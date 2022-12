Program Guide 10-24-2015

CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

00:02:00 00:37:16 Béla Bartók Suite No. 1 for Orchestra Op 3 Antal Doráti Detroit Symphony Decca 4785437

00:41:00 00:33:52 Camille Saint-Saëns Symphony No. 3 in C minor Op 78 Los Angeles Philharmonic Zubin Mehta Anita Priest, organ Decca 4785437

01:17:00 00:31:06 Ludwig van Beethoven Egmont: Incidental Music Op 84 Berlin Philharmonic Claudio Abbado Cheryl Studer, soprano; Bruno Ganz, speaker DeutGram 435617

01:50:00 00:39:50 Johannes Brahms Piano Quartet No. 1 in G minor Op 25 Martha Argerich, piano; Gidon Kremer, violin; Yuri Bashmet, viola; Mischa Maisky, cello DeutGram 463700

02:32:00 00:24:02 Giovanni Palestrina Mass "O Rex Gloriae" James O'Donnell Westminster Cathedral Choir Hyperion 66316

02:58:00 00:25:25 Albert Roussel Symphony No. 3 in G minor Op 42 Stéphane Denève Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 570245

03:25:00 00:39:22 Felix Mendelssohn Concerto for Violin, Piano & Strings in D minor London Mozart Players Matthias Bamert David Lefèvre, violin; Alain Lefèvre, piano Analekta 9283

04:06:00 00:23:04 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 7 in D major Op 10 Peter Takács, piano Cambria 1175

04:31:00 00:49:34 Gustav Holst The Planets Op 32 Los Angeles Philharmonic Zubin Mehta Women of the; Los Angeles Master Chorale Decca 4785437

05:22:00 00:17:09 Gustav Mahler Songs of a Wayfarer Boston Symphony Orchestra Charles Munch Maureen Forrester, contralto RCA 300350

05:41:00 00:06:00 Claude Debussy L'isle joyeuse Alexander Schimpf, piano Oehms 1820

05:54:00 00:05:48 Giuseppe Matteo Alberti Sonata for 2 Trumpets & Strings in D major Philharmonia Orchestra Simon Wright John Wallace, trumpet; John Miller, trumpet Nimbus 5079

CONCIERTO with Frank Dominguez: This week Concierto honors Manuel Ponce, the father of modern Mexican song, when Peruvian tenor Juan Diego Florez sings Ponce’s beloved ballad “Estrellita”

06:01:00 Manuel Ponce: Popular Song (Cancion Popular), from Instantaneas Mexicanas--Royal Philharmonic Orchestra Enrique Bátiz ASV 738

06:04:48 Manuel Ponce: Estrellita--Juan Diego Flórez, tenor; Fort Worth Symphony Orchestra Miguel Harth-Bedoya Decca 000629502

06:08:50 Manuel Ponce: Sonata No. 3--Stephen Robinson, guitar Centaur 2056

06:26:26 Manuel Ponce: Concerto for Violin and Orchestra--Henryk Szeryng, violin; Royal Philharmonic Orchestra Enrique Bátiz ASV 952

07:00:53 Carlos Guastavino: Baile en Cuyo, from Three Argentinian Romances--Martha Argerich, Mauricio Vallina, pianos Live at the Lugano Festival, June 2005 EMI 58472

07:09:33 Ludwig van Beethoven: Piano Quartet in C, WoO 36, No. 3--Martha Argerich, piano; Renaud Capuçon, violin; Lida Chen, viola; Gautier Capuçon, cello EMI 58472

07:30:36 Manuel de Falla: Nights in the Gardens of Spain--Martha Argerich, piano; Orchestre de Paris Daniel Barenboim Erato 88255

07:55:56 Frédéric Chopin: Mazurka in D, Op. 33, No. 2--Martha Argerich, piano (1967 Berlin radio broadcast) DeutGram 001396002

08:00 PERFORMANCE TODAY WEEKEND with Fred Child

Modest Mussorgsky: Pictures at an Exhibition: The Old Castle--Vienna Philharmonic; Valery Gergiev, conductor Album: Vienna Philharmonic Orchestra/Valery Gergiev Philips 468526 Music: 4:42

Gustav Holst: St. Paul's Suite for String Orchestra, Op. 29, No. 2--Angel Fire Strings Music from Angel Fire, Taos Center for the Arts, Taos, NM Music: 11:51

The Piano Puzzler: This week's contestant is Mike Miller from New York, NY Time: 8:26

Puzzler Payoff: Claude Debussy: Preludes, Book 2: Feux d‘artifice (Fireworks)--Pierre-Laurent Aimard, piano Album: Debussy: Preludes Deutsche Grammophon 17386 Music: 4:26

