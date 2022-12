Program Guide 01-04-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:24:44 Josef Suk Fantasy in G minor Op 24

Monte Carlo Philharmonic Yakov Kreizberg Julia Fischer, violin Decca 15535

00:28:00 00:36:57 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 38 in D

Claudio Abbado Orchestra Mozart Archiv 4777598

01:07:00 00:33:53 Johannes Brahms Concerto for Violin & Cello in A minor Op 102

Berlin Philharmonic Claudio Abbado Gil Shaham, violin; Jian Wang, cello DeutGram 469529

01:43:00 00:25:05 Richard Strauss Piano Sonata in B minor Op 5

David Golub, piano Arabesque 6664

02:10:00 00:33:45 Jean-Philippe Rameau Castor and Pollux: Instrumental Suite

Frans Brüggen Orchestra of the 18th Century Philips 426714

02:46:00 00:38:25 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 14 in C sharp minor Op 131

Cypress String Quartet Cypress 2012

03:26:00 00:38:26 Maurice Duruflé Requiem Op 9

St Cecilia Academy Orchestra Myung-Whun Chung Cecilia Bartoli, mezzo-soprano; Bryn Terfel, baritone; St Cecilia Academy Chorus DeutGram 459365

04:06:00 00:24:04 Georg Philipp Telemann Orchestral Suite in C 'Water Music'

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 413788

04:32:00 00:46:27 Josef Suk Symphony No. 1 in E major Op 14

Václav Neumann Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 111964

05:20:00 00:16:32 Lord Berners Luna Park

Kenneth Alwyn RTÉ Sinfonietta MarcoPolo 223716

05:38:00 00:06:01 E. T. A. Hoffmann The Drink of Immortality: Overture

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999606

05:51:00 00:07:34 Antonín Dvorák Scherzo from Symphony No. 9 Op 95

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80616

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:07:08 Frédéric Chopin Prelude No. 15 in D flat major Op 28

Grigory Sokolov, piano DeutGram 4794342

06:18:00 00:07:19 Roger Quilter Three English Dances Op 11

Richard Hickox Royal Northern Sinfonia EMI 49933

06:28:00 00:05:26 Giovanni Battista Sammartini Sonata Notturna Op 7

Ludwig Güttler Güttler Brass Ensemble BerlinClas 1090

06:40:00 00:08:32 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 26 in E flat major

Jane Glover London Mozart Players ASV 762

06:50:00 00:04:12 Igor Stravinsky Pulcinella: Gavotte with 2 Variations

Pierre Boulez Chicago Symphony Orchestra CSO Res 901918

06:55:00 00:03:12 John Philip Sousa March 'Minnesota'

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559131

07:05:00 00:05:04 John Williams Superman: Love Theme

Carl Davis Royal Liverpool Philharmonic Naxos 572111

07:13:00 00:10:24 Johann Strauss Jr Emperor Waltz Op 437

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 20081

07:25:00 00:01:25 Sergei Rachmaninoff Polka italienne

Pierce & Jonas, piano 4 hands MSR 1260

07:25:00 00:01:56 Traditional Auld Lang Syne

Pittsburgh Symphony Brass Four Winds 3029

07:30:00 00:05:13 Ludwig van Beethoven Presto from String Quartet No. 14 Op 131

Cypress String Quartet Cypress 2012

07:40:00 00:05:56 George Frideric Handel Finale from Organ Concerto No. 8 Op 7

Brandenburg Consort Roy Goodman Paul Nicholson, organ Hyperion 67291

07:49:00 00:02:45 Sir John Tavener Mother of God, here I stand

Voces8 Decca 22601

07:51:00 00:02:59 Duke Ellington The River: Giggling Rapids

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559737

08:07:00 00:05:39 Léo Delibes Sylvia: Cortège de Bacchus

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

08:15:00 00:10:20 Johannes Brahms Academic Festival Overture Op 80

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

08:28:00 00:06:10 Joaquín Rodrigo Finale from Concierto Andaluz

Delaware Symphony David Amado William Kanengiser, guitar; Scott Tennant, guitar; John Dearman, guitar; Matthew Greif, guitar Telarc 31754

08:40:00 00:07:59 Ludwig van Beethoven Allegretto from Symphony No. 7 Op 92

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 20081

08:50:00 00:03:54 Nicola Conforto La festa cinese: Overture

Pablo Heras-Casado Concerto Cologne Archiv 4792050

08:55:00 00:05:24 Richard Rodgers Oklahoma: Overture

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 434932

09:08:00 00:14:49 Josef Suk Fantastic Scherzo Op 25

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 572323

09:25:00 00:04:48 Johann Sebastian Bach Finale from Brandenburg Concerto No. 3

Los Angeles Guitar Quartet Delos 3205

09:35:00 00:08:28 Claude Debussy Preludes Book 1: La cathédral engloutie

Wolfgang Sawallisch Philadelphia Orchestra EMI 55592

09:45:00 00:05:53 Gustav Holst Brook Green Suite

Howard Griffiths English Sinfonia Naxos 570339

09:53:00 00:05:44 Morten Lauridsen O magnum mysterium

Voces8 Decca 4785703

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:02:00 00:05:53 Josef Suk Toward a New Life Op 35

