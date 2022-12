Program Guide 02-04-2016

CLASSICAL MUSIC WITH ROB GRIER

00:02:00 00:30:07 Camille Saint-Saëns Piano Concerto No. 3 in E flat major Op 29 WDR Symphony Cologne Thomas Sanderling Anna Malikova, piano Audite 92510

00:34:00 00:36:11 Sir Charles Hubert H. Parry Symphony No. 2 in F major Andrew Penny Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 553469

01:12:00 00:40:14 Johannes Brahms Violin Concerto in D major Op 77 Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 4795448

01:54:00 00:53:02 Gustav Mahler Symphony No. 1 in D major Erich Leinsdorf Boston Symphony Orchestra RCA 300350

02:49:00 00:21:57 Johann Sebastian Bach Violin Concerto in D minor Ensemble Sonnerie Monica Huggett Monica Huggett, violin Gaudeamus 356

03:14:00 00:30:02 Camille Saint-Saëns Piano Quintet in A minor Op 14 Fine Arts Quartet Cristina Ortiz, piano Naxos 572904

03:46:00 00:33:39 Joaquín Rodrigo Concierto madrigal London Symphony Orchestra Enrique Bátiz Alfonso Moreno, guitar; Deborah Mariotti, guitar EMI 67435

04:22:00 00:30:09 Jean Sibelius Symphony No. 6 in D minor Op 104 Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60157

04:54:00 00:17:03 Ludwig van Beethoven Sextet for 2 Horns & Strings Op 81 Cleveland Orchestra Richard King, horn; Jesse McCormick, horn; Mari Sato, violin; Members of Albany 1325

05:13:00 00:26:07 Manuel de Falla El amor brujo Philharmonia Orchestra Carlo Maria Giulini Victoria de los Angeles, sop. EMI 64746

05:41:00 00:06:15 Franz Liszt Schubert Song 'Serenade' Evgeny Kissin, piano RCA 58420

05:49:00 00:08:23 Mikhail Ippolitov-Ivanov Caucasian Sketches Suite No. 1: David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Telarc 80378

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC WITH JACQUELINE GERBER

06:07:00 00:03:57 Franz Joseph Haydn Il mondo della luna: Overture Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4778117

06:15:00 00:07:41 Franz Liszt Transcendental Etude No. 4 in D minor Alice Sara Ott, piano DeutGram 4795448

06:25:00 00:09:14 Carl Philipp Emanuel Bach Sinfonia in E flat Karl Richter Munich Bach Orchestra DeutGram 4795448

06:40:00 00:06:00 Peter Tchaikovsky Waltz from Symphony No. 5 Op 64 Pierre Monteux Boston Symphony Orchestra RCA 300350

06:46:00 00:03:45 Camille Saint-Saëns La jota aragonese Op 64 Geoffrey Simon London Philharmonic Cala 4031

06:51:00 00:02:41 Giuseppe Verdi Requiem: Sanctus Boston Symphony Orchestra Erich Leinsdorf Boston Chorus Pro Musica RCA 300350

06:52:00 00:01:40 Gus Edwards In My Merry Oldsmobile Milan Turkovic, bassoon; Daniele Damiano, bassoon; Clelia Goldings, bassoon; Richard Galler, bassoon; Peter Sadlo, percussion Koch Intl 1374

06:55:00 00:03:26 John Philip Sousa March 'The Glory of the Yankee Navy' Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

07:05:00 00:05:33 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 6 in D major Op 46 George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 209

07:10:00 00:07:01 Ludwig van Beethoven Finale from Symphony No. 8 Op 93 Sir John Eliot Gardiner Révolutionaire et Romantique Soli Deo 721

07:20:00 00:04:11 Percy Grainger Walking Tune Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

07:25:00 00:02:29 Eduard Strauss Polka 'Bahn frei' Op 45 Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80098

07:30:00 00:03:30 George Gershwin Tip-Toes: Sweet and Low-Down London Symphony Orchestra John Williams Joshua Bell, violin; George Gershwin, piano Sony 60659

07:30:00 00:04:31 Peter Tchaikovsky Eugene Onegin: Polonaise Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Telarc 80130

