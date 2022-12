Program Guide 10-21-2015

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:16:40 Cécile Chaminade Piano Sonata in C minor Op 21

Joanne Polk, piano Steinway 30037

00:21:00 00:31:36 Jean Sibelius Symphony No. 5 in E flat major Op 82

Sir Simon Rattle Philharmonia Orchestra EMI 64737

00:53:00 00:21:57 Sir Malcolm Arnold Guitar Concerto Op 67

Melos Ensemble Malcolm Arnold Julian Bream, guitar RCA 300350

01:17:00 00:41:28 Franz Schubert Piano Sonata No. 17 in D major

Emil Gilels, piano RCA 300350

02:00:00 00:45:11 Joachim Raff Symphony No. 3 in F major Op 153

Hilary Davan Wetton Milton Keynes City Orchestra Hyperion 66628

02:47:00 00:37:02 Frederick Delius Florida Suite

David Lloyd-Jones English Northern Philharmonia Naxos 553535

03:26:00 00:45:45 Reinhold Glière Symphony No. 2 in C minor Op 25

Zdenek Mácal New Jersey Symphony Delos 3178

04:14:00 00:35:05 Nicolò Paganini Violin Concerto No. 1 in D major Op 6

London Symphony Orchestra Leonard Slatkin Midori, violin Philips 420943

04:51:00 00:28:19 Franz Joseph Haydn Symphony No. 86 in D major

Hugh Wolff St Paul Chamber Orchestra Teldec 46313

05:21:00 00:15:05 Vittorio Giannini Concerto Grosso David Amos

Symphony Orch of New Russia Albany 143

05:38:00 00:06:41 Franz Schubert Overture in D major

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570329

05:51:00 00:06:01 Antonín Dvorák Allegretto from Symphony No. 8 Op 88

Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 710

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:05:44 Franz Schubert Alfonso and Estrella: Overture

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570329

06:15:00 00:11:56 Franz Joseph Haydn Symphony No. 1 in D major

Hugh Wolff St Paul Chamber Orchestra Teldec 77309

06:28:00 00:05:23 Johann Sebastian Bach French Suite No. 5: Sarabande

Simone Dinnerstein, piano Telarc 80715

06:40:00 00:07:38 Francesco Geminiani Concerto Grosso No.11 in E major

Andrew Manze Academy of Ancient Music Harm Mundi 907261

06:51:00 00:03:49 Cécile Chaminade Les Sylvains Op 60

Joanne Polk, piano Steinway 30037

06:55:00 00:02:55 Lt. Charles A. Zimmerman March 'Anchors Aweigh'

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

07:05:00 00:04:30 Max Steiner Gone with the Wind: Tara Theme

José Serebrier Royal Philharmonic Royal Phil 17

07:10:00 00:08:43 Robert Schumann Allegro brillante from Piano Quintet Op 44

Maria João Pires, piano; Augustin Dumay, violin; Renaud Capuçon, violin; Gérard Caussé, viola; Jian Wang, cello DeutGram 463179

07:20:00 00:04:22 Ottorino Respighi The Birds: The Dove

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533

07:25:00 00:02:15 Dmitri Shostakovich The Golden Age: Polka

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

07:30:00 00:05:23 Johannes Brahms Fugue from Handel Variations Op 24

Vassily Primakov, piano LP Classic 1004

07:40:00 00:06:05 Jean-Philippe Rameau Dardanus: Chaconne

Les Délices Délices 2013

07:47:00 00:04:26 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Bassoon Concerto

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi David McGill, bassoon Decca 443176

07:55:00 00:03:34 Aaron Copland The Red Pony: Happy Ending

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80708

07:58:00 00:01:21 Maurice Ravel Waltz 'in the style of Borodin'

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 433515

08:07:00 00:05:54 Edvard Grieg Symphonic Dance No. 2 Op 64

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 419431

08:15:00 00:07:59 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 20 in G major Op 49

Peter Takács, piano Cambria 1175

08:26:00 00:03:33 Michael Praetorius Terpsichore: Passameze & Galliard

Philip Pickett New London Consort l'Oiseau 4759101

08:30:00 00:04:36 Coldplay Viva la Vida

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30006

08:40:00 00:04:44 Igor Stravinsky The Firebird: Round Dance of the

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 453434

08:45:00 00:04:01 Igor Stravinsky The Firebird: Infernal Dance

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80587

08:53:00 00:07:24 Charles Strouse Annie: Overture Cleveland Pops Orchestra

Carl Topilow Ryan Anthony, trumpet; Paul Ferguson, trombone Azica 72216

09:09:00 00:14:18 Joh. Christoph Friedrich Bach Trio in C major

Aulos Ensemble Centaur 3068

09:27:00 00:02:43 Irving Berlin Puttin' on the Ritz Brandenburg State Orchestra

Howard Griffiths Fine Arts Brass Klanglogo 1506

09:32:00 00:04:10 Franz Joseph Haydn Overture to an English Opera

Sir Roger Norrington London Classical Players EMI 55192

09:51:00 00:03:12 Fernando Obradors El vito Sinfonica Nazionale della RAI

Karel Mark Chichon Elina Garanca, mezzo; José María Gallardo del Rey, g DeutGram 14777