Dmitri Shostakovich: Symphony No. 7 in C major, Op. 60 "Leningrad": 4. Allegro non troppo – Moderato--

Mariinsky Orchestra; Valery Gergiev, conductor Concert Hall of the Mariinsky Theater, St. Petersburg, Russia Concert Record Date: 6/1/2012 Album: Shostakovich: Symphony No. 7 'Leningrad' Mariinsky 533 Music: 18:57

09:00 PERFORMANCE TODAY WEEKEND

Johann Sebastian Bach: Ricercar, from a Musical Offering, BWV 1079--Los Angeles Philharmonic; Gustavo Dudamel, conductor Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, CA Music: 8:44

Johannes Brahms: Variations on an Original Theme, Op. 21, No. 1--Sean Chen, piano Van Cliburn Competition, Bass Performance Hall, Fort Worth, TX Music: 18:00

Bohuslav Martinu: Three Madrigals, Duo No. 1 for Violin and Viola, H. 313--Arnaud Sussmann, violin; Matthew Lipman, viola Chamber Music Society of Lincoln Center, University of Georgia, Performing Arts Center, Hodgson Concert Hall, Athens, GA Music: 15:43

10:00 MUSICAL PASSIONS with Eric Kisch: Halloween 2015

Mother Goose Rhymes: “There Was a Crooked Man” - Boris Karloff, reader (Caedmon 1091 LP) 0:40

Johann Sebastian Bach: Toccata & Fugue in D Minor BWV 56 – Marie-Claire Alain, organ (Erato 88004 CD) 8:23

Franz Schubert: “Der Erlkönig” – Alexander Kipnis, bass; Gerald Moore, piano (History 205158-303 CD) 3:36

Camille Saint-Saëns: Dance Macabre – French National Radio and TV Orchestra/Jean Martinon (Erato 55001 CD) 6:34

Gilbert & Sullivan: Family Portraits Scene from Ruddigore – The D’Oyly Carte Opera Company & Chorus; Orchestra of Royal Opera House, Covent Garden/Isidore Godfrey (Decca 4248 LP) 6:52

Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni: Final Scene – the Don is dragged to hell – Gottlob Frick, bass; Eberhard Wächter, baritone; Giuseppe Taddei, baritone; Philharmonia Orchestra and Chorus/Carlo Maria Giulini (EMI 63078 CD) 6:26

Hector Berlioz: Symphonie Fantastique: Witches Sabbath – Berlin Philharmonic Orchestra/Igor Markevitch (DG 474987 CD) 10:07

11:00 THE SCORE with Edmund Stone: A Conversation with Vincent Price - We dip into the archives this week, for a conversation with the late Vincent Price. We'll hear music from the actor's legendary horror films, and excerpts from our 1971 interview

20th Century Fox Theme Telarc 80168 Alfred Newman Cincinnati Pops Orchestra/Erich Kunzel, cond.

Prelude/Romanza from Witchfinder General, 1968 Silva Screen Records STD 5013 Paul Ferris

Reconciliation from The Private Lives of Elizabeth and Essex, 1939 Bay Cities BCD 3026 Erich Wolfgang Korngold Munich Symphony Orchestra/Carl Davis, cond.

Main Title from The Invisible Man Returns, 1940 Marco Polo 8.223747 Frank Skinner/Hans Salter Moscow Symphony Orchestra/William Stromberg, cond.

The Vision from The Song of Bernadette, 1943 Varese Sarabande 302 067 059 Alfred Newman The Twentieth-Century Fox Orchestra/Alfred Newman, cond.

Laura from Laura, 1944 Columbia CK 66691 David Raksin The Hollywood Bowl Orchestra/David Raksin, cond.

Cymbeline from Theatre of Blood, 1973 La-La Land Records LLLCD 1136 Michael J. Lewis original soundtrack/Michael J. Lewis, cond.

Remembering Victoria from Dr. Phibes Rises Again, 1972 Perseverance Records PRD 002 John Gale original soundtrack/John Gale, cond.

Main Title and End Title from The Last Man On Earth, 1964 Monstrous Movie Music MMM-1969 Paul Sawtell/Bert Shefter original soundtrack

Main Title and Phibes Recovers the Sarcophagus from Dr. Phibes Rises Again, 1972 Perseverance Records PRD 002 John Gale original soundtrack/John Gale, cond.

Where Are My Doggy Woggies?/Come Fire, Consume This Petty World from Theatre of Blood, 1973 La-La Land Records LLLCD 1136 Michael J. Lewis original soundtrack/Michael J. Lewis, cond.

