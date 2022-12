Program Guide 03-02-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:24:58 Franz Joseph Haydn Symphony No. 98 in B flat major Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

00:29:00 00:21:19 Jean Sibelius Belshazzar's Feast Suite Op 51 Turku Philharmonic Leif Segerstam Pia Pajala, soprano Naxos 573300

00:52:00 01:15:03 Bedrich Smetana Má vlast Sir Colin Davis London Symphony Orchestra LSO Live 516

02:09:00 00:24:17 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 11 in F minor Op 95 Leif Segerstam Danish National Radio Sym Chandos 9266

02:35:00 00:19:18 Einojuhani Rautavaara Concerto for Birds & Orchestra 'Cantus Leif Segerstam Helsinki Philharmonic Ondine 1041

02:56:00 00:32:21 Johannes Brahms String Quintet No. 2 in G major Op 111 Cavani String Quartet Donald Weilerstein, viola Azica 71216

03:30:00 00:43:32 Igor Stravinsky The Fairy's Kiss Oliver Knussen Cleveland Orchestra DeutGram 449205

04:16:00 00:24:17 Ned Rorem Symphony No. 3 José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 559149

04:42:00 00:36:38 Aram Khachaturian Violin Concerto in D minor Russian National Orchestra Yakov Kreizberg Julia Fischer, violin PentaTone 59

05:21:00 00:16:41 Ermanno Wolf-Ferrari The Jewels of the Madonna: Suite Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10511

05:40:00 00:06:00 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 2: Pastorale José Serebrier Barcelona Symphony Bis 1305

05:52:00 00:06:15 Louis Théodore Gouvy Finale from Symphony No. 4 Jacques Mercier German Radio Philharmonic CPO 777382

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:07 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Scène Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

06:15:00 00:07:07 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 4: Ouverture Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

06:22:00 00:06:53 Alan Hovhaness Prelude & Quadruple Fugue Op 128 Gerard Schwarz Eastern Music Festival Orch Naxos 559755

06:30:00 00:03:37 Fritz Kreisler Liebesleid Orpheus Chamber Orchestra Gil Shaham, violin DeutGram 449923

06:40:00 00:09:00 Richard Strauss Salome: Dance of the Seven Veils Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 417184

06:51:00 00:01:55 Kurt Weill The Ballade of Mack the Knife from London Symphony Orchestra Michael Tilson Thomas Members of CBS 44798

06:55:00 00:02:59 Ralph Vaughan Williams The Wasps: March Past of the Kitchen Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

07:05:00 00:04:55 Luigi Boccherini Rondo from Cello Concerto No. 9 Camerata Salzburg Jian Wang, cello DeutGram 474236

07:10:00 00:08:02 Franz Schubert Finale from Symphony No. 2 Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68545

07:20:00 00:02:46 John Lennon/Paul McCartney Here, There and Everywhere Milos Karadaglic, guitar Mercury 24425

07:25:00 00:02:02 Johann Sebastian Bach Siciliano from Flute Sonata No. 2 Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord Delos 3402

07:27:00 00:05:00 Igor Stravinsky The Firebird: Round Dance of the Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80587

07:40:00 00:08:11 Johann Strauss Jr Die Fledermaus: Overture Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 70901

07:50:00 00:03:21 Peter Tchaikovsky The Seasons: August Op 37 Lang Lang, piano Sony 511758

07:53:00 00:01:12 Arthur Farwell From Mesa and Plain: Pawnee Horses Op 20 Benjamin Pasternack, piano Naxos 559777

07:55:00 00:02:58 Alfonso Ferrabosco Jr Convertere Domine Ross Duffin Quire Cleveland Quire 2013

08:07:00 00:05:30 Ludwig van Beethoven Minuet from Symphony No. 4 Op 60 Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1032

08:15:00 00:07:25 Frédéric Chopin Scherzo from Piano Trio Op 8 Emanuel Ax, piano; Pamela Frank, violin; Yo-Yo Ma, cello Sony 53112

08:25:00 00:04:56 Giovanni Paisiello Sinfonia d'Opera Gennaro Cappabianca Collegium Philarmonicum Naxos 557031

08:30:00 00:03:58 Johann Sebastian Bach Lute Suite No. 4: Preludio David Russell, guitar Telarc 80584

08:40:00 00:08:25 William Bolcom Graceful Ghost Rag Gil Shaham, violin; Jonathan Feldman, piano DeutGram 463483

08:51:00 00:03:41 Ola Gjeilo Ubi caritas Voces8 Decca 22601

08:55:00 00:04:27 John Williams 1941: March Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

09:05:00 00:17:03 Muzio Clementi Symphony in B flat Op 18 Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9234

09:25:00 00:02:58 Traditional Just a Closer Walk with Thee Canadian Brass Steinway 30008

09:35:00 00:02:48 David Lang light moving Hilary Hahn, violin; Cory Smythe, piano DeutGram 19103

09:37:00 00:07:19 Wolfgang Amadeus Mozart La finta semplice: Overture Mario Bernardi Calgary Philharmonic CBC 5149