07:40:00 00:07:01 Tomaso Albinoni Concerto for 2 Oboes in D major Op 9 Collegium Musicum 90 Simon Standage Anthony Robson, oboe; Catherine Latham, oboe Chandos 610

07:51:00 00:03:45 Jean-Baptiste Lully Phaëton: Chaconne in G Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1001

07:55:00 00:03:51 Anderson & Roe Papageno! Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30006

BBC NEWS

08:07:00 00:04:54 Nicolas Chédeville Allegro from Flute Sonata Op 13 Gary Schocker, flute; Jason Vieaux, guitar Azica 71230

08:15:00 00:08:04 Johann Strauss Jr The Gypsy Baron: Overture Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

08:25:00 00:03:22 Sir Charles Hubert H. Parry An English Suite: Frolic William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

08:30:00 00:04:09 Maurice Ravel Daphnis et Chloé: Danse général Daniel Barenboim Orchestra of Paris DeutGram 4795448

08:40:00 00:08:01 Robert Schumann March from Piano Quintet Op 44 Cleveland Quartet Emanuel Ax, piano RCA 6498

08:50:00 00:04:19 Guillaume de Machaut Virelai "Douce dame jolie" Michael Jaffee Waverly Consort Vanguard 8201

08:52:00 00:03:11 Leonard Bernstein West Side Story: I Feel Pretty Canadian Brass RCA 68633

08:55:00 00:04:39 Leonard Bernstein West Side Story: Tonight Canadian Brass RCA 68633

09:05:00 00:17:43 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 2121

09:28:00 00:03:49 John Philip Sousa March 'The Stars and Stripes Forever' Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel May Festival Chorus Telarc 80144

09:35:00 00:05:23 Léo Delibes Lakmé: Flower Duet 'Viens, Mallika... Christopher O'Riley, piano CPI 3294112

09:45:00 00:07:48 Ottorino Respighi Rossiniana: Tarantella Salvatore Di Vittorio Respighi Chamber Orchestra Naxos 572332

09:55:00 00:03:12 Mason Bates Ford's Farm Hilary Hahn, violin; Cory Smythe, piano DeutGram 19103

CLASSICAL MUSIC WITH MARK SATOLA

10:00:00 00:02:29 Domenico Scarlatti Sonata in C major Ivo Pogorelich, piano DeutGram 4795448

10:04:00 00:02:13 Jean-Philippe Rameau Les Indes Galantes: Danse des Sauvages Marc Minkowski Musicians of the Louvre DeutGram 4795448

10:09:00 00:13:26 Frédéric Chopin Andante spianato & Grande Polonaise Op 22 Orch of Age of Enlightenment Sir Charles Mackerras Emanuel Ax, piano Sony 63371

10:24:00 00:05:51 Sergei Prokofiev War and Peace: Intermezzo "May Night" Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 10538

10:32:00 00:04:50 Cyril Scott Lotus Land Op 47 Jack Richard Crossan, piano Cambria 1086

10:39:00 00:06:20 Frederick Delius Romance Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

10:47:00 00:02:27 George Gershwin Girl Crazy: I Got Rhythm London Symphony Orchestra Gregor Bühl Sharon Kam, clarinet Teldec 88482

10:51:00 00:26:31 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 3 in G major Schleswig-Holstein Festival Christoph Eschenbach Ray Chen, violin Sony 544775

11:20:00 00:09:06 Robert Schumann Allegro in B minor Op 8 Maurizio Pollini, piano DeutGram 471370

11:31:00 00:09:08 Carl Nielsen Andante pastorale from Symphony No. 3 Op 27 New York Philharmonic Alan Gilbert Erin Morley, soprano; Joshua Hopkins, baritone DaCapo 220623

11:41:00 00:08:19 Antonio Vivaldi Guitar Concerto in C Orchestra of St Luke's Eliot Fisk, guitar MusicMast 67097

11:51:00 00:07:07 Franz Lehár The Merry Widow: Sirens of the Ball Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

BBC NEWS

12:06:00 00:08:59 Ludwig van Beethoven Coriolan Overture Op 62 Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4795448

12:17:00 00:07:55 Hector Berlioz Béatrice and Bénédict: Overture Vladimir Ashkenazy Helsinki Philharmonic Ondine 1188

12:26:00 00:03:40 Ermanno Wolf-Ferrari The Jewels of the Madonna: Serenata Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10511