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 62592

10:09:00 00:03:47 Alexander Voormolen Baron Hop Suite No. 1: March

Matthias Bamert The Hague Philharmonic Chandos 9815

10:15:00 00:12:23 George Enescu Roumanian Rhapsody No. 1 in A major Op 11

Antal Doráti Detroit Symphony Decca 4785437

10:30:00 00:04:15 Johann Sebastian Bach Finale from Brandenburg Concerto No. 3

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30033

10:38:00 00:04:43 Johann Sebastian Bach Cantata No. 208: Sheep May Safely Graze

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30033

10:44:00 00:04:03 Sergei Rachmaninoff Paraphrase on Kreisler's 'Liebesleid'

Olga Kern, piano Harm Mundi 907336

10:50:00 00:31:11 Jean-Philippe Rameau Dardanus: Suite

Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra Conifer 51313

11:23:00 00:08:50 Joaquín Turina Rapsodia sinfónica Op 66

London Philharmonic Rafael Frühbeck de Burgos Alicia de Larrocha, piano Decca 410289

11:34:00 00:09:32 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Black Swan Pas de deux

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

11:45:00 00:08:22 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Symphony No. 39

Karl Böhm Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

11:56:00 00:03:03 Henry Fillmore March "His Honor"

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7502

12:07:00 00:08:32 Carl Maria von Weber Peter Schmoll: Overture Op 8

Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5154

12:17:00 00:09:09 Frédéric Chopin Polonaise No. 5 in F sharp minor Op 44

Rafal Blechacz, piano DeutGram 18883

12:28:00 00:03:01 Leroy Anderson A Trumpeter's Lullaby

BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Catherine Moore, trumpet Naxos 559357

12:32:00 00:03:46 Sir Edward Elgar Lux aeterna ["Nimrod"]

Voces8 Decca 22601

12:40:00 00:04:14 Sir Edward Elgar The Wand of Youth Suite No. 2: March

Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 1014

12:46:00 00:10:48 Nikolai Rimsky-Korsakov Sadko Op 5

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

12:57:00 00:01:43 Dmitri Shostakovich Moscow Cheryomushki: Galop

André Kostelanetz André Kostelanetz Orchestra Sony 62642

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:30:27 Josef Suk Fairy Tale: Suite Op 16

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 572323

13:32:00 00:26:38 Camille Saint-Saëns Piano Concerto No. 4 in C minor Op 44

WDR Symphony Cologne Thomas Sanderling Anna Malikova, piano Audite 92509

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:01:43 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 1: Dance

Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

14:02:00 00:03:28 Sergei Prokofiev Cinderella: Waltz

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

14:08:00 00:16:41 Ermanno Wolf-Ferrari The Jewels of the Madonna: Suite

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10511

14:27:00 00:11:13 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Guitars in G major

European Union Chamber Orch Hans-Peter Hofmann Julian Lloyd Webber, cello; Jiaxin Lloyd Webber, cello Naxos 573374

