Program Guide 03-03-2016

00:02:00 00:22:07 Alexander Voormolen Baron Hop Suite No. 2 Matthias Bamert The Hague Philharmonic Chandos 9815

00:26:00 00:40:11 Felix Mendelssohn Symphony No. 3 in A minor Op 56 Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902228

01:08:00 00:20:29 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 1 in B flat major Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Rachel Barton Pine, violin Avie 2317

01:30:00 01:18:39 Dmitri Shostakovich Symphony No. 7 in C major Op 60 Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Rotterdam Philharmonic Philips 376

02:49:00 00:20:11 Antonín Kraft Cello Concerto in C major Op 4 Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Anner Bylsma, cello DHM 7757

03:11:00 00:21:40 Franz Joseph Haydn Symphony No. 73 in D major Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 439779

03:35:00 00:46:03 Richard Strauss Ein Heldenleben Op 40 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 436444

04:23:00 00:33:05 José Serebrier Symphony on Bizet's "Carmen" José Serebrier Barcelona Symphony Bis 1305

04:58:00 00:19:34 Alfredo Casella Italia Op 11 Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10768

05:20:00 00:16:36 Goff Richards Homage to the Noble Grape London Brass Teldec 46069

05:39:00 00:06:02 Giacomo Puccini Chrysanthemums Quartetto di Cremona Klanglogo 1400

05:53:00 00:05:58 Sergei Rachmaninoff Suite No. 2: Waltz Op 17 Yefim Bronfman, piano; Emanuel Ax, piano Sony 61767

06:07:00 00:03:49 Gabriel Fauré Sicilienne Op 78 Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

06:15:00 00:06:37 Sergei Rachmaninoff Scherzo from Cello Sonata Op 19 Wendy Warner, cello; Irina Nuzova, piano Cedille 120

06:24:00 00:04:28 Felix Mendelssohn Scherzo from Symphony No. 3 Op 56 Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902228

06:30:00 00:04:12 Sir William Walton Scherzo from Viola Concerto London Symphony Orchestra André Previn Yuri Bashmet, viola RCA 63292

06:40:00 00:05:51 Johann Christian Bach Zanaida: Overture Anthony Halstead Hanover Band CPO 999488

06:46:00 00:03:00 Andrea Luchesi Rondo in C major Roberto Plano, piano Concerto 2069

06:51:00 00:03:49 Stephen Foster Nelly Was a Lady Thomas Hampson, baritone; Craig Rutenberg, piano THM 5432

06:55:00 00:02:55 John Philip Sousa March 'A Century of Progress' Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559092

07:05:00 00:04:22 Leonard Bernstein Candide: Overture Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 63034

07:10:00 00:06:52 Emmanuel Chabrier The King in Spite of Himself: Fête Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

07:16:00 00:03:58 John Bull Dr. Bull's Goodnight Alan Feinberg, piano Steinway 30019

07:21:00 00:02:22 Carlos Salzedo Suite of Eight Dances: Tango Yolanda Kondonassis, harp Telarc 80581

07:25:00 00:01:32 Dmitri Kabalevsky The Comedians: Galop Op 26 Kirill Kondrashin RCA Victor Symphony RCA 300350

07:28:00 00:06:18 Frédéric Chopin Finale from Piano Trio Op 8 Pamela Frank, violin; Yo-Yo Ma, cello; Emanuel Ax, piano Sony 53112

07:40:00 00:07:17 Tomaso Albinoni Concerto for 2 Oboes in C major Op 7 Collegium Musicum 90 Simon Standage Anthony Robson, oboe; Catherine Latham, oboe Chandos 610

07:50:00 00:02:28 Georg Philipp Telemann Two Pieces from "Heroic Music" Empire Brass Michael Murray, organ Telarc 80218

07:55:00 00:04:31 Pablo de Sarasate Introduction & Tarantella Op 43 Abbey Road Ensemble Lawrence Foster Itzhak Perlman, violin EMI 55475

08:07:00 00:05:57 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 15 in A minor Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525

08:15:00 00:06:36 Ludwig van Beethoven Finale from Symphony No. 4 Op 60 Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1032

08:23:00 00:07:47 Federico Moreno Tórroba Suite castellana David Russell, guitar Telarc 80451

08:30:00 00:05:07 Leonard Bernstein On the Town: Times Square 1944 Arie Lipsky CIM Orchestra CIM 2003

08:40:00 00:07:22 Richard Strauss Waltzes from 'Der Rosenkavalier' Gil Shaham, violin; Akira Eguchi, piano DeutGram 447640

08:48:00 00:02:20 George Gershwin Porgy and Bess: Summertime Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow Carl Topilow, clarinet Azica 72216

08:55:00 00:07:08 George Gershwin Strike Up the Band: Overture Michael Tilson Thomas Buffalo Philharmonic CBS 42240

