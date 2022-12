Program Guide 02-17-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:24:09 Ernö Dohnányi Variations on a Nursery Song Op 25 Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Eldar Nebolsin, piano Naxos 572303

00:28:00 00:41:27 César Franck Symphony in D minor Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

01:11:00 00:27:54 George Frideric Handel Water Music Suites Nos. 1-3 Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2002

01:41:00 00:41:43 Franz Schubert String Quartet No. 14 in D minor Hagen Quartet DeutGram 4795448

02:25:00 00:34:10 Zdenek Fibich Symphony No. 1 in F major Op 17 Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9230

03:01:00 00:24:31 Jean Sibelius King Christian II Suite Op 27 Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60434

03:27:00 00:26:19 Anton Arensky Piano Concerto in F minor Op 2 Russian Philharmonic Orchestra Dmitry Yablonsky Konstantin Scherbakov, piano Naxos 570526

03:55:00 00:56:02 Gustav Mahler Symphony No. 1 in D major Leonard Bernstein Royal Concertgebouw Orchestra DeutGram 4795448

04:53:00 00:25:38 Franz Joseph Haydn Symphony No. 97 in C major George Szell Cleveland Orchestra Sony 768779

05:20:00 00:17:03 Maurice Ravel Daphnis et Chloé: Suite No. 2 Daniel Barenboim Orchestra of Paris DeutGram 4795448

05:39:00 00:05:41 Gerónimo Giménez La boda de Luis Alonso: Intermezzo Burning River Brass Dorian 90316

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:05:00 00:02:24 Georges Bizet Carmen Suite No. 1: Aragonaise Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

06:14:00 00:05:33 Johann Sebastian Bach Finale from Brandenburg Concerto No. 5 Apollo's Fire Jeannette Sorrell Jeannette Sorrell, harpsichord; Michael Lynn, flute; Cynthia Roberts, violin Avie 2207

06:28:00 00:03:40 Robert Schumann Scherzo from Piano Quartet Op 47 Wu Han, piano; Daniel Hope, violin; Paul Neubauer, viola; David Finckel, cello DeutGram 22906

06:41:00 00:05:13 Carl Orff Carmina burana: Fortune Empress of the Bavarian Radio Symphony Daniel Harding Tölz Boys Choir; Bavarian Radio Chorus DeutGram 4778778

06:58:00 00:02:12 Edwin Franko Goldman March "Bugles and Drums" Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

07:04:00 00:02:23 Leonard Bernstein West Side Story: Mambo Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4795448

07:15:00 00:06:25 Claude Debussy Three Nocturnes: Festivals Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 4795448

07:30:00 00:04:05 Domenico Scarlatti Sonata in E major Vladimir Horowitz, piano DeutGram 4795448

07:41:00 00:04:42 Igor Stravinsky The Rite of Spring: Sacrificial Dance Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 4795448

08:05:00 00:02:45 Ottokar Novácek Perpetual Motion Op 5 Virtuosi Maxim Vengerov, violin; Vag Papian, piano EMI 57164

08:15:00 00:05:26 Claude Bolling Suite No. 1 for Flute & Jazz Piano: Tiempo Libre Sir James Galway, flute; Jorge Gomez, piano RCA 32164

08:29:00 00:04:35 Juventino Rosas Waltz 'Over the Waves' Alondra de la Parra Philharmonic Orch of Americas Sony 75555

08:42:00 00:04:50 Nikolai Rimsky-Korsakov Mlada: Procession of the Nobles Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

09:04:00 00:03:28 Sergei Prokofiev Cinderella: Waltz John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

09:14:00 00:05:42 Giuseppe Torelli Trumpet Concerto in D major German Chamber Philharmonic Alison Balsom, trumpet EMI 16213

09:30:00 00:04:53 John Williams Indiana Jones and the Temple of Doom: John Williams Boston Pops Orchestra Sony 51333

09:43:00 00:05:47 Ludwig van Beethoven Rondo a capriccio in G major Op 129 Russell Sherman, piano GM Records 2068

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:03:29 Domenico Zipoli Battaglia Imperiale Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9957

