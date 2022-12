Program Guide 02-01-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:41:37 Ottorino Respighi La boutique fantasque

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80396

00:45:00 00:41:35 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 29 in B flat major Op 106

Igor Levit, piano Sony 370387

01:29:00 00:26:43 Victor Herbert Cello Concerto No. 1 in D major Op 8

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Lynn Harrell, cello Decca 417672

01:58:00 00:27:20 Darius Milhaud Symphonie No. 1 Op 210

Michel Plasson Orch du Capitole de Toulouse DeutGram 435437

02:27:00 01:04:24 Wolfgang Amadeus Mozart Requiem in D minor

Vienna Philharmonic Karl Böhm Edith Mathis, soprano; Julia Hamari, contralto; Wieslaw Ochman, tenor; Karl Ridderbusch, bass; Vienna State Opera Chorus DeutGram 4795448

03:33:00 00:23:54 Franz Lachner Wind Quintet No 2 in E flat major

Vienna-Berlin Ensemble DeutGram 423591

03:59:00 00:25:14 Karol Szymanowski Symphony No. 4 Op 60

BBC Symphony Orchestra Edward Gardner Louis Lortie, piano Chandos 5115

04:26:00 00:25:25 Johann Nepomuk Hummel String Quartet No. 2 in G major Op 30

Delmé String Quartet Hyperion 66568

04:53:00 00:25:05 Robert Schumann Symphonic Etudes Op 13

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 444338

05:20:00 00:16:03 Ralph Vaughan Williams The Lark Ascending

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Iona Brown, violin Decca 414595

05:38:00 00:06:41 Franz Schubert Overture in D major

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570329

05:51:00 00:06:36 Ludwig van Beethoven King Stephan: Overture Op 117

Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 429762

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:06:01 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Concerto

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi John Mack, oboe Decca 443176

06:15:00 00:08:07 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 1

Sir Georg Solti Chicago Symphony Orchestra Decca 448898

06:25:00 00:03:21 Jean-Philippe Rameau Les Fêtes d'Hébé: Sailors' Chorus

English Chamber Orchestra Raymond Leppard Ambrosian Singers EMI 65732

06:29:00 00:05:01 Ludwig van Beethoven Rondo from Sextet for 2 Horns & Strings Op 81

Cleveland Orchestra Richard King, horn; Jesse McCormick, horn; Mari Sato, violin; Members of Albany 1325

06:40:00 00:07:00 Percy Grainger Children's March "Over the Hills and Far Away"

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

06:47:00 00:03:10 Benjamin Britten Pizzicato from 'A Simple Symphony' Op 4

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

06:51:00 00:03:48 Gustav Holst The Planets: Mercury Op 32

Zubin Mehta Los Angeles Philharmonic Decca 4785437

06:55:00 00:03:02 John Philip Sousa March 'Hands Across the Sea'

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 46747

07:04:00 00:04:34 Francis Lai Love Story: Theme

Carl Davis Royal Liverpool Philharmonic Naxos 572111

07:10:00 00:07:28 Victor Herbert Babes in Toyland: Suite

Keith Brion Razumovsky Symphony Naxos 559025

07:17:00 00:03:27 Domenico Scarlatti Sonata in E major

Ivo Pogorelich, piano DeutGram 4795448

07:25:00 00:02:25 Sir William Walton Façade: Popular Song

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 420155

07:28:00 00:02:17 Aram Khachaturian Gayaneh: Dance of the Rose Maidens

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

07:30:00 00:04:51 Claude Debussy Rêverie

Pascal Rogé, piano Decca 4785437

07:40:00 00:08:01 Richard Strauss Serenade for 13 Winds in E flat major Op 7

David Zinman Zürich Tonhalle Orchestra ArteNova 98495

07:51:00 00:03:54 Johann Pachelbel Three Magnificat Fugues

Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

07:55:00 00:04:06 Mark O'Connor Americana Symphony: Open Plains Hoedown

Marin Alsop Baltimore Symphony Orchestra OMAC 12

08:07:00 00:05:44 Franz Schubert Alfonso and Estrella: Overture

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570329

08:15:00 00:08:42 Antonio Vivaldi Trio Sonata in D minor Op 1

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua DeutGram 4795448

08:25:00 00:04:21 Aaron Copland The Red Pony: Morning on the Ranch

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559240

08:30:00 00:04:31 Constant Lambert Bacchanale from "Horoscope" Suite

Barry Wordsworth BBC Concert Orchestra Argo 436118

08:40:00 00:08:47 Robert Schumann Finale from Symphony No. 1 Op 38

Robin Ticciati Scottish Chamber Orchestra Linn 450

08:50:00 00:02:59 Xavier Montsalvatge Fantasia for Guitar & Harp: Brasilado

Yolanda Kondonassis, harp; Jason Vieaux, guitar Azica 71297

08:55:00 00:08:47 Bernard Herrmann Vertigo: Prelude & Love Scene

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 442425

09:08:00 00:19:05 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite Op 60

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 218

09:30:00 00:04:47 James Horner Field of Dreams: Medley

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80468

09:36:00 00:04:35 Ludwig van Beethoven Rondo from Sonata No. 8 Op 13

Peter Takács, piano Cambria 1175

09:55:00 00:02:08 William Grant Still Suite for Violin: Gamin

Alexa Still, flute; Susan DeWitt Smith, piano Koch Intl 7192

09:57:00 00:01:46 George Frideric Handel Minuet from Trio Sonata in G major Op 5

I Furiosi Baroque Ensemble Dorian 90802

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:02:10 Zoltán Kodály Háry János: Viennese Musical Clock

