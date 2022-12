Program Guide 01-08-2016

CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:36:21 Sergei Prokofiev Symphony No. 2 in D minor Op 40 Walter Weller London Philharmonic Decca 4785437

00:40:00 00:29:01 Mario Castelnuovo-Tedesco Piano Concerto No. 1 in G minor Op 46 Malmö Symphony Orchestra Andrew Mogrelia Alessandro Marangoni, piano Naxos 572823

01:11:00 00:45:45 Reinhold Glière Symphony No. 2 in C minor Op 25 Zdenek Mácal New Jersey Symphony Delos 3178

01:59:00 00:29:59 Robert Schumann Piano Quintet in E flat major Op 44 Maria João Pires, piano; Augustin Dumay, violin; Renaud Capuçon, violin; Gérard Caussé, viola; Jian Wang, cello DeutGram 463179

02:31:00 00:50:35 Dmitri Shostakovich Symphony No. 15 in A major Op 141 Kurt Sanderling Cleveland Orchestra Erato 45815

03:23:00 00:31:20 Gabriel Fauré Piano Quartet No. 1 in C minor Op 15 Emanuel Ax, piano; Isaac Stern, violin; Jaime Laredo, viola; Yo-Yo Ma, cello Sony 48066

03:56:00 00:34:34 Ludwig Spohr Nonet in F major Op 31 Vienna-Berlin Ensemble Gerhart Hetzel, violin; Wolfram Christ, viola; Georg Faust, cello; Alois Posch, double bass DeutGram 427640

04:32:00 00:16:09 Louis Moreau Gottschalk Symphony No.1 'A Night in the Tropics' Richard Rosenberg Hot Springs Festival Orchestra Naxos 559320

04:50:00 00:27:52 Johan Halvorsen Mascarade Suite Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584

05:20:00 00:16:30 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 19 in E flat major Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45714

05:38:00 00:06:01 Gioacchino Rossini La scala di seta: Overture Piero Gamba London Symphony Orchestra Decca 4785437

05:51:00 00:07:23 Antonio Salieri The Landlady: Overture Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:07:53 Franz Schubert String Trio Movement in B flat major Kodály Quartet Members of Naxos 557126

06:16:00 00:06:30 Gabriel Fauré Barcarolle No. 2 in G Op 41 Charles Owen, piano Avie 2240

06:23:00 00:05:26 Benjamin Hanby Darling Nelly Gray Anonymous 4; Bruce Molsky, banjo Harm Mundi 807549

06:29:00 00:06:03 Phil Cunningham The Gentle Light That Wakes Me Nicola Benedetti, violin; Aly Bain, fiddle; Phil Cunningham, piano DeutGram 21290

06:40:00 00:08:39 Jacques Offenbach La belle Hélène: Overture Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9765

06:51:00 00:03:03 Fritz Kreisler Liebesfreud Orpheus Chamber Orchestra Gil Shaham, violin DeutGram 449923

06:55:00 00:01:29 Heitor Villa-Lobos The Baby's Family Suite No. 1: Punch Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

06:58:00 00:02:16 John Philip Sousa March 'The Belle of Chicago' Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559092

07:05:00 00:05:04 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Waltz Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

07:10:00 00:07:52 Johann Sebastian Bach Finale from Brandenburg Concerto No. 1 Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 139230

07:20:00 00:02:57 Stephen Foster Beautiful Dreamer Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano Delos 3445

07:24:00 00:03:09 François Dompierre The Devil's Beauties La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8723

07:29:00 00:05:26 Ernö Dohnányi Finale from Sextet Op 37 Takács Quartet András Schiff, piano; Radovan Vlatkovic, horn; Kálmán Berkes, clarinet; Members of Decca 421423

07:40:00 00:06:03 Jean-Philippe Rameau Castor and Pollux: Chaconne Frans Brüggen Orchestra of the 18th Century Philips 426714

07:48:00 00:03:32 Joseph Lamb American Beauty Rag Brian Dykstra, piano Centaur 3340

07:55:00 00:03:34 Traditional Glory in the Meeting House Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2329

07:58:00 00:02:13 Alexander Glazunov Ballet Scenes: Marionettes Op 52 Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

08:07:00 00:07:37 Peter Tchaikovsky Waltz from Symphony No. 6 Op 74 Yannick Nézet-Séguin Rotterdam Philharmonic DeutGram 4790835

08:15:00 00:07:37 Franz von Suppé Beautiful Galatea: Overture Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 61830

08:26:00 00:03:07 Samuel A. Ward America, the Beautiful Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 62

08:30:00 00:01:02 Mary Earl Beautiful Ohio Dr. Jon R. Woods Ohio State Marching Band Coronet 411

08:32:00 00:02:23 King Henry VIII Pastime with Good Company Philip Jones Brass Ensemble Decca 807

08:37:00 00:08:43 Sergei Prokofiev Allegro from Symphony No. 5 Op 100 Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80683

08:47:00 00:03:00 Jacques Ibert Entr'acte Paul Fried, flute; David Sussman, guitar GoldenTone 1

