Program Guide 12-30-2015

00:02:00 00:27:06 Ludwig van Beethoven Quintet for Piano & Winds in E flat major Op 16

Radu Lupu, piano; Han de Vries, oboe; George Pieterson, clarinet; Vicente Zarzo, horn; Brian Pollard, bassoon Decca 414291

00:31:00 00:39:46 Johannes Brahms Symphony No. 2 in D Op 73

Sir Simon Rattle Berlin Philharmonic EMI 67254

01:13:00 00:32:11 Dmitri Kabalevsky Piano Concerto No. 1 in A minor Op 9

NDR Radio Philharmonic Alun Francis Michael Korstick, piano CPO 777658

01:47:00 01:03:56 Anton Bruckner Symphony No. 7 in E major

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430841

02:53:00 00:20:11 Antonín Kraft Cello Concerto in C major Op 4

Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Anner Bylsma, cello DHM 7757

03:15:00 00:30:17 Dmitri Shostakovich Symphony No. 1 in F minor Op 10

Artur Rodzinski Cleveland Orchestra MAA 75

03:47:00 00:29:35 Antonín Dvorák Serenade for Strings in E major Op 22

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 433549

04:18:00 00:34:29 Édouard Lalo Symphonie espagnole Op 21

Philharmonia Orchestra Antonio Pappano Maxim Vengerov, violin EMI 57593

04:54:00 00:24:34 Claude Debussy La mer

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80617

05:20:00 00:15:30 Richard Strauss Till Eulenspiegel's Merry Pranks Op 28

Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

05:38:00 00:07:01 Emmanuel Chabrier Impromptu

Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

05:51:00 00:07:34 Giuseppe Verdi La forza del destino: Overture

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 68468

06:07:00 00:04:43 Wolfgang Amadeus Mozart La clemenza di Tito: Overture

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 31827

06:14:00 00:11:46 Gabriel Pierné Divertissements on a Pastoral Theme

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10633

06:16:00 00:07:45 Carl Maria von Weber Jubilation Overture

Gustav Kuhn Dresden State Orchestra Capriccio 10052

06:39:00 00:03:31 John Stanley Trumpet Voluntary

English Chamber Orchestra Anthony Newman Wynton Marsalis, trumpet Sony 66244

06:44:00 00:06:13 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Rose Adagio

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

06:52:00 00:04:48 Julius Fucik Uncle Teddy March Op 239

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

07:03:00 00:08:08 Alexander Glazunov Mélodie Op 20

St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Han-Na Chang, cello EMI 82390

07:13:00 00:12:19 George Gershwin Second Rhapsody

Harmonie Ensemble New York Steven Richman Lincoln Mayorga, piano Bridge 9212

07:27:00 00:03:38 Franz Schubert Marche militaire No. 2 in G major

Paul Badura-Skoda, piano; Jörg Demus, piano Valois 4622

07:33:00 00:02:11 Peter Tchaikovsky Valse sentimentale Op 51

Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

07:38:00 00:05:00 Ludwig van Beethoven The Ruins of Athens: Overture Op 113

Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

07:44:00 00:08:54 Carl Philipp Emanuel Bach

Trio Sonata for Flute, Violin & continuo in B minor

Emmanuel Pahud, flute; Lisa Batiashvili, violin; Sebastian Klinger, cello; Peter Kofler, harpsichord DeutGram 4792479

07:54:00 00:05:25 Johann Ernst Altenburg Concerto for 7 Trumpets & Timpani in C major

Richard Kapp David Bilger, trumpet; Stephen Burns, trumpet; Edward Carroll, trumpet; Raymond Mase, trumpet; Ben Harms, timpani ESS.A.Y 1035

08:07:00 00:03:30 Edvard Grieg Peer Gynt: Anitra's Dance

Oivin Fjeldstad London Symphony Orchestra Decca 4785437

08:13:00 00:04:39 Francis Poulenc Villageoises

Pascal Rogé, piano Decca 425862

08:20:00 00:11:31 Johann Sebastian Bach Concerto after the Easter Oratorio in D major