09:47:00 00:07:33 William Grant Still Folk Suite No. 1 New Zealand String Quartet Alexa Still, flute; Susan DeWitt Smith, piano Koch Intl 7192

09:55:00 00:03:08 John Lennon/Paul McCartney The Fool on the Hill Chamber Ensemble Christopher Austin Milos Karadaglic, guitar Mercury 24425

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:03:00 00:02:30 John Lennon/Paul McCartney Blackbird Milos Karadaglic, guitar Mercury 24425

10:06:00 00:03:00 George Harrison Here Comes the Sun Chamber Ensemble Christopher Austin Milos Karadaglic, guitar Mercury 24425

10:11:00 00:12:54 Gustav Holst St. Paul's Suite Op 29 Richard Hickox City of London Sinfonia Chandos 9270

10:25:00 00:04:10 Reinhard Keiser The Ridiculous Prince Jodelet: Sinfonia Academy Ancient Music Berlin Harm Mundi 901852

10:32:00 00:03:56 John Philip Sousa Presidential Polonaise Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

10:39:00 00:05:50 Antonín Dvorák Polonaise in E flat major Václav Neumann Czech Philharmonic Orchestra Orfeo 180891

10:46:00 00:03:05 Leonard Bernstein Candide: Paris Waltz John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

10:51:00 00:30:31 Bedrich Smetana String Quartet No. 1 in E minor Geoffrey Simon London Symphony Orchestra Chandos 8412

11:23:00 00:09:20 Max Bruch March from Serenade for Violin & Orch Op 75 Leipzig Gewandhaus Orchestra Kurt Masur Salvatore Accardo, violin Philips 438748

11:35:00 00:08:38 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 22 in C major Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45714

11:45:00 00:09:20 George Frideric Handel Organ Concerto No. 2 in B flat major Op 4 Brandenburg Consort Roy Goodman Paul Nicholson, organ Hyperion 67291

11:56:00 00:02:03 Edward MacDowell Woodland Sketches: To a Wild Rose Op 51 Eugene Ormandy Philadelphia Orchestra Sony 82849

12:07:00 00:08:20 Karl Goldmark Dance from 'Rustic Wedding' Symphony Op 26 Stephen Gunzenhauser National Symphony of Ireland Naxos 550745

12:17:00 00:12:04 Bedrich Smetana Má vlast: From Bohemia's Woods and Sir Colin Davis London Symphony Orchestra LSO Live 516

12:32:00 00:03:04 Léo Delibes Les filles de Cadiz Prague Philharmonic Orchestra Charles Olivieri-Munroe Sol Gabetta, cello RCA 735962

12:39:00 00:03:11 Claude Debussy Preludes Book 1: The girl with the Geoffrey Simon Philharmonia Orchestra Cala 1025

12:44:00 00:11:06 Johann Strauss Jr Waltz 'Tales from the Vienna Woods' Op 325 Willi Boskovsky Vienna Philharmonic Decca 4785437

12:56:00 00:02:45 Franz Liszt Years of Pilgrimage, Italy: Canzonetta Lazar Berman, piano DeutGram 4779525

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:35:43 Sergei Rachmaninoff Symphonic Dances Op 45 Vasily Petrenko Royal Liverpool Philharmonic Avie 2188

13:38:00 00:18:25 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet Suite No. 3 Op 101 Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80597

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:02:29 John Lennon/Paul McCartney Eleanor Rigby Chamber Ensemble Christopher Austin Milos Karadaglic, guitar Mercury 24425

14:03:00 00:03:29 George Harrison While My Guitar Gently Weeps Milos Karadaglic, guitar Mercury 24425

14:08:00 00:15:13 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 10 in G major Op 14 Peter Takács, piano Cambria 1175

14:28:00 00:11:06 Lorenzo Zavateri Concerto Grosso in D major Op 1 Freiburg Baroque Orchestra Gottfried von der Goltz Gottfried von der Goltz, vn DHM 77352

14:42:00 00:12:37 Jean Sibelius Kullervo: Introduction Op 7 Esa-Pekka Salonen Los Angeles Philharmonic Sony 52563

14:56:00 00:03:34 Johann Sebastian Bach French Suite No. 5: Gigue Jeffrey Biegel, piano Steinway 30001

15:01:00 00:15:46 Bedrich Smetana Má vlast: The High Castle Nikolaus Harnoncourt Vienna Philharmonic RCA 54331

15:19:00 00:10:09 Alphons Diepenbrock Overture 'The Birds" Hans Vonk The Hague Philharmonic Chandos 8821

15:32:00 00:04:23 Kurt Weill Lost in the Stars Lara Downes, piano Steinway 30016

15:40:00 00:02:40 Kurt Weill Schickelgruber Teresa Stratas, soprano; Richard Woitach, piano Nonesuch 79019

15:45:00 00:08:13 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 16 in A flat major Op 72 Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano Philips 426264

15:54:00 00:02:32 Georges Bizet Jeux d'enfants: March Op 22 Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:41 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Polka Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Chorus Decca 444867