08:52:00 00:04:30 Claude Debussy Suite bergamasque: Prélude Vassily Primakov, piano Bridge 9350

08:55:00 00:03:35 David Raksin The Bad and the Beautiful: Theme Michael Tilson Thomas New World Symphony RCA 68798

09:08:00 00:15:23 Sir Charles Hubert H. Parry Lady Radnor's Suite William Boughton English String Orchestra Nimbus 5068

09:27:00 00:03:14 Ludwig van Beethoven Für Elise Valentina Lisitsa, piano Decca 17091

09:35:00 00:04:21 Jean Sibelius Belshazzar's Feast: Khadra's Dance Op 51 Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60434

09:42:00 00:02:00 Gilbert & Sullivan The Mikado: There is beauty in the Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Felicity Palmer, mezzo-soprano; Richard Suart, baritone Telarc 80284

09:46:00 00:07:06 Paul Pabst Paraphrase on Tchaikovsky's 'The Stephen Hough, piano Hyperion 67043

09:55:00 00:02:51 Giovanni Gabrieli Canzon on the 7th tone à 8 No. 2 National Brass Ensemble OberlinMus 1504

09:58:00 00:01:40 Leroy Anderson Jazz Legato Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559356

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:03:01 Rev. Robert Lowry Shall We Gather at the River? Anonymous 4; Bruce Molsky, vocal Harm Mundi 807549

10:04:00 00:03:07 Alice Hawthorne Listen to the Mocking Bird Anonymous 4; Bruce Molsky, banjo Harm Mundi 807549

10:09:00 00:13:23 Frederick Delius Over the Hills and Far Away David Lloyd-Jones English Northern Philharmonia Naxos 553535

10:24:00 00:05:00 Lili Boulanger Of a Spring Morning JoAnn Falletta Women's Philharmonic Koch Intl 7169

10:31:00 00:04:22 Domenico Scarlatti Sonata in G major Yundi, piano DeutGram 6090

10:40:00 00:06:53 Andrea Luchesi Piano Sonata in G Roberto Plano, piano Concerto 2069

10:48:00 00:02:33 Antonín Dvorák Legend No. 9 in D major Op 59 Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 3533

10:52:00 00:29:20 Robert Schumann Piano Quintet in E flat major Op 44 Cleveland Quartet Emanuel Ax, piano RCA 6498

11:23:00 00:09:45 Domenico Cimarosa Gaius Marius: Overture Patrick Gallois Sinfonia Finlandia Naxos 572734

11:35:00 00:06:41 Maurice Ravel Menuet antique Sean Chen, piano Steinway 30029

11:44:00 00:09:54 Ludwig Thuille Gavotte & Finale from Sextet for Piano & Chantilly Quintet Gianluca Luisi, piano Naxos 570790

11:56:00 00:03:16 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 11 in D minor Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572770

12:06:00 00:08:40 Ferenc Farkas 18th Century Dances from Old Hungary Quintett.Wien Nimbus 5479

12:16:00 00:09:04 Ralph Vaughan Williams English Folk Song Suite John Wilson Royal Liverpool Philharmonic Avie 2194

12:27:00 00:02:34 Ole Bull Solitude on the Mountain Andrew Penny Orchestra of the Mill Lydian 18132

12:31:00 00:03:57 Reinhold Glière The Red Poppy: Heroic Coolie Dance Zdenek Mácal New Jersey Symphony Delos 3178

12:39:00 00:04:24 John Williams Superman: March John Williams Boston Pops Orchestra Philips 420178

12:45:00 00:11:04 Camille Saint-Saëns Africa Fantasie Op 89 London Philharmonic Geoffrey Simon Gwendolyn Mok, piano Cala 4031

12:57:00 00:02:32 Georges Bizet Jeux d'enfants: March Op 22 Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:32:49 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 2 in C minor Op 18 London Symphony Orchestra Sir Georg Solti Julius Katchen, piano Decca 4785437

13:38:00 00:22:49 Leos Janácek Jenufa: Symphonic Suite Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 710

14:00 FIRST FRIDAYS with Angela Mitchell – Factory Seconds

14:05:00 Leonin (1150-1201): Viderunt omnes

14:08:00 Hans Sachs (1494-1576): Meistersinger Melody

14:11:00 Jacques Arcadelt (1507-1568): Si ce n'est amour, Dieu Inconstant, Nous voyons que les hommes

14:19:00 Maurice Bardin: Sonatine en Trio (1982)

14:27:00 Robert Marek (1915-1995): Trio for Brass Instruments (1959)

14:39:00 Marius Flothius (1914-2001): Sonatina (1948)

14:45:00 Clint Needham (b. 1981): Mobiles (2011)

14:52:00 Arthur Frackenpohl (b. 1924): Brass Trio (1968)

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

15:05:00 00:12:36 Leopold Mozart Symphony in C major Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 10496

15:20:00 00:12:38 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 14 for Winds in B flat major Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415669

15:37:00 00:04:33 Walter Kittredge Tenting on the Old Camp Ground Anonymous 4 Harm Mundi 807549

