Program Guide 10-02-2015

CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:27:27 Ottorino Respighi Suite for Strings Salvatore Di Vittorio Respighi Chamber Orchestra Naxos 572332

00:31:00 00:46:56 Anton Bruckner Symphony No. 1 in C minor Sir Georg Solti Chicago Symphony Orchestra Decca 448898

01:20:00 00:29:13 Felix Mendelssohn Piano Trio No. 1 in D minor Op 49 Emanuel Ax, piano; Itzhak Perlman, violin; Yo-Yo Ma, cello Sony 52192

01:51:00 00:25:26 Wolfgang Amadeus Mozart Mass in C major Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Barbara Schlick, soprano; Elisabeth von Magnus, alto; Paul Agnew, tenor; Matthijs Mesdag, baritone; Amsterdam Baroque Choir Erato 10705

02:18:00 00:20:44 Dmitri Shostakovich String Quartet No. 8 in C minor Op 110 Fitzwilliam String Quartet Decca 4785437

02:41:00 00:50:22 Michael Praetorius Dances from 'Terpsichore' Philip Pickett New London Consort l'Oiseau 4759101

03:33:00 00:51:41 Franz Liszt Years of Pilgrimage "Italy" Lazar Berman, piano DeutGram 4779525

04:27:00 00:22:00 Robert Schumann String Quartet No. 2 in F major Op 41 Melos Quartet DeutGram 423670

04:51:00 00:27:20 Darius Milhaud Symphonie No. 1 Op 210 Michel Plasson Orch du Capitole de Toulouse DeutGram 435437

05:20:00 00:17:36 Joseph Martin Kraus Viola Concerto in C major Tapiola Sinfonietta David Aaron Carpenter David Aaron Carpenter, viola Ondine 1193

05:39:00 00:06:46 Pablo de Sarasate Navarra Op 33 Orchestra of Castille & Leon Alejandro Posada Gil Shaham, violin; Adele Anthony, violin Canary 7

05:50:00 00:06:20 Sergei Rachmaninoff Vocalise Op 34 Brian Thornton, cello; Spencer Myer, piano Thornton 2013

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:07:10 Tylman Susato The Danserye: Renaissance Dances Ludwig Güttler Güttler Brass Ensemble BerlinClas 1090

06:15:00 00:09:20 Wolfgang Amadeus Mozart Rondeau from Violin Concerto No. 5 Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 4793449

06:23:00 00:10:21 George Butterworth Rhapsody 'A Shropshire Lad' William Boughton English String Orchestra Nimbus 5068

06:29:00 00:04:26 Jean-Philippe Rameau The Hen from Concert No. 6 en sextuor Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4478

06:40:00 00:08:13 Franz von Suppé The Queen of Spades: Overture Zubin Mehta Vienna Philharmonic CBS 44932

06:51:00 00:02:10 Zoltán Kodály Háry János: Viennese Musical Clock István Kertész London Symphony Orchestra Decca 4785437

06:53:00 00:01:30 Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 1: Gigue Andrés Díaz, cello Azica 71252

06:55:00 00:03:03 Henry Fillmore March "His Honor" Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7502

07:05:00 00:04:03 Leonard Bernstein On the Town: Lonely Town Philharmonia Orchestra David Zinman Joshua Bell, violin Sony 89358

07:10:00 00:07:09 Johann Christian Bach Carattaco: Overture Anthony Halstead Hanover Band CPO 999488

07:20:00 00:03:46 Giovanni Gabrieli Canzon on the 9th tone à 12 National Brass Ensemble OberlinMus 1504

07:25:00 00:02:09 Frédéric Chopin Etude No. 4 in C sharp minor Op 10 Irena Portenko, piano Blue Griff 213

07:30:00 00:04:13 Johann Sebastian Bach Finale from Flute Sonata No. 3 Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord Delos 3402

07:40:00 00:06:45 Anton Bruckner Scherzo from Symphony in D minor Riccardo Chailly Deutsches Symphonie Berlin Decca 421593

07:47:00 00:03:46 Wolfgang Amadeus Mozart Motet 'Ave verum corpus' Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Amsterdam Baroque Choir Erato 10705

07:55:00 00:02:30 Vince Guaraldi Christmas Time is Here Christopher O'Riley, piano CPI 3294112

08:07:00 00:05:23 Alexander Borodin Prince Igor: Polovetsian March Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 442011

08:15:00 00:05:06 Carl Stamitz Rondo from Cello Concerto No. 1 Prague Chamber Orchestra Christian Benda Christian Benda, cello Naxos 550865

08:20:00 00:04:09 Ernest Bucalossi The Grasshopper's Dance Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

08:28:00 00:02:08 Gabriel Pierné Cydalise: March of the Little Fauns Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 7716

