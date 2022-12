Program Guide 01-29-2016

CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:25:07 Franz Joseph Haydn Symphony No. 60 in C Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437783

00:29:00 00:28:44 Frederick Delius Piano Concerto Ulster Orchestra David Lloyd-Jones Piers Lane, piano Hyperion 67296

01:00:00 00:26:54 Wolfgang Amadeus Mozart String Quartet No. 22 in B flat major Jerusalem Quartet Harm Mundi 902076

01:29:00 00:14:00 Antonio Vivaldi Oboe Concerto in C major New Brandenburg Collegium Anthony Newman Alex Klein, oboe Cedille 7003

01:45:00 01:51:02 Havergal Brian Symphony No. 1 Slovak Radio Symphony Ondrej Lenard Eva Jenisová, soprano; Dagmar Pecková, soprano; Vladimir Dolezal, tenor; Peter Mikulás, bass; Slovak Philharmonic Choir MarcoPolo 223280

03:38:00 00:16:28 Franz Liszt Symphonic Poem No. 6 "Mazeppa" Gianandrea Noseda BBC Philharmonic BBC 336

03:56:00 00:24:23 Jean-Féry Rebel Les Élémens Tempesta di Mare Chandos 805

04:22:00 00:17:36 Joseph Martin Kraus Viola Concerto in C major Tapiola Sinfonietta David Aaron Carpenter David Aaron Carpenter, viola Ondine 1193

04:41:00 00:37:02 Frederick Delius Florida Suite David Lloyd-Jones English Northern Philharmonia Naxos 553535

05:20:00 00:16:57 Václav Pichl Symphony in D major Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9740

05:39:00 00:06:05 Emmanuel Chabrier Dix pièces pittoresques: Menuet pompeux Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

05:50:00 00:08:13 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 16 in A flat major Op 72 Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano Philips 426264

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:38 Franz Joseph Haydn Finale from String Quartet No. 28 Op 20 Daedalus Quartet Bridge 9326

06:15:00 00:08:58 Joaquín Rodrigo Adagietto from Concierto en modo galante London Symphony Orchestra Enrique Bátiz Robert Cohen, cello EMI 67435

06:25:00 00:05:25 Alexander Glazunov Ballet Scenes: Polonaise Op 52 Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

06:30:00 00:04:11 Wolfgang Amadeus Mozart Menuetto from Symphony No. 40 Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2159

06:40:00 00:08:16 Daniel Auber La muette de Portici: Overture Igor Markevitch Orchestre Lamoureux DeutGram 4795448

06:50:00 00:03:47 Howard Shore The Return of the King: The White Tree Nic Raine City of Prague Philharmonic Silva 1160

06:55:00 00:03:18 Eric Coates March "Calling All Workers" Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66868

07:05:00 00:04:56 Eric Coates London Suite: Covent Garden Malcolm Nabarro Sinfonia ViVa ASV 2053

07:10:00 00:03:25 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Rigaudon Carlton Woods Blue Water Chamber Orchestra Blue Water 2010

07:15:00 00:05:53 Anton Arensky Scherzo from Piano Trio No. 1 Op 32 Yefim Bronfman, piano; Cho-Liang Lin, violin; Gary Hoffman, cello Sony 53269

07:22:00 00:01:53 Leroy Anderson Jazz Pizzicato Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559356

07:26:00 00:04:15 Carl Nielsen Maskarade: Overture Herbert Blomstedt San Francisco Symphony Decca 425857

07:31:00 00:03:01 Ralph Vaughan Williams Five Tudor Portraits: My Pretty Bess New Philharmonia Orchestra Sir David Willcocks John Carol Case, baritone; Bach Choir EMI 64722

07:40:00 00:05:53 Frederick Delius A Song Before Sunrise Richard Hickox Royal Northern Sinfonia EMI 65067

07:48:00 00:04:08 Johann Sebastian Bach Partita No. 2: Sinfonia Jeffrey Biegel, piano Steinway 30001

