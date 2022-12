Program Guide 03-10-2016

CLASSICAL MUSIC WITH ROB GRIER

00:02:00 00:28:18 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 21 in C major Cleveland Orchestra George Szell Robert Casadesus, piano Sony 780837

00:32:00 00:49:18 Sir Edward Elgar Symphony No. 1 in A flat major Op 55 George Hurst BBC Philharmonic Naxos 550634

01:23:00 00:16:48 Manuel de Falla El amor brujo: Suite Vanessa Perez, piano Steinway 30036

01:42:00 00:53:18 Ernö Dohnányi Symphony No. 1 in D minor Op 9 Matthias Bamert BBC Philharmonic Chandos 9647

02:37:00 00:10:21 Arthur Honegger Concertino for Piano & Orchestra Montreal Symphony Orchestra Charles Dutoit Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 452448

02:49:00 00:53:19 Franz Schubert Mass No. 6 in E flat major Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Benita Valente, soprano; Marietta Simpson, mezzo; Jon Humphrey, tenor; Glenn Siebert, tenor; Myron Myers, bass Telarc 80212

03:44:00 00:25:05 Richard Strauss Piano Sonata in B minor Op 5 David Golub, piano Arabesque 6664

04:11:00 00:27:59 Alexander Borodin Symphony No. 2 in B minor Sir Simon Rattle Berlin Philharmonic EMI 273

04:41:00 00:36:55 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 1 in C major Op 15 Symphony of the Air Josef Krips Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

05:22:00 00:16:15 Carlos Baguer Symphony No. 18 in B flat Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9456

05:40:00 00:07:04 E. J. Moeran In the Mountain Country Vernon Handley Ulster Orchestra Chandos 8639

05:52:00 00:05:25 Sergei Rachmaninoff Vocalise Op 34 Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC WITH JACQUELINE GERBER

06:07:00 00:03:19 Bedrich Smetana The Two Widows: Polka Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 444867

06:15:00 00:07:05 Henry Purcell Abdelazer: Suite Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Reference 2101

06:25:00 00:03:09 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 3: Gavotte Tasmin Little, violin Naked Vn 2008

06:30:00 00:04:20 Camille Saint-Saëns Marche militaire française Op 60 Geoffrey Simon London Philharmonic Cala 4031

06:33:00 00:02:07 Max Steiner Jezebel: Waltz John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

06:40:00 00:06:25 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 21 Orpheus Chamber Orchestra Jonathan Biss, piano EMI 17270

06:47:00 00:03:42 Antonio Salieri Cublai Overture Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

06:53:00 00:02:32 Goff Richards Homage to the Noble Grape: Champagne London Brass Teldec 46069

06:55:00 00:03:11 Sir Malcolm Arnold The Padstow Lifeboat Op 94 Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 66

07:05:00 00:05:38 Antonio Vivaldi Concerto for Strings in G major Andrew Parrott Taverner Players EMI 54208

07:13:00 00:09:18 Antonín Dvorák Carnival Overture Op 92 George Szell Cleveland Orchestra Sony 63151

07:23:00 00:02:50 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat: Miller's Dance Vanessa Perez, piano Steinway 30036

07:25:00 00:02:12 Aaron Copland Billy the Kid: Celebration Hugh Wolff St Paul Chamber Orchestra Teldec 77310

07:30:00 00:06:05 Charles Ives A Concord Symphony: The Alcotts Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

07:40:00 00:07:18 Johannes Brahms Scherzo from Piano Quintet Op 34 Cleveland Orch String Quartet Vladimir Ashkenazy, piano Decca 425839

07:50:00 00:04:55 Richard Wagner Tannhäuser: Pilgrims' Chorus Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Men of; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

07:55:00 00:02:10 Anthony Holborne Almaine 'The Night Watch' Jordi Savall Hespèrion XXI AliaVox 9813

BBC NEWS

08:07:00 00:04:45 Pablo de Sarasate Jota aragonesa Op 27 Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

08:15:00 00:09:03 Michael Torke Bright Blue Music David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Ecstatic 92201

08:25:00 00:05:08 Claude Debussy Estampes: La soirée dans Grenade Vanessa Perez, piano Steinway 30036

08:33:00 00:03:11 Sir Edward Elgar Chanson de matin Op 15 Royal Liverpool Philharmonic Vernon Handley Natalie Clein, cello EMI 1409

08:40:00 00:06:17 Alexander Borodin Finale from Symphony No. 2 Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572786

08:47:00 00:02:59 Duke Ellington The River: Giggling Rapids JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559737

08:52:00 00:05:33 John Williams Far and Away: Themes La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8733

08:58:00 00:03:25 Percy Grainger Irish Tune from County Derry Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

09:05:00 00:17:11 Percy Grainger Lincolnshire Posy Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

