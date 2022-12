Program Guide 02-22-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:20:31 Virgil Thomson Symphony on a Hymn Tune

Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434310

00:24:00 00:31:11 Ludwig van Beethoven Piano Trio No. 1 in E flat major Op 1

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Koch Intl 7724

00:57:00 00:35:48 Niels Gade Symphony No. 1 in C minor Op 5

Dmitri Kitayenko Danish National Radio Sym Chandos 9422

01:35:00 00:31:08 Max Bruch Scottish Fantasy Op 46

London Symphony Orchestra Jascha Horenstein David Oistrakh, violin Decca 4785437

02:08:00 00:28:13 Ludwig Thuille Sextet for Piano & Winds in B flat major Op 6

Chantilly Quintet Gianluca Luisi, piano Naxos 570790

02:38:00 00:40:49 Peter Tchaikovsky Symphony No. 4 in F minor Op 36

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

03:20:00 00:30:11 Ernö Dohnányi Suite in F sharp minor Op 19

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 572303

03:52:00 00:54:41 Franz Schubert Symphony No. 9 in C major

Wilhelm Furtwängler Berlin Philharmonic DeutGram 4795448

04:49:00 00:17:17 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3 in D major

Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

05:08:00 00:29:07 Franz Joseph Haydn Symphony No.103 in E flat major

Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4778117

05:39:00 00:06:00 Gioacchino Rossini L'inganno felice: Overture

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570934

05:46:00 00:09:14 Ludwig van Beethoven Shepherd's Song from Symphony No. 6 Op 68

Daniel Barenboim West-Eastern Divan Orchestra Decca 16871

05:56:00 00:03:27 John Lennon/Paul McCartney She's Leaving Home

Les Boréades de Montréal Atma 2218

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:30 Frédéric Chopin Etude No. 23 in A minor Op 25

Maurizio Pollini, piano DeutGram 4795448

06:15:00 00:07:53 Gustav Holst The Planets: Jupiter Op 32

Sir Adrian Boult London Philharmonic EMI 28379

06:25:00 00:08:34 Claude Debussy Première rapsodie

Cleveland Orchestra Pierre Boulez Franklin Cohen, clarinet DeutGram 4795448

06:32:00 00:03:20 Johann Sebastian Bach English Suite No. 3: Prelude

Paramount Brass Centaur 2355

06:40:00 00:08:08 Ludwig van Beethoven Finale from Sonata No. 27 Op 90

Daniel Shapiro, piano Azica 71234

06:51:00 00:04:59 Emmanuel Chabrier L'étoile: Overture

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

06:55:00 00:03:27 John Philip Sousa March 'The Pathfinder of Panama'

Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

07:05:00 00:04:22 Johan Svendsen Scherzo from String Quartet Op 1

Kontra Quartet Bis 753

07:10:00 00:09:19 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Symphony No. 40

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2159

07:20:00 00:03:17 Giovanni Gabrieli Canzoni e Sonate: Canzon 16

Empire Brass Telarc 80204

07:25:00 00:02:36 Antonio Lauro Vals venezolano No. 3

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

07:30:00 00:03:48 Sir Arnold Bax Russian Suite: In a Vodka Shop

Bryden Thomson London Philharmonic Chandos 8669

07:40:00 00:07:32 Daniel Auber Fra Diavolo: Overture

George Szell Cleveland Orchestra IMG 75962

07:50:00 00:03:17 Francis Poulenc Finale from Flute Sonata

The Hague Philharmonic Neeme Järvi Sharon Bezaly, flute Bis 1679

07:55:00 00:02:13 Georges Bizet Carmen Suite No. 1: Les Toreadors

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

07:57:00 00:01:38 Michael Praetorius Terpsichore: Volte à 4

New London Consort l'Oiseau 4759101

08:07:00 00:05:20 Ludwig van Beethoven Finale from String Quartet No. 8 Op 59

Cleveland Quartet Telarc 80268

08:15:00 00:06:43 Jean-Baptiste Lully Le Bourgeois Gentilhomme: Ballet

Tempesta di Mare Chandos 805

08:25:00 00:08:59 Aaron Copland Our Town: Suite

Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 61699

08:33:00 00:01:45 Gabriel Pierné Ramuntcho: Fandango

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10633

08:40:00 00:08:35 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Piano Quartet No. 2

Fauré Quartet DeutGram 6609

08:50:00 00:03:24 Federico Mompou Canción y Danza No. 3

Stephen Hough, piano Hyperion 66963

08:55:00 00:05:44 Maurice Jarre Dr. Zhivago: Lara's Theme

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80600

09:05:00 00:17:34 Igor Stravinsky Suite italienne

Matt Haimovitz, cello; Christopher O'Riley, piano Oxingale 2019

09:25:00 00:02:59 Elmer Bernstein To Kill a Mockingbird: Main Title

Desirae Brown, piano; Deondra Brown, piano E1 Music 2041

09:35:00 00:09:04 Samuel Barber Andante from Violin Concerto Op 14

St Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Hilary Hahn, violin Sony 89029