István Kertész London Symphony Orchestra Decca 4785437

10:03:00 00:02:05 Anatoly Liadov The Musical Snuff Box Op 32

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80657

10:07:00 00:12:23 Christopher Palmer Fantasy on Puccini's 'La bohème'

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Christopher Warren-Green, vn EMI 49552

10:21:00 00:07:02 Frédéric Chopin Polonaise No. 6 in A flat major Op 53

Maurizio Pollini, piano DeutGram 4793449

10:31:00 00:04:10 Franz Joseph Haydn Overture to an English Opera

Sir Roger Norrington London Classical Players EMI 55192

10:38:00 00:05:59 Ludwig van Beethoven Piano Trio in B-Flat

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Koch Intl 7724

10:46:00 00:03:35 George Frideric Handel Solomon: Arrival of the Queen of Sheba

Robert Moody Canadian Brass Ensemble OpeningDay 7347

10:50:00 00:30:32 Camille Saint-Saëns Piano Concerto No. 5 in F major Op 103

WDR Symphony Cologne Thomas Sanderling Anna Malikova, piano Audite 92510

11:23:00 00:08:22 Hector Berlioz Roman Carnival Overture Op 9

Mariss Jansons Royal Concertgebouw Orchestra EMI 54479

11:33:00 00:09:25 Thomas Arne Symphony No. 2 in F major

Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8403

11:44:00 00:09:45 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 26

Odense Symphony Scott Yoo Vassily Primakov, piano Bridge 9328

11:55:00 00:02:31 Johann Strauss Jr Polka 'Tritsch-Tratsch' Op 214

Nikolaus Harnoncourt Berlin Philharmonic Teldec 24489

12:06:00 00:09:18 Antonín Dvorák Carnival Overture Op 92

George Szell Cleveland Orchestra Sony 63151

12:17:00 00:10:02 Maurice Ravel Four Movements from Schumann

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 79

12:28:00 00:02:46 Giacomo Puccini La bohème: Musetta's Waltz

London Philharmonic Sir Charles Mackerras Renée Fleming, soprano Decca 467049

12:34:00 00:03:54 Aram Khachaturian Masquerade: Waltz

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

12:40:00 00:13:02 Hector Berlioz The Damnation of Faust: Suite

George Szell Cleveland Orchestra MAA 97

12:55:00 00:04:17 Earle Hagen Harlem Nocturne

Quartet San Francisco ViolinJazz 105

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:41:58 Nikolai Rimsky-Korsakov Scheherazade Op 35

Cleveland Orchestra Lorin Maazel Daniel Majeske, violin Decca 4787779

13:44:00 00:14:05 Anton Arensky Variations on Theme by Tchaikovsky Op 35

William Boughton English String Orchestra Nimbus 7020

13:59:00 00:02:26 François Couperin Suite No. 6: Les barricades mystérieuses

Angela Hewitt, piano Hyperion 67440

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:02:00 00:01:45 Jean-Philippe Rameau Dardanus: Air gai "Les Niais de Sologne"

Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra Conifer 51313

14:06:00 00:14:17 Sergei Rachmaninoff The Rock Op 7

Charles Dutoit Philadelphia Orchestra Decca 440604

14:24:00 00:11:07 Federico Moreno Tórroba Sonatina for Guitar

Denis Azabagic, guitar Naxos 554555

14:36:00 00:13:31 Johannes Brahms Tragic Overture Op 81

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Teldec 43711

14:51:00 00:06:43 Percy Grainger Ramble on the Last Love Duet in Strauss

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

15:01:00 00:14:22 Michael Haydn Symphony No. 25 in G major

Nicholas Ward Northern Chamber Orchestra Naxos 550875

15:17:00 00:10:04 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 2 in F major

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9996

15:31:00 00:04:23 Giacomo Puccini Manon Lescaut: Act 2 Prelude

Riccardo Chailly Verdi Symphony Milan Decca 2141

15:39:00 00:04:52 Giacomo Puccini Manon Lescaut: Act 3 Intermezzo

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

15:46:00 00:08:48 Ralph Vaughan Williams The Wasps: Overture

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

15:55:00 00:02:18 Georges Bizet Carmen Suite No. 2: Toreador Song

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:40 Johann Pachelbel Canon & Gigue in D major