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 471150

08:32:00 00:02:44 Nikolai Rimsky-Korsakov The Snow Maiden: Bird's Dance

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

08:39:00 00:09:21 Daniel Auber Gustave III: Allemande & Pas des folies

Richard Bonynge English Chamber Orchestra Decca 440646

08:50:00 00:06:45 Padre Antonio Soler Sonata No. 5 in F major

Martina Filjak, piano Naxos 572515

09:04:00 00:16:18 Johann Nepomuk Hummel Piano Concertino in G Op 73

London Mozart Players Howard Shelley Howard Shelley, piano Chandos 9558

09:34:00 00:10:18 Benjamin Britten Gloriana: Courtly Dances

André Previn Royal Philharmonic Telarc 80126

09:47:00 00:09:26 Richard Wagner The Ring Without Words: Finale

Lorin Maazel Berlin Philharmonic Telarc 80154

09:57:00 00:05:48 Erich Wolfgang Korngold Another Dawn: Night Scene

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81266

10:02:00 00:02:31 Julius Fucik Entry of the Gladiators Op 68

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

10:05:00 00:03:17 Miklós Rózsa Ben-Hur: Parade of the Charioteers

José Serebrier Royal Philharmonic Royal Phil 17

10:10:00 00:13:01 Hector Berlioz Overture 'Rob Roy'

Charles Dutoit Montreal Symphony Orchestra Decca 421193

10:25:00 00:05:59 Sergei Prokofiev War and Peace: Waltz "Since we met"

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic BBC 228

10:33:00 00:04:18 Ralph Vaughan Williams Five Tudor Portraits: Jolly Rutterkin

New Philharmonia Orchestra Sir David Willcocks John Carol Case, baritone; Bach Choir EMI 64722

10:41:00 00:04:02 Gabriel Fauré [and André Messager]: Souvenirs de

Kathryn Stott, piano; Martin Roscoe, piano Hyperion 66911

10:45:00 00:04:07 Ernö Dohnányi Rondo from Serenade for Strings Op 10

Dmitry Sitkovetsky NES Chamber Orchestra Nonesuch 79545

10:53:00 00:26:10 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 40 in G minor

George Szell Cleveland Orchestra Sony 86793

11:21:00 00:09:15 Sir John Barbirolli Oboe Concerto after Corelli in A major

City of London Sinfonia Nicholas Ward Anthony Camden, oboe Naxos 553433

11:33:00 00:08:41 Giacomo Puccini Preludio sinfonico in A

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 63025

11:42:00 00:10:15 Julius Fucik Danube Legends Waltz Op 233

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

11:54:00 00:03:24 Pierre Leemans March 'Belgian Paratroopers'

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

12:07:00 00:06:02 Mikhail Glinka Kamarinskaya

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9227

12:14:00 00:13:53 Dmitri Kabalevsky The Comedians Suite Op 26

Wolfgang Sawallisch Bavarian State Orchestra EMI 63893

12:30:00 00:03:40 Percy Grainger Handel in the Strand

City of London Sinfonia Richard Hickox Geoffrey Tozer, piano Chandos 9554

12:38:00 00:04:51 Sir Thomas Beecham The Faithful Shepherd Suite: Pastorale

Yehudi Menuhin Royal Philharmonic MCA 6231

12:46:00 00:11:58 George Frideric Handel Harp Concerto in B flat major Op 4

Seattle Baroque Orchestra Stephen Stubbs Maxine Eilander, harp Atma 2541

14:10:00 00:02:31 Julius Fucik The Merry Blacksmiths March Op 218

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

14:12:00 00:03:27 George Frideric Handel Harmonious Blacksmith from Keyboard

Murray Perahia, piano Sony 62785

14:17:00 00:15:35 Franz Liszt Symphonic Poem No. 3 'Les Préludes'

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

14:35:00 00:09:10 Sir William Walton Coronation Te Deum

Philharmonia Orchestra Sir David Willcocks John Scott, organ; Bach Choir Chandos 8760

14:46:00 00:10:38 Sir Edward Elgar Serenade for Strings in E minor Op 20

Conrad van Alphen Rotterdam Chamber Orchestra Telarc 80623

15:00:00 00:15:16 Maurice Ravel Rapsodie espagnole

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1002

15:15:00 00:12:42 Paul Taffanel Romance et Saltarelle

Scandinavian Wind Quintet Paula 58

15:34:00 00:03:46 Antonio Salieri Angiolina: Overture

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

15:41:00 00:03:46 Wolfgang Amadeus Mozart Motet 'Ave verum corpus'

Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Amsterdam Baroque Choir Erato 10705

15:47:00 00:07:31 Modest Mussorgsky Intermezzo "in modo classico" in B minor

Claudio Abbado Berlin Philharmonic Sony 62034

15:58:00 00:05:17 Julius Fucik Florentine March Op 214

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

16:07:00 00:01:38 Sergei Prokofiev The Love for Three Oranges: March Op 33

Walter Weller London Philharmonic Decca 4785437

16:12:00 00:10:05 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 7

Sir Georg Solti Chicago Symphony Orchestra Decca 417631

16:25:00 00:07:24 Maurice Jarre Dead Poet's Society: Finale

Tolga Kashif Royal Philharmonic Royal Phil 33

16:36:00 00:04:34 Edvard Grieg Peer Gynt: Act 4 Prelude 'Morning Mood'