09:45:00 00:03:06 Arcangelo Corelli Finale from Concerto Grosso Op 6

Simon Murphy New Dutch Academy PentaTone 31

09:50:00 00:07:06 Franz Liszt Years of Pilgrimage, Italy: Petrarch

Roberto Plano, piano Azica 71222

09:58:00 00:00:45 George Gershwin Strike Up the Band: Strike Up the Band

Peter Donohoe, piano EMI 54280

09:58:00 00:00:46 George Gershwin Gershwin Song-book: S'Wonderful

Peter Donohoe, piano EMI 54280

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:02:36 Dmitri Shostakovich The Gadfly: Folk Feast Op 97

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Brilliant 6735

10:03:00 00:02:51 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 1: Music Box Waltz

Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

10:09:00 00:13:05 Franz Schubert Rondo in A major

Martha Argerich, piano; Lang Lang, piano DeutGram 4795096

10:24:00 00:06:04 Antonio Vivaldi Sinfonia for Strings in G major

Trevor Pinnock English Concert Archiv 415518

10:32:00 00:03:34 Claude Debussy Estampes: Jardins sous la pluie

Paul Crossley, piano Sony 53111

10:38:00 00:03:59 Stephen Goss Jasmine Flower from "The Chinese Garden"

Xuefei Yang, guitar EMI 6322

10:44:00 00:05:04 Max von Schillings Dance of the Flowers

Jan Stulen WDR Symphony Cologne CPO 999233

10:50:00 00:30:57 Max Bruch Scottish Fantasy Op 46

BBC Scottish Symphony Rory Macdonald Nicola Benedetti, violin DeutGram 21290

11:23:00 00:07:52 Jean Sibelius Scène de ballet

Leif Segerstam Turku Philharmonic Naxos 573300

11:33:00 00:08:14 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo for Piano & Orchestra in A major

Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras John O'Conor, piano Telarc 80285

11:44:00 00:08:51 Georg Philipp Telemann Concerto Polonois in G major

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7576

11:54:00 00:03:57 Reinhold Glière The Red Poppy: Heroic Coolie Dance

Zdenek Mácal New Jersey Symphony Delos 3178

12:06:00 00:07:04 Anatoly Liadov Kikimora Op 63

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 447084

12:16:00 00:08:35 Pablo de Sarasate Zigeunerweisen Op 20

Vienna Philharmonic James Levine Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 4795448

12:28:00 00:03:00 Gabriel Pierné March of the Little Lead Soldiers

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10633

12:32:00 00:02:25 Leroy Anderson Ticonderoga March

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7505

12:38:00 00:03:58 Michael Daugherty Mount Rushmore: George Washington

Pacific Symphony Carl St. Clair Pacific Chorale Naxos 559749

12:44:00 00:10:10 Johann Strauss Jr Emperor Waltz Op 437

Willi Boskovsky Vienna Philharmonic Decca 4785437

12:56:00 00:01:33 Erik Satie Le Piccadilly

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:34:55 Igor Stravinsky Pétrouchka

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 4795448

13:36:00 00:20:15 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite Op 60

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80683

13:58:00 00:01:35 Manuel de Falla El amor brujo: Song of the Will-o'-the-Wisp

Christopher Parkening, guitar; David Brandon, guitar EMI 49406

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:02:38 Johann Strauss Jr Polka 'Tik-Tak' Op 365

Howard Griffiths Brandenburg State Orchestra Klanglogo 1506

14:03:00 00:04:14 Joseph Hellmesberger Jr Polka "Between the Two of Us"

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

14:09:00 00:14:16 Johann Sebastian Bach French Suite No. 2 in C minor

Vassily Primakov, piano Bridge 9350

14:28:00 00:10:23 Niels Gade Scottish Overture 'In the Highlands' Op 7

Christopher Hogwood Danish National Radio Sym Chandos 9862

14:40:00 00:10:12 Claude Debussy Danses sacrée et profane

Oberlin 21 Bridget Reischl Yolanda Kondonassis, harp Telarc 80694

14:52:00 00:08:07 Ludwig van Beethoven Andante favori in F major

Peter Takács, piano Cambria 1175

15:01:00 00:16:59 Michael Haydn Symphony No. 21 in D major

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999179

15:20:00 00:10:50 William Alwyn Serenade

David Lloyd-Jones Royal Liverpool Philharmonic Naxos 570145

15:33:00 00:03:59 Sergei Rachmaninoff Moment Musical No. 5 in D flat Op 16

Vladimir Ashkenazy, piano Decca 4200

15:42:00 00:07:40 Franz Schubert Moment Musical No. 6 in A flat major

Stephen Kovacevich, piano EMI 55219

15:51:00 00:05:03 Johann Strauss Jr Spanish March Op 433

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:03:54 Ariel Ramírez El Nacimiento

Welsh National Opera Orchestra Tecwyn Evans Bryn Terfel, baritone; Rolando Villazón, tenor DeutGram 14914

16:05:00 00:03:26 John Philip Sousa March 'George Washington Bicentennial'

