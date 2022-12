Program Guide 10-09-2015

CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

00:02:00 00:24:01 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 11 for Winds in E flat Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 431683

00:28:00 00:37:31 Antonín Dvorák String Quartet No. 13 in G major Op 106 Cypress String Quartet Avie 2275

01:07:00 00:23:45 Leos Janácek Taras Bulba Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430204

01:33:00 00:21:01 Joaquín Rodrigo Fantasía para un gentilhombre Naples Philharmonic Erich Kunzel David Russell, guitar Telarc 80459

01:56:00 01:40:02 Antonín Dvorák Requiem Op 89 Czech Philharmonic Orchestra Wolfgang Sawallisch Gabriela Benacková, soprano; Brigitte Fassbaender, alto; Thomas Moser, tenor; Jan-Hendrik Rootering, bass; Prague Philharmonic Choir Supraphon 4241

03:38:00 00:24:02 Marin Marais Alcyone: Suite Tempesta di Mare Chandos 805

04:04:00 00:19:18 Einojuhani Rautavaara Concerto for Birds & Orchestra 'Cantus Leif Segerstam Helsinki Philharmonic Ondine 1041

04:25:00 00:33:10 Ralph Vaughan Williams Symphony No. 9 in E minor Sir Andrew Davis BBC Symphony Orchestra BBC 333

05:00:00 00:20:09 Felix Mendelssohn Piano Concerto No. 2 in D minor Op 40 Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Saleem Ashkar, piano Decca 4810778

05:22:00 00:16:41 Béla Bartók Two Pictures Op 10 Antal Doráti Detroit Symphony Decca 4785437

05:41:00 00:06:00 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 2: Pastorale José Serebrier Barcelona Symphony Bis 1305

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:05:24 Domenico Scarlatti Sonata in A flat Soyeon Kate Lee, piano Naxos 570010

06:15:00 00:09:36 Gioacchino Rossini The Siege of Corinth: Overture Thomas Schippers London Symphony Orchestra EMI 64335

06:29:00 00:07:06 Ludwig van Beethoven Andante from Symphony No. 1 Op 21 Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1032

06:40:00 00:09:03 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet from Concertone Camerata Salzburg Jean-Pierre Rampal Jean-Pierre Rampal, flute; Shigenori Kudo, flute Sony 45930

06:51:00 00:02:26 Claude Debussy Beau soir Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

06:58:00 00:03:23 John Philip Sousa March 'The Stars and Stripes Forever' Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 61249

07:05:00 00:04:13 Paul Hindemith March from "Symphonic Metamorphosis" Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

07:10:00 00:08:49 Joseph Lanner Schönbrunn Waltz Op 200 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

07:25:00 00:02:20 Giuseppe Verdi La traviata: Act 1 Waltz Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80364

07:30:00 00:05:09 Francisco Tárrega Recuerdos de la Alhambra Jason Vieaux, guitar Azica 71287

07:40:00 00:09:08 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 83 Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 66295

07:51:00 00:03:27 Fritz Kreisler La Gitana Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

07:55:00 00:03:03 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat: Miller's Dance Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10694

08:07:00 00:06:00 Peter Tchaikovsky Waltz from Symphony No. 5 Op 64 Pierre Monteux Boston Symphony Orchestra RCA 300350

08:15:00 00:08:20 Sir Edward German Henry VIII: Three Dances Richard Hickox Northern Sinfonia EMI 49933

08:26:00 00:05:55 Robert Schumann Allegro from String Quartet No. 2 Op 41 Melos Quartet DeutGram 423670

08:32:00 00:02:08 George Gershwin Porgy and Bess: There's a Boat That's Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow Carl Topilow, clarinet Azica 72216

08:40:00 00:08:21 Joseph Bodin de Boismortier Trio Sonata No. 5 in F Geminiani Ensemble Christoph 74590

08:51:00 00:04:11 Franz Schubert Ave Maria Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

08:55:00 00:05:41 George Gershwin Girl Crazy: Overture Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic BBC 63

09:05:00 00:17:11 Percy Grainger Lincolnshire Posy Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

09:29:00 00:07:16 Max Steiner King Kong: Suite Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81270

09:35:00 00:04:24 Emmanuel Chabrier Dix pièces pittoresques: Sous-bois Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:01:20 George Gershwin Tip-Toes: Sweet and Low-Down Peter Donohoe, piano EMI 54280

10:05:00 00:03:43 Camille Saint-Saëns Allegro appassionato in B flat major Op 43 St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Han-Na Chang, cello EMI 82390

