohème: Che gelida manina Prague Philharmonic Orchestra Marco Armiliato Jonas Kaufmann, tenor Decca 10837

08:15:00 00:08:06 Camille Saint-Saëns Finale from Symphony No. 3 Op 78 Seattle Symphony Ludovic Morlot Joseph Adam, organ SeattleSM 1002

08:25:00 00:03:33 Gregorian Chant Ave maris stella Anonymous 4 Harm Mundi 2907546

08:30:00 00:04:38 Sir Edward Elgar La Capricieuse Op 17 Royal Liverpool Philharmonic Vernon Handley Natalie Clein, cello EMI 1409

08:40:00 00:08:13 Franz von Suppé The Queen of Spades: Overture Zubin Mehta Vienna Philharmonic CBS 44932

08:50:00 00:04:09 Ludwig van Beethoven Variations on Arne's 'Rule Britannia' Olli Mustonen, piano Decca 436834

08:55:00 00:04:25 James Horner Titanic: My Heart Will Go On La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8733

09:05:00 00:17:24 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 13 in G major George Szell Cleveland Orchestra Sony 86793

09:25:00 00:04:46 Quincy Jones The Color Purple: Theme Varèse Sarabande Symphony David Newman Belinda Broughton, violin Varese Sar 1985

09:35:00 00:06:41 Gabriel Fauré Cantique de Jean Racine Op 11 City of London Sinfonia John Rutter Cambridge Singers Collegium 109

09:45:00 00:07:46 Josef Strauss Waltz 'My Life is Love and Laughter' Op 263 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

09:55:00 00:04:43 Claude Bolling Hispanic Dance Sir Angel Romero, guitar; George Shearing, piano; Shelley Manne, percussion; Ray Brown, bass EMI 47192

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:02:00 00:02:41 Nikolai Rimsky-Korsakov Sadko: Song of India Gil Shaham, violin; Akira Eguchi, piano DeutGram 447640

10:05:00 00:02:37 Frederick Delius Hassan: Serenade Cleveland Sinfonietta Louis Lane Rafael Druian, violin; Martha Dalton, harp Sony 48260

10:10:00 00:13:54 Johann Sebastian Bach Flute Sonata No. 5 in E minor Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord; Ann Marie Morgan, cello Delos 3408

10:28:00 00:03:03 Joseph Hellmesberger Jr Valse espagnole Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

10:33:00 00:03:34 Jean Sibelius Karelia Suite: Intermezzo Op 11 Lorin Maazel Vienna Philharmonic Decca 4785437

10:40:00 00:06:26 Franz Schreker Intermezzo for String Orchestra Op 8 James Conlon Gürzenich Orchestra Cologne EMI 56784

10:47:00 00:02:54 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo alla Turca from Sonata No. 11 Lars Vogt, piano EMI 36080

10:51:00 00:31:09 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 4 in G minor Op 40 Helsinki Philharmonic Vladimir Ashkenazy Alexander Ghindin, piano Ondine 977

11:25:00 00:08:36 Jean Joseph Mouret First Suite of Symphonies Paris Orchestral Ensemble Jean-Pierre Wallez Maurice André, trumpet; Bernard Soustrot, trumpet; Guy Touvron, trumpet; Jean-Pierre Leroy, trumpet EMI 64100

11:36:00 00:09:40 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 22 in F major Op 54 HJ Lim, piano EMI 64952

11:48:00 00:09:16 Dmitri Shostakovich Overture on Russian & Kirghiz Folk Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Brilliant 6735

12:07:00 00:08:21 Nikolai Rimsky-Korsakov May Night: Overture Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

12:17:00 00:07:45 Alexander Borodin In the Steppes of Central Asia Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 470840

12:26:00 00:03:18 Eric Coates March "Calling All Workers" Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66868

12:31:00 00:04:23 Gian Carlo Menotti Amelia Goes to the Ball: Overture James Conlon Metropolitan Opera Orchestra RCA 61509

12:39:00 00:07:07 Franz Lehár The Merry Widow: Sirens of the Ball Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

12:49:00 00:08:39 Sir Malcolm Arnold English Dances Set 1 Op 27 Bryden Thomson Philharmonia Orchestra Chandos 8867

THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:35:07 Carl Nielsen Symphony No. 2 in B minor Op 16 Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220623

13:37:00 00:19:41 Frank Bridge Suite for String Orchestra William Boughton English String Orchestra Nimbus 5068

13:58:00 00:01:32 Francis Poulenc Intermezzo No. 1 in C major Pascal Rogé, piano Decca 425862

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:02:21 Camargo Guàrnieri Brazilian Dance Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4778775

14:03:00 00:06:41 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 5: Aria Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30006

14:11:00 00:15:18 Nikolai Rimsky-Korsakov Russian Easter Overture Op 36 Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4785437

14:31:00 00:10:48 Nikolai Rimsky-Korsakov Sadko Op 5 Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

14:44:00 00:12:44 Johann Nepomuk Hummel Piano Trio No. 2 in F Op 22 Trio Parnassus MD+G 3307

15:01:00 00:19:01 Franz Schubert Fantasy in F minor Leon Fleisher, piano; Katherine Jacobson, piano Sony 506416

15:23:00 00:06:35 Johann Sebastian Bach Cantata No. 42: Sinfonia Thomas Hengelbrock Freiburg Baroque Orchestra DHM 77289

15:31:00 00:03:35 Aaron Copland Old American Songs Set No. 2: The St Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Thomas Hampson, baritone Teldec 77310

