Program Guide 09-29-2015

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:30:27 Josef Suk Fairy Tale: Suite Op 16

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 572323

00:34:00 00:31:42 Wolfgang Amadeus Mozart Clarinet Quintet in A major

Emerson String Quartet David Shifrin, clarinet DeutGram 459641

01:08:00 00:21:00 Saverio Mercadante Flute Concerto in E major

I Solisti Veneti Claudio Scimone Sir James Galway, flute RCA 7703

01:31:00 00:36:02 Léo Delibes Coppélia: Act 1

Richard Bonynge National Philharmonic Decca 414502

02:09:00 00:54:42 Léo Delibes Coppélia: Act 2

Richard Bonynge National Philharmonic Decca 414502

03:06:00 00:26:11 Ludwig van Beethoven Piano Quartet in E flat major Op 16

Wu Han, piano; Arnaud Sussmann, violin; Beth Guterman, viola; David Finckel, cello CMS Studio 82503

03:34:00 00:21:01 Robert Fuchs Serenade No. 5 in D major Op 53

Christian Ludwig Cologne Chamber Orchestra Naxos 572607

03:56:00 00:55:53 Peter Tchaikovsky Manfred Symphony Op 58

Vladimir Ashkenazy Philharmonia Orchestra Decca 4785437

04:54:00 00:26:29 Édouard Lalo Cello Concerto in D minor

Cleveland Orchestra Daniel Barenboim Jacqueline Du Pré, cello EMI 55528

05:22:00 00:14:35 Gian-Francesco Malipiero Vivaldiana

Peter Maag Filarmonia Veneta MarcoPolo 223397

05:38:00 00:06:56 Ludwig van Beethoven Romance No. 1 in G major Op 40

Göttingen Symphony Orchestra Christoph-Mathias Mueller Rachel Barton Pine, violin Cedille 144

05:52:00 00:06:19 Henry Purcell The Fairy Queen: Act 4 Symphony

William Christie Les Arts Florissants Harm Mundi 901308

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:04:49 Jean Roger-Ducasse Suite française: Ouverture

Leif Segerstam Rheinland-Pfalz Philharmonic MarcoPolo 223641

06:13:00 00:06:17 Maurice Ravel Pavane for a Princess of the Past

George Szell Cleveland Orchestra Sony 63056

06:23:00 00:10:28 Adolphe Adam Giselle: Danse des vignerons & Peasant Pas de deux

Richard Bonynge London Symphony Orchestra Decca 433861

06:40:00 00:03:55 Johann Strauss Jr Annen Polka Op 117

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 10406

06:45:00 00:04:54 Nicolas Chédeville Allegro from Flute Sonata Op 13

Gary Schocker, flute; Jason Vieaux, guitar Azica 71230

06:51:00 00:03:06 Claude Debussy Preludes Book 2: Les fées sont d'exquises danseuers

Spencer Myer, piano Harm Mundi 907477

06:55:00 00:02:53 Earl McCoy March "Lights Out"

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7503

07:05:00 00:04:31 Peter Tchaikovsky Eugene Onegin: Polonaise

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Telarc 80130

07:10:00 00:07:32 Mauro Giuliani Rondo from Guitar Concerto No. 1 Op 30

English Chamber Orchestra Luis Garcia-Navarro Narciso Yepes, guitar PentaTone 202

07:20:00 00:04:06 Percy Grainger Spoon River

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

07:25:00 00:03:01 Sir Thomas Beecham The Gods Go a'Begging: Gavotte

Yehudi Menuhin Royal Philharmonic MCA 6231

07:30:00 00:04:40 Leo Sowerby Overture "Comes Autumn Time"

Paul Freeman Czech National Symphony Cedille 33

07:40:00 00:08:48 Franz Lehár Waltz 'Gold and Silver' Op 79

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

07:51:00 00:02:38 John Dowland Now, o now, I needs must part

La Nef Michael Slattery, tenor Atma 2650

07:55:00 00:03:11 Sir Edward Elgar Chanson de matin Op 15

Royal Liverpool Philharmonic Vernon Handley Natalie Clein, cello EMI 1409

08:07:00 00:06:02 Johann Sebastian Bach Fugue on a Theme by Tomaso Albinoni in B minor

Alan Feinberg, piano Steinway 30034

08:15:00 00:04:12 Felix Mendelssohn Scherzo from Symphony No. 3 Op 56

Claudio Abbado London Symphony Orchestra Decca 4785437

08:25:00 00:08:32 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 26 in E flat major

Jane Glover London Mozart Players ASV 762

08:40:00 00:08:54 Antonín Dvorák Prague Waltzes

Antal Doráti Detroit Symphony Decca 414370

08:51:00 00:02:52 Robert Moran Trinity Requiem: Agnus Dei

Chamber Ensemble Robert Ridgell Trinity Youth Chorus Innova 244

08:55:00 00:05:44 Maurice Jarre Dr. Zhivago: Lara's Theme

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80600

09:05:00 00:17:30 Franz Liszt Piano Concerto No. 1 in E flat major

London Symphony Orchestra Claudio Abbado Martha Argerich, piano DeutGram 4793449

09:27:00 00:05:26 Bernard Herrmann The Snows of Kilimanjaro: Memory Waltz

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

09:33:00 00:02:50 Bernard Herrmann North by Northwest: Main Title

John Mauceri Danish National Symphony Toccata 241

09:38:00 00:03:55 Maurice Ravel Pantoum from Piano Trio

Jean-Yves Thibaudet, piano; Joshua Bell, violin; Steven Isserlis, cello Decca 425860

