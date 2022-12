Program Guide 12-10-2015

CLASSICAL MUSIC WITH ROB GRIER

00:02:00 00:36:08 Alexander Glazunov Raymonda: Suite Op 57 José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 61939

00:38:00 00:41:44 Hector Berlioz L'Enfance du Christ: Part 1 "Herod's Lyon Opera Orchestra Sir John Eliot Gardiner Anne Sofie von Otter, mezzo; Gilles Cachemaille, baritone; José van Dam, baritone; Anthony Rolfe Johnson, tenor; Monteverdi Choir Erato 45275

01:22:00 00:16:11 Hector Berlioz L'Enfance du Christ: Part 2 "The Flight Lyon Opera Orchestra Sir John Eliot Gardiner Anthony Rolfe Johnson, tenor; Monteverdi Choir Erato 45275

01:40:00 00:37:09 Hector Berlioz L'Enfance du Christ: Part 3 "The Arrival Lyon Opera Orchestra Sir John Eliot Gardiner Anne Sofie von Otter, mezzo; Gilles Cachemaille, baritone; Jules Bastin, bass; Anthony Rolfe Johnson, tenor; Monteverdi Choir Erato 45275

02:19:00 00:35:56 Carl Nielsen Symphony No. 4 Op 29 Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220624

02:57:00 00:27:12 Johann Sebastian Bach Magnificat in D major Bethlehem Bach Festival Orch Greg Funfgeld Julia Doyle, soprano; Rosa Lamoreaux, soprano; Daniel Taylor, countertenor; Benjamin Butterfield, tenor; Daniel Lichti, bass Analekta 9873

03:26:00 00:38:38 Moritz Moszkowski Piano Concerto in E major Op 59 Polish Nat'l Radio Symphony Antoni Wit Markus Pawlik, piano Naxos 553989

04:07:00 00:36:11 Sir Charles Hubert H. Parry Symphony No. 2 in F major Andrew Penny Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 553469

04:45:00 00:32:38 Léo Delibes Coppélia: Suite Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

05:20:00 00:15:35 Franz Joseph Haydn Concerto No. 3 for 2 Winds in G major Cologne Chamber Orchestra Helmut Müller-Brühl Benoît Fromanger, flute; Ingo Nelken, flute Naxos 506019

05:37:00 00:07:38 Francesco Geminiani Concerto Grosso No.11 in E major Andrew Manze Academy of Ancient Music Harm Mundi 907261

05:53:00 00:04:46 John Williams Harry Potter and the Sorcerer's Stone: Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80600

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC WITH JACQUELINE GERBER

06:07:00 00:06:36 César Franck Allegretto from Violin Sonata in A major Midori, violin; Robert McDonald, piano Sony 63331

06:17:00 00:08:30 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 27 Vienna Philharmonic George Szell Sir Clifford Curzon, piano Decca 4785437

06:28:00 00:04:46 Gioacchino Rossini Il signor Bruschino: Overture Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570934

06:40:00 00:07:59 Eric Coates The Three Elizabeths Suite: Halcyon Malcolm Nabarro Sinfonia ViVa ASV 2053

06:51:00 00:03:37 Howard Blake The Snowman: Walking in the Air Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2014

06:55:00 00:05:17 Julius Fucik Florentine March Op 214 Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

07:05:00 00:05:01 Claude Debussy Suite bergamasque: Clair de lune Jenny Lin, piano Hänssler 98037

07:10:00 00:07:08 Sir William Walton Coronation March 'Orb and Sceptre' André Previn Royal Philharmonic Telarc 80125

07:20:00 00:02:22 Jean Sibelius Belshazzar's Feast: Oriental Procession Op 51 Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60434

07:25:00 00:02:53 Raymond Scott The Toy Trumpet Quartet San Francisco ViolinJazz 105

07:29:00 00:06:39 Francis Poulenc Un soir de neige Robert Shaw Robert Shaw Festival Singers Telarc 80408

