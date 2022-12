Program Guide 02-09-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:35:37 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 3 in C minor Op 37

Cleveland Orchestra George Szell Emil Gilels, piano EMI 69506

00:40:00 00:21:38 William Byrd Mass for 4 Voices

Paul Hillier Pro Arte Singers Harm Mundi 2908304

01:04:00 00:37:16 Béla Bartók Suite No. 1 for Orchestra Op 3

Antal Doráti Detroit Symphony Decca 4785437

01:43:00 00:52:11 Hector Berlioz Symphonie fantastique Op 14

Igor Markevitch Orchestre Lamoureux DeutGram 4795448

02:37:00 00:38:46 Ralph Vaughan Williams Symphony No. 3

London Philharmonic Bernard Haitink Amanda Roocroft, soprano EMI 56564

03:18:00 00:30:13 Felix Mendelssohn String Quartet No. 5 in E flat major Op 44

Pacifica Quartet Cedille 82

03:50:00 00:31:18 Deems Taylor Through the Looking Glass

Seattle Symphony Gerard Schwarz Ilkka Talvi, violin; Raymond Davis, cello; Victoria Bogdashevskaya, piano Delos 3099

04:23:00 00:29:23 Leos Janácek Idyll for String Orchestra

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572698

04:54:00 00:25:18 Franz Joseph Haydn Symphony No. 7 in C

Ádám Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5240

05:21:00 00:16:00 Johan Helmich Roman Oboe d'amore Concerto in D major

Stockholm Sinfonietta Jan-Olav Wedin Alf Nilsson, oboe d'amore Bis 165

05:39:00 00:07:01 William Boyce Symphony No. 4 in F major Op 2

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

05:57:00 00:01:21 Diego Ortiz Ricercata segunda

Chamber Orchestra of Europe Daniel Hope, violin; Lorenza Borrani, violin; Members of DeutGram 4795448

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:05:00 00:03:08 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 7 in C minor Op 46

Rafael Kubelik Bavarian Radio Symphony DeutGram 4793449

06:14:00 00:06:40 Felix Mendelssohn Finale from Piano Concerto No. 1 Op 25

Chicago Symphony Orchestra Daniel Barenboim Lang Lang, piano DeutGram 4795448

06:29:00 00:04:42 Richard Wagner Die Walküre: Magic Fire Music

George Szell Cleveland Orchestra CBS 46286

06:43:00 00:06:19 George Frideric Handel Water Music Suite No. 3 in G major

Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2002

06:57:00 00:01:54 John Philip Sousa March 'Transit of Venus'

Keith Brion Razumovsky Symphony Naxos 559029

07:04:00 00:04:13 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: Overture

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2009

07:14:00 00:05:58 Gioacchino Rossini La scala di seta: Overture

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570934

07:29:00 00:04:40 Johann Pachelbel Canon & Gigue in D major

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua DeutGram 4795448

07:43:00 00:06:23 Sir William Walton Coronation March 'Crown Imperial'

André Previn Royal Philharmonic Telarc 80125

08:05:00 00:03:03 George Frideric Handel Sarabande from Keyboard Suite in D minor

Chamber Orchestra of Europe Daniel Hope, violin; Lorenza Borrani, violin; Members of DeutGram 4795448

08:15:00 00:06:52 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo for Violin & Orchestra in B flat major

Philharmonia Orchestra Thomas Zehetmair Thomas Zehetmair, violin Teldec 46448

08:28:00 00:04:28 George Gershwin Porgy and Bess: Bess, You is My Woman

Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

08:43:00 00:07:15 Maurice Ravel Menuet antique

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 2121

09:03:00 00:03:01 Leroy Anderson A Trumpeter's Lullaby

BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Catherine Moore, trumpet Naxos 559357

09:14:00 00:06:56 Aaron Copland Danzón Cubano

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Argo 440639

09:28:00 00:07:47 Richard Rodgers Carousel: Waltz

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 63835

09:44:00 00:07:17 Ludwig van Beethoven Allegro con brio from Symphony No. 5 Op 67

Carlos Kleiber Vienna Philharmonic DeutGram 4795448

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:06:20 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo in D major