16:07:00 00:03:00 John Lennon/Paul McCartney Yesterday Milos Karadaglic, guitar Mercury 24425

16:13:00 00:11:33 Jean Sibelius Overture in E Leif Segerstam Turku Philharmonic Naxos 573300

16:28:00 00:04:48 John Barry A View to a Kill: Suite Varèse Sarabande Symphony David Newman Sara Andon, flute Varese Sar 1985

16:34:00 00:04:15 Édouard Lalo Scherzando from Symphonie espagnole Op 21 Philharmonia Orchestra Antonio Pappano Maxim Vengerov, violin EMI 57593

16:41:00 00:09:18 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 103 Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

16:50:00 00:03:08 Kurt Weill The Threepenny Opera: Ballad of Mack the RIAS Chamber Ensemble John Mauceri Ute Lemper, soprano Decca 425204

16:57:00 00:02:28 Johann Sebastian Bach Finale from Brandenburg Concerto No. 2 Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Julian Sommerhalder, trumpet Decca 139230

17:05:00 00:06:12 Paul Schoenfield Café Music: Allegro Almeda Trio Albany 1386

17:27:00 00:07:35 Astor Piazzolla Four Seasons of Buenos Aires: Summer Almeda Trio Albany 1386

17:40:00 00:02:20 John Lennon/Paul McCartney Come Together Milos Karadaglic, guitar; Chris Hill, double bass Mercury 24425

17:42:00 00:03:01 George Harrison Something Milos Karadaglic, guitar; Chris Hill, double bass Mercury 24425

17:47:00 00:02:33 John Lennon/Paul McCartney And I Love Her Milos Karadaglic, guitar; Chris Hill, double bass Mercury 24425

17:52:00 00:02:57 Kurt Weill One Touch of Venus: I'm a stranger here RIAS Chamber Ensemble John Mauceri Ute Lemper, soprano Decca 425204

17:56:00 00:02:30 Johann Sebastian Bach Finale from Keyboard Concerto No. 3 Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti Angela Hewitt, piano Hyperion 67308

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:15:08 Morton Gould Kurt Weill Songbook for Orchestra John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 446404

18:26:00 00:04:47 Jean Sibelius The Language of Birds: Wedding March Leif Segerstam Turku Philharmonic Naxos 573300

18:33:00 00:04:31 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Wedding March Op 61 Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4810778

18:40:00 00:12:33 Bedrich Smetana Má vlast: The Moldau Sir Colin Davis London Symphony Orchestra LSO Live 516

18:55:00 00:03:42 Paul Mealor Ubi caritas Voces8 Decca 22601

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:19:05 Richard Wagner A Siegfried Idyll George Szell Cleveland Orchestra MAA 75

19:23:00 00:32:38 Franz Joseph Haydn Symphony No.103 in E flat major Nikolaus Harnoncourt Vienna Philharmonic ViennaPhil 2009

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Music of the Western Reserve 2: Classical and Beyond with Greg Banaszak, saxophone; Katherine DeJongh, flute; Sungeun Kim, piano & Second to None with Factory Seconds Brass Trio (Jesse McCormick, horn; Richard Stout, trombone; Jack Sutte, trumpet



21:56:00 00:03:34 Claude Debussy Suite bergamasque: Passepied Vassily Primakov, piano Bridge 9350

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by Roberta Alexander

All recordings from Et Center KTC 1190

Alec Wilder: Did you ever cross over to Sneden's

Alec Wilder: Goodbye, John

Alec Wilder: Who can I turn to?

Alec Wilder: Blackberry winter

John Kander: A quiet thing

John Kander: The coloring book

John Kander: I don't remember you

Leonard Bernstein: Some other time

Leonard Bernstein: I can cook too

Jerry Bock: Dear friend

Stephen Sondheim: I remember

Stephen Sondheim: Good thing going

David Shire: Crossword puzzle

David Shire: With you

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:11:24 Franz Schubert Impromptu No. 7 in B flat major Margarita Shevchenko, piano CIPC 96523

23:13:00 00:04:48 Felix Mendelssohn Adagio from Sextet Op 110 Bartholdy Piano Quartet Andra Darzins, viola; Wolfgang Wagner, double bass Naxos 550966

23:20:00 00:04:39 Tobias Picker Old and Lost Rivers John Williams London Symphony Orchestra Sony 62729

23:24:00 00:12:17 Jean Roger-Ducasse Interlude from "Au jardin de Marguerite" Leif Segerstam Rheinland-Pfalz Philharmonic MarcoPolo 223641

23:39:00 00:05:42 Ludwig van Beethoven Adagio from Sonata No. 3 Op 2 HJ Lim, piano EMI 64952

23:44:00 00:09:55 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from String Quintet No. 3 Tokyo String Quartet Pinchas Zukerman, viola RCA 60940

23:56:00 00:02:43 Johann Sebastian Bach Lute Suite No. 1: Prelude & Presto Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273

23:57:00 00:02:06 Marc-André Hamelin Little Nocturne Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67789