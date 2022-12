Program Guide 03-14-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:27:06 Ludwig van Beethoven Quintet for Piano & Winds in E flat major Op 16

Radu Lupu, piano; Han de Vries, oboe; George Pieterson, clarinet; Vicente Zarzo, horn; Brian Pollard, bassoon Decca 414291

00:31:00 00:27:10 Felix Mendelssohn Symphony No. 4 in A major Op 90

Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902228

01:00:00 00:27:22 Francis Poulenc Sinfonietta

Paavo Järvi Tapiola Sinfonietta Bis 630

01:29:00 01:18:14 Johann Sebastian Bach Goldberg Variations

Simone Dinnerstein, piano Telarc 80692

02:49:00 00:27:44 Carl Reinecke Serenade for Strings in G minor Op 242

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999159

03:19:00 00:24:04 Georg Philipp Telemann Orchestral Suite in C 'Water Music'

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 413788

03:45:00 00:27:36 Zoltán Kodály Peacock Variations

Franz Welser-Möst London Philharmonic EMI 54858

04:14:00 00:35:29 Franz Schubert String Quartet No. 13 in A minor

Cleveland Quartet Telarc 80225

04:51:00 00:28:26 Wolfgang Amadeus Mozart Concertone for 2 Violins in C major

English Chamber Orchestra Shlomo Mintz Shlomo Mintz, violin; Hagai Shaham, violin Avie 2058

05:21:00 00:14:40 Percy Grainger Lincolnshire Posy

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

05:38:00 00:06:26 Gerónimo Giménez La boda de Luis Alonso: Malagueña

Los Romeros, guitars Philips 442781

05:50:00 00:07:19 Trevor Pinnock Passacaille, Gigue & Minuet

Trevor Pinnock English Concert Archiv 453451

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:52 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3: Bourrée

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80619

06:15:00 00:07:28 Peter Tchaikovsky Scherzo from Symphony No. 1 Op 13

Claudio Abbado Chicago Symphony Orchestra Sony 48056

06:25:00 00:04:08 Ludwig van Beethoven Finale from String Quartet No. 4 Op 18

Cleveland Quartet Telarc 80414

06:30:00 00:04:01 Antonín Dvorák American Suite: Allegretto Op 98

Benjamin Pasternack, piano Naxos 559777

06:32:00 00:03:25 Maurice Duruflé Sanctus from Requiem Op 9

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80119

06:40:00 00:07:15 Henryk Wieniawski Finale from Violin Concerto No. 1 Op 14

London Symphony Orchestra Lawrence Foster Gil Shaham, violin DeutGram 431815

06:51:00 00:01:45 Georg Philipp Telemann Water Music: Bourrée

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 413788

06:52:00 00:03:15 Fritz Kreisler Miniature Viennese March

Gidon Kremer, violin; Oleg Maisenberg, piano DeutGram 453440

06:55:00 00:02:51 Meredith Willson The Music Man: 76 Trombones

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

07:05:00 00:05:34 Johannes Brahms Allegretto from Cello Sonata No. 1 Op 38

Mstislav Rostropovich, cello; Rudolf Serkin, piano DeutGram 4793449

07:10:00 00:07:51 George Frideric Handel Music for the Royal Fireworks: Overture

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

07:20:00 00:03:59 Johann Sebastian Bach Easter Oratorio: Sinfonia

Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 23416

07:29:00 00:05:16 Felix Mendelssohn Finale from Symphony No. 4 Op 90

Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902228

07:34:00 00:00:59 François Schubert The Bee Op 13

Nadja Salerno-Sonnenberg, vn; Sandra Rivers, piano EMI 54576

07:40:00 00:09:45 Georg Philipp Telemann Concerto for 3 Oboes in B flat major

Combattimento Consort Olympia 342

07:51:00 00:03:51 Isaac Albéniz España: Malagueña Op 165

Duo Amaral DuoAmaral 2013

07:52:00 00:02:07 Leonard Bernstein Divertimento for Orchestra: Waltz

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 87

07:55:00 00:03:15 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Prelude

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 2121

08:07:00 00:06:05 Mario Castelnuovo-Tedesco Rondo Mexicano Op 201

London Philharmonic Leonard Slatkin Kazuhito Yamashita, guitar; Naoko Yamashita, guitar RCA 60355