10:02:00 00:05:50 Francis Poulenc Mouvements perpétuels Paul Crossley, piano CBS 44921

10:03:00 00:01:35 Ludwig van Beethoven Turkish March from 'The Ruins of Athens' Op 113 Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 7716

10:05:00 00:01:11 Sergei Rachmaninoff Prelude No. 12 in C major Op 32 Sviatoslav Richter, piano DeutGram 4795448

10:06:00 00:01:21 Wolfgang Amadeus Mozart Les petits riens: Gavotte Anton Steck Concerto Cologne Archiv 4775800

10:07:00 00:02:43 Percy Grainger The Lost Lady Found City of London Sinfonia Richard Hickox Joyful Company of Singers Chandos 9554

10:10:00 00:01:23 Johann Sebastian Bach Lute Suite No. 1: Bourrée Jason Vieaux, guitar Azica 71250

10:14:00 00:08:22 Édouard Lalo Rondo from Symphonie espagnole Op 21 Philharmonia Orchestra Antonio Pappano Maxim Vengerov, violin EMI 57593

10:28:00 00:07:06 Engelbert Humperdinck Sleeping Beauty: Prelude Karl Anton Rickenbacher Bamberg Symphony VirginClas 61128

10:39:00 00:08:28 Franz Schubert Finale from String Quartet No. 14 Hagen Quartet DeutGram 4795448

11:02:00 00:05:32 H. Balfour Gardiner Shepherd Fennel's Dance Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 3303

11:14:00 00:08:03 Carl Philipp Emanuel Bach String Symphony in E major John Hsu The Vivaldi Project Centaur 3176

11:29:00 00:07:06 Peter Tchaikovsky Finale from Piano Concerto No. 1 Op 23 Chicago Symphony Orchestra Daniel Barenboim Lang Lang, piano DeutGram 4795448

11:44:00 00:08:44 Aram Khachaturian Spartacus: Adagio Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 442011

12:02:00 00:02:04 Sir Edward German Henry VIII: Torch Dance Richard Hickox Royal Northern Sinfonia EMI 49933

12:10:00 00:05:57 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 14 Vienna Philharmonic Claudio Abbado Maria João Pires, piano DeutGram 4795448

12:23:00 00:05:49 Joseph Canteloube Songs of the Auvergne: Baïlèro Academy St. Martin in Fields Edward Gardner Kate Royal, soprano EMI 94419

12:36:00 00:07:51 Paul Creston Celebration Overture Op 61 Gerard Schwarz United States Marine Band Naxos 573121

12:53:00 00:02:45 Zoltán Kodály Háry János: Entrance of the Emperor Iván Fischer Budapest Festival Orchestra Philips 462824

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:22:03 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 2 in B minor Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Michael Schneider, flute DeutGram 4795448

13:31:00 00:04:50 Sergei Rachmaninoff Scherzo in D minor Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80670

13:42:00 00:09:58 Franz von Suppé Poet and Peasant: Overture Zubin Mehta Vienna Philharmonic CBS 44932

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:02:00 00:04:59 Antonín Dvorák Rusalka: Song to the Moon Vienna Philharmonic Gianandrea Noseda Anna Netrebko, soprano DeutGram 4795448

14:04:00 00:07:08 Edmund Rubbra Festival Overture Op 62 Vernon Handley New Philharmonia Orchestra Lyrita 235

14:33:00 00:06:51 Johann Sebastian Bach Concerto after Vivaldi in G major Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 901871

14:47:00 00:08:35 Robert Schumann Overture to Schiller's "The Bride of Thomas Dausgaard Swedish Chamber Orchestra Bis 1569

15:01:00 00:05:59 Sergei Prokofiev War and Peace: Waltz "Since we met" Gianandrea Noseda BBC Philharmonic BBC 228

15:14:00 00:08:42 Antonio Vivaldi Trio Sonata in D minor Op 1 Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua DeutGram 4795448

15:31:00 00:07:06 Paul Pabst Paraphrase on Tchaikovsky's 'The Stephen Hough, piano Hyperion 67043