10:09:00 00:02:49 Camille Saint-Saëns The Carnival of the Animals: The Swan Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

10:14:00 00:08:03 Carl Philipp Emanuel Bach String Symphony in E major John Hsu The Vivaldi Project Centaur 3176

10:25:00 00:10:10 Olivier Messiaen Quartet for the End of Time: Louange à Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

10:40:00 00:04:12 Charles-Marie Widor Romance from Suite for Flute & Piano Op 34 Jeffrey Khaner, flute; Hugh Sung, piano Avie 2131

10:46:00 00:03:00 Gabriel Pierné March of the Little Lead Soldiers Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10633

10:51:00 00:31:40 Camille Saint-Saëns Symphony No. 1 in E flat major Op 2 Eliahu Inbal Frankfurt Radio Symphony PentaTone 5186157

11:25:00 00:08:11 Antonio Vivaldi Flute Concerto in D major Philharmonia Baroque Orchestra Nicholas McGegan Janet See, flute Harm Mundi 905193

11:35:00 00:08:12 Gustav Holst Two Songs without Words Op 22 Richard Hickox City of London Sinfonia Chandos 9270

11:46:00 00:08:09 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 23 Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 13276

11:55:00 00:02:21 Wolfgang Amadeus Mozart The Magic Flute: March of the Priests Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

12:10:00 00:05:07 Edvard Grieg Cow-Call & Peasant Dance from "Nordic Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437520

12:17:00 00:10:29 Norman Dello Joio Scenes from the Louvre Andrew Yozviak West Chester Univ. Winds MSR 1388

12:29:00 00:04:35 Nikolai Rimsky-Korsakov The Tale of Tsar Saltan: Tsar's Farewell Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572693

12:37:00 00:11:04 Camille Saint-Saëns Africa Fantasie Op 89 London Philharmonic Geoffrey Simon Gwendolyn Mok, piano Cala 4031

12:50:00 00:08:53 Johann Sebastian Bach Cantata No. 127: Aria "Die Seele ruht Augustin Hadelich, violin; Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30033

THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:27:59 Alexander Borodin Symphony No. 2 in B minor Sir Simon Rattle Berlin Philharmonic EMI 273

13:32:00 00:26:38 Camille Saint-Saëns Piano Concerto No. 4 in C minor Op 44 WDR Symphony Cologne Thomas Sanderling Anna Malikova, piano Audite 92509

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:02:39 Einojuhani Rautavaara Whispering Hilary Hahn, violin; Cory Smythe, piano DeutGram 19103

14:04:00 00:03:04 Armas Järnefelt Berceuse Swedish Radio Symphony Esa-Pekka Salonen Mats Zetterqvist, violin; Mats Rondin, cello Sony 46668

14:20:00 00:15:04 Michael Haydn Symphony No. 30 in D major Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999179

14:37:00 00:10:02 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 4 for Orchestra Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

14:50:00 00:08:49 Michael Torke Javelin John Williams Boston Pops Orchestra Sony 62592

15:02:00 00:18:57 Edvard Grieg Lyric Suite Op 54 Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437524

15:23:00 00:08:08 Percy Grainger Green Bushes Steuart Bedford English Chamber Orchestra Decca 425159

15:36:00 00:06:20 Frederick Delius Romance Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

15:44:00 00:11:51 Gerald Finzi Nocturne "New Year Music" Op 7 Richard Hickox Northern Sinfonia EMI 64721

15:58:00 00:04:20 Camille Saint-Saëns Marche militaire française Op 60 Geoffrey Simon London Philharmonic Cala 4031

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell - Music and information for the afternoon commute, including Composers Datebook at 4:00pm and the Movie Quiz at 4:25

16:06:00 00:03:45 Camille Saint-Saëns La jota aragonese Op 64 Geoffrey Simon London Philharmonic Cala 4031

16:13:00 00:10:11 Camille Saint-Saëns Rhapsodie d'Auvergne Op 73 Royal Philharmonic André Previn Jean-Philippe Collard, piano EMI 49757

16:27:00 00:07:27 Camille Saint-Saëns Samson et Dalila: Bacchanale Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80595

16:38:00 00:01:16 Camille Saint-Saëns The Carnival of the Animals: Elephant Israel Philharmonic Orchestra Zubin Mehta Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano EMI 9065

16:41:00 00:06:59 Antonín Dvorák Scherzo from String Quartet No. 13 Op 106 Cypress String Quartet Avie 2275