07:40:00 00:06:51 Johann Sebastian Bach Concerto after Vivaldi in G major Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 901871

07:48:00 00:04:10 Franz Joseph Haydn Overture to an English Opera Sir Roger Norrington London Classical Players EMI 55192

07:55:00 00:03:09 John Williams The Empire Strikes Back: Imperial March Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic DeutGram 4763793

BBC NEWS

08:07:00 00:06:28 Mario Castelnuovo-Tedesco Fiesta from Guitar Concerto No. 2 Op 160 London Philharmonic Leonard Slatkin Kazuhito Yamashita, guitar RCA 60355

08:19:00 00:06:28 Peter Tchaikovsky Finale from Piano Concerto No. 1 Op 23 St Petersburg Philharmonic Yuri Temirkanov Denis Matsuev, piano RCA 700233

08:26:00 00:02:50 Johann Sebastian Bach Allegro from Flute Sonata No. 6 Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord; Ann Marie Morgan, cello Delos 3408

08:30:00 00:04:35 Percy Grainger Scotch Strathspey & Reel Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

08:40:00 00:08:52 Claude Debussy Prelude to the Afternoon of a Faun Cleveland Orchestra Pierre Boulez Joshua Smith, flute DeutGram 435766

08:51:00 00:02:57 Michael Head The Little Road to Bethlehem Leon Lovett London Oriana Choir ASV 2096

08:55:00 00:06:34 Cole Porter The Snake in the Grass Ballet John McGlinn London Sinfonietta EMI 54300

09:05:00 00:14:32 César Franck Symphonic Variations Cleveland Orchestra George Szell Leon Fleisher, piano CBS 37812

09:26:00 00:04:43 Richard Wagner Lohengrin: Bridal Chorus 'Treulich Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

09:31:00 00:03:41 Ola Gjeilo Ubi caritas Voces8 Decca 22601

09:50:00 00:03:59 Antonín Dvorák Furiant from String Sextet Op 48 Academy Chamber Ensemble Chandos 8771

09:56:00 00:03:11 Leos Janácek Idyll for Strings: Scherzo & Trio Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572698

CLASSICAL MUSIC WITH MARK SATOLA

10:00:00 00:02:44 Padre Antonio Soler Sonata No. 84 in D major David Greilsammer, piano Sony 792969

10:03:00 00:02:38 Domenico Scarlatti Sonata in F major Sergei Babayan, piano ProPiano 224506

10:09:00 00:15:39 Morton Gould Interplay Albany Symphony Orchestra David Alan Miller Findlay Cockrell, piano Albany 1174

10:27:00 00:07:22 Louis Moreau Gottschalk The Union Op 48 Cecile Licad, piano Naxos 559145

10:39:00 00:05:18 Hector Berlioz L'Enfance du Christ: Overture to Part 2 Sir John Eliot Gardiner Lyon Opera Orchestra Erato 45275

10:47:00 00:05:49 Hector Berlioz Festivities at the Capulets from 'Roméo Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 1301

10:54:00 00:04:29 Antonín Dvorák Rusalka: Polonaise Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 71

11:01:00 00:10:15 Julius Fucik Danube Legends Waltz Op 233 Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

11:13:00 00:05:45 César Franck Allegretto from Violin Sonata in A major Jeffrey Khaner, flute; Hugh Sung, piano Avie 2131

11:21:00 00:03:30 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 1 in C major Op 46 George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 209

11:26:00 00:03:18 Jan Pieterszoon Sweelinck Hodie Christus natus est Cleveland Orchestra Gareth Morrell Cleveland Orchestra Chorus; Members of MAA 1993

11:29:00 00:03:36 Franz Gruber Silent Night Cleveland Orchestra Gareth Morrell Felix Kraus, English horn; Cleveland Orchestra Chorus; Audience MAA 1996

11:33:00 00:03:38 Bob Chilcott The Time of Snow Cleveland Orchestra Robert Porco Cleve Orch Children's Chorus MAA 2011