Vladimir Horowitz, piano DeutGram 4795448

10:07:00 00:02:33 Carl Orff Carmina burana: O fortuna

Berlin German Opera Orchestra Eugen Jochum Chorus of Berlin German Opera DeutGram 4795448

10:10:00 00:01:09 Jacques Offenbach La vie Parisienne: Galop

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

10:11:00 00:01:14 Thomas Morley Joyne Hands

Los Angeles Guitar Quartet Delos 3132

10:12:00 00:01:13 Gilbert & Sullivan The Mikado: Here's a how-de-do

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Marie McLaughlin, soprano; Anthony Rolfe Johnson, tenor; Richard Suart, baritone Telarc 80284

10:13:00 00:07:41 Frédéric Chopin Ballade No. 2 in F major Op 38

Krystian Zimerman, piano DeutGram 4795448

10:27:00 00:07:05 Isaac Albéniz Iberia: Fête-dieu à Séville

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

10:41:00 00:08:20 Karl Goldmark Dance from 'Rustic Wedding' Symphony Op 26

Stephen Gunzenhauser National Symphony of Ireland Naxos 550745

11:00:00 00:05:45 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Dance of the Comedians

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 444867

11:13:00 00:07:47 Antonín Dvorák Lento from String Quartet No. 12 Op 96

Charles Rosekrans Royal Philharmonic Telarc 80610

11:28:00 00:07:02 Johannes Brahms Rhapsody in G minor Op 79

Hélène Grimaud, piano DeutGram 4795448

11:41:00 00:07:42 Camille Saint-Saëns Omphale's Spinning Wheel Op 31

Charles Dutoit Philharmonia Orchestra Decca 4785437

11:58:00 00:01:59 Percy Grainger Shepherd's Hey!

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

12:05:00 00:02:23 Leonard Bernstein West Side Story: Mambo

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4795448

12:13:00 00:08:16 Daniel Auber La muette de Portici: Overture

Igor Markevitch Orchestre Lamoureux DeutGram 4795448

12:29:00 00:07:03 Camille Saint-Saëns Marche héroïque in E flat Op 34

Charles Dutoit Philharmonia Orchestra Decca 4785437

12:42:00 00:02:47 Carl Maria von Weber Der Freischütz: Hunters' Chorus

Berlin German Opera Orchestra Giuseppe Sinopoli Chorus of Berlin German Opera DeutGram 4795448

12:55:00 00:03:11 John Philip Sousa March 'Sabre and Spurs'

Loras John Schissel Virginia Grand Military Band WalkFrog 430

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:21:51 Franz Liszt Piano Concerto No. 2 in A major

Boston Symphony Orchestra Seiji Ozawa Krystian Zimerman, piano DeutGram 4795448

13:28:00 00:05:09 Gioacchino Rossini La cambiale di matrimonio: Overture

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415363

13:39:00 00:10:26 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 4 Op 58

Berlin Philharmonic Ferdinand Leitner Wilhelm Kempff, piano DeutGram 4795448

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:03:00 00:05:36 Franz Schubert Polonaise in B flat major

Chamber Orchestra of Europe Gidon Kremer Gidon Kremer, violin DeutGram 437535

14:05:00 00:08:21 Mily Balakirev Oriental Fantasy 'Islamey' Op 18

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 470840

14:21:00 00:08:19 Peter Tchaikovsky Scherzo from Symphony No. 6 Op 74

Evgeny Mravinsky Leningrad Philharmonic DeutGram 4795448

14:29:00 00:07:14 Gabriel Fauré Barcarolle No. 3 in G flat Op 42

Charles Owen, piano Avie 2240

15:01:00 00:05:12 Henry Purcell The Indian Queen: Symphony

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Capriccio 49240

15:13:00 00:08:03 Ludwig van Beethoven Allegretto from Symphony No. 7 Op 92

Carlos Kleiber Vienna Philharmonic DeutGram 4795448

15:28:00 00:06:53 Jean Sibelius Lemminkäinen's Return Op 22

Mikko Franck Swedish Radio Symphony Ondine 953

15:42:00 00:06:46 Pablo de Sarasate Navarra Op 33 Orchestra of Castille & Leon

Alejandro Posada Gil Shaham, violin; Adele Anthony, violin Canary 7

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:05:00 00:03:14 Sergei Rachmaninoff Prelude No. 3 in B flat major Op 23