12:32:00 00:04:05 Pascual Marquina March "España Cañí" Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7505

12:39:00 00:04:37 Georges Bizet Carmen: Gypsy Dance "Les tringles des Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon Elina Garanca, mezzo DeutGram 14777

12:46:00 00:07:43 Julius Fucik Miramare Overture Op 247 Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA

13:01:00 00:41:19 Antonín Dvorák Cello Concerto in B minor Op 104 Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Mstislav Rostropovich, cello DeutGram 4795448

13:43:00 00:15:03 Hugo Wolf Scherzo & Finale Daniel Barenboim Orchestra of Paris Erato 45416

14:00:00 00:01:34 Franz Liszt Schubert Song 'Das Wandern' Evgeny Kissin, piano RCA 58420

14:03:00 00:03:14 Ralph Vaughan Williams Songs of Travel: The Vagabond Bryn Terfel, baritone; Malcolm Martineau, piano DeutGram 4795448

14:09:00 00:14:09 Zoltán Kodály Theater Overture Antal Doráti Philharmonia Hungarica Decca 443006

14:25:00 00:05:04 Cécile Chaminade Etudes de concert: Fileuse Op 35 Joanne Polk, piano Steinway 30037

14:32:00 00:03:00 Modest Mussorgsky Scherzo in B flat Jukka-Pekka Saraste Toronto Symphony Orchestra Finlandia 14911

14:48:00 00:11:11 Arcangelo Corelli Concerto Grosso in D major Op 6 Catherine Mackintosh Orch of Age of Enlightenment BBC 201

15:03:00 00:15:12 Franz Liszt Totentanz Boston Symphony Orchestra Seiji Ozawa Krystian Zimerman, piano DeutGram 4795448

15:20:00 00:10:46 Franz Schubert Rosamunde: Overture Wilhelm Furtwängler Berlin Philharmonic DeutGram 4795448

15:33:00 00:03:54 Wolfgang Amadeus Mozart The Impresario: Overture Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

15:39:00 00:03:55 Franz Anton Hoffmeister Rondo Allegro from Viola Concerto in B flat major Baltimore Chamber Orchestra Markand Thakar Victoria Chiang, viola Naxos 572162

15:45:00 00:10:00 Béla Bartók Rhapsody No. 1 City of Birmingham Symphony Sir Simon Rattle Kyung Wha Chung, violin EMI 54211

15:58:00 00:04:26 Jean-Philippe Rameau The Hen from Concert No. 6 en sextuor Marc Minkowski Musicians of the Louvre DeutGram 4795448

CLASSICAL MUSIC WITH BILL O'CONNELL

16:06:00 00:04:09 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 4 in F sharp minor Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 4795448

16:13:00 00:11:18 Charles Ives Finale from Symphony No. 1 Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9053

16:28:00 00:02:20 Henry Mancini The Great Waldo Pepper: March Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80183

16:31:00 00:03:31 Randy Newman The Natural: Suite Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80468

16:37:00 00:02:31 Antonio Vivaldi Allegro from Violin Concerto Op 4 Concerto Italiano Rinaldo Alessandrini Antonio De Secondi, violin Naïve 30301

16:41:00 00:08:34 Claude Debussy Première rapsodie Cleveland Orchestra Pierre Boulez Franklin Cohen, clarinet DeutGram 4795448

16:52:00 00:02:59 Peter Tchaikovsky None But the Lonely Heart Op 6 Lisa Batiashvili, violin; Yannick Nézet-Séguin, piano DeutGram 4790835

16:57:00 00:02:29 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Dance of the Swans Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

17:05:00 00:05:30 Giuseppe Verdi Requiem: Lacrimosa Boston Symphony Orchestra Erich Leinsdorf Birgit Nilsson, soprano; Lili Chookasian, contralto; Carlo Bergonzi, tenor; Ezio Flagello, bass; Boston Chorus Pro Musica RCA 300350

17:25:00 00:10:14 Domenico Cimarosa I due Baroni di Rocazzura: Overture Patrick Gallois Sinfonia Finlandia Naxos 572734

17:40:00 00:05:42 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 2: Aria Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

17:47:00 00:02:50 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 1: Balletto Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