08:15:00 00:00:54 Georg Philipp Telemann Water Music Suite: Gavotte

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 413788

08:18:00 00:07:46 Carl Friedrich Abel Symphony in E flat Op 17

Anthony Halstead Hanover Band CPO 999214

08:27:00 00:04:31 Eric Coates London Suite: Knightsbridge March

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

08:32:00 00:02:35 Traditional Afro-Cuban Lullaby

Christopher Parkening, guitar EMI 54853

08:40:00 00:07:38 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 18

Norwegian Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano EMI 57803

08:51:00 00:02:23 Ralph Vaughan Williams The Dark-Eyed Sailor

John Rutter Cambridge Singers Collegium 120

08:55:00 00:05:40 Gabriel Yared The English Patient: Theme

Carl Davis Royal Liverpool Philharmonic Naxos 572111

09:05:00 00:17:55 Sir Edward Elgar The Wand of Youth Suite No. 1 Op 1

Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 1014

09:27:00 00:05:54 Carlos Chávez Sarabande for Strings

Enrique Bátiz Festival Orchestra of Mexico Naxos 550838

09:35:00 00:08:06 Luigi Boccherini Symphony No. 12 in D major Op 21

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999174

09:45:00 00:06:53 Edward Burlingame Hill Divertimento for Piano & Orchestra

Austin Symphony Peter Bay Anton Nel, piano Bridge 9443

09:56:00 00:02:34 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 2 in D minor

Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 4795448

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:02:43 Manuel Ponce Scherzino mexicano

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

10:04:00 00:01:19 Alexander Glazunov Ballet Scenes: Scherzino Op 52

Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

10:08:00 00:12:19 Darius Milhaud La Cheminée du roi René Op 205

Reykjavik Wind Quintet Chandos 9362

10:22:00 00:07:09 Johann Christian Bach Carattaco: Overture

Anthony Halstead Hanover Band CPO 999488

10:30:00 00:03:32 Léo Delibes Coppélia: Czárdás

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

10:38:00 00:03:12 Johann Strauss Radetzky March Op 228

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

10:43:00 00:05:10 Frederick Delius Irmelin Prelude

Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Orchestra Argo 433704

10:51:00 00:24:04 Georg Philipp Telemann Orchestral Suite in C 'Water Music'

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 413788

11:16:00 00:09:21 Daniel Auber Gustave III: Allemande & Pas des folies

Richard Bonynge English Chamber Orchestra Decca 440646

11:28:00 00:03:29 Sir Peter Maxwell Davies Farewell to Stromness

Christopher O'Riley, piano CPI 3294112

11:35:00 00:07:14 Sir William Walton Capriccio burlesco

James Judd Florida Philharmonic Harm Mundi 907070

11:44:00 00:10:11 Camille Saint-Saëns Rhapsodie d'Auvergne Op 73

Royal Philharmonic André Previn Jean-Philippe Collard, piano EMI 49757

11:55:00 00:03:37 Domenico Scarlatti Sonata in G

Sergei Babayan, piano ProPiano 224506

12:06:00 00:07:52 Johann Strauss Waltz "Loreley-Rhein-Klänge" Op 154

Willi Boskovsky Vienna Philharmonic Decca 4785437

12:17:00 00:08:53 Johann Strauss Jr Waltz 'Danube Maidens' Op 427

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

12:27:00 00:03:00 Modest Mussorgsky Scherzo in B flat

Jukka-Pekka Saraste Toronto Symphony Orchestra Finlandia 14911

12:33:00 00:04:55 Sir Edward Elgar March of the Mogul Emperors Op 66

Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 10570

12:42:00 00:02:17 Gilbert & Sullivan The Mikado: Chorus of Nobles

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Men of; Welsh National Opera Chorus Telarc 80284

12:46:00 00:11:29 Nikolai Rimsky-Korsakov Overture on Russian Themes Op 28

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:37:29 Alexander Glazunov The Seasons Op 67

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 61434

13:40:00 00:18:28 Sergei Prokofiev Winter Bonfire Op 122

Scottish Chamber Orchestra José Serebrier Paisley Abbey Boys' Choir ASV 760

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:04:28 Felix Mendelssohn Scherzo from Symphony No. 3 Op 56

Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902228

14:05:00 00:03:13 Amy Beach Scottish Legend Op 54

Alan Feinberg, piano Argo 436121

14:10:00 00:12:05 Franz Joseph Haydn Symphony No. 9 in C major

Roy Goodman Hanover Band Hyperion 66529

14:25:00 00:11:39 Aaron Copland El Salón México

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Argo 440639

14:38:00 00:11:17 César Franck Finale from Symphony in d

Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

14:53:00 00:04:31 Peter Tchaikovsky Eugene Onegin: Polonaise

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Telarc 80130

14:59:00 00:16:26 Sir Edward Elgar The Wand of Youth Suite No. 2 Op 1

Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 1014

15:18:00 00:10:28 George Frideric Handel Coronation Anthem 'The King Shall Rejoice'

English Baroque Soloists Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir Philips 432110

15:30:00 00:03:46 Muzio Clementi Minuetto Pastorale

Francesco d'Avalos Philharmonia Orchestra ASV 802

15:38:00 00:06:22 Marc-André Hamelin Etude No. 11 in C sharp minor

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67789

15:47:00 00:09:56 Sir Malcolm Arnold Four Cornish Dances Op 91

Andrew Penny Queensland Symphony Naxos 553526

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:42 Claude Debussy Suite bergamasque: Clair de lune