Main Title from The Great Mouse Detective, 1986 Varese Sarabande 302 066 460 Henry Mancini original soundtrack

The End from Edward Scissorhands, 1990 MCA Records MCAD-10133 Danny Elfman original soundtrack/Shirley Walker, cond.

Throne Room from Star Wars, 1977 Sony 51333 John Williams London Symphony Orchestra/John Williams, cond.

CLASSICAL WEEKEND with Jim Mehrling; COMPOSERS DATEBOOK with John Zech: Reich's "Trains" Of Thought; CLASSICS FOR KIDS with Naomi Lewin: Edvard Grieg and Other Scandinavian Composers

12:09:00 00:04:20 Ola Gjeilo Northern Lights Charles Bruffy Phoenix Chorale Chandos 5100

12:16:00 00:19:20 Mario Castelnuovo-Tedesco Concerto for 2 Guitars Op 201 London Philharmonic Leonard Slatkin Kazuhito Yamashita, guitar; Naoko Yamashita, guitar RCA 60355

12:39:00 00:07:39 Peter Tchaikovsky Valse-Scherzo Op 34 Philharmonia Orchestra Vladimir Ashkenazy Boris Belkin, violin Decca 4785437

12:49:00 00:10:11 Johann Christian Bach Symphony in D major Op 18 Anthony Halstead Hanover Band CPO 999752

THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 01:22:51 Gustav Mahler Symphony No. 2 in C minor Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Ruth Ziesak, soprano; Nancy Maultsby, mezzo-soprano; Cleveland Orchestra Chorus MAA 1032

WCLV CLASSICAL WEEKEND with Rob Grier

14:29:00 00:08:14 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo for Piano & Orchestra in A major Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras John O'Conor, piano Telarc 80285

14:40:00 00:10:41 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 9 in E flat major Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525

14:52:00 00:06:46 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Waltz Mstislav Rostropovich Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

WCLV CLASSICAL WEEKEND; COMPOSERS DATEBOOK with John Zech: Reich's "Trains" of Thought

15:04:00 00:33:20 Ludwig van Beethoven Symphony No. 5 in C minor Op 67 Carlos Kleiber Vienna Philharmonic DeutGram 4793449

15:41:00 00:10:36 Remo Giazotto Albinoni's Adagio for Strings & Organ in G minor Royal Philharmonic Charles Rosekrans Clio Gould, violin Telarc 80562

15:54:00 00:05:22 Frédéric Chopin Polonaise No. 3 in A Op 40 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4793449

WCLV CLASSICAL WEEKEND

16:02:00 00:14:27 Wolfgang Amadeus Mozart Oboe Quartet in F major Boston Sym Chamber Players BSO Clas 601

16:20:00 00:12:37 Jean Sibelius Kullervo: Introduction Op 7 Esa-Pekka Salonen Los Angeles Philharmonic Sony 52563

16:36:00 00:16:00 Carl Maria von Weber Konzertstück in F minor Op 79 Bavarian Radio Symphony Sir Colin Davis Gerhard Oppitz, piano RCA 68219

16:55:00 00:06:08 Emmerich Kálmán Countess Maritza: Csárdás 'Komm, Zigány' London Philharmonic Franz Welser-Möst Thomas Hampson, baritone EMI 56758

WCLV CLASSICAL WEEKEND



17:04:00 00:16:13 Arthur Foote Suite for Strings in E major Op 63 Mikhail Gurewitsch do.gma chamber orchestra MD+G 9121717

17:23:00 00:11:29 Anderson & Roe Grand Scherzo Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30022

17:37:00 00:12:08 Aaron Copland Old American Songs Set No. 1 St Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Thomas Hampson, baritone Teldec 77310

17:52:00 00:08:35 Alan Hovhaness Alleluia & Fugue for String Orchestra Op 40 Rudolf Werthen I Fiamminghi Telarc 80392

FOOTLIGHT PARADE: SOUNDS OF THE AMERICAN MUSICAL with Bill Rudman: Teachable Moments - Twelve characters learn something important—whether it’s how to speak proper English, how to prepare for fatherhood, or how to face the end of a love affair

18:00:00 00:00:51 George and Ira Gershwin Fascinating Rhythm Wllliam Bolcom Songs by Gershwin Nonesuch 979151-2

18:00:56 00:02:17 Alan Jay Lerner-Frederick Loewe The Rain in Spain Julie Andrews, Rex Harrison My Fair Lady Original B'way Cast Sony SK89997

18:04:09 00:05:58 Alan Jay Lerner-Frederick Loewe Gaston's Soliloquy/Gigi Louis Jourdan Gigi Original Soundtrack Recording Rhino R271962

18:10:51 00:03:54 R. Rodgers-O.Hammerstein Soliloquy John Raitt Carousel Original B'way Cast MCA 012-157980-2