14:40:00 00:12:39 Ludwig van Beethoven Leonore Overture No. 2 Op 72

Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

14:54:00 00:05:04 Duke Ellington In a Sentimental Mood

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460811

15:01:00 00:17:38 Johann Nepomuk Hummel Trumpet Concerto in E flat major

German Chamber Philharmonic Alison Balsom, trumpet EMI 16213

15:20:00 00:10:36 Felix Mendelssohn String Symphony No. 2 in D major

Nicholas Ward Northern Chamber Orchestra Naxos 553161

15:32:00 00:03:37 Scott Joplin Sunflower Slow Drag

Brian Dykstra, piano Centaur 3340

15:40:00 00:03:40 Joseph Lamb Ragtime Nightingale

Brian Dykstra, piano Centaur 3340

15:45:00 00:10:32 Johann Adolf Scheibe Sinfonia à 16 in D

Andrew Manze Concerto Copenhagen Chandos 550

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:58 Ben Folds The Luckiest

Voces8 Decca 22601

16:07:00 00:03:01 Sergei Rachmaninoff All-Night Vigil: Rejoice, O Virgin Op 37

Voces8 Decca 22601

16:13:00 00:10:29 Johannes Brahms Academic Festival Overture Op 80

Marin Alsop London Philharmonic Naxos 557428

16:27:00 00:06:03 Ennio Morricone Once Upon a Time in the West: Theme

City of Prague Philharmonic Paul Bateman Jill Washington, soprano Silva 1057

16:35:00 00:02:53 Ennio Morricone The Good, the Bad and the Ugly: Theme

Derek Wadsworth City of Prague Philharmonic Silva 1057

16:41:00 00:08:01 Ludwig van Beethoven Scherzo & Finale from Sonata No. 3 Op 2

HJ Lim, piano EMI 64952

16:52:00 00:02:53 Patrick Hawes Prayer to a Guardian Angel

Voces8 Matthew Sharp, cello Decca 22601

16:57:00 00:02:13 Jean-Philippe Rameau Les Indes Galantes: Danse des Sauvages

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4478

17:05:00 00:04:54 Josef Suk Waltz from Serenade for Strings Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447109

17:13:00 00:10:34 Giovanni Battista Pergolesi Concerto for 2 Harpsichords in C major

I Solisti Veneti Claudio Scimone Emer Buckley, harpsichord; Claudio Scimone, harpsichord Erato 88172

17:26:00 00:08:46 Jaromir Weinberger Schwanda the Bagpiper: Polka & Fugue

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80595

17:40:00 00:05:40 Franz Liszt Polonaise from Tchaikovsky's 'Eugene

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 436736

17:47:00 00:01:59 Bill Evans Waltz for Debby

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512

17:52:00 00:02:53 Thomas Tallis O nata lux de lumine

Voces8 Christian Forshaw, saxophone Decca 22601

17:56:00 00:03:17 Antonín Dvorák Humoresque No. 5 Op 101

Orion Weiss, piano Bridge 9355

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:00 00:13:30 Giovanni Battista Pergolesi Violin Concerto in B flat major

I Solisti Veneti Claudio Scimone Bettina Mussumeli, violin Erato 88172

18:25:00 00:04:26 Massive Attack Teardrop

Voces8 Decca 22601

18:31:00 00:03:31 Will Todd My Lord Has Come

Voces8 Decca 22601

18:36:00 00:16:52 Georges Bizet Carmen Suite No. 2

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

18:55:00 00:03:42 Paul Mealor Ubi caritas

Voces8 Decca 22601

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:23:56 Josef Suk Serenade for Strings in E flat major Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447109

19:28:00 00:27:32 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 2 in B flat major Op 19

Cleveland Orchestra George Szell Leon Fleisher, piano Sony 42445

19:58:00 00:01:19 Alexander Glazunov Ballet Scenes: Scherzino Op 52

Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:19:10 George Frideric Handel Music for the Royal Fireworks

Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2002

20:23:00 00:31:14 Sir Edward Elgar Enigma Variations Op 36

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

21:00 THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin - Winter Holiday Special

MOZART: German Dance in C, K. 605, “Sleigh Ride” Leonard Bernstein, conductor

TCHAIKOVKSY: Symphony No. 1, “Winter Dreams”

From WINTER HOLIDAY, 1961 Skitch Henderson, piano and conductor

ANDERSON: Sleigh Ride

BERNARD: Winter Wonderland

SUESSDORF: Moonlight in Vermont

COOPER: Caribbean Polka

HADJIDAKIS: Never on Sunday

HENDERSON: Einsamkeit

HENDERSON: Paris Match

MONTERDE: Macarenas

PROKOFIEV: Lt. Kijé Suite, Op. 60: Troika

PROKOFIEV: Winter Bonfire-Children’s Suite, Op. 122: No. 2 Winter Holiday; No. 4 Around the Bonfire; No. 8 Home Again

STYNE: Three Coins in the Fountain

TRENET: La Mer

PROKOFIEV: Peter and the Wolf, Op. 67 - Leonard Bernstein, narrator/conductor

From AN EVENING WITH DANNY KAYE:

STRAUSS, II: Overture to Die Fledermaus

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:07:00 Gregorio Allegri Miserere

Voces8 Decca 22601

23:09:00 00:07:54 Georg Matthias Monn Adagio from Cello Concerto in G minor

Camerata Salzburg Jian Wang, cello DeutGram 474236

23:19:00 00:06:48 Josef Suk Elegy in D flat major Op 23

Ahn Trio EMI 56674

23:25:00 00:13:00 Antonín Dvorák Andante from Piano Quintet Op 81

Concertante Jeremy Denk, piano Meridian 84459

23:41:00 00:04:45 Frederick Delius Two Aquarelles

Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Orchestra Argo 433704

23:45:00 00:08:47 Federico Mompou Charmes

Stephen Hough, piano Hyperion 66963

23:55:00 00:03:13 Maurice Ravel Vocalise en forme d'Habañera

Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon Elina Garanca, mezzo DeutGram 14777

23:56:00 00:02:59 César Franck Danse lente

Paul Crossley, piano Sony 58914