15:38:00 00:07:31 Ralph Vaughan Williams Scherzo: The Waves from "A Sea Symphony" Atlanta Symphony Orchestra Robert Spano Atlanta Symphony Chorus Telarc 80588

15:49:00 00:07:00 Isaac Albéniz Suite Española: Leyenda 'Asturias' Op 47 Jason Vieaux, guitar Azica 71224

15:58:00 00:07:08 Nikolai Rimsky-Korsakov The Tale of Tsar Saltan: The Three Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572693

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:09:00 00:01:11 Nikolai Rimsky-Korsakov The Tale of Tsar Saltan: Flight of the Shannon Lee, violin; Pamela Mia Paul, piano Telarc 80695

16:13:00 00:13:16 Maurice Ravel La valse Leon Fleisher, piano; Katherine Jacobson, piano Sony 506416

16:30:00 00:09:10 Nikolai Rimsky-Korsakov Scheherazade: The Young Prince & Cleveland Orchestra Lorin Maazel Daniel Majeske, violin Decca 4787779

16:42:00 00:07:02 Manuel de Falla Pedrelliana from 'Homenajes' Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10694

16:52:00 00:03:11 Leroy Anderson Old MacDonald Had a Farm Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

16:57:00 00:02:32 Carlos Gardel Por una cabeza European Film Philharmonic Christoph Israel Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

17:05:00 00:04:57 William Bolcom Graceful Ghost Rag Leon Fleisher, piano; Katherine Jacobson, piano Sony 506416

17:13:00 00:11:06 Alessandro Marcello Oboe Concerto in D minor American Classical Orchestra Thomas Crawford Marc Schachman, oboe Centaur 3108

17:26:00 00:08:39 Jacques Offenbach La belle Hélène: Overture Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9765

17:40:00 00:04:23 Gian Carlo Menotti Amelia Goes to the Ball: Overture James Conlon Metropolitan Opera Orchestra RCA 61509

17:46:00 00:03:39 Dmitri Shostakovich Hamlet: Ball at the Palace Op 116 Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Brilliant 6735

17:52:00 00:02:52 Richard Rodgers Oklahoma: The Surrey With the Fringe on Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 63835

17:57:00 00:02:08 Johann Strauss Jr Polka 'At the Hunt' Op 373 Howard Griffiths Brandenburg State Orchestra Klanglogo 1506

DINNER CLASSICS

18:09:00 00:14:35 Gian-Francesco Malipiero Vivaldiana Peter Maag Filarmonia Veneta MarcoPolo 223397

18:25:00 00:03:58 Nikolai Rimsky-Korsakov The Snow Maiden: Dance of the Tumblers Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2014

18:33:00 00:02:44 Nikolai Rimsky-Korsakov The Snow Maiden: Bird's Dance Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

18:37:00 00:18:19 Nikolai Rimsky-Korsakov Mlada: Suite Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:19:56 Franz Joseph Haydn Symphony No. 88 in G major George Szell Cleveland Orchestra Sony 768779

19:24:00 00:16:14 Gabriel Fauré Dolly Suite Op 56 Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

19:42:00 00:13:51 Johan Wagenaar Overture to 'Cyrano de Bergerac' Op 23 Riccardo Chailly Royal Concertgebouw Orchestra Decca 425833

19:58:00 00:01:19 Alexander Glazunov Ballet Scenes: Scherzino Op 52 Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:10:35 Alexander Borodin Prince Igor: Polovetsian Dances George Szell Cleveland Orchestra Sony 93019

20:15:00 00:41:58 Nikolai Rimsky-Korsakov Scheherazade Op 35 Cleveland Orchestra Lorin Maazel Daniel Majeske, violin Decca 4787779

20:57:00 00:02:02 Frédéric Chopin Waltz No. 4 in F major Op 34 Maurizio Pollini, piano DeutGram 14190

21:00 CHAMBER MUSIC SOCIETY OF LINCOLN CENTER with Elliott Forrest: Folk Traditions

21:03:00 00:25:40 Antonín Dvorák String Quartet No. 12 in F major Op 96 Stamitz Quartet Bayer 100141

21:31:00 00:25:05 Ernö Dohnányi Piano Quintet No. 2 in E flat minor Op 26 Audubon Quartet Lydia Artymiw, piano Centaur 2503

22:00 CITY CLUB FORUM – recorded today at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech, No Labels Theory of the Case: To Make America Work! - Nancy Jacobson, Founder and CEO of No Labels

QUIET HOUR

23:02:00 00:06:26 Franz Schreker Intermezzo for String Orchestra Op 8 James Conlon Gürzenich Orchestra Cologne EMI 56784

23:08:00 00:09:07 Karl Goldmark In the Garden from "Rustic Wedding" Stephen Gunzenhauser National Symphony of Ireland Naxos 550745

23:20:00 00:06:42 Stephen Feigenbaum Serenade for Strings Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80745

23:26:00 00:11:45 Richard Strauss Sextet for Strings from "Capriccio" Op 85 Herbert Blomstedt Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4645

23:40:00 00:05:07 Francisco Tárrega Capricho árabe Jason Vieaux, guitar Azica 71287

23:45:00 00:09:20 Jean Sibelius Andantino from Symphony No. 3 Op 52 Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60434

23:56:00 00:02:56 Claude Debussy Preludes Book 1: Danseuses de Delphes Pascal Rogé, piano Decca 4785437

23:56:00 00:03:24 Erik Satie Gymnopédie No. 2 Bruce Levingston, piano Sono Lumin 92148