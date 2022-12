Program Guide 01-27-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:36:54 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 41 in C major

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 6506

00:41:00 00:19:27 Jerome Kern Showboat: A Scenario for Orchestra

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 446404

01:02:00 00:30:08 Édouard Lalo Symphony in G minor

Nikos Athinäos Frankfurt State Orchestra Signum 6600

01:34:00 00:28:49 Juan Arriaga Symphony in D major

Jordi Savall Le Concert des Nations Astrée 8532

02:05:00 00:53:41 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 7 in D major

Prague Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Oldrich Vlcek, violin Telarc 80161

03:00:00 00:29:31 Édouard Lalo Piano Trio No. 3 in A minor Op 26

Gryphon Trio Analekta 3127

03:31:00 00:38:20 Aram Khachaturian Flute Concerto

Zürich Tonhalle Orchestra David Zinman Emmanuel Pahud, flute EMI 57563

04:11:00 00:36:23 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 7 in F major Op 59

Amadeus Quartet DeutGram 4795448

04:49:00 00:28:39 George W. Chadwick Symphonic Sketches

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9334

05:20:00 00:15:35 Franz Joseph Haydn Concerto No. 3 for 2 Winds in G major

Cologne Chamber Orchestra Helmut Müller-Brühl Benoît Fromanger, flute; Ingo Nelken, flute Naxos 506019

05:37:00 00:07:23 Ludwig van Beethoven Variations on 'God Save the King'

Olli Mustonen, piano Decca 436834

05:50:00 00:08:47 Felix Mendelssohn Finale from String Symphony No. 12

Concerto Cologne Teldec 98435

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:02:44 Gaspar Sanz Canarios

Academy St. Martin in Fields Kenneth Sillito Alexandre Lagoya, guitar Philips 446002

06:11:00 00:04:21 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 9 in B major Op 72

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430171

06:19:00 00:10:24 Maurice Ravel Introduction & Allegro Melos Ensemble

Osian Ellis, harp; Richard Adeney, flute; Cecil Aronowitz, viola Decca 4785437

06:30:00 00:01:48 Daniil Trifonov Dolce romantico from 'Rachmaniana'

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4794970

06:32:00 00:02:09 Daniil Trifonov Allegro con fuoco from 'Rachmaniana'

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4794970

06:40:00 00:07:08 Gustav Holst The Planets: Mars Op 32

Zubin Mehta Los Angeles Philharmonic Decca 4785437

06:51:00 00:03:29 Philippe Gaubert Madrigal

Fenwick Smith, flute; Sally Pinkas, piano Naxos 557305

06:55:00 00:03:46 Sir Malcolm Arnold Overseas March Op 70

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 66

07:05:00 00:05:45 Franz Schubert Finale from Piano Quintet

Cleveland Quartet John O'Conor, piano; James Vandemark, bass; Members of Telarc 80225

07:10:00 00:02:46 George Gershwin Promenade 'Walking the Dog'

Cincinnati Pops Orchestra John Morris Russell Jonathan Gunn, clarinet FanfareCin 4

07:15:00 00:07:48 Johann Strauss Jr Fledermaus Quadrille Op 363

Willi Boskovsky Vienna Philharmonic Decca 4785437

07:25:00 00:02:18 Carl Nielsen Look About One Summer Day

Michael Bojesen Ars Nova Copenhagen DaCapo 220569

07:27:00 00:02:04 Sir Edward German Henry VIII: Torch Dance

Richard Hickox Royal Northern Sinfonia EMI 49933

07:30:00 00:03:43 Jules Mouquet Suite for Winds: Aubade

Robert J. Ambrose Atlanta Chamber Winds Albany 1127

07:40:00 00:08:47 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Symphony No. 41

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7574

07:51:00 00:04:08 Peter Boyer Silver Fanfare

Peter Boyer London Philharmonic Naxos 559769

07:55:00 00:03:50 Franz Schubert Five Minuets: Minuet No. 5 in C major

Chamber Orchestra of Europe Gidon Kremer, violin DeutGram 437535

08:07:00 00:06:14 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No. 1 in D major Op 39

Howard Griffiths Brandenburg State Orchestra Klanglogo 1506

08:15:00 00:07:51 George Frideric Handel Samson: Act 1 Sinfonia

English Concert Trevor Pinnock Anthony Halstead, horn; Christian Rutherford, horn Archiv 419219

08:25:00 00:02:42 Wang Luobin Chinese Folk Song "A La Mu Han"