18:15:42 00:04:01 Stephen Sondheim Send in the Clowns Elizabeth Taylor, Len Cariou A Litle Night Music Original Soundtrack B'way Masterworks 8888372393-2

18:20:07 00:02:45 Stephen Sondheim Epiphany Len Cariou Sweeney Todd Original B'way Cast B'way Masterworks 82876-68639

18:23:10 00:02:48 Maury Yeston Getting Tall Cameron Johann Nine Original B'way Cast RCA CK38325

18:26:54 00:03:24 Jerry Herman Before the Parade Passes By Pearl Baily Hello, Dolly! Original B'way Cast RCA 82876-51431

18:30:38 00:04:30 Cy Coleman-Dorothy Fields I'm Way Ahead Michele Lee Seesaw Original B'way Cast DRG 6108

18:35:49 00:04:49 John Kander-Fred Ebb I Am Free Herschel Bernardi Zorba Original B'way Cast Angel 7777-64665

18:41:18 00:04:23 Adam Guettel How Glory Goes Christopher Innvar Floyd Collins Original Cast Nonesuch 79434-2

18:45:54 00:03:31 Stephen Sondheim Move On Bernadette Peters, Mandy Patinkin Sunday in the Park With George Original B'way Cast RCA RCD1-5042

18:49:54 00:01:58 Harold Arlen-Herbert Stothart Finale from "The Wizard of Oz" Judy Garland The Wizard of Oz Original Soundtrack CBS AK45356

18:52:06 00:00:54 George and Ira Gershwin Sweet and Low Down Joshua Bell Gershwin Fantasy Sony SK60659

18:53:11 00:03:45 Stephen Sondheim Filler No One Has Ever Loved Me Judy Kuhn, Ryan Silverman Passion 2013 Revival PS Classics PS-1317

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:18:28 Franz Joseph Haydn Symphony No. 24 in D major Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 430082

19:22:00 00:33:25 Karl Goldmark Violin Concerto in A minor Op 28 Los Angeles Philharmonic Esa-Pekka Salonen Joshua Bell, violin Sony 65949

19:58:00 00:01:23 Johann Sebastian Bach Lute Suite No. 1: Bourrée Jason Vieaux, guitar Azica 71250

SATURDAYS FROM SEVERANCE with Robert Conrad - The Cleveland Orchestra - Miami concert – Knight Concert Hall; Giancarlo Guerrero, conductor; Milos Karadaglic, guitar

20:04:00 00:16:26 Peter Tchaikovsky Capriccio italien Op 45

20:23:00 00:21:25 Joaquín Rodrigo Concierto de Aranjuez

20:47:00 00:16:37 Ottorino Respighi The Fountains of Rome

21:07:00 00:16:13 Nikolai Rimsky-Korsakov

21:33:00 00:25:50 Ludwig van Beethoven Symphony No. 1 in C major Op 21 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Telarc 80187

22:00 WEEKEND RADIO with Robert Conrad - We experience broadcasting in Canada through the voices of The Royal Canadian Air Farce and Wayne and Shuster…“COW Radio”… “Mike’s Phone-in Show”…“Pain in the Arts”…“Dr. Borkman’s Home Remedies”…“Hockey Night in Canada- Toronto Champs vs. Mimico Mice”…“The Song of Canadian Cities”…Richard Howland-Bolton strays off topic with “Beans from Brazil”



QUIET HOUR with John Simna

23:02:00 00:08:05 Gustav Holst The Planets: Venus Op 32 Zubin Mehta Los Angeles Philharmonic Decca 4785437

23:10:00 00:10:50 William Alwyn Autumn Legend Royal Liverpool Philharmonic David Lloyd-Jones Rachael Pankhurst, Eng. horn Naxos 570704

23:23:00 00:03:24 Gabriel Fauré Requiem: Pie Jesu London Symphony Orchestra Ion Marin Cheryl Studer, soprano DeutGram 435387

23:26:00 00:10:18 Peter Tchaikovsky Suite No. 3: Elegie Op 55 Vladimir Jurowski Russian National Orchestra PentaTone 61

23:38:00 00:05:07 Edvard Grieg Holberg Suite: Air Op 40 Domenico Boyagian Ohio Philharmonic Centaur 3311

23:43:00 00:10:31 Franz Schubert Impromptu No. 10 in E flat major Mitsuko Uchida, piano Philips 456572

23:56:00 00:03:01 Olivier Messiaen O sacrum convivium Norman Mackenzie Atlanta Symphony Chorus Telarc 80654

23:58:00 00:01:21 Maurice Duruflé Notre Père Op 14 King's Singers Naxos 572987