07:55:00 00:03:07 George Gershwin Porgy and Bess: Tempo di Blues Opus Two William Terwilliger, violin; Andrew Cooperstock, piano Azica 71290

07:57:00 00:01:56 Henry Purcell The Gordian Knot Untied: Aire from Act 3 Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 570149

08:07:00 00:06:10 Peter Tchaikovsky Suite No. 2: Waltz Op 53 Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9454

08:15:00 00:08:56 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 7 Op 92 Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 718

08:25:00 00:06:44 Johann Christian Bach Adriano in Siria: Overture Simon Standage Academy of Ancient Music Chandos 540

08:32:00 00:01:51 George Frideric Handel Acis and Galatea: Happy We! Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

08:39:00 00:03:22 Dmitri Shostakovich Dolls' Dances: Lyric Waltz Bavarian Radio Symphony Esa-Pekka Salonen Lisa Batiashvili, violin DeutGram 15203

08:43:00 00:03:04 Giuseppe Verdi La traviata: Brindisi 'Libiamo, ne'lieti Vienna Philharmonic Carlo Rizzi Anna Netrebko, soprano; Rolando Villazón, tenor; Helene Schneiderman, mezzo; Vienna State Opera Chorus DeutGram 6188

08:46:00 00:04:34 Edvard Grieg Peer Gynt: Act 4 Prelude 'Morning Mood' Oivin Fjeldstad London Symphony Orchestra Decca 4785437

08:55:00 00:03:39 Cole Porter Kiss Me, Kate: So in Love Richard Glazier, piano Centaur 3347

09:05:00 00:18:36 Wolfgang Amadeus Mozart Flute Quartet No. 3 in C major Emerson String Quartet Carol Wincenc, flute DeutGram 431770

09:38:00 00:09:03 George Frideric Handel Music for the Royal Fireworks: Overture Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2002

09:48:00 00:03:04 Giacomo Puccini Turandot: Nessun dorma St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Jonas Kaufmann, tenor; St Cecilia Academy Chorus Sony 509249

09:55:00 00:04:36 Tomaso Albinoni Concerto for Strings in B flat major Op 5 Simon Standage Collegium Musicum 90 Chandos 663

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:02:00 00:02:37 Frederick Delius Hassan: Serenade Cleveland Sinfonietta Louis Lane Rafael Druian, violin; Martha Dalton, harp Sony 48260

10:05:00 00:05:10 Frederick Delius Irmelin Prelude Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Orchestra Argo 433704

10:12:00 00:13:57 Frédéric Chopin Grand Fantasy on Polish Airs Op 13 Orch of Age of Enlightenment Sir Charles Mackerras Emanuel Ax, piano Sony 63371

10:27:00 00:03:09 Frédéric Chopin Tarantelle in A flat major Op 43 Vladimir Ziva Moscow Symphony Orchestra Naxos 555048

10:31:00 00:04:26 Wolfgang Amadeus Mozart Idomeneo: Overture Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 31827

10:40:00 00:03:46 Antonio Salieri Angiolina: Overture Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

10:45:00 00:09:31 Josef Myslivecek Overture No. 2 in A major Werner Ehrhardt Concerto Cologne Archiv 4776418

10:57:00 00:26:07 Vincent d'Indy Symphony on a French Mountain Air Op 25 National Symphony of Ireland Antonio de Almeida François-Joël Thiollier, piano Naxos 550754

11:26:00 00:11:47 Domenico Cimarosa The Chinese Hero: Overture Patrick Gallois Sinfonia Finlandia Naxos 572734

11:40:00 00:08:36 Jean Joseph Mouret First Suite of Symphonies Paris Orchestral Ensemble Jean-Pierre Wallez Maurice André, trumpet; Bernard Soustrot, trumpet; Guy Touvron, trumpet; Jean-Pierre Leroy, trumpet EMI 64100

11:51:00 00:05:44 Franz Schubert Alfonso and Estrella: Overture Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570329