Sviatoslav Richter, piano DeutGram 4795448

16:14:00 00:07:54 Hugo Wolf Italian Serenade in G major

Orchestra of Paris Daniel Barenboim Ana Bela Chaves, viola Erato 45416

16:27:00 00:06:06 John Williams Saving Private Ryan: Hymn to the Fallen

Boston Pops Orchestra John Williams Tanglewood Festival Chorus Sony 51333

16:45:00 00:05:57 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 14

Vienna Philharmonic Claudio Abbado Maria João Pires, piano DeutGram 4795448

17:05:00 00:02:31 Franz Schubert Die schöne Müllerin: Das Wandern

Thomas Quasthoff, baritone; Justus Zeyen, piano DeutGram 4795448

17:13:00 00:09:18 Antonio Vivaldi Concerto for Violin & Oboe in B flat major

English Concert Trevor Pinnock Simon Standage, violin; David Reichenberg, oboe DeutGram 4795448

17:30:00 00:04:40 Frédéric Chopin Nocturne No. 10 in A flat major Op 32

Maria João Pires, piano DeutGram 4795448

17:35:00 00:03:50 Maurice Ravel Finale from Piano Concerto in G major

Berlin Philharmonic Claudio Abbado Martha Argerich, piano DeutGram 4795448

17:47:00 00:05:08 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 2: Bergamasca

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:05:00 00:02:14 Alexander Scriabin Etude in D sharp minor Op 8

Vladimir Horowitz, piano DeutGram 4795448

18:13:00 00:08:13 Franz von Suppé The Queen of Spades: Overture

Zubin Mehta Vienna Philharmonic CBS 44932

18:29:00 00:10:44 Gustav Mahler Adagietto from Symphony No. 5

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4795448

18:47:00 00:04:46 Franz Schubert Impromptu No. 2 in E flat major

Vassily Primakov, piano Bridge 9327

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:23:40 Franz Joseph Haydn Symphony No.100 in G major

Antal Doráti Philharmonia Hungarica Decca 4785437

19:28:00 00:27:08 Wolfgang Amadeus Mozart Flute Concerto No. 1 in G major

Vienna Philharmonic Karl Böhm Werner Tripp, flute DeutGram 4795448

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:23:33 Claude Debussy La mer

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 4795448

20:28:00 00:27:32 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 2 in B flat major Op 19

Cleveland Orchestra George Szell Leon Fleisher, piano Sony 42445

20:56:00 00:02:17 Johannes Brahms Minnelied Op 71

Zuill Bailey, cello; Awadagin Pratt, piano Telarc 32664

21:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone - Riccardo Muti, conductor; Mitsuko Uchida, piano

21:04:00 00:31:56 Robert Schumann Piano Concerto in A minor Op 54

21:36:00 00:56:44 Franz Schubert Symphony No. 9 in C major

22:33:00 00:23:23 Franz Schubert Symphony No. 3 in D major

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:05:12 John Field Nocturne No. 16 in F major

London Mozart Players Matthias Bamert Míceál O'Rourke, piano Chandos 9534

23:07:00 00:09:47 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Serenade No. 7

Prague Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Oldrich Vlcek, violin Telarc 80161

23:19:00 00:06:50 Dmitry Bortnyansky Choral Concerto No. 2 'Let my Prayer Arise'

Paul Hillier Estonian Phil. Chamber Choir Harm Mundi 2908304

23:25:00 00:04:40 Ernest Bloch From Jewish Life: Prayer

Brian Thornton, cello; Spencer Myer, piano Thornton 2013

23:30:00 00:05:37 Alan Hovhaness Prayer of Saint Gregory Op 62

I Fiamminghi Rudolf Werthen Benny Wiame, trumpet Telarc 80392

23:38:00 00:06:23 Amy Beach Dreaming Op 15

Alan Feinberg, piano Argo 430330

23:44:00 00:09:43 John Cage In a Landscape

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71281

23:56:00 00:02:48 Antonín Dvorák Cypress No. 5

Cypress String Quartet Avie 2275

23:57:00 00:01:44 Vladimir Rebikov Berceuse Op 7

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139