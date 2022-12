Program Guide 02-18-2016

CLASSICAL MUSIC WITH ROB GRIER

00:02:00 00:43:52 Peter Tchaikovsky Symphony No. 6 in B minor Op 74 Evgeny Mravinsky Leningrad Philharmonic DeutGram 4795448

00:48:00 00:37:29 Dmitri Shostakovich Violin Concerto No. 1 in A minor Op 99 Oslo Philharmonic Orchestra Marek Janowski Hilary Hahn, violin Sony 89921

01:27:00 00:36:35 Johannes Brahms String Quartet No. 2 in A minor Op 51 Chiara String Quartet Azica 71289

02:05:00 00:31:18 Deems Taylor Through the Looking Glass Seattle Symphony Gerard Schwarz Ilkka Talvi, violin; Raymond Davis, cello; Victoria Bogdashevskaya, piano Delos 3099

02:38:00 00:29:39 Joaquín Rodrigo Concierto para una fiesta Naples Philharmonic Erich Kunzel David Russell, guitar Telarc 80459

03:10:00 00:32:38 Léo Delibes Coppélia: Suite Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

03:44:00 00:28:38 Antonín Dvorák String Sextet in A major Op 48 Academy Chamber Ensemble Chandos 8771

04:15:00 00:33:16 Benjamin Britten Piano Concerto Op 13 Orchestre National de France Marek Janowski Barry Douglas, piano RCA 68127

04:50:00 00:28:17 Giovanni Battista Viotti Violin Concerto No. 22 in A minor Brandenburg Orchestra Roy Goodman Elizabeth Wallfisch, violin Hyperion 66840

05:20:00 00:15:28 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 6 in B flat major Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2207

05:37:00 00:06:32 Percy Fletcher Bal masqué Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

05:54:00 00:04:01 Johann Sebastian Bach Allegro from Keyboard Concerto No. 4 Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti Angela Hewitt, piano Hyperion 67308

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC WITH JACQUELINE GERBER

06:08:00 00:03:44 Georg Philipp Telemann Finale from Viola Concerto in G major Philomel Baroque Orchestra David Miller, viola Centaur 2366

06:15:00 00:05:49 Peter Tchaikovsky Scherzo from Symphony No. 4 Op 36 Evgeny Mravinsky Leningrad Philharmonic DeutGram 4793449

06:19:00 00:08:46 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 3 Op 37 Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 542058

06:32:00 00:03:00 Jan Dismas Zelenka Canarie from Capriccio No. 2 in D Daniel Abraham Bach Sinfonia Sono Lumin 92163

06:40:00 00:02:50 Jay Ungar A Time for Farewell Thomas Hampson, baritone; Wolfram Rieger, piano THM 5432

06:44:00 00:05:52 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Forlane Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 2121

06:50:00 00:03:04 Claude Debussy Arabesque No. 2 in G major Simon Trpceski, piano EMI 272

06:55:00 00:04:05 Claudio Grafulla March "Washington Grays" Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7504

07:05:00 00:04:14 Mikhail Ippolitov-Ivanov Procession of the Sardar Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80657

07:10:00 00:07:09 Johann Strauss Jr Waltz 'Voices of Spring' Op 410 Nikolaus Harnoncourt Berlin Philharmonic Teldec 24489

07:17:00 00:03:50 Johann Sebastian Bach WTC-1: Prelude & Fugue No. 1 in C major Till Fellner, piano ECM 1853

07:24:00 00:02:42 Aram Khachaturian Gayaneh: Lesghinka Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

07:25:00 00:01:35 Ludwig van Beethoven Turkish March from 'The Ruins of Athens' Op 113 Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 7716

07:28:00 00:05:48 Giuseppe Matteo Alberti Sonata for 2 Trumpets & Strings in D major Philharmonia Orchestra Simon Wright John Wallace, trumpet; John Miller, trumpet Nimbus 5079

07:40:00 00:06:52 Sir Arthur Sullivan The Gondoliers: Overture Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

07:50:00 00:02:37 Franz Schubert Sanctus from German Mass Richard Marlow Trinity College Choir Conifer 16851

07:55:00 00:04:00 Robert Helps Mendelssohn's "Schilflied" Alan Feinberg, piano Argo 430330

08:07:00 00:06:42 Camille Saint-Saëns Scherzo from Piano Quartet Op 41 Fine Arts Quartet Cristina Ortiz, piano; Members of Naxos 572904

08:18:00 00:07:43 Johann Adolph Hasse Sinfonia in D major Op 3 Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 453435

08:29:00 00:03:36 Carl Engel Sea Shell Shannon Lee, violin; Pamela Mia Paul, piano Telarc 80695

08:33:00 00:03:32 Frédéric Chopin Waltz No. 7 in C sharp minor Op 64 Ingrid Fliter, piano EMI 14899

08:43:00 00:08:30 Thomas Arne Symphony No. 1 in C major Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8403

08:55:00 00:01:49 Adriano Banchieri Concerto No. 3 for Brass 'Magnificat' Empire Brass Telarc 80204