11:36:00 00:03:27 C. E. F. Weyse O Green and Shimmering Tree, Good Day Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2014

11:43:00 00:03:56 Katherine K. Davis The Little Drummer Boy Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2008

11:47:00 00:01:18 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Trepak Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2002

11:48:00 00:03:27 Traditional The Virgin Mary had a Baby Boy Cleveland Orchestra Clayton H. Krehbiel Cleveland Orchestra Chorus MAA 1999

11:52:00 00:02:04 Traditional Ding Dong! Merrily on High Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2008

BBC NEWS

12:06:00 00:09:17 Julius Fucik Winter Storms Waltz Op 184 Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

12:19:00 00:08:58 Gustav Holst A Winter Idyll JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 572914

12:30:00 00:03:54 Morton Gould Pavanne from American Symphonette No. 2 David Alan Miller Albany Symphony Orchestra Albany 1174

12:38:00 00:05:50 Maurice Ravel Pavane for a Princess of the Past Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Albrecht Mayer, oboe Decca 4782564

12:46:00 00:11:05 Johann Strauss Jr Indigo and the 40 Thieves: Ballet Music Johannes Wildner Slovak Radio Symphony MarcoPolo 223247

BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:50:40 Ferdinand Hérold La fille mal gardée: Highlights John Lanchbery Orch of the Royal Opera House Decca 4785437

13:50:00 00:05:09 Gioacchino Rossini La cambiale di matrimonio: Overture Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415363

14:00:00 00:02:31 Julius Fucik The Merry Blacksmiths March Op 218 Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

14:03:00 00:04:48 Julius Fucik Uncle Teddy March Op 239 Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

14:11:00 00:14:29 Antonín Dvorák Othello Overture Op 93 Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 436289

14:30:00 00:11:02 Igor Stravinsky Serenade in A major Jenny Lin, piano Steinway 30028

14:45:00 00:10:04 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 2 in F major Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9996

15:03:00 00:18:27 Robert Schumann Symphony in G minor Sir John Eliot Gardiner Révolutionaire et Romantique Archiv 457591

15:25:00 00:07:49 Franz Schubert Scherzo & Trio from Symphony in D major Sir Charles Mackerras Scottish Chamber Orchestra Hyperion 67000

15:34:00 00:04:43 Giuseppe Matteo Alberti Sinfonia teatrale for 4 Trumpets & Philharmonia Orchestra Christopher Warren-Green Wallace Collection Nimbus 5017

15:42:00 00:04:35 Antonio Vivaldi Concerto for Strings in A major Shlomo Mintz Israel Chamber Orchestra MusicMast 67096

15:48:00 00:08:32 Ron Nelson Savannah River Holiday Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434324

15:58:00 00:04:57 Julius Fucik Polka 'The Old Grumbler' Op 210 Royal Scottish Nat'l Orch Neeme Järvi David Hubbard, bassoon Chandos 5158

CLASSICAL MUSIC WITH BILL O'CONNELL

16:07:00 00:02:41 Julius Fucik American March 'The Mississippi River' Op 160 Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

16:13:00 00:10:20 Morton Gould American Symphonette No. 2 David Alan Miller Albany Symphony Orchestra Albany 1174

16:27:00 00:04:30 Danny Elfman The Nightmare Before Christmas: Unknown Conductor City of Prague Philharmonic Silva 1398

16:35:00 00:04:28 Steven Amundson Angel's Dance John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 1

16:41:00 00:07:12 Tchaikovsky & Ellington The Nutcracker: March & Peanut Brittle Steven Richman Harmonie Ensemble New York Harm Mundi 907493

16:52:00 00:03:31 César Franck Panis Angelicus Wolfgang Sawallisch Philadelphia Orchestra EMI 55592

16:57:00 00:03:02 Johann Sebastian Bach Magnificat: Magnificat anima mea Bethlehem Bach Festival Orch Greg Funfgeld Bach Choir of Bethlehem Analekta 9873