09:35:00 00:03:54 Pablo de Sarasate Spanish Dance No. 6 'Zapateado' Op 23 Nicola Hall, guitar Decca 430839

09:55:00 00:03:47 Robert Schumann Scherzo from String Quartet No. 1 Op 41 Cavani String Quartet Azica 71203

CLASSICAL MUSIC WITH MARK SATOLA

10:01:00 00:02:58 Manuel de Falla Homenaje 'Le tombeau de Claude Debussy' Vanessa Perez, piano Steinway 30036

10:04:00 00:03:46 Claude Debussy Preludes Book 2: La puerta del vino Vanessa Perez, piano Steinway 30036

10:11:00 00:13:06 Peter Tchaikovsky Festival Overture Op 15 Geoffrey Simon London Symphony Orchestra Chandos 9190

10:27:00 00:03:03 Fritz Kreisler Liebesfreud Orpheus Chamber Orchestra Gil Shaham, violin DeutGram 449923

10:32:00 00:03:49 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 8 Op 93 Sir John Eliot Gardiner Révolutionaire et Romantique Soli Deo 721

10:40:00 00:07:04 Franz Joseph Haydn Andante from Symphony No. 101 Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

10:50:00 00:26:36 Robert Schumann Piano Quartet in E flat major Op 47 Wu Han, piano; Daniel Hope, violin; Paul Neubauer, viola; David Finckel, cello DeutGram 22906

11:00:00 00:03:25 Dmitri Shostakovich Tahiti Trot 'Tea for Two' Op 16 Mariss Jansons Philadelphia Orchestra EMI 55601

11:20:00 00:10:21 Arthur Honegger Concertino for Piano & Orchestra Montreal Symphony Orchestra Charles Dutoit Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 452448

11:33:00 00:08:37 Pablo de Sarasate Scottish Airs Op 34 Adele Anthony, violin; Akira Eguchi, piano Canary 7

11:45:00 00:08:57 Michael Haydn Symphony No. 34 in E flat major Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9352

BBC NEWS

12:06:00 00:07:45 Carl Maria von Weber Jubilation Overture Gustav Kuhn Dresden State Orchestra Capriccio 10052

12:17:00 00:06:09 Dudley Buck Festival Overture on 'The Star-Spangled St Louis Symphony Leonard Slatkin St Louis Symphony Chorus RCA 60983

12:25:00 00:05:38 Sergei Prokofiev War and Peace: New Year's Eve Waltz Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 10538

12:33:00 00:03:54 Manuel de Falla El amor brujo: Ritual Fire Dance Vanessa Perez, piano Steinway 30036

12:40:00 00:04:37 Claude Debussy Images, Book 1: Reflets dans l'eau Simon Trpceski, piano EMI 272

12:47:00 00:09:17 Louis Moreau Gottschalk Bamboula Op 2 Cecile Licad, piano Naxos 559145

12:57:00 00:02:01 Léo Delibes Sylvia: Pizzicato Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:48:54 Igor Stravinsky The Firebird Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 446715

13:51:00 00:06:10 Peter Tchaikovsky Suite No. 2: Waltz Op 53 Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9454

14:01:00 00:04:31 Pablo de Sarasate Introduction & Tarantella Op 43 Abbey Road Ensemble Lawrence Foster Itzhak Perlman, violin EMI 55475

14:06:00 00:02:25 Pablo de Sarasate Gavota de Mignon Op 16 Gil Shaham, violin; Akira Eguchi, piano Canary 7

14:11:00 00:13:36 Johann Sebastian Bach Keyboard Concerto No. 4 in A major Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti Angela Hewitt, piano Hyperion 67308

14:27:00 00:10:23 Luigi Cherubini Concert Overture in G major Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 54438

14:41:00 00:11:48 Francis Poulenc Suite Française after Claude Gervaise Eric Parkin, piano Chandos 8847

14:54:00 00:04:03 Adolphe Adam Giselle: Grand Pas de Deux Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

15:01:00 00:16:48 Manuel de Falla El amor brujo: Suite Vanessa Perez, piano Steinway 30036

15:20:00 00:11:03 Richard Wagner Tristan und Isolde: Act 1 Prelude Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

15:33:00 00:03:43 Antonio Vivaldi Concerto for Strings in G major Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 62719

15:40:00 00:03:52 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 2: Danza rustica Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

15:46:00 00:08:55 Leos Janácek Moravian Dances Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572695

15:58:00 00:03:53 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat: Dance of the Vanessa Perez, piano Steinway 30036

CLASSICAL MUSIC WITH BILL O'CONNELL

16:06:00 00:03:15 Manuel de Falla La vida breve: Spanish Dance No. 1 Vanessa Perez, piano Steinway 30036

16:13:00 00:11:06 John Knowles Paine Finale from Symphony No. 2 Op 34 JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 559748