08:58:00 00:05:46 Richard Rodgers Babes in Arms: My Funny Valentine Chamber Ensemble Kristin Chenoweth, vocal; Joshua Bell, violin Sony 52716

09:10:00 00:17:08 Claude Debussy Jeux Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

09:31:00 00:05:03 Alan Silvestri Who Framed Roger Rabbit?: Eddie's Theme Jazz Orchestra Silva 1398

09:39:00 00:04:17 Earle Hagen Harlem Nocturne Quartet San Francisco ViolinJazz 105

CLASSICAL MUSIC WITH MARK SATOLA

10:00:00 00:02:28 Dimitri Tiomkin The Guns of Navarone: Main Theme José Serebrier Royal Philharmonic Royal Phil 17

10:03:00 00:05:29 Miklós Rózsa Ivanhoe: Overture Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81269

10:11:00 00:12:44 Carlos Baguer Symphony No. 13 in E flat Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9456

10:25:00 00:05:16 Giuseppe Verdi Un giorno di regno: Overture Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 62373

10:31:00 00:03:35 Sergei Prokofiev The Stone Flower: Waltz Op 118 Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 10481

10:38:00 00:03:38 Samuel Barber Souvenirs Suite: Hesitation Tango Op 28 Leon McCawley, piano VirginClas 45270

10:44:00 00:03:22 Antonín Dvorák Legend No. 1 in D minor Op 59 Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 3533

10:50:00 00:27:47 Ottorino Respighi Church Windows Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80356

11:19:00 00:07:04 Franz Joseph Haydn Scherzando No. 5 in E major Haydn Ensemble Berlin Emmanuel Pahud, flute EMI 56577

11:29:00 00:08:29 Michael W. Balfe The Bohemian Girl: Overture Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 68793

11:40:00 00:08:37 Lars-Erik Larsson Lyric Fantasy Op 54 Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

11:50:00 00:06:17 Alexander Borodin Finale from Symphony No. 2 Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572786

11:57:00 00:02:19 Sir Malcolm Arnold Solitaire: Polka Bryden Thomson Philharmonia Orchestra Chandos 8867

12:06:00 00:06:57 Camille Saint-Saëns La princesse jaune: Overture Op 30 José Serebrier BBC Concert Orchestra BBC 63

12:15:00 00:07:46 Josef Strauss Waltz 'My Life is Love and Laughter' Op 263 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

12:26:00 00:03:26 Scott Joplin Pineapple Rag Joshua Rifkin, piano Nonesuch 79159

12:31:00 00:03:03 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat: Miller's Dance Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10694

12:37:00 00:03:04 J. S. Bach & Silvius L. Weiss Bourrée BWV 996 & Gigue Kristo Käo, guitar Kitarrikoo 2008

12:42:00 00:09:08 Peter Tchaikovsky Marche slav Op 31 Zubin Mehta Israel Philharmonic Orchestra Teldec 90201

12:53:00 00:05:23 Paul Lewis An English Overture Gavin Sutherland Royal Ballet Sinfonia ASV 2126

BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:35:17 Peter Tchaikovsky Violin Concerto in D major Op 35 Dresden State Orchestra Franz Konwitschny David Oistrakh, violin DeutGram 4795448

13:38:00 00:19:03 Emmanuel Chabrier Suite pastorale Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

13:58:00 00:01:35 Leroy Anderson The Typewriter BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Alasdair Malloy, typewriter Naxos 559357

14:00:00 00:02:52 Johann Strauss Jr Polka 'Thunder and Lightning' Op 324 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2003

14:03:00 00:04:48 Julius Fucik Uncle Teddy March Op 239 Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

14:09:00 00:15:13 Igor Stravinsky Three Movements from 'Pétrouchka' Maurizio Pollini, piano DeutGram 4795448

14:28:00 00:11:19 Samuel Coleridge-Taylor Hiawatha Overture Op 30 Adrian Leaper RTÉ Concert Orchestra Dublin MarcoPolo 223516

14:43:00 00:10:00 Henry Purcell The Gordian Knot Untied: Suite Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra Harm Mundi 907110

14:54:00 00:04:45 Edvard Grieg Peer Gynt: Arabian Dance Herbert Blomstedt San Francisco Symphony Decca 425857

15:01:00 00:13:56 Johannes Brahms A German Requiem: Then All Flesh is as Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Vienna Singverein MAA 2010

15:17:00 00:11:30 Ferruccio Busoni Symphonic Suite: Gavotte & Gigue Op 24 Arturo Tamayo Deutsches Symphonie Berlin Capriccio 10480

15:30:00 00:03:54 Johann Sebastian Bach Allegro from Brandenburg Concerto No. 1 Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9996

15:37:00 00:04:42 George Frideric Handel Polonaise from Concerto Grosso Op 6 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

15:44:00 00:10:13 Gustav Holst Japanese Suite Op 33 JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 572914

15:58:00 00:04:26 Nicolò Paganini Romance from Grand Sonata for Guitar Gil Shaham, violin; Göran Söllscher, guitar DeutGram 4795448