Anne-Sophie Mutter, violin; Lambert Orkis, piano DeutGram 4795023

16:07:00 00:01:58 Erich Wolfgang Korngold Much Ado About Nothing: Hornpipe Op 11

Gil Shaham, violin; André Previn, piano DeutGram 439886

16:12:00 00:09:45 Felix Mendelssohn Finale from Symphony No. 3 Op 56

Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902228

16:26:00 00:07:44 Patrick Russ Hitchcock Movie Suite

The Five Browns, pianos E1 Music 2041

16:37:00 00:02:43 Peter Tchaikovsky The Seasons: March Op 37

Lang Lang, piano Sony 511758

16:41:00 00:08:32 Georg Philipp Telemann Whimsical Symphony in G major

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Henry Peyrebrune, double bass; Tracy Rowell, double bass Koch Intl 7576

16:52:00 00:04:29 Georg Philipp Telemann Don Quixote: Overture

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7576

16:58:00 00:01:17 Georg Philipp Telemann Water Music Suite: Harlequinade

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 413788

17:05:00 00:05:09 Francisco Tárrega Recuerdos de la Alhambra

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

17:13:00 00:07:46 Sir Arthur Sullivan The Mikado: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

17:24:00 00:10:25 Felix Mendelssohn Allegro from Symphony No. 4 Op 90

Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902228

17:40:00 00:06:29 Georg Philipp Telemann Suite for Recorder & Strings: Italian

Philomel Baroque Orchestra Elissa Berardi, recorder Centaur 2366

17:48:00 00:02:28 Georg Philipp Telemann Two Pieces from 'Heroic Music' Empire Brass

Michael Murray, organ Telarc 80218

17:52:00 00:02:45 Johann Strauss Furioso Galop Op 114

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

17:57:00 00:02:34 Anonymous Allegro from Concerto in D for Trumpet

Wind Ensemble Bob van Asperen Wolfgang Basch, trumpet DHM 7976

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:00 00:14:02 Antonín Dvorák Scherzo capriccioso Op 66

Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 3533

18:25:00 00:07:30 Thomas Frost Little Suite from 'The Notebook for Anna Magdalena'

Eugene Ormandy Philadelphia Orchestra CBS 39431

18:35:00 00:04:13 Johann Sebastian Bach Anna Magdalena Notebook: Aria in G major

Myron Lutzke, cello; Arthur Haas, harpsichord Centaur 3068

18:42:00 00:12:03 Johann Gottlieb Goldberg Trio Sonata in C major

Wilbert Hazelzet, flute; Jacques Ogg, harpsichord; Jaap ter Linden, cello Glossa 920802

18:56:00 00:02:41 Johann Sebastian Bach Anna Magdalena Notebook: Bist du bei mir

Alison Balsom, trumpet; Alastair Ross, organ; Mark Caudle, viola da gamba EMI 58047

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:21:26 Wolfgang Amadeus Mozart Oboe Concerto in C major

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi John Mack, oboe Decca 443176

19:25:00 00:31:44 Franz Schubert Symphony No. 6 in C major

Thomas Zehetmair Royal Northern Sinfonia Avie 2224

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:10:49 Felix Mendelssohn Hebrides Overture 'Fingal's Cave' Op 26

George Szell Cleveland Orchestra Sony 46536

20:15:00 00:40:11 Felix Mendelssohn Symphony No. 3 in A minor Op 56

Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902228

20:57:00 00:02:51 Aaron Copland Down a Country Lane

Hugh Wolff St Paul Chamber Orchestra Teldec 77310

21:00 THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin

Esa-Pekka Salonen, conductor

Michelle DeYoung, mezzo-soprano

Gábor Bretz, bass

Richard Easton, narrator

21:04:00 00:16:21 György Ligeti Concerto Românesc

21:24:00 00:21:49 Franz Joseph Haydn Symphony No. 7 in C

21:53:00 01:01:14 Béla Bartók Bluebeard's Castle

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:05:03 Johann Sebastian Bach Goldberg Variation No. 13

Simone Dinnerstein, piano Telarc 80715

23:07:00 00:09:40 Johann Friedrich Fasch Air No. 1 from Suite for Winds & Strings in D minor

Ludwig Güttler Virtuosi Saxoniae Capriccio 10218

23:19:00 00:06:05 Christoph Willibald Gluck Orfeo ed Euridice: Dance of the Blessed Spirits

Orpheus Chamber Orchestra Susan Palma-Nidel, flute DeutGram 437782

23:25:00 00:10:51 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Symphony No. 40

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 6506

23:38:00 00:06:06 Felix Mendelssohn Andante from String Quartet No. 4 Op 44

American String Project MSR 1386

23:44:00 00:10:31 Franz Schubert Impromptu No. 10 in E flat major

Mitsuko Uchida, piano Philips 456572

23:56:00 00:02:55 Igor Stravinsky The Firebird: Berceuse

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

23:57:00 00:02:33 Alexander Scriabin Etude in C sharp minor Op 2

Vladimir Horowitz, piano DeutGram 4795448