17:05:00 00:04:35 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Waltz of the Snowflakes Sergiu Comissiona Houston Symphony Orchestra Pro Arte 251

17:24:00 00:10:50 Julius Fucik Marinarella Overture Op 215 Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

17:40:00 00:05:06 Simon Wills A Prelude & Fugue for Christmas Burning River Brass BurnRiver 2004

17:47:00 00:02:14 Traditional Infant Holy, Infant Lowly Burning River Brass BurnRiver 2004

17:52:00 00:03:16 Anonymous Gabriel from heaven's king Ross Duffin Quire Cleveland Quire 102

17:56:00 00:03:03 George Frideric Handel Messiah: Pastoral Symphony Karl Richter London Philharmonic DeutGram 469376

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL

18:09:00 00:15:58 Morton Gould A Symphonic Portrait of 'Carousel' John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 446404

18:24:00 00:02:35 Morton Gould Gavotte from 'Interplay' Albany Symphony Orchestra David Alan Miller Findlay Cockrell, piano Albany 1174

18:30:00 00:04:24 Morton Gould American Salute Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 559005

18:37:00 00:14:48 Morton Gould Folk Suite David Amos London Symphony Orchestra Harm Mundi 906010

18:55:00 00:03:33 Morton Gould American Ballads: Jubilo Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 559005

KEYBANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:16:13 Arthur Foote Suite for Strings in E major Op 63 Mikhail Gurewitsch do.gma chamber orchestra MD+G 9121717

19:20:00 00:35:00 George W. Chadwick Symphony No. 2 in B flat Op 21 Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9334

19:57:00 00:02:03 Alexander Borodin Petite Suite: Serenade Gennady Rozhdestvensky Royal Stockholm Philharmonic Chandos 9386

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:02:00 00:15:18 Nikolai Rimsky-Korsakov Russian Easter Overture Op 36 Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4785437

20:19:00 00:35:49 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

20:56:00 00:03:09 Ludwig van Beethoven Minuet from Septet Op 20 Chamber Music Soc Linc Center Delos 3177

SYMPHONYCAST WITH ALISON YOUNG - Saint Paul Chamber Orchestra without conductor

21:04:00 00:21:35 Igor Stravinsky Danses concertantes

21:26:00 00:26:21 John Adams Shaker Loops

21:54:00 00:33:37 Ludwig van Beethoven Symphony No. 4 in B flat major Op 60

22:29:00 00:03:10 George Frideric Handel Solomon: Arrival of the Queen of Sheba Pinchas Zukerman St. Paul Chamber Orchestra

22:33:00 00:23:00 John Corigliano Troubadours Hugh Wolff St Paul Chamber Orchestra Sharon Isbin, guitar

SHH! QUIET HOUR WITH JOHN SIMNA

23:02:00 00:05:44 Frederick Delius Irmelin Prelude Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

23:07:00 00:09:51 César Franck Prelude, Fugue & Variations Op 18 Duo Amaral DuoAmaral 2013

23:20:00 00:05:10 Hector Berlioz L'Enfance du Christ: The Shepherds' Andrew Carwood St. Paul's Cathedral Choir; Simon Johnson, organ Decca 4789225

23:25:00 00:10:10 Olivier Messiaen Quartet for the End of Time: Louange à Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

23:37:00 00:07:39 Richard Wagner Tristan und Isolde: Act 3 Prelude Sir Adrian Boult London Philharmonic EMI 62539

23:44:00 00:09:24 César Franck Psyché and Eros Armin Jordan Basle Symphony Orchestra Erato 88167

23:55:00 00:03:01 Olivier Messiaen O sacrum convivium Norman Mackenzie Atlanta Symphony Chorus Telarc 80654

23:57:00 00:02:42 Sergei Rachmaninoff Lilacs Op 21 Olga Kern, piano Harm Mundi 907336