09:55:00 00:04:00 Robert Helps Mendelssohn's "Schilflied"

Alan Feinberg, piano Argo 430330

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:03:08 Cécile Chaminade Etudes de concert: Scherzo Op 35

Joanne Polk, piano Steinway 30037

10:05:00 00:03:49 Cécile Chaminade Etude mélodique in G flat major Op 118

Joanne Polk, piano Steinway 30037

10:10:00 00:06:52 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo for Violin & Orchestra in B flat major

Philharmonia Orchestra Thomas Zehetmair Thomas Zehetmair, violin Teldec 46448

10:19:00 00:12:17 Gunnar de Frumerie Pastoral Suite Op 13

Swedish Chamber Orchestra Petter Sundkvist Sarah Lindloff, flute Naxos 553715

10:37:00 00:03:15 Lars-Erik Larsson A Winter's Tale: Epilogue Op 18

Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

10:42:00 00:08:45 Edvard Grieg Sigurd Jorsalfar: Homage March Op 56

Esa-Pekka Salonen Swedish Radio Symphony Sony 46668

10:53:00 00:31:50 Felix Mendelssohn Octet for Strings in E flat major Op 20

Cleveland Quartet Meliora String Quartet Telarc 80142

11:28:00 00:07:46 John Knowles Paine Prelude to 'Oedipus Tyrannus' Op 35

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 559748

11:39:00 00:07:43 Johann Adolf Scheibe Sinfonia à 4 in B flat

Andrew Manze Concerto Copenhagen Chandos 550

12:09:00 00:08:38 Hector Berlioz Overture 'Le corsaire' Op 21

Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68790

12:20:00 00:11:05 Johann Strauss Jr Indigo and the 40 Thieves: Ballet Music

Johannes Wildner Slovak Radio Symphony MarcoPolo 223247

12:37:00 00:06:01 Cécile Chaminade Etude romantique Op 132

Joanne Polk, piano Steinway 30037

12:46:00 00:05:04 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Waltz

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

12:53:00 00:07:39 John Rutter Finale from "Beatles" Concerto Royal Philharmonic

John Rutter Peter Rostal, piano; Paul Schaefer, piano Decca 1821

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:04:00 00:30:25 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 17 in G major

Cleveland Orchestra George Szell Robert Casadesus, piano Sony 780837

13:35:00 00:26:54 Joseph Eybler Symphony No. 2 in D minor

Michael Hofstetter Geneva Chamber Orchestra CPO 777104

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:02:00 00:03:46 Sir Malcolm Arnold Overseas March Op 70

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 66

14:07:00 00:03:08 Richard Rodgers Victory at Sea: Guadalcanal March

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80175

14:12:00 00:16:40 Cécile Chaminade Piano Sonata in C minor Op 21

Joanne Polk, piano Steinway 30037

14:32:00 00:10:02 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 11 in D major

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Teldec 25914

14:47:00 00:10:06 Gerald Finzi Introit in F major Op 6

City of London Sinfonia Richard Hickox Tasmin Little, violin Chandos 9888

15:02:00 00:14:47 Charles Koechlin Sonatine Op 59

Daniel Blumenthal, piano Cybelia 849

15:19:00 00:08:41 Jacques Offenbach Orpheus in the Underworld: Overture

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4776403

15:31:00 00:05:49 Joseph Canteloube Songs of the Auvergne: Baïlèro

Academy St. Martin in Fields Edward Gardner Kate Royal, soprano EMI 94419

15:41:00 00:09:58 Georg Philipp Telemann Concerto for Trumpet & 2 Oboes in D major

St Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Sergei Nakariakov, trumpet; Linda Strommen, oboe; Thomas Tempel, oboe Teldec 10788

15:52:00 00:05:06 Giuseppe Verdi Nabucco: Chorus of the Hebrew Slaves

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80152

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:59:00 00:05:04 Cécile Chaminade Etudes de concert: Fileuse Op 35

Joanne Polk, piano Steinway 30037

16:07:00 00:03:11 Cécile Chaminade Autrefois Op 87

Joanne Polk, piano Steinway 30037

16:14:00 00:08:25 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 85

Hugh Wolff St Paul Chamber Orchestra Teldec 46313

16:25:00 00:03:18 Johannes Brahms Capriccio in B minor Op 76

Alessio Bax, piano Signum 309

16:31:00 00:07:47 Dimitri Tiomkin Dial 'M' for Murder: Suite

John Mauceri Danish National Symphony Toccata 241

16:43:00 00:07:48 Jean Sibelius Finale from Symphony No. 5 Op 82

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

16:53:00 00:02:58 José Luis Merlin Suite del recuerdo: Chacarera

Jason Vieaux, guitar Naxos 553449

16:58:00 00:01:34 Frédéric Chopin Mazurka No. 3 in E major Op 6

Kotaro Fukuma, piano CIPC 2003

17:04:00 00:04:41 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Polka

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Chorus Decca 444867

17:26:00 00:09:14 Peter Tchaikovsky Sonatina from Serenade for Strings Op 48

East Coast Chamber Orch E1 Music 7784

17:40:00 00:05:02 Wolfgang Amadeus Mozart Laudate Dominum

German Radio Philharmonic Karel Mark Chichon Elina Garanca, mezzo; Latvian Radio Choir DeutGram 21327