08:31:00 00:04:37 Franz Schubert Marche militaire No. 1 in D major Evgeny Kissin, piano; James Levine, piano RCA 69282

08:40:00 00:09:08 Antonio Vivaldi Four Seasons: 'Spring' Concerto in E major Op 8 Venice Baroque Orchestra Andrea Marcon Giuliano Carmignola, violin Sony 51352

08:51:00 00:04:36 Giovanni Gabrieli Magnificat à 12 National Brass Ensemble OberlinMus 1504

08:59:00 00:06:15 Billy Strayhorn Take the 'A' Train JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559737

09:11:00 00:18:11 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 28 in C major Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 70904

09:30:00 00:06:16 Frederick Loewe My Fair Lady: Suite Richard Glazier, piano Centaur 3347

09:42:00 00:06:14 Béla Bartók Romanian Folk Dances Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415668

09:50:00 00:08:46 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 3 Op 37 Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 542058

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:02:00 00:02:34 Giovanni Gabrieli Canzon in the 1st tone No. 2 à 8 National Brass Ensemble OberlinMus 1504

10:05:00 00:02:34 Giovanni Gabrieli Canzon per sonar No. 2 National Brass Ensemble OberlinMus 1504

10:11:00 00:06:30 Béla Bartók Game of Pairs from Concerto for Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 425694

10:20:00 00:12:01 Alexander Borodin Prince Igor: Polovetsian Dances Sir Simon Rattle Berlin Philharmonic EMI 273

10:33:00 00:02:07 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Furiant Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 444867

10:38:00 00:04:48 Carl Philipp Emanuel Bach Piano Sonata in D Mikhail Pletnev, piano DeutGram 459614

10:45:00 00:03:23 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Panorama Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

10:50:00 00:31:04 Peter Tchaikovsky Serenade for Strings in C major Op 48 East Coast Chamber Orch E1 Music 7784

11:23:00 00:04:39 John Williams Music for Brass National Brass Ensemble OberlinMus 1504

11:33:00 00:12:24 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento for Strings in B flat major Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45471

11:45:00 00:08:48 Antonio Vivaldi Flute Concerto in F major Orpheus Chamber Orchestra Patrick Gallois, flute DeutGram 437839

11:55:00 00:03:28 Modest Mussorgsky Boris Godunov: Polonaise Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80657

12:07:00 00:06:41 Gaetano Donizetti Don Pasquale: Overture Myung-Whun Chung St Cecilia Academy Orchestra DeutGram 471566

12:15:00 00:09:14 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 8 for Winds in F major Quintett.Wien Nimbus 5479

12:26:00 00:08:28 Joaquín Turina The Bullfighter's Prayer Op 34 Brodsky Quartet Chandos 10761

12:40:00 00:08:54 Samuel Barber Overture to 'The School for Scandal' Op 5 Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 8958

12:50:00 00:08:34 Ludwig van Beethoven Egmont: Overture Op 84 George Szell Cleveland Orchestra Sony 46532

THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:32:27 Aaron Copland Appalachian Spring Aaron Copland Chamber Ensemble CBS 42431

13:36:00 00:24:17 Ned Rorem Symphony No. 3 José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 559149

FIRST FRIDAYS with Bill O’Connell – The Autana Trio previews its Sunday afternoon appearance in the Arts Renaissance Tremont series, live from the KeyBank Studio in the Idea Center at Playhouse Square

14:07 Felix Mendelssohn: Andante moderato from Piano Trio No. 1

14:21 Ludwig van Beethoven: First movement & Finale from Piano Trio in B-Flat Op 97 ‘Archduke’

14:44 Dmitri Shostakovich: First & second movements from Piano Trio No. 2 in e

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

15:02:00 00:15:41 David Del Tredici Virtuoso Alice Donna Lee, piano Azica 71220

15:20:00 00:09:38 Deems Taylor Through the Looking Glass: Jabberwocky Gerard Schwarz Seattle Symphony Delos 3099

15:37:00 00:12:17 Maurice Ravel Ouverture de féerie 'Shéhérazade" Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 79

15:51:00 00:06:01 Gioacchino Rossini La scala di seta: Overture Piero Gamba London Symphony Orchestra Decca 4785437

15:58:00 00:06:05 Vittorio Monti Csárdás Virtuosi Maxim Vengerov, violin; Vag Papian, piano EMI 57164

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell - Music and information for the afternoon commute, including Composers Datebook at 4:00pm and the Movie Quiz at 4:25

16:07:00 00:02:03 Richard Perlmutter Please Do Not Tease the Viennese Beethoven's Wig Ensemble Richard Perlmutter, vocal Rounder 8119

16:13:00 00:13:36 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento for Strings in F major Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45471

16:30:00 00:06:26 Arthur Honegger Pacific 231 Michel Plasson Orch du Capitole de Toulouse DeutGram 435438