16:51:00 00:04:25 Bud Abbott & Lou Costello Who's on First? Abbott & Costello Telarc 80468

16:57:00 00:02:24 Camille Saint-Saëns Samson et Dalila: Dance of the Sir Thomas Beecham Royal Philharmonic EMI 63412

17:05:00 00:02:44 Gabriel Fauré Papillon Op 77 Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

17:07:00 00:02:24 Edvard Grieg Two Elegiac Melodies: The Wounded Heart Op 34 Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

17:13:00 00:09:06 Camille Saint-Saëns Barcarolle in F major Op 108 Fine Arts Quartet Cristina Ortiz, piano; Members of Naxos 572904

17:25:00 00:09:56 Carl Maria von Weber Der Freischütz: Overture Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5154

17:40:00 00:04:24 Mel Brooks The Producers: Overture Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

17:46:00 00:03:06 Frank Loesser How to Succeed in Business Without Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

17:52:00 00:03:36 Jacob Gade Jealousy Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

17:56:00 00:02:48 Camille Saint-Saëns Ave Maria Op 145 Harry Christophers Women of the; The Sixteen; Huw Williams, organ Decca 10836

DINNER CLASSICS

18:09:00 00:19:18 Einojuhani Rautavaara Concerto for Birds & Orchestra 'Cantus Leif Segerstam Helsinki Philharmonic Ondine 1041

18:30:00 00:02:41 Sir Edward Elgar Salut d'amour Op 12 Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

18:35:00 00:02:40 Charles Gounod Meditation after Bach 'Ave Maria' Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

18:41:00 00:13:10 Richard Wagner Götterdämmerung: Dawn & Siegfried's Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

18:56:00 00:02:26 Claude Debussy Beau soir Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:21:45 Carl Maria von Weber Clarinet Concerto No. 2 in E flat major Op 74 Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Andrew Marriner, clarinet Philips 432146

19:26:00 00:29:40 Muzio Clementi Symphony No. 3 in G Francesco d'Avalos Philharmonia Orchestra ASV 803

19:58:00 00:01:47 Alexander Griboyedov Waltz in E minor Lera Auerbach, piano Bis 1502

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:14:25 George Frideric Handel Water Music Suite No. 1 in F major Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2002

20:18:00 00:38:14 Camille Saint-Saëns Symphony No. 3 in C minor Op 78 Cleveland Orchestra Sir Andrew Davis Joela Jones, organ MAA 2001

CHAMBER MUSIC SOCIETY OF LINCOLN CENTER with Elliott Forrest: Russian Dolor

21:05:00 00:19:26 Modest Mussorgsky Songs and Dances of Death Gothenburg Symphony Neeme Järvi Brigitte Fassbaender, alto DeutGram 437785

21:29:00 00:28:35 Anton Arensky String Quartet No. 2 in A minor Op 35 Ying Quartet Sono Lumin 92143

22:00 CITY CLUB FORUM – recorded today at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech, Investing in Cleveland, Not the Caymans: How to align the tax code to our nation’s interests. Sherrod Brown, U.S. Senator for Ohio

QUIET HOUR

23:02:00 00:06:16 Camille Saint-Saëns Samson et Dalila: Mon coeur s'ouvre à ta London Symphony Orchestra Klauspeter Seibel Sir James Galway, flute DeutGram 3024

23:08:00 00:09:12 Erik Satie Trois gymnopédies Anne Queffélec, piano VirginClas 90754

23:19:00 00:16:03 Ralph Vaughan Williams The Lark Ascending Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Iona Brown, violin Decca 414595

23:37:00 00:07:54 Georg Matthias Monn Adagio from Cello Concerto in G minor Camerata Salzburg Jian Wang, cello DeutGram 474236

23:44:00 00:08:48 Camille Saint-Saëns Andantino from Violin Concerto No. 3 Op 61 Philharmonia Orchestra Antonio Pappano Maxim Vengerov, violin EMI 57593

23:55:00 00:03:03 Manuel de Falla Seven Spanish Popular Songs: Asturiana Nadja Salerno-Sonnenberg, vn; Sandra Rivers, piano EMI 54576

23:56:00 00:03:07 Felix Mendelssohn Song without Words No. 12 in F sharp minor Op 30 Sergei Babayan, piano Discover 920155

23:57:00 00:02:55 Emmerich Kálmán What does a rosy mouth that has never Stephen Hough, piano Hyperion 67043