15:44:00 00:08:32 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 26 in E flat major Jane Glover London Mozart Players ASV 762

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:04:00 00:03:50 Maurice Ravel Finale from Piano Concerto in G major Berlin Philharmonic Claudio Abbado Martha Argerich, piano DeutGram 4795448

16:14:00 00:08:41 Arcangelo Corelli Concerto Grosso in F major Op 6 Fabio Biondi Europa Galante Naïve 20012

16:32:00 00:04:12 John Williams Rosewood: Look Down, Lord & Finale Symphony Orchestra John Williams Chorus Sony 51333

16:45:00 00:07:00 Aldemaro Romero Fuga con Pajarillo Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4795448

17:05:00 00:03:15 Giacomo Puccini Madama Butterfly: Humming Chorus Utah Symphony Joseph Silverstein Mormon Tabernacle Choir Decca 436284

17:15:00 00:08:20 Sir Edward German Henry VIII: Three Dances Richard Hickox Royal Northern Sinfonia EMI 49933

17:31:00 00:06:15 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 5: Aria Dresden State Orchestra Fabio Luisi Elina Garanca, mezzo DeutGram 4795448

17:45:00 00:03:08 John Williams The Force Awakens: Rey's Theme John Williams Symphony Orchestra Disney 21772

17:48:00 00:02:30 John Williams The Force Awakens: Scherzo for X-Wings John Williams Symphony Orchestra Disney 21772

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:07:00 00:01:57 Franz Schubert Moment Musical No. 3 in F minor Vladimir Horowitz, piano DeutGram 4795448

18:14:00 00:06:26 Wolfgang Amadeus Mozart Concert Rondo in E flat major Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Eric Ruske, horn Telarc 80367

18:28:00 00:08:59 Ludwig van Beethoven Coriolan Overture Op 62 Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4795448

18:43:00 00:07:08 Sir William Walton Coronation March 'Orb and Sceptre' André Previn Royal Philharmonic Telarc 80125

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:28:00 00:25:44 Franz Joseph Haydn Symphony No. 92 in G major George Szell Cleveland Orchestra Sony 768779

20:00 CLEVELAND OVATIONS: CIM Live - Cleveland Institute of Music Chamber Orchestra, Carl Topilow, conductor; Elizabeth Frey, mezzo soprano, guest artist; Rachel Hall, harp, student artist – live from Mixon Hall

20:06:00 Johan Sebastian Bach Air on the G String

20:15:00 Victoria Bond: Bridges (2006)

20:37:00 Manuel de Falla: El amor brujo (1915)

21:24 Alberto Ginastera: Harp Concerto Op 25 (1956)

1:50:00 00:04:05 Enrique Granados Danza Lenta Alicia de Larrocha RCA 60408

21:54:00 00:04:37 Enrique Granados El pelele Alicia de Larrocha RCA 60408

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by Blind Tom Bethune

All recordings from Newport Classics 85660

Cyclone galop

Sweing Song

Battle of Manasses

Voice of the women

Oliver galop

Grand March resurrection

March Timpani

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:11:10 César Franck Allegretto from Symphony in D minor Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

23:13:00 00:06:43 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from "Lambach" Symphony Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus DHM 63970

23:22:00 00:05:47 Ottorino Respighi Aria for Strings Salvatore Di Vittorio Respighi Chamber Orchestra Naxos 572332

23:27:00 00:09:38 Sir William Walton Lento from Sonata for Strings Guildhall Strings RCA 7846

23:39:00 00:05:20 Carl Stamitz Romance from Cello Concerto No. 1 Prague Chamber Orchestra Christian Benda Christian Benda, cello Naxos 550865

23:44:00 00:09:46 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Flute Concerto No. 1 English Chamber Orchestra Raymond Leppard Peter-Lukas Graf, flute Brilliant 93290

23:56:00 00:02:49 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 1: Watchman's Song Op 12 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 2930

23:56:00 00:03:00 Carlos Guastavino Cantilena No. 4 Christopher O'Riley, piano CPI 3294112