17:52:00 00:02:50 Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni: Là ci darem la mano Orch of Age of Enlightenment Sir Charles Mackerras Danielle de Niese, soprano; Bryn Terfel, baritone Decca 13277

17:56:00 00:03:11 Leos Janácek Lachian Dances: Saw Dance Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572695

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL

18:09:00 00:22:25 Claude Debussy Three Nocturnes Cleveland Orchestra Pierre Boulez Women of the; Cleveland Orchestra Chorus DeutGram 4795448

18:33:00 00:03:45 Sergei Rachmaninoff Prelude No. 6 in G minor Op 23 Sviatoslav Richter, piano DeutGram 4795448

18:39:00 00:01:41 Jean-Marie Leclair Tambourin Chamber Orchestra of Europe Daniel Hope, violin; Lorenza Borrani, violin; Members of DeutGram 4795448

18:43:00 00:09:40 Frédéric Chopin Rondo from Piano Concerto No. 1 Op 11 Royal Concertgebouw Orchestra Jerzy Semkow Rafal Blechacz, piano DeutGram 4795448

18:55:00 00:03:27 Domenico Scarlatti Sonata in E major Ivo Pogorelich, piano DeutGram 4795448

KEYBANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:21:08 Franz Joseph Haydn Symphony No. 88 in G major Wilhelm Furtwängler Berlin Philharmonic DeutGram 4795448

19:25:00 00:18:11 Ottorino Respighi The Birds Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533

19:45:00 00:11:19 Richard Wagner Die Feen: Overture Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

19:58:00 00:01:16 Sergei Rachmaninoff Prelude No. 12 in C major Op 32 Sviatoslav Richter, piano DeutGram 4795448

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:02:00 00:13:56 Peter Tchaikovsky Capriccio italien Op 45 Kenneth Alwyn London Symphony Orchestra Decca 4785437

20:18:00 00:38:24 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 5 in E flat major Op 73 Berlin Philharmonic Ferdinand Leitner Wilhelm Kempff, piano DeutGram 4795448

20:57:00 00:01:58 Franz Schubert Moment Musical No. 3 in F minor Vladimir Horowitz, piano DeutGram 4795448

SYMPHONYCAST WITH ALISON YOUNG - Cincinnati Symphony, Louis Langrée, conductor ; Joshua Bell, violin

21:04:00 00:09:40 Peter Tchaikovsky arr. Glazunov Souvenir of a Beloved Place: Méditation Op 42

21:15:00 00:21:28 Alexander Glazunov Violin Concerto in A minor Op 82

21:39:00 00:59:55 Dmitri Shostakovich Symphony No. 11 in G minor Op 103

22:41:00 00:14:21 Richard Wagner Tannhäuser: Overture Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80379

SHH! QUIET HOUR WITH JOHN SIMNA

23:02:00 00:06:59 Claude Debussy Pastorale from Sonata for Flute, Viola Joshua Smith, flute; Cynthia Phelps, viola; Yolanda Kondonassis, harp Telarc 80694

23:08:00 00:11:51 Sergei Rachmaninoff Adagio from Piano Concerto No. 2 Op 18 Warsaw Philharmonic Stanislaw Wislocki Sviatoslav Richter, piano DeutGram 4795448

23:24:00 00:07:05 Johann Sebastian Bach Adagio from Violin Concerto No. 2 Los Angeles Chamber Orchestra Jeffrey Kahane Hilary Hahn, violin DeutGram 4795448

23:31:00 00:05:24 Remo Giazotto Albinoni's Adagio for Strings & Organ in G minor Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9848

23:38:00 00:09:58 Frédéric Chopin Larghetto from Piano Concerto No. 2 Op 21 Royal Concertgebouw Orchestra Jerzy Semkow Rafal Blechacz, piano DeutGram 4795448

23:47:00 00:06:53 Jean Sibelius Pelléas et Mélisande: Death of Mélisande Op 46 Horst Stein Orch de la Suisse Romande Decca 4785437

23:56:00 00:02:46 Claude Debussy Preludes Book 2: Bruyères Spencer Myer, piano Harm Mundi 907477

23:57:00 00:01:57 Zoltán Kodály Háry János: The Flute-playing Hussar Budapest Festival Orchestra Iván Fischer Erika Sebök, flute Philips 462824