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua DeutGram 4795448

16:06:00 00:03:34 Michael Torke Miami Grands: South Beach, midnight

Georgi Danchev Miami Piano Circle Ecstatic 92251

16:13:00 00:09:58 Victor Herbert American Fantasy

Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 60983

16:27:00 00:04:41 John Debney Cutthroat Island: Main Title: Morgan's Ride

City of Prague Philharmonic Paul Bateman Chorus Silva 3009

16:36:00 00:03:44 Camille Saint-Saëns Gavotte & Finale from Septet Op 65

Ensemble Vivant OpeningDay 9379

16:41:00 00:07:52 Ludwig van Beethoven Finale from Piano Sonata No. 23

Emil Gilels, piano DeutGram 4795448

16:52:00 00:02:50 Giacomo Puccini La bohème: O Mimì tu più non torni

Orchestra of La Scala Riccardo Chailly Roberto Alagna, tenor; Simon Keenlyside, baritone Decca 466070

16:57:00 00:02:22 George Frideric Handel Allegro from Concerto Grosso Op 6

Guildhall Strings RCA 61275

17:05:00 00:04:57 Camargo Guàrnieri Dansa negra

Maximiano Valdés Simón Bolívar Symphony Dorian 90227

17:13:00 00:10:42 Francesco Maria Veracini Orchestral Suite No. 6 in B flat

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 439937

17:26:00 00:08:29 Ludwig van Beethoven Scherzo from String Quartet No. 7 Op 59

Amadeus Quartet DeutGram 4795448

17:40:00 00:03:51 Victor Herbert Babes in Toyland: March of the Toys

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2011

17:46:00 00:03:10 Raymond Scott The Toy Trumpet New London Orchestra

Ronald Corp Mark Calder, trumpet Hyperion 67067

17:52:00 00:02:26 Giacomo Puccini Manon Lescaut: Donna non vidi mai

St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Jonas Kaufmann, tenor Sony 509249

17:55:00 00:03:54 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 2: Caroso Dances

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:00 00:17:31 Maurice Ravel Boléro

Daniel Barenboim Orchestra of Paris DeutGram 4795448

18:28:00 00:03:30 Frédéric Chopin Etude No. 23 in A minor Op 25

Maurizio Pollini, piano DeutGram 4795448

18:34:00 00:02:27 Igor Stravinsky Pétrouchka: Russian Dance

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 4795448

18:39:00 00:14:13 Johann Sebastian Bach Concerto for 2 Violins in D minor

Los Angeles Chamber Orchestra Jeffrey Kahane Hilary Hahn, violin; Margaret Batjer, violin DeutGram 4795448

18:55:00 00:03:51 Camille Saint-Saëns The Carnival of the Animals: The Swan

Orchestra of Paris Semyon Bychkov Mischa Maisky, cello DeutGram 4795448

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:19:58 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Suite Op 66

Mstislav Rostropovich Berlin Philharmonic DeutGram 4795448

19:24:00 00:32:32 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 4 in G major Op 58

Berlin Philharmonic Ferdinand Leitner Wilhelm Kempff, piano DeutGram 4795448

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:25:36 Franz Joseph Haydn Symphony No.101 in D major

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

20:30:00 00:16:00 George Gershwin Rhapsody in Blue

Chicago Symphony Orchestra James Levine James Levine, piano DeutGram 4795448

20:48:00 00:08:45 Edvard Grieg Sigurd Jorsalfar: Homage March Op 56

Esa-Pekka Salonen Swedish Radio Symphony Sony 46668

20:56:00 00:02:22 Gabriel Fauré Dolly Suite: Spanish Dance Op 56

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

21:00 THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin

Jeffrey Kahane, conductor/pianist; Michelle Kim, violin; Rebecca Young, viola

21:04:00 00:31:46 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 17 in G major

21:40:00 00:32:17 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 20 in D minor

22:20:00 00:31:20 Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonia Concertante in E flat major

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:09:47 Keith Jarrett Adagio for Oboe & Strings

Fairfield Orchestra Thomas Crawford Marcia Butler, oboe ECM 1450

23:11:00 00:07:52 Antonio Estévez Mediodía en el Llano

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4795448

23:22:00 00:08:53 Ludwig van Beethoven Adagio from Piano Trio No. 1 Op 1

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Koch Intl 7724

23:30:00 00:06:08 Frédéric Chopin Nocturne No. 8 in D flat major Op 27

Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

23:39:00 00:06:30 Victor Herbert Andante from Cello Concerto No. 2

New York Philharmonic Kurt Masur Yo-Yo Ma, cello Sony 67173

23:45:00 00:09:00 George Gershwin Lullaby for Strings

Brodsky Quartet Chandos 10801

23:56:00 00:02:56 Gabriel Fauré Nocturne No. 8 in D flat Op 84

Kathryn Stott, piano Hyperion 66911

