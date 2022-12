Program Guide 12-21-2015

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

Franz Joseph Haydn: Piano Sonata No. 59 in E-Flat (1790)

Zdenek Fibich: Symphony No. 3 in e Op 53 (1899)

Benjamin Britten: A Ceremony of Carols Op 28 (1942)

Ernö Dohnányi: Piano Quintet No. 1 in c Op 1 (1895)

Carl Orff: Carmina burana (1936)

Franz Berwald: Grand Septet in B-Flat (1818)

Victor Hely-Hutchinson: A Carol Symphony (1947)

Anton Bruckner: Symphony No. 3 in d (1873)

Philip Glass: Concerto for Harpsichord & Chamber Orchestra (2002)

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

John Rutter: Opening Chorus from Magnificat (1990)

Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 2 in b BWV 1067 (1738)

Bruce Healey: Medley 'Sing With Us of Christmas' (1999)

Julius Fucik: Entry of the Gladiators Op 68 (1897)

Peter Warlock: Capriol Suite (1926)

David Lovrien: Minor Alterations (2007)

Franz von Suppé: The Jolly Robbers: Overture (1868)

Gloria Shayne Baker: Do You Hear What I Hear? (1962)

Peter Tchaikovsky: Valse-Scherzo Op 34 (1877)

Robert Schumann: Scenes from Childhood Op 15 (1838)

Johann Sebastian Bach (arr Alfred Reed): Cantata No. 147: Jesu, Joy of Man's Desiring (1723)

Randol Alan Bass: Christmas Ornaments (1988)

Cyril J. Mockridge: Miracle on 34th Street: Suite (1947)

William Boyce: Symphony No. 2 in A Op 2/2 (1760)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Adolphe Adam: Giselle: La chasse (1841)

Léo Delibes: Sylvia: The Huntresses (1876)

Peter Tchaikovsky: The Nutcracker: Act 2 Divertissement (1892)

Sergei Rachmaninoff: Suite No. 2: Tarantella Op 17 (1901)

Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 4 for Orchestra (1853)

Julius Fucik: Winter Storms Waltz Op 184 (1906)

11:25 A CLEVELAND ORCHESTRA CHRISTMAS

Mikola Leontovich (arr Peter J. Wilhousky): Carol of the Bells (1916)

Anonymous: Gaudete, Christus est natus (1582)

Traditional (arr Mack Wilberg): Fum, fum, fum

Howard Blake: The Snowman: Walking in the Air (1982)

Alan Silvestri: The Polar Express: Suite (2004)

James Pierpont (arr Sir David Willcocks): Jingle Bells (1857)

Irving Berlin (arr Randol Alan Bass): White Christmas (1948)

Katherine K. Davis (arr Steven Reineke): The Little Drummer Boy (1941)

12:10 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Julius Fucik: Danube Legends Waltz Op 233 (1908)

Ralph Vaughan Williams: Fantasia on Christmas Carols (1912)

Igor Stravinsky: Scherzo à la russe (1943)

13:00 THE BIG WORK AT ONE

Zdenek Fibich: Symphony No. 3 in e Op 53 (1899)

Richard Strauss: Don Juan Op 20 (1888)

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Anonymous: Riu, riu, chiu (1556)

Anonymous: Gabriel from heaven's king

Johann Sebastian Bach: Cantata No.191 "Gloria in excelsis Deo" (1741)

Samuel Wesley: Symphony in D "Obbligato" (1781)

Leroy Anderson: Suite of Carols for String Orchestra (1955)

Bryan Kelly: Improvisations on Christmas Carols (1969)

Julius Fucik: Polka 'The Old Grumbler' Op 210 (1907)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite: Romance Op 60 (1934)

Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite: Troika Op 60 (1934)

Peter Tchaikovsky: Adagio from Symphony No. 1 Op 13 'Winter Dreams' (1866)

Julius Fucik: Little Ballerinas Waltz Op 226 (1909)

Stuart Thompson: The Holly and the Ivy (2011)

Michel-Richard Delalande: Symphonies of Carols (c.1700)

Franz von Suppé: Poet and Peasant: Overture (1846)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo for Piano & Orchestra in D K 382 (1782)

Traditional (arr Sir David Willcocks): The First Nowell (1833)

18:00 DINNER CLASSICS

Peter Tchaikovsky: The Nutcracker: Suite Op 71a (1892)

Julius Fucik: Uncle Teddy March Op 239 (1910)

Josef Strauss: Waltz 'Music of the Spheres' Op 235 (1868)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Julius Fucik: Marinarella Overture Op 215 (1908)

Antonín Dvorák: Piano Concerto in g Op 33 (1876)

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 2 in c-Sharp (1847)

Peter Tchaikovsky: Symphony No. 4 in f Op 36 (1878)

21:00 THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin - Alan Gilbert, conductor; Frank-Peter Zimmermann, violin

Johannes Brahms: Violin Concerto in D Op 77 (1878)

Arnold Schoenberg: Pelléas und Mélisande Op 5 (1903)

23:00 QUIET HOUR

Gustav Mahler: Blumine from Symphony No. 1 in D (1888)

Karl Goldmark: In the Garden from "Rustic Wedding" Symphony Op 26 (1875)

Emil Darzins: Valse mélancolique (1904)

Jean Sibelius: Kuolema: Valse triste Op 44/1 (1904)

Aaron Copland: Billy the Kid: Waltz (1938)

Frederick Delius: On Hearing the First Cuckoo in Spring (1912)

Eric Coates: The Three Elizabeths Suite: Springtime in Angus (1944)