16:28:00 00:04:05 Pablo de Sarasate Spanish Dance No. 5 'Playera' Op 23 Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

16:34:00 00:05:34 Pablo de Sarasate Spanish Dance No. 7 'Vito' Op 26 Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

16:41:00 00:07:14 Giovanni Gabrieli Sonata No. 20 à 22 Taverner Consort Andrew Parrott Members of EMI 54265

16:51:00 00:03:38 Arthur Honegger Danse de la chèvre Werner Zumsteg, flute Nimbus 5327

16:57:00 00:02:17 Dmitri Shostakovich Fugue No. 7 in A major Op 87 Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9996

17:05:00 00:05:39 Randall Thompson Alleluia Timothy Seelig Turtle Creek Chorale Reference 49

17:26:00 00:09:08 Eric Whitacre Alleluia Eric Whitacre Eric Whitacre Singers Decca 16636

17:40:00 00:05:17 Alexander Borodin Scherzo from Symphony No. 2 Sir Simon Rattle Berlin Philharmonic EMI 273

17:47:00 00:03:08 Cécile Chaminade Etudes de concert: Scherzo Op 35 Joanne Polk, piano Steinway 30037

17:52:00 00:02:35 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 20 in E minor Marin Alsop London Philharmonic Naxos 557429

17:57:00 00:02:01 Jean-Marie Leclair Recréation de Musique No. 2: Badinage Florilegium Channel 7595

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL

18:09:00 00:14:23 John Knowles Paine Departure of Winter from Symphony No. 2 Op 34 JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 559748

18:26:00 00:03:46 Manuel de Falla La vida breve: Spanish Dance No. 2 Vanessa Perez, piano; Stephen Buck, piano Steinway 30036

18:32:00 00:03:46 Claude Debussy Preludes Book 2: La puerta del vino Vanessa Perez, piano Steinway 30036

18:38:00 00:14:49 Peter Tchaikovsky Mozartiana Suite: Theme & Variations Op 61 Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8777

18:55:00 00:03:28 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat: Neighbors' Dance Vanessa Perez, piano Steinway 30036

KEYBANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:22:54 Antonín Dvorák Serenade for Winds in D minor Op 44 Vienna Philharmonic Myung-Whun Chung Members of DeutGram 471613

19:27:00 00:27:59 Alexander Borodin Symphony No. 2 in B minor Sir Simon Rattle Berlin Philharmonic EMI 273

19:57:00 00:02:22 Manuel Ponce Prelude in the Baroque style Christopher Parkening, guitar; David Brandon, guitar EMI 49406

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:02:00 00:25:00 Ludwig van Beethoven Symphony No. 1 in C major Op 21 Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1032

20:29:00 00:27:32 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 21 in C major Camerata Salzburg Géza Anda Géza Anda, piano DeutGram 4793449

SYMPHONYCAST WITH ALISON YOUNG - Los Angeles Philharmonic, Gustavo Dudamel, conductor; Lang Lang, piano

21:04:00 00:38:21 Peter Tchaikovsky Piano Concerto No. 1 in B flat minor Op 23

21:44:00 00:01:41 Frédéric Chopin Waltz No. 6 in D flat major Op 64

21:47:00 00:36:39 Carl Nielsen Symphony No. 4 Op 29 Sir Simon Rattle

22:25:00 00:31:45 Robert Schumann Symphony No. 3 in E flat major Op 97 LA Philharmonic--Carlo Maria Giulini, conductor (DeutGram 400062)

SHH! QUIET HOUR WITH JOHN SIMNA

23:02:00 00:02:58 Manuel de Falla Homenaje 'Le tombeau de Claude Debussy' Vanessa Perez, piano Steinway 30036

23:04:00 00:06:09 Erik Satie Gymnopédies Nos. 1 & 3 Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 63056

23:11:00 00:06:21 Claude Debussy Images, Book 1: Hommage à Rameau Simon Trpceski, piano EMI 272

23:19:00 00:07:01 Ludwig van Beethoven Andante from Piano Quartet Op 16 Wu Han, piano; Arnaud Sussmann, violin; Beth Guterman, viola; David Finckel, cello CMS Studio 82503

23:26:00 00:06:33 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Piano Concerto No. 21 Orpheus Chamber Orchestra Jonathan Biss, piano EMI 17270

23:35:00 00:09:08 Peter Tchaikovsky Swan Lake: White Swan Pas de Deux Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Kirill Terentiev, violin; Zenon Zalitsailo, cello Decca 10104

23:44:00 00:09:18 Alexander Glazunov Mazurka in G major Op 18 Konstantin Krimets Moscow Symphony Naxos 553538

23:55:00 00:03:34 Mikhail Ippolitov-Ivanov Caucasian Sketches Suite No. 1: In David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Telarc 80378