17:47:00 00:02:51 William Byrd Laudate Dominum

Ross Duffin Quire Cleveland Quire 2013

17:52:00 00:02:36 Dmitri Shostakovich The Gadfly: Folk Feast Op 97

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Brilliant 6735

17:57:00 00:01:41 Gustav Holst Japanese Suite: Dance of the Wolves Op 33

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 572914

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:15:31 Anatoly Liadov Eight Russian Folk Songs Op 58

Enrique Bátiz Mexico City Philharmonic ASV 657

18:27:00 00:04:14 Cécile Chaminade La Lisonjera Op 50

Joanne Polk, piano Steinway 30037

18:33:00 00:03:58 Cécile Chaminade Etude pathétique in B minor Op 124

Joanne Polk, piano Steinway 30037

18:40:00 00:13:44 Johann Christian Bach Symphony for Double Orchestra in E flat major Op 18

Simon Standage Academy of Ancient Music Chandos 540

18:55:00 00:03:54 Cécile Chaminade Etudes de concert: Impromptu Op 35

Joanne Polk, piano Steinway 30037

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:23:56 Josef Suk Serenade for Strings in E flat major Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447109

19:28:00 00:28:19 Franz Joseph Haydn Symphony No. 86 in D major

Hugh Wolff St Paul Chamber Orchestra Teldec 46313

19:57:00 00:01:42 Henry Purcell The Fairy Queen: Rondeau

William Christie Les Arts Florissants Harm Mundi 901308

20:00 CLEVELAND OVATIONS: CSU’s Ekklésia Ensemble;

recorded in Drinko Hall at Cleveland State University, Saturday, September 19, 2015 -

Jennifer Anderson Germaine, flute; Kristin Perry, oboe; Robert Davis, clarinet;

Thomas Lempner, alto saxophone; Kathryn Stockmaster, bassoon, Greg Hillis, horn

Pierre Dubois: Sinfonia Da Camera (1965) 17:00

Walter Hartley: Chamber Music for Alto Saxophone & Wind Quintet (1970) 8:00

Marcel Boucard: Triade (1974) 7:00

Gioacchino Rossini: Sonata for Wind Quartet No. 3 in F (1804) 13:00

Darius Milhaud: Scaramouche Suite for alto saxophone & wind quintet Op 165c (1975) 10:00

21:36:00 00:23:40 Georges Bizet Jeux d'enfants Op 22

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims:

recordings by baritone Anthony Brown

Stephen Foster: Jeanie with the light brown hair

Annie Fortescue Hassison: In the gloaming

Andre Messager: Long ago in Alcala

Benjamin Harby: In the gloaming

Bern Herbolshi, arr: Red River Valley

John Jacob, Niles, arr: The Lass from the Low Country

John Jacob, Niles, arr: The rovin' gambler

John Jacob, Niles, arr: Black is the lover of my true love's heart

Jay Althouse, arr: Shenandoah

Aaron Copland, arr: The Dodger

Aaron Copland, arr: At the river

Aaron Copland, arr: Zion's walls

Aaron Copland, arr: I bought me a cat

Ernest Charles: When I have sung my songs to you

Jerome Kern: Without a song

Alice Parker, arr: Come ye disconsolate

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:04:09 Reynaldo Hahn Three Preludes on Irish Folk Tunes

Hüseyin Sermet, piano; Kun Woo Paik, piano Valois 4658

23:06:00 00:04:55 Joseph Canteloube La delaïssádo from "Songs of the

Academy St. Martin in Fields Edward Gardner Kate Royal, soprano EMI 94419

23:11:00 00:08:36 Ralph Vaughan Williams Six Studies in English Folk Song

Janet Hilton, clarinet; Keith Swallow, piano Chandos 2419

23:22:00 00:08:03 Alexander Borodin Nocturne from String Quartet No. 2

Cleveland Quartet Telarc 80178

23:30:00 00:07:13 Dmitri Shostakovich Andante from Piano Concerto No. 2 Op 102

BBC Symphony Orchestra Hugh Wolff Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460503

23:39:00 00:06:28 Maurice Ravel Ondine from 'Gaspard de la nuit'

Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421

23:45:00 00:02:44 Joseph Canteloube Lullaby from "Songs of the Auvergne"

Prague Philharmonic Orchestra Charles Olivieri-Munroe Sol Gabetta, cello RCA 735962

23:48:00 00:06:20 Jules Mouquet Pan and the Birds from "La Flûte de Pan"

Helsingborg Symphony Philippe Auguin Manuela Wiesler, flute Bis 529

23:48:00 00:07:32 Sir Malcolm Arnold Little Suite No. 4 Op 80

Gavin Sutherland Royal Ballet Sinfonia ASV 2126

23:55:00 00:03:09 Sir Malcolm Arnold Solitaire: Sarabande

Bryden Thomson Philharmonia Orchestra Chandos 8867