Oivin Fjeldstad London Symphony Orchestra Decca 4785437

16:43:00 00:09:17 Julius Fucik Winter Storms Waltz Op 184

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

16:53:00 00:03:08 Johann Strauss Jr The Gypsy Baron: Als flotter Geist

London Philharmonic Franz Welser-Möst Thomas Hampson, baritone; London Voices EMI 56758

17:06:00 00:05:55 Antonín Kraft Cossack Rondo from Cello Concerto in C major Op 4

Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Anner Bylsma, cello DHM 7757

17:15:00 00:09:26 Johannes Brahms Finale from Symphony No. 2 Op 73

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

17:26:00 00:09:31 Josef Myslivecek Overture No. 2 in A major

Werner Ehrhardt Concerto Cologne Archiv 4776418

17:40:00 00:05:17 Enrique Granados Goyescas: Intermezzo

Rafael Frühbeck de Burgos London Symphony Orchestra MCA 25887

17:53:00 00:02:12 Hans Christian Lumbye Champagne Galop

Giordano Bellincampi Tivoli Symphony Orchestra MarcoPolo 223743

17:58:00 00:01:01 Pierre Passereau Il est bel et bon

Philip Jones Brass Ensemble Decca 807

17:76:00 00:04:08 Enrique Granados Danza lenta

Alicia de Larrocha, piano RCA 60408

18:09:00 00:14:35 Jacques Ibert Escales 'Ports of Call'

Charles Dutoit Montreal Symphony Orchestra Decca 440332

18:26:00 00:05:27 Scott Joplin Solace

Brian Dykstra, piano Centaur 3340

18:34:00 00:03:16 Scott Joplin Gladiolus Rag

Brian Dykstra, piano Centaur 3340

18:39:00 00:14:27 Dmitri Kabalevsky Violin Concerto in C Op 48

Russian National Orchestra Mikhail Pletnev Gil Shaham, violin DeutGram 457064

19:02:00 00:12:05 Franz Joseph Haydn Symphony No. 9 in C major

Roy Goodman Hanover Band Hyperion 66529

19:16:00 00:39:50 Johannes Brahms Symphony No. 2 in D Op 73

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 203

19:58:00 00:01:38 Claude Debussy Cakewalk 'Le petit nègre'

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460247

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Highlights from recent concerts at Oberlin College

Eugene Bozza: Bucolique for clarinet and piano--Giovanni Bertoni (Class of 2016), clarinet

Phillip Matsuura [mat-soo-OR-ah] (Class of 2018), piano

Paul Bowles: Blue Mountain Ballads for baritone and piano (4 songs: Heavenly Grass, Lonesome Man

Cabin, Sugar in the Cane)--Adam Wells (Class of 2016), baritone; Phillip Matsuura (Class of 2018), piano

George Gershwin: Embraceable You from ‘Girl Crazy’ & Fazil Say: Summertime Variations--Chelsea de Souza (Class of 2016), piano

Igor Stravinsky: The Rite of Spring: Parts I & II--Oberlin Orchestra, Raphael Jiménez, conductor

Hector Berlioz: Roman Carnival Overture Op 9--Oberlin Orchestra, Raphael Jiménez, conductor

Peter Schickele: Concerto for Bassoon & Orchestra (1998) – Blues, Intermezzo, Scherzo, Song, Romp--George Sakakeeny (Oberlin Professor of Bassoon); Oberlin Orchestra, Raphael Jiménez, conductor (“full moon in the city” on the Oberlin Music label), released November 2015

21:40:00 00:19:00 Camille Saint-Saëns Cello Concerto No. 1 in A minor Op 33

Cleveland Orchestra Sir Neville Marriner Lynn Harrell, cello Decca 410019

recordings by Duke Ellington and his Orchestra, including The Nutcracker Suite

23:02:00 00:08:48 Camille Saint-Saëns Andantino from Violin Concerto No. 3 Op 61

Philharmonia Orchestra Antonio Pappano Maxim Vengerov, violin EMI 57593

23:13:00 00:25:09 Anton Bruckner Adagio from Symphony No. 7

Sir Georg Solti Chicago Symphony Orchestra Decca 417631

23:40:00 00:13:50 Guillaume Lekeu Molto Adagio for Strings

Ensemble Musique Oblique Harm Mundi 901455

23:55:00 00:03:31 Robert Schumann Album for the Young: Lento Op 68

Stephen Hough, piano VirginClas 90770

23:58:00 00:01:41 Johannes Brahms Wie Melodien zieht es mir Op 105

Zuill Bailey, cello; Awadagin Pratt, piano Telarc 3266