12:07:00 00:07:17 Daniel Auber The Bronze Horse: Overture Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9765

12:16:00 00:08:48 Franz Lehár Waltz 'Gold and Silver' Op 79 Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

12:27:00 00:03:56 Frederick Delius Koanga: La Calinda Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 3303

12:34:00 00:03:28 Louis Moreau Gottschalk La gallina Op 53 Cecile Licad, piano Naxos 559145

12:40:00 00:15:14 Nino Rota The Godfather - A Symphonic Portrait John Mauceri London Philharmonic LPO 86

12:57:00 00:03:52 Stephen Hough Etude de concert Stephen Hough, piano Hyperion 67043

THE BIG WORK AT ONE

13:03:00 00:39:52 Ludwig van Beethoven Symphony No. 7 in A major Op 92 Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 718

13:43:00 00:17:24 Franz Schubert Fantasy in F minor NDR Radio Philharmonic Alun Francis Michael Korstick, piano CPO 777658

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:03:00 00:03:30 Yin Chengzong Prelude from "Yellow River" Concerto China Philharmonic Long Yu Lang Lang, piano DeutGram 8233

14:07:00 00:04:06 Percy Grainger Spoon River Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

14:13:00 00:15:34 Johann Sebastian Bach Keyboard Concerto No. 6 in F major Academy St. Martin in Fields Murray Perahia Murray Perahia, piano Sony 89690

14:31:00 00:02:41 Giacomo Puccini Turandot: Hymn to the Moon 'Gira la Orch of the Royal Opera House Lamberto Gardelli Royal Opera Chorus EMI 64356

14:48:00 00:10:45 Frederick Delius Late Swallows Sir John Barbirolli Hallé Orchestra EMI 65119

15:02:00 00:14:33 Gabriel Fauré Fantasie for Piano & Orchestra Op 111 London Philharmonic Rafael Frühbeck de Burgos Alicia de Larrocha, piano Decca 4785437

15:17:00 00:11:36 Carl Philipp Emanuel Bach String Symphony in B flat major John Hsu The Vivaldi Project Centaur 3176

15:31:00 00:04:45 Frederick Delius Two Aquarelles Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Orchestra Argo 433704

15:41:00 00:04:52 Frederick Delius 3Air and Dance for Strings Royal Northern Sinfonia Richard Hickox Bradley Creswick, violin EMI 65067

15:49:00 00:08:44 Jenö Hubay Fantaisie brillante on "Carmen" Gil Shaham, violin; Akira Eguchi, piano DeutGram 447640

15:58:00 00:04:12 John Williams Liberty Fanfare John Williams Boston Pops Orchestra Philips 420178

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:06:00 00:03:08 John Williams The Force Awakens: Rey's Theme John Williams Symphony Orchestra Disney 21772

16:12:00 00:12:19 George Gershwin Second Rhapsody Harmonie Ensemble New York Steven Richman Lincoln Mayorga, piano Bridge 9212

16:28:00 00:05:43 Ennio Morricone Once Upon a Time in America: Deborah's John Mauceri London Philharmonic LPO 86

16:36:00 00:03:15 Ennio Morricone Cinema Paradiso: Theme London Symphony Orchestra Keith Lockhart Anne Akiko Meyers, violin eOne 7792

16:42:00 00:06:49 Camille Saint-Saëns The Carnival of the Animals: Pt. 1 Atlanta Symphony Orchestra Yoel Levi Peter Schickele, narrator; Ralph Markham, piano; Kenneth Broadway, piano Telarc 80350

16:52:00 00:03:08 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 3: Galop Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

16:56:00 00:02:42 Zequinha de Abreu Tico-Tico non Fubá Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 62

17:05:00 00:04:54 Zdenek Fibich Poème Václav Neumann Czech Philharmonic Orchestra Orfeo 180891

17:13:00 00:09:09 Frederick Delius The Walk to the Paradise Garden John Wilson Royal Liverpool Philharmonic Avie 2194