09:05:00 00:23:43 Georges Bizet Carmen Suite No. 2 Charles Dutoit Montreal Symphony Orchestra Decca 417839

09:30:00 00:06:44 Stephen Warbeck Shakespeare in Love: Suite Carl Davis Royal Liverpool Philharmonic Naxos 572111

09:35:00 00:04:09 Johann Sebastian Bach Fugue from Violin Sonata No. 1 Chris Thile, mandolin Nonesuch 535360

09:40:00 00:04:06 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Minuet Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

10:02:00 00:01:50 Sir Thomas Beecham The Gods Go a'Begging: Ensemble Yehudi Menuhin Royal Philharmonic MCA 6231

10:04:00 00:02:06 Vincenzo Tommasini The Good-Humored Ladies: Presto Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 60311

10:09:00 00:12:08 Antonín Dvorák Slavonic Rhapsody No. 1 in D major Op 45 Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Philips 416623

10:23:00 00:06:30 Béla Bartók Game of Pairs from Concerto for Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 425694

10:31:00 00:03:54 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Horn Quintet Richard King, horn; Mari Sato, violin; Lynne Ramsey, viola; Stanley Konopka, viola; Julie Myers King, cello Albany 1325

10:35:00 00:03:35 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Horn Concerto No. 4 Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Eric Ruske, horn Telarc 80367

10:43:00 00:05:35 Jean Sibelius Menuetto Leif Segerstam Turku Philharmonic Naxos 573300

10:52:00 00:27:10 Felix Mendelssohn Symphony No. 4 in A major Op 90 Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902228

11:21:00 00:09:58 Victor Herbert American Fantasy Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 60983

11:34:00 00:08:03 Christoph Willibald Gluck Iphigénie en Aulide: Act 2 Ballet Sir John Eliot Gardiner Lyon Opera Orchestra Erato 45003

11:43:00 00:10:33 Ludwig van Beethoven Scherzo & Finale from Symphony No. 2 Op 36 Sir John Eliot Gardiner Révolutionaire et Romantique Soli Deo 721

11:55:00 00:03:02 John Philip Sousa March 'The Gladiator' Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

12:07:00 00:07:55 Riccardo Drigo Pas de deux for Adam's "Le Corsaire" Richard Bonynge London Symphony Orchestra Decca 433862

12:16:00 00:08:17 Richard Rodgers Slaughter on 10th Avenue from 'On Your Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 63835

12:26:00 00:03:57 Giovanni Bolzoni Minuetto Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9227

12:32:00 00:04:25 Antonín Dvorák Czech Suite: Polka Op 39 Sir John Eliot Gardiner North German Radio Symphony DeutGram 437506

12:39:00 00:03:25 Edvard Grieg Norwegian Dance No. 3 Op 35 Petri Sakari Iceland Symphony Chandos 9028

12:44:00 00:08:09 Eugène Ysaÿe Caprice after Saint-Saëns's 'Etude in Royal Philharmonic Andrew Litton Joshua Bell, violin Decca 433519

12:54:00 00:04:07 Scott Joplin The Easy Winners Joshua Rifkin, piano EMI 64668

13:01:00 00:42:03 Richard Strauss Ein Heldenleben Op 40 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2012

13:45:00 00:14:48 Alexander Glazunov Stenka Razin Op 13 Ernest Ansermet Orch de la Suisse Romande Decca 4785437

14:02:00 00:01:50 Ernesto Halffter Danza de la pastora Christopher Parkening, guitar; David Brandon, guitar EMI 49406

14:04:00 00:01:59 Percy Grainger Shepherd's Hey! Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

14:08:00 00:15:56 Johann Nepomuk Hummel Theme & Variations in F major Op 97 London Mozart Players Howard Shelley Howard Shelley, piano Chandos 9886

14:25:00 00:03:07 Marin Marais Alcyone: Overture Tempesta di Mare Chandos 805

14:43:00 00:11:58 Johannes Brahms Hungarian Dances Nos. 17-21 Marin Alsop London Philharmonic Naxos 557429

14:56:00 00:03:52 Claude Debussy Pour le piano: Toccata Barry Douglas, piano RCA 68127

15:01:00 00:13:08 Jean Sibelius Pohjola's Daughter Op 49 Horst Stein Orch de la Suisse Romande Decca 4785437

15:16:00 00:11:23 Sir Arthur Sullivan Overture di ballo Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

15:30:00 00:02:46 Traditional O Can Ye Sew Cushions City of London Sinfonia John Rutter Cambridge Singers Collegium 120

15:36:00 00:09:45 Felix Mendelssohn Finale from Symphony No. 3 Op 56 Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902228

15:48:00 00:06:11 Enrique Granados Goyescas: El fandango de candil Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732