16:41:00 00:08:08 Camille Saint-Saëns Finale from Piano Concerto No. 3 Op 29 WDR Symphony Cologne Thomas Sanderling Anna Malikova, piano Audite 92510

16:52:00 00:02:29 Richard Rodgers Babes in Arms: Where or When Richard Glazier, piano Centaur 3347

16:56:00 00:02:46 George Frideric Handel Allegro from Concerto Grosso Op 3 Richard Egarr Academy of Ancient Music Harm Mundi 907415

17:05:00 00:06:02 Peter Boyer Scherzo/Dance from Symphony No. 1 Peter Boyer London Philharmonic Naxos 559769

17:27:00 00:02:51 Giovanni Gabrieli Canzona on the 7th tone à 8 No. 2 National Brass Ensemble OberlinMus 1504

17:29:00 00:04:41 Giovanni Gabrieli Sonata pian' e forte National Brass Ensemble OberlinMus 1504

17:40:00 00:05:40 Kirke Mechem John Brown: Blow Ye the Trumpet Symphony Orchestra Timothy Seelig Turtle Creek Chorale Reference 61

17:47:00 00:02:11 Joseph Brackett Simple Gifts Dale Warland Dale Warland Singers; Linda Chatterton, flute; Jeffrey Van, guitar Gothic 49243

17:52:00 00:02:47 Nicolò Paganini Caprice No. 20 in D major Op 1 Philippe Quint, violin; Dmitriy Cogan, piano Naxos 570703

17:56:00 00:02:29 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Act 2 Introduction Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

DINNER CLASSICS

18:09:00 00:16:30 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 19 in E flat major Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45714

18:28:00 00:04:15 Giovanni Gabrieli Canzon per sonar on the 12th tone National Brass Ensemble OberlinMus 1504

18:35:00 00:03:47 Giovanni Gabrieli Canzon in Echo on the 12th tone National Brass Ensemble OberlinMus 1504

18:42:00 00:12:22 Richard Wagner Rienzi: Overture Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

18:55:00 00:03:55 Giovanni Gabrieli Canzon on the 4th tone à 15 National Brass Ensemble OberlinMus 1504

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:26:38 Camille Saint-Saëns Piano Concerto No. 4 in C minor Op 44 WDR Symphony Cologne Thomas Sanderling Anna Malikova, piano Audite 92509

19:31:00 00:25:38 Franz Joseph Haydn Symphony No. 97 in C major George Szell Cleveland Orchestra Sony 768779

19:58:00 00:01:19 Francis Poulenc Nocturne No. 2 in F Pascal Rogé, piano Decca 425862

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:14:54 Bedrich Smetana Má vlast: The High Castle Sir Colin Davis London Symphony Orchestra LSO Live 516

20:19:00 00:36:54 Ludwig van Beethoven Symphony No. 6 in F major Op 68 Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 4776409

20:57:00 00:02:27 Edvard Grieg Norwegian Dance No. 2 Op 35 Petri Sakari Iceland Symphony Chandos 9028

CHAMBER MUSIC SOCIETY OF LINCOLN CENTER with Elliott Forrest: Artistic Directors in Performance

21:03:00 00:23:45 Ludwig van Beethoven String Trio in C minor Op 9 Anne-Sophie Mutter, violin; Bruno Giuranna, viola; Mstislav Rostropovich, cello DeutGram 427687

21:29:00 00:27:18 Robert Schumann Piano Quartet in E flat major Op 47 Menahem Pressler, piano; Philip Setzer, violin; Lawrence Dutton, viola; David Finckel, cello DeutGram 445848

22:00 CITY CLUB FORUM – recorded today at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech, Communities for all Ages: A Critical Time for Leaders. Jeannine English, President of AARP

QUIET HOUR

23:02:00 00:06:59 Camille Saint-Saëns Romance Op 67 North German Radio Symphony Christoph Eschenbach Steven Isserlis, cello RCA 63518

23:08:00 00:10:12 Georges Bizet Adagio from Symphony No. 1 in C major Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

23:21:00 00:12:52 Ernest Bloch Suite Modale New Zealand Chamber Orch Nicholas Braithwaite Alexa Still, flute Koch Intl 7063

23:36:00 00:09:37 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Violin Concerto No. 5 Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Rachel Barton Pine, violin Avie 2317

23:45:00 00:08:06 Franz Joseph Haydn Adagio from Cello Concerto No. 1 Camerata Chicago Drostan Hall Wendy Warner, cello Cedille 142

23:55:00 00:04:03 Lars-Erik Larsson Pastoral Suite: Romance Op 19 Dorrit Matson New York Scandia Symphony Centaur 2607

23:57:00 00:01:51 Tomás Luis de Victoria Jesu, dulcis memoria John Rutter Cambridge Singers Collegium 134