17:25:00 00:09:20 Gioacchino Rossini L'Italiana in Algeri: Overture Thomas Fey Heidelberg Symphony Hänssler 98269

17:40:00 00:05:51 Frederick Delius Intermezzo from 'Fennimore and Gerda' Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Orchestra Argo 433704

17:47:00 00:02:49 Gilbert & Sullivan The Pirates of Penzance: I am the very Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Richard Suart, baritone; Welsh National Opera Chorus Telarc 80353

17:52:00 00:03:06 Scott Joplin The Ragtime Dance Leila Josefowicz, violin; John Novacek, piano Philips 462948

17:56:00 00:03:06 Richard Rodgers Waltz Medley 'Falling in Love With Love' Symphony Orchestra Richard Rodgers Richard Rodgers, piano Harbinger 2501

DINNER CLASSICS

18:09:00 00:12:59 Zdenek Fibich Spring Op 13 Marek Stilec Czech National Symphony Naxos 573197

18:24:00 00:08:24 Ludwig van Beethoven Allegretto from Symphony No. 7 Op 92 Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 718

18:35:00 00:07:03 Ludwig van Beethoven Allegro con brio from Symphony No. 5 Op 67 Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 718

18:45:00 00:08:21 Nikolai Rimsky-Korsakov May Night: Overture Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

18:54:00 00:05:04 Isaac Albéniz Suite Española: Granada Op 47 Jason Vieaux, guitar Azica 71224

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:25:00 Ludwig van Beethoven Symphony No. 1 in C major Op 21 Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1032

19:29:00 00:18:11 Franz Joseph Haydn Piano Concerto No. 11 in D major Norwegian Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano EMI 56960

19:49:00 00:07:10 Johann Strauss Jr The Gypsy Baron: Overture Franz Welser-Möst London Philharmonic Seraphim 73295

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:19:03 Benjamin Britten The Young Person's Guide to Orchestra Op 34 BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Yan Pascal Tortelier, narrator BBC 94

20:23:00 00:31:18 Ludwig van Beethoven Symphony No. 5 in C minor Op 67 Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 718

20:56:00 00:02:54 Claude Debussy Preludes Book 1: Les collines d' Pascal Rogé, piano Decca 4785437

21:00 CHAMBER MUSIC SOCIETY OF LINCOLN CENTER with Elliott Forrest: Haydn & Dvorak

21:03:00 00:22:44 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 66 in G major Op 77 Smithson String Quartet EMI 49003

21:25:00 00:34:31 Antonín Dvorák Piano Quartet No. 1 in D major Op 23 Vlach Quartet Prague Helena Suchárová-Weiser, piano; Members of Naxos 572159

22:00 CITY CLUB FORUM – recorded today at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech, Driving Corporate Innovation through Personal Disruption: Whitney Johnson, Co-Founder, Rose Park Advisors and author of “Disrupt Yourself”

QUIET HOUR

23:02:00 00:06:20 Frederick Delius Romance Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

23:08:00 00:09:24 Frank Bridge There is a Willow Grows Aslant a Brook William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

23:20:00 00:07:40 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Oboe Concerto Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi John Mack, oboe Decca 443176

23:27:00 00:06:04 Franz Joseph Haydn Adagio from Violin Concerto No. 1 Orchestra of Paris Semyon Bychkov Mischa Maisky, cello DeutGram 435781

23:36:00 00:07:49 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 4: Prelúdio Kenneth Schermerhorn Nashville Symphony Naxos 557460

23:43:00 00:10:45 Frederick Delius Late Swallows Sir John Barbirolli Hallé Orchestra EMI 65119

23:56:00 00:03:07 Felix Mendelssohn Song without Words No. 12 in F sharp minor Op 30 Sergei Babayan, piano Discover 920155

23:56:00 00:02:55 Emmerich Kálmán What does a rosy mouth that has never Stephen Hough, piano Hyperion 67043