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559131

16:11:00 00:14:46 Niels Gade Concert Overture 'Echoes of Ossian' Op 1

Dmitri Kitayenko Danish National Radio Sym Chandos 9422

16:28:00 00:04:46 Quincy Jones The Color Purple: Theme

Varèse Sarabande Symphony David Newman Belinda Broughton, violin Varese Sar 1985

16:38:00 00:01:21 Johannes Brahms Waltz No. 15 in A flat major Op 39

Yaara Tal, piano; Andreas Groethuysen, piano Sony 53285

16:41:00 00:08:55 Peter Tchaikovsky Andantino from Symphony No. 4 Op 36

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 70901

16:52:00 00:03:14 Sergei Rachmaninoff Prelude No. 3 in B flat major Op 23

Sviatoslav Richter, piano DeutGram 4795448

16:57:00 00:02:04 Joaquín Rodrigo Danza from 'Fantasía para un gentilhombre

Philharmonia Orchestra Luis García-Navarro Narciso Yepes, guitar DeutGram 4795448

17:05:00 00:04:54 Carl Nielsen Saul and David: Act 2 Prelude Op 25

Esa-Pekka Salonen Swedish Radio Symphony Sony 53276

17:13:00 00:10:46 Franz Schubert Rosamunde: Overture

Wilhelm Furtwängler Berlin Philharmonic DeutGram 4795448

17:26:00 00:08:03 Ludwig van Beethoven Allegretto from Symphony No. 7 Op 92

Carlos Kleiber Vienna Philharmonic DeutGram 4795448

17:40:00 00:04:30 Heitor Villa-Lobos Chôros No. 5 'Alma Brasileira'

Joel Fan, piano Reference 119

17:46:00 00:02:44 Ernesto Nazareth Tango 'Vem cá Branquinha'

Joel Fan, piano Reference 119

17:52:00 00:03:11 William Schuman New England Triptych: Chester

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 559083

17:56:00 00:02:42 Sir Charles Hubert H. Parry Lady Radnor's Suite: Bourrée

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5068

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:00 00:17:31 Maurice Ravel Boléro

Daniel Barenboim Orchestra of Paris DeutGram 4795448

18:29:00 00:02:26 George Frideric Handel Joshua: O had I Jubal's lyre

Venice Baroque Orchestra Andrea Marcon Magdalena Kozená, mezzo-sop DeutGram 4795448

18:33:00 00:03:30 Gabriel Fauré Requiem: Sanctus Op 48

Philharmonia Orchestra Carlo Maria Giulini Philharmonia Chorus DeutGram 4795448

18:39:00 00:13:55 Frédéric Chopin Fantaisie in F minor Op 49

Krystian Zimerman, piano DeutGram 4795448

18:55:00 00:04:08 Domenico Scarlatti Sonata in D minor

Ivo Pogorelich, piano DeutGram 4795448

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:06:06 Nikolai Rimsky-Korsakov The Tsar's Bride: Overture

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

19:10:00 00:20:51 Carl Maria von Weber Clarinet Concerto No. 1 in F minor Op 73

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Andrew Marriner, clarinet Philips 432146

19:33:00 00:24:09 Franz Joseph Haydn Symphony No. 83 in G minor

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 66295

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:19:23 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 5 in D major

Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Michael Schönheit, harpsichord; Sebastian Breuninger, violin; Cornelia Grohmann, flute Decca 139230

20:23:00 00:33:07 Jean Sibelius Violin Concerto in D minor Op 47

Swedish Radio Symphony Esa-Pekka Salonen Hilary Hahn, violin DeutGram 4795448

21:00 THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin - Alan Gilbert, conductor; Emmanuel Ax, piano

21:07:00 00:30:55 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 25 in C major

21:48:00 00:59:11 Anton Bruckner Symphony No. 3 in D minor

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:06:06 Paul Juon Adagio from Viola Sonata Op 15

Eliesha Nelson, viola; Glen Inanga, piano Sono Lumin 92136

23:08:00 00:11:51 Sergei Rachmaninoff Adagio from Piano Concerto No. 2 Op 18

Warsaw Philharmonic Stanislaw Wislocki Sviatoslav Richter, piano DeutGram 4795448

23:22:00 00:04:28 Ralph Vaughan Williams Fantasia on 'Greensleeves'

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

23:26:00 00:08:39 Max Bruch Adagio from Scottish Fantasy Op 46

London Symphony Orchestra Jascha Horenstein David Oistrakh, violin Decca 4785437

23:37:00 00:07:22 Franz Joseph Haydn Adagio from Symphony No. 45

Ádám Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5330

23:44:00 00:10:36 Niels Gade Andantino from Symphony No. 1 Op 5

Dmitri Kitayenko Danish National Radio Sym Chandos 9422

23:57:00 00:01:51 Carl Nielsen The Mother: The Fog is Lifting

Judith Hall, flute; Elinor Bennett, harp Nimbus 5247

23:57:00 00:02:23 Gabriel Fauré Dolly Suite: Berceuse Op 56

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004