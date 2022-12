Program Guide 11-27-2015

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

Erich Wolfgang Korngold: Symphony in F-Sharp Op 40 (1952)

Anton Stamitz: Concerto for 2 Flutes in G (c.1785)

Franz Krommer: Symphony No. 2 in D Op 40 (1803)

Richard Strauss: Also sprach Zarathustra Op 30 (1896)

Igor Stravinsky: The Fairy's Kiss (1928)

Johannes Brahms: Violin Concerto in D Op 77 (1878)

Louise Farrenc: Symphony No. 1 in c Op 32 (1841)

Joseph Martin Kraus: Symphony in c VB 142 (1785)

Gabriel Fauré: Piano Quartet No.2 in g Op 45 (1887)

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Johann Sebastian Bach: Gloria in excelsis Deo from Mass in b BWV 232 (1749)

Johann Strauss Jr: Waldmeister: Overture (1895)

Ludwig van Beethoven: Adagio from Piano Concerto No. 5 Op 73 ‘Emperor’ (1809)

Henry Mancini: Drummer's Delight (1969)

Johann Strauss Jr: Waltz ‘Fairy Tales from the Orient’ Op 444 (1892)

Dmitri Shostakovich: The Gadfly: Romance Op 97 (1955)

Hans Gál: Rondo from Symphony No. 1 Op 30 (1927)

Giuseppe Verdi: Scherzo from String Quartet (1873)

Georg Philipp Telemann: Flute Concerto in G TWV 51: G2 (c.1720)

Felix Mendelssohn: Trumpet Overture Op 101 (1826)

Thomas Tallis: Salvator mundi (1575)

Sergei Rachmaninoff: Finale from Piano Concerto No. 3 Op 30 (1909)

Ludwig van Beethoven: Finale from String Quartet No. 8 Op 59/2 ‘Razumovsky No. 2’ (1806)

Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Violins in a RV 523 (c.1710)

Meredith Willson (arr Steven Reineke): It's Beginning to Look a Lot Like Christmas (1953)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Einojuhani Rautavaara: Whispering (2012)

Antón García Abril: Third Sigh (2012)

Anton Stamitz: Concerto for 2 Flutes in G (c.1785)

Samuel Barber: Violin Concerto Op 14 (1939)

Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 14 in F (1853)

Giacomo Meyerbeer: L'étoile du nord: Overture (1854)

Johann Christoph Friedrich Bach: Symphony No. 4 in E (c.1780)

Alexander Borodin: Prince Igor: Overture (1887)

Claude Debussy (arr Jascha Heifetz): Children's Corner: Golliwog's Cakewalk (1908)

Hershy Kay: Cakewalk: Three Dances (1951)

13:00 THE BIG WORK AT ONE

Igor Stravinsky: The Fairy's Kiss (1928)

Peter Tchaikovsky: Capriccio italien Op 45 (1880)

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Claude Debussy: Preludes Book 1: Minstrels (1910)

Traditional (arr Alice Parker): The Minstrel Boy

George Frideric Handel: Concerto Grosso in D Op 6/5 (1739)

Alexander Glazunov: Piano Concerto No. 2 in B Op 100 (1917)

Vasily Kalinnikov: Finale from Symphony No. 1 (1895)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Ottorino Respighi: Theme & Variations from String Quartet in D (1904)

Luigi Boccherini: Finale from String Quartet in C Op 2/6 (1761)

Erich Wolfgang Korngold: Finale from Symphony Op 40 (1952)

John Knowles Paine: Scherzo from Symphony No. 1 Op 23 (1875)

Samuel Barber: Finale from Violin Concerto Op 14 (1939)

Mikhail Glinka: Ruslan and Ludmilla: Overture (1842)

Michael Haydn: Symphony No. 34 in E-Flat (1788)

Andrei Schulz-Evler: Arabesques on the 'Blue Danube' Waltz Op 314 (1900)

Emil Darzins: Valse mélancolique (1904)

18:00 DINNER CLASSICS

Giuseppe Verdi: String Quartet in e (1873)

George Frideric Handel: Harmonious Blacksmith from Keyboard Suite No. 5 (1720)

Ludwig van Beethoven: Leonore Overture No. 1 Op 138 (1805)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Sir Alexander Mackenzie: Pibroch Op 42 (1889)

Franz Krommer: Symphony No. 2 in D Op 40 (1803)

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

Nikolai Rimsky-Korsakov: Capriccio espagnol Op 34 (1887)

Antonín Dvorák: Symphony No. 8 in G Op 88 (1889)

21:00 CHAMBER MUSIC SOCIETY OF LINCOLN CENTER with Elliott Forrest: Classical Winds

Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade No. 11 for Winds in E-Flat K 375 (1781)--Stephen Taylor, oboe; James Austin Smith, oboe; David Shifrin, clarinet; Romie de Guise-Langlois, clarinet; Bram van Sambeek, bassoon; Peter Kolkay, bassoon; Radovan Vlatkovic, horn; Trevor Nuckols, horn

Ludwig van Beethoven: Quintet for Piano & Winds in E-Flat Op 16 (1796)--Jeremy Denk, piano; James Austin Smith, oboe; David Shifrin, clarinet; Peter Kolkay, bassoon; Jennifer Montone, horn



22:00 CITY CLUB FORUM – recorded 9/14/15 at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech, Leading the U.S. Navy and Marine Corps: Preparing Our Expeditionary Fighting Force for the Future - Raymond E. Mabus, Jr., 75th United States Secretary of the Navy



23:00 QUIET HOUR

Giacomo Puccini: Chrysanthemums (1890)

David Del Tredici: Farewell (2012)

Charles Koechlin: Evening Peace from ‘The Persian Hours’ Op 65 (1913)

Ralph Vaughan Williams: The Lark Ascending (1914)

Somei Satoh: Bifu (2012)

Toru Takemitsu: Toward the Sea III for Alto Flute & Harp (1989)