15:44:00 00:13:13 Jan Blockx Flemish Dances Alexander Rahbari BRT Philharmonic Brussels MarcoPolo 223418

15:58:00 00:03:45 Jean-Baptiste Lully Phaëton: Chaconne in G Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1001

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:06:00 00:03:26 Dmitri Shostakovich Moscow Cheryomushki: A Spin through Riccardo Chailly Philadelphia Orchestra Decca 452597

16:13:00 00:13:32 Léo Delibes Le Roi s'amuse: Suite Douglas Bostock Chamber Philharmonic Bohemia Classico 158

16:30:00 00:04:42 Alfred Newman The Mark of Zorro: Overture Paul Bateman City of Prague Philharmonic Silva 3010

16:35:00 00:02:42 Paul Schoenfield Four Souvenirs: Square Dance Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

16:41:00 00:08:05 Wilhelm Stenhammar Finale from Serenade in F major Op 31 Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 445857

16:52:00 00:03:24 J. H. McNaughton The Faded Coat of Blue Anonymous 4; Bruce Molsky, guitar Harm Mundi 807549

16:56:00 00:02:41 Reynaldo Hahn Danse from Piano Concerto BBC Scottish Symphony Jean-Yves Ossonce Stephen Coombs, piano Hyperion 66897

17:05:00 00:04:50 Sergei Rachmaninoff Scherzo in D minor Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80670

17:25:00 00:09:44 Claude Debussy Sarabande & Danse Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 79

17:40:00 00:04:39 Daryl Runswick Patter Matter King's Singers RCA 61885

17:47:00 00:02:30 Orlande de Lassus Matona mia cara King's Singers EMI 63052

17:52:00 00:03:21 John Williams NBC "Mission" Theme John Williams Boston Pops Orchestra Philips 420178

17:56:00 00:03:25 Leroy Anderson Song of the Bells Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559356

DINNER CLASSICS

18:09:00 00:15:36 Sergei Prokofiev Piano Concerto No. 1 in D flat major Op 10 London Symphony Orchestra Michael Tilson Thomas Vladimir Feltsman, piano CBS 44818

18:27:00 00:05:12 Henry Tucker Weeping, Sad and Lonely Anonymous 4; Bruce Molsky, vocal Harm Mundi 807549

18:34:00 00:03:01 Rev. Robert Lowry Shall We Gather at the River? Anonymous 4; Bruce Molsky, vocal Harm Mundi 807549

18:40:00 00:14:18 Wolfgang Amadeus Mozart Variations on a Theme by Gluck András Schiff, piano Decca 421369

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:24:42 Peter Tchaikovsky Suite No. 4 in G major Op 61 Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8777

19:29:00 00:26:54 Reinhold Glière The Red Poppy: Suite Zdenek Mácal New Jersey Symphony Delos 3178

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:15:08 Ralph Vaughan Williams Fantasia on a Theme by Thomas Tallis Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Decca 414595

20:17:00 00:37:25 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 5 in E flat major Op 73 Cleveland Orchestra George Szell Leon Fleisher, piano Sony 42445

21:00 CHAMBER MUSIC SOCIETY OF LINCOLN CENTER with Elliott Forrest: In That Final Year

21:03:00 00:25:40 Franz Schubert Fantasie for Violin & Piano in C major Lydia Mordkovitch, violin; Gerhard Oppitz, piano Chandos 8544

21:30:00 00:25:35 Felix Mendelssohn String Quartet No. 6 in F minor Op 80 Pacifica Quartet Cedille 82

22:00 CITY CLUB FORUM – recorded today at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech, Planning the Next Northeast Ohio - Grace Gallucci, Executive Director of Metropolitan Planning Agency for Greater Cleveland; Jason A. Segedy, Director of Akron Metropolitan Area Transportation Study

22:57:00 00:02:55 Louis Moreau Gottschalk La jota aragonesa Op 14 Cecile Licad, piano Naxos 559145

QUIET HOUR

23:02:00 00:08:43 Franz Joseph Haydn Adagio from Symphony No. 43 Ádám Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5530

23:10:00 00:08:56 Carl Philipp Emanuel Bach Largo from Flute Concerto in A major Württemberg Chamber Orch Jörg Faerber Sir James Galway, flute RCA 60244

23:22:00 00:09:07 Robert Schumann March from Piano Quintet Op 44 Maria João Pires, piano; Augustin Dumay, violin; Renaud Capuçon, violin; Gérard Caussé, viola; Jian Wang, cello DeutGram 463179

23:31:00 00:07:01 Peter Tchaikovsky Andante cantabile Op 11 Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 99

23:40:00 00:05:37 Alan Hovhaness Prayer of Saint Gregory Op 62 I Fiamminghi Rudolf Werthen Benny Wiame, trumpet Telarc 80392

23:45:00 00:09:04 Samuel Barber Andante from Violin Concerto Op 14 St Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Hilary Hahn, violin Sony 89029

23:56:00 00:02:43 E. J. Moeran Serenade in G: Air JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 573034

23:56:00 00:03:05 Albert Périlhou La vierge à la crèche La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8730