15:58:00 00:04:33 Georges Bizet Carmen: Seguidilla 'Près des remparts de Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon Elina Garanca, mezzo; Roberto Alagna, tenor DeutGram 14777

16:07:00 00:02:24 Georges Bizet Carmen Suite No. 1: Aragonaise Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

16:13:00 00:10:36 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 101 Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

16:28:00 00:04:34 Georges Bizet Carmen: Habanera 'L'amour est un Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon Elina Garanca, mezzo; Chorus of the Teatro Regio DeutGram 14777

16:34:00 00:05:17 Dmitri Shostakovich Allegretto from Symphony No. 5 Op 47 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 70904

16:41:00 00:08:06 Federico Moreno Tórroba Airs of la Mancha David Russell, guitar Telarc 80451

16:52:00 00:03:11 Jules Massenet Le Cid Ballet Suite: Castillan Richard Bonynge National Philharmonic Decca 4785437

16:56:00 00:03:06 George Frideric Handel Queen Anne Birthday Ode: United nations Apollo's Fire Jeannette Sorrell Meg Bragle, mezzo-soprano; Apollo's Singers Avie 2270

17:05:00 00:05:16 Felix Mendelssohn Finale from Symphony No. 4 Op 90 Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902228

17:13:00 00:16:20 Alexander Voormolen Baron Hop Suite No. 1 Matthias Bamert The Hague Philharmonic Chandos 9815

17:31:00 00:03:15 Scott Joplin Maple Leaf Rag Joshua Rifkin, piano Nonesuch 79159

17:40:00 00:05:22 Nikolai Rimsky-Korsakov The Maid of Pskov: Overture Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

17:47:00 00:02:44 Nikolai Rimsky-Korsakov The Snow Maiden: Bird's Dance Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

17:52:00 00:03:07 Jorge Morel Danza Brasileira Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

17:56:00 00:02:53 Georg Philipp Telemann Finale from Concerto in e for Recorder Apollo's Fire Jeannette Sorrell Michael Lynn, recorder; Kathie Stewart, flute Koch Intl 7576

18:09:00 00:10:25 Felix Mendelssohn Allegro from Symphony No. 4 Op 90 Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902228

18:22:00 00:05:26 Frédéric Chopin Mazurka No. 13 in A minor Op 17 Vassily Primakov, piano Bridge 9289

18:30:00 00:03:14 Frédéric Chopin Mazurka No. 38 in F sharp minor Op 59 Ingrid Fliter, piano EMI 14899

18:35:00 00:16:58 Peter Rasmussen Wind Quintet in F major Reykjavik Wind Quintet Chandos 9849

18:56:00 00:02:41 Frédéric Chopin Mazurka No. 24 in C major Op 33 Louise Dubin, cello; Hélène Jeanney, piano Delos 3469

19:02:00 00:11:59 Carl Philipp Emanuel Bach String Symphony in A major John Hsu The Vivaldi Project Centaur 3176

19:16:00 00:40:11 Felix Mendelssohn Symphony No. 3 in A minor Op 56 Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902228

20:02:00 00:24:25 Claude Debussy Three Nocturnes Cleveland Orchestra Lorin Maazel Women of the; Cleveland Orchestra Chorus Decca 4787779

20:28:00 00:26:25 Franz Joseph Haydn Symphony No.101 in D major Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4778117

20:57:00 00:02:54 Gabriel Fauré Dolly Suite: Kitty Waltz Op 56 Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

21:04:00 00:07:41 Jean Sibelius Finlandia Op 26

21:13:00 00:31:26 Dmitri Shostakovich Symphony No. 1 in F minor Op 10

21:47:00 00:40:35 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 3 in D minor Op 30

22:29:00 00:05:05 Frédéric Chopin Waltz No. 1 in E flat major Op 18

22:36:00 00:21:40 Leonard Bernstein Symphonic Dances from 'West Side Story'

23:02:00 00:03:15 Jascha Heifetz Contemplation after Brahms London Symphony Orchestra Daniel Harding Nicola Benedetti, violin DeutGram 6154

23:05:00 00:13:00 Antonín Dvorák Andante from Piano Quintet Op 81 Concertante Jeremy Denk, piano Meridian 84459

23:20:00 00:13:37 Anton Webern Langsamer Satz Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572770

23:36:00 00:07:43 Emmanuel Chabrier Lamento Orch de la Suisse Romande Neeme Järvi Alexandre Emard, English horn Chandos 5122

23:43:00 00:11:00 Franz Schubert Andante from Piano Trio No. 1 Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Bridge 9376

23:56:00 00:02:28 Georges Bizet Carmen Suite No. 1: Intermezzo Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

23:57:00 00:02:23 Francis Poulenc Métamorphoses: C'est ainsi que tu es Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015