CLASSICAL MUSIC WITH BILL O'CONNELL

16:06:00 00:02:48 Alberto Ginastera Estancia: The Farm Workers Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4795448

16:13:00 00:11:00 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 3 in G major Trevor Pinnock English Concert DeutGram 4795448

16:28:00 00:06:21 James Horner Cocoon: Theme David Newman Varèse Sarabande Symphony Varese Sar 1985

16:35:00 00:04:12 Georg Philipp Telemann Finale from Concerto for 2 Horns Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Andrew Joy, horn; Charles Putnam, horn Archiv 427619

16:41:00 00:07:27 Camille Saint-Saëns Samson et Dalila: Bacchanale Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80595

16:54:00 00:02:52 Deems Taylor Looking Glass Insects Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 92

16:57:00 00:02:15 Frédéric Chopin Andantino from Ballade No. 2 Op 38 Louise Dubin, cello; Julia Bruskin, cello; Saeunn Thorsteinsdóttir, cello; Katherine Cherbas, cello Delos 3469

17:05:00 00:05:39 Witold Lutoslawski Variations on Theme by Paganini Westhuizen Duo Westhuizen 2007

17:26:00 00:08:20 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 13 CityMusic Cleveland Joel Smirnoff Alexander Schimpf, piano CityMusic 2013

17:40:00 00:04:51 George Frideric Handel Rinaldo: Lascia ch'io pianga Venice Baroque Orchestra Andrea Marcon Magdalena Kozená, mezzo-sop DeutGram 4795448

17:46:00 00:02:55 George Frideric Handel Xerxes: Largo 'Ombra mai fu' Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 6584

17:52:00 00:03:02 André Grétry Céphale et Procris: Gigue Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

17:56:00 00:03:16 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Divertimento No. 1 Academy Chamber Ensemble Philips 420181

DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL

18:09:00 00:17:36 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Sonata No. 3 in B flat major Vladimir Horowitz, piano DeutGram 4795448

18:29:00 00:02:23 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 2: Minuet & Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Michael Schneider, flute DeutGram 4795448

18:33:00 00:03:24 Robert Schumann March in G minor Op 76 Sviatoslav Richter, piano DeutGram 4795448

18:39:00 00:14:04 Gustav Mahler Rondo from Symphony No. 5 Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4795448

KEY BANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:33:30 Antonín Dvorák Violin Concerto in A minor Op 53 Berlin Radio Symphony Marek Janowski Arabella Steinbacher, violin PentaTone 5186353

19:38:00 00:11:00 Felix Mendelssohn String Symphony No. 5 in B flat major Nicholas Ward Northern Chamber Orchestra Naxos 553161

19:51:00 00:06:06 Modest Mussorgsky The Fair at Sorochinsk: Overture Evgeny Svetlanov Russian State Symphony RCA 68406

19:54:00 00:05:02 Domenico Scarlatti Sonata in E major Stephen Marchionda, guitar MD+G 9031587

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:02:00 00:19:17 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 1 in F major Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 139230

20:23:00 00:32:32 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 4 in G major Op 58 Berlin Philharmonic Ferdinand Leitner Wilhelm Kempff, piano DeutGram 4795448

20:58:00 00:01:31 Wolfgang Amadeus Mozart Gigue in G major Richard Goode, piano Nonesuch 79831

SYMPHONYCAST WITH ALISON YOUNG - Los Angeles Philharmonic, Semyon Bychkov, conductor; Renaud Capuçon, violin

21:04:00 00:26:08 Felix Mendelssohn Violin Concerto in E minor Op 64

21:32:00 00:50:29 Richard Strauss An Alpine Symphony Op 64

22:22:00 00:04:16 Claude Debussy Suite bergamasque: Clair de lune

22:26:00 00:28:00 John Williams Star Wars Suite

SHH! QUIET HOUR WITH JOHN SIMNA

23:02:00 00:05:42 Peter Tchaikovsky Berceuse in A flat major Op 72 Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284

23:07:00 00:11:45 Antonín Dvorák Romance in F minor Op 11 Berlin Radio Symphony Marek Janowski Arabella Steinbacher, violin PentaTone 5186353

23:21:00 00:06:08 Morten Lauridsen O magnum mysterium Burning River Brass BurnRiver 2013

23:27:00 00:10:20 Johannes Brahms A German Requiem: Blessed Are They That Cleveland Orchestra Robert Shaw Blossom Festival Chorus MAA 40602

23:39:00 00:04:33 Ambroise Thomas Mignon: Connais-tu le pays? Prague Philharmonic Orchestra Charles Olivieri-Munroe Sol Gabetta, cello RCA 735962

23:43:00 00:09:38 Joachim Raff In the Twilight from Symphony No. 3 Op 153 Hilary Davan Wetton Milton Keynes City Orchestra Hyperion 66628

23:55:00 00:03:10 Edward MacDowell Suite No. 1: The Shepherdess Song Op 42 Takuo Yuasa Ulster Orchestra Naxos 559075

23:57:00 00:01:44 Vladimir Rebikov Berceuse Op 7 Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139