Xuefei Yang, guitar EMI 6322

08:30:00 00:05:11 Édouard Lalo Scherzo for Orchestra

Nikos Athinäos Frankfurt State Orchestra Signum 6600

08:40:00 00:07:15 Franz Joseph Haydn Scherzando No. 2 in C major

Haydn Ensemble Berlin Emmanuel Pahud, flute EMI 56577

08:49:00 00:01:55 Traditional The Miller of Dee

City of London Sinfonia John Rutter Men of; Cambridge Singers Collegium 120

08:55:00 00:04:47 Ernest Gold Exodus: Theme Cincinnati Pops Orchestra

Erich Kunzel William Tritt, piano Telarc 80168

08:58:00 00:02:03 Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 1: Gigue

Pierre Fournier, cello DeutGram 4795448

09:05:00 00:17:47 Benjamin Britten A Simple Symphony Op 4

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

09:27:00 00:06:16 Frederick Loewe My Fair Lady: Suite

Richard Glazier, piano Centaur 3347

09:35:00 00:07:59 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 20 in G major Op 49

Peter Takács, piano Cambria 1175

09:45:00 00:09:51 Bohuslav Martinu March & Finale from Symphony No. 2

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80616

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:01:28 Wolfgang Amadeus Mozart Contradance in G major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429783

10:03:00 00:03:58 Wolfgang Amadeus Mozart March in D

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Sony 372068

10:09:00 00:12:52 Sir Edward Elgar Introduction & Allegro for Strings Op 47

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463265

10:24:00 00:04:33 Erik Satie Poudre d'or

Pascal Rogé, piano Decca 421713

10:30:00 00:05:12 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: Dove sono

Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Malin Hartelius, soprano MAA 2009

10:39:00 00:05:32 Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni: Catalogue Aria 'Madamina,

Orch of Valencian Community Riccardo Frizza Erwin Schrott, baritone Decca 11838

10:47:00 00:02:41 Carl Maria von Weber Der Freischütz: Hunters' Chorus 'Was

Dresden State Orchestra Silvio Varviso Leipzig Radio Chorus Philips 422410

10:51:00 00:24:48 Sergei Rachmaninoff Rhapsody on a Theme of Paganini Op 43

Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin Daniil Trifonov, piano DeutGram 4794970

11:18:00 00:10:02 Johann Sebastian Bach Concerto after Marcello in D minor

Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 901871

11:30:00 00:08:58 Wolfgang Amadeus Mozart Theme & Variations from Clarinet Quintet

Emerson String Quartet David Shifrin, clarinet DeutGram 459641

11:41:00 00:09:07 Édouard Lalo Deux Aubades

Daniel Swift CBC Radio Orchestra CBC 5152

11:51:00 00:06:15 Alexander Glazunov Wedding March Op 21

Igor Golovschin Moscow Symphony Orchestra Naxos 553839

12:06:00 00:09:52 Jerome Kern Portrait for Orchestra 'Mark Twain'

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Tony Chipurn, trombone Vox 3035

12:18:00 00:09:45 George Gershwin Cuban Overture James Levine

Chicago Symphony Orchestra DeutGram 4795448

12:31:00 00:02:46 Sergei Rachmaninoff 18th Variation from Paganini Rhapsody Op 43

Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin Daniil Trifonov, piano DeutGram 4794970

12:38:00 00:04:05 Peter Tchaikovsky Suite No. 2: Danse baroque Op 53

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9454

12:44:00 00:10:08 Sir Edward Elgar Coronation March Op 65

Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 10570

12:55:00 00:03:46 Leroy Anderson Serenata

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:45:10 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 9 in D major

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Sony 372068

13:47:00 00:16:16 Wolfgang Amadeus Mozart Idomeneo: Ballet Music

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2159

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:05:00 00:04:30 Jerome Kern The Song is You

Manhattan String Quartet Newport 60033

14:10:00 00:03:58 Raymond Scott Boy Scout in Switzerland

Quartet San Francisco ViolinJazz 105

14:16:00 00:14:10 Charles Avison Concerto Grosso No. 2 after Scarlatti in G major

Roy Goodman Brandenburg Consort Hyperion 66891

14:33:00 00:11:32 Daniil Trifonov Rachmaniana

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4794970

14:48:00 00:09:50 Hamish MacCunn Overture 'The Land of the Mountain and

Sir Alexander Gibson Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8379

14:58:00 00:01:39 Fritz Kreisler Toy Soldier's March

James Ehnes, violin; Eduard Laurel, piano Analekta 3159

15:02:00 00:13:54 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 15 in G major

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus DHM 75736

15:18:00 00:11:45 Édouard Lalo Le roi d'Ys: Overture

Armin Jordan Orchestre National de France Erato 45015

15:31:00 00:04:45 Johann Strauss Jr Artists Quadrille Op 201

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80314

15:40:00 00:07:52 Johann Strauss Waltz "Loreley-Rhein-Klänge" Op 154

Willi Boskovsky Vienna Philharmonic Decca 4785437

15:50:00 00:05:34 Charles Tomlinson Griffes The White Peacock Op 7

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559164

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:05:16 Wolfgang Amadeus Mozart The Abduction from the Seraglio:

Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

16:07:00 00:02:23 Ned Rorem The Lordly Hudson

Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano Delos 3445

16:13:00 00:09:46 Aram Khachaturian Finale from Flute Concerto

Zürich Tonhalle Orchestra David Zinman Emmanuel Pahud, flute EMI 57563

16:27:00 00:06:36 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 21

Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 17181

16:35:00 00:04:04 Antonín Dvorák Scherzo from Piano Quintet Op 81

Concertante Jeremy Denk, piano Meridian 84459

16:41:00 00:07:52 Juan Arriaga Los esclavos felices: Overture

Jordi Savall Le Concert des Nations Astrée 8532

16:52:00 00:03:37 Jerome Kern Showboat: Old Man River

Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

16:56:00 00:03:15 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Serenade No. 11 for Winds

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 431683

17:05:00 00:05:10 John Williams Hook: Main Themes

Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra ClevPops 2008

17:26:00 00:08:49 John Williams The Force Awakens: The Jedi Steps &

John Williams Symphony Orchestra Disney 21772

17:40:00 00:04:26 Wolfgang Amadeus Mozart Idomeneo: Overture

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 31827

17:46:00 00:03:40 Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni: Vedrai, carino

Vienna Chamber Orchestra György Fischer Cecilia Bartoli, mezzo-soprano Decca 430513

17:52:00 00:03:10 Wolfgang Amadeus Mozart Les Petits riens: Overture

Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

17:57:00 00:02:03 Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni: Serenade 'Deh vieni alla

Orch of Valencian Community Riccardo Frizza Erwin Schrott, baritone Decca 11838

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:14:56 Wolfgang Amadeus Mozart Horn Concerto No. 4 in E flat major

English Chamber Orchestra Ralf Gothóni Richard Berry, horn Avie 35

18:26:00 00:02:45 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: Non so più

Orch of Age of Enlightenment Harry Bicket Susan Graham, mezzo-soprano Erato 85768

18:31:00 00:02:46 Wolfgang Amadeus Mozart The Magic Flute: Der Vogelfänger bin ich

Metropolitan Opera Orchestra James Levine Bryn Terfel, baritone DeutGram 445866

18:36:00 00:18:05 Sergei Rachmaninoff Variations on a Theme of Corelli Op 42

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4794970

18:57:00 00:02:21 Wolfgang Amadeus Mozart The Magic Flute: March of the Priests

Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:17:24 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 13 in G major

George Szell Cleveland Orchestra Sony 86793

19:21:00 00:34:29 Édouard Lalo Symphonie espagnole Op 21

Philharmonia Orchestra Antonio Pappano Maxim Vengerov, violin EMI 57593

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Les Délices –

Highlights of two recent concerts by the ensemble that

specializes in music of the French Baroque:

Age of Indulgence, music for oboe and strings from the salons of 1750s Paris,

and Imaginary Orchestra featuring two harpsichordists performing transcriptions from Baroque operas

From 'Age of Indulgence', November 8, 2015

Philidor: Sinfonia V 9:15

Blavet: Sonata Seconda La Vibray 10:49

Rameau: Entrée de Polymnie and Dardanus Ch… 11:04

Guignon: Variations on Les Sauvages 5:06

From 'Imaginary Orchestra', January 17, 2016

Lully and Marais 16:19

Rameau at the Keyboard 13:05

Rameau the Visionary 14:40

Symphonie pour deux clavecins 16:21

The Power of Love 4:14

21:54:00 00:05:05 Nicolas Chédeville Saisons Amusantes: Allegro from 'Autumn'

Les Délices Délices 2013

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims:

recordings by Mattiwilda Dobbs

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:07:20 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Divertimento for Strings

Anton Steck Concerto Cologne Archiv 4775800

23:09:00 00:07:16 Antonín Dvorák Nocturne for Strings in B major Op 40

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 431680

23:19:00 00:14:04 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio in B minor

Lars Vogt, piano EMI 36080

23:35:00 00:08:03 Alexander Borodin Nocturne from String Quartet No. 2

Cleveland Quartet Telarc 80178

23:43:00 00:11:37 Wolfgang Amadeus Mozart Flute Quartet No. 2 in G

Emmanuel Pahud, flute; Christoph Poppen, violin; Hariolf Schlichtig, viola; Jean-Guihen Queyras, cello EMI 56829

23:56:00 00:02:34 Gary Schocker Hypnotized: Together

Yolanda Kondonassis, harp; Jason Vieaux, guitar Azica 71297

23:57:00 00:02:41 Sir Edward Elgar Salut d'amour Op 12

Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316