09:42:00 00:03:32 Frank Bridge Sally in our Alley

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:02:00 00:03:49 Dieterich Buxtehude Fugue in G major

Alan Feinberg, piano Steinway 30034

10:06:00 00:03:37 Domenico Scarlatti Sonata in D minor

Alan Feinberg, piano Steinway 30034

10:11:00 00:08:48 Franz Schubert String Quartet No. 12 in C minor

Cypress String Quartet Avie 2307

10:24:00 00:12:30 Alberto Ginastera Panambí: Suite Op 1

Gisèle Ben-Dor London Symphony Orchestra Naxos 570999

10:41:00 00:06:05 Floro Meliton Ugarte Vidala

Mirian Conti, piano Steinway 30010

10:51:00 00:30:02 Camille Saint-Saëns Piano Quintet in A minor Op 14

Fine Arts Quartet Cristina Ortiz, piano Naxos 572904

11:24:00 00:08:45 Antonio Vivaldi Violin Concerto in D major Op 3

Duo Amaral DuoAmaral 2013

11:35:00 00:08:18 Alexander Scriabin Piano Sonata No. 4 in F sharp major Op 30

Sean Chen, piano Steinway 30029

11:45:00 00:09:25 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Piano Concerto No. 24

Odense Symphony Scott Yoo Vassily Primakov, piano Bridge 9328

11:56:00 00:02:28 Karl King March "Royal Scotch Highlanders"

Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

12:05:00 00:07:03 Camille Saint-Saëns Marche héroïque in E flat Op 34

Charles Dutoit Philharmonia Orchestra Decca 4785437

12:14:00 00:07:57 Otto Klemperer Das Ziel: Merry Waltz

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 92

12:24:00 00:09:01 Johann Sebastian Bach A Musical Offering: Ricercar a 6

Alan Feinberg, piano Steinway 30034

12:39:00 00:08:54 Johann Sebastian Bach Toccata & Fugue in D minor

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572050

12:50:00 00:07:32 Daniel Auber Fra Diavolo: Overture

George Szell Cleveland Orchestra IMG 75962

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:35:28 Alexander Borodin Symphony No. 1 in E flat major

Valéry Gergiev Rotterdam Philharmonic Philips 422996

13:38:00 00:20:10 Franz Liszt Symphonic Poem No. 7 'Festive Sounds'

Sir Georg Solti London Philharmonic DeutGram 4779525

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

13:59:00 00:03:32 Johann Sebastian Bach Fugue in A major

Alan Feinberg, piano Steinway 30034

14:03:00 00:06:02 Johann Sebastian Bach Fugue on a Theme by Tomaso Albinoni in B minor

Alan Feinberg, piano Steinway 30034

14:12:00 00:16:18 Johann Nepomuk Hummel Piano Concertino in G Op 73

London Mozart Players Howard Shelley Howard Shelley, piano Chandos 9558

14:31:00 00:11:25 Francis Poulenc Flute Sonata

The Hague Philharmonic Neeme Järvi Sharon Bezaly, flute Bis 1679

14:46:00 00:14:29 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 26 in E flat major Op 81

HJ Lim, piano EMI 64952

15:03:00 00:20:14 Frederick S. Converse The Mystic Trumpeter

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559116

15:26:00 00:07:31 Ralph Vaughan Williams Scherzo: The Waves from "A Sea Symphony"

Atlanta Symphony Orchestra Robert Spano Atlanta Symphony Chorus Telarc 80588

15:37:00 00:12:57 Ernest Bloch Poems of the Sea

Sakari Oramo Malmö Symphony Orchestra Bis 639

15:51:00 00:06:05 Wolfgang Amadeus Mozart Rondeau from Concerto for 2 Pianos

Württemberg Chamber Orch Jörg Faerber Alexandre Rabinovitch, piano; Martha Argerich, piano Teldec 98407

15:58:00 00:03:59 Wolfgang Amadeus Mozart The Impresario: Overture

George Szell Cleveland Orchestra Sony 86793

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:06:00 00:03:18 Michael Torke Miami Grands: Opa-Locka, late morning

Georgi Danchev Miami Piano Circle Ecstatic 92251

16:13:00 00:11:09 Alexandre Luigini Ballet égyptien: Part 1 Op 12

Richard Bonynge London Symphony Orchestra Decca 433864

16:28:00 00:04:45 David Arnold Stargate: Giza 1928 / Going Home

Unknown Conductor City of Prague Philharmonic Silva 1398

16:41:00 00:08:41 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 99

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

16:52:00 00:03:32 Johann Sebastian Bach Fugue in A major

Alan Feinberg, piano Steinway 30034

16:56:00 00:03:00 Jan Dismas Zelenka Canarie from Capriccio No. 2 in D

Daniel Abraham Bach Sinfonia Sono Lumin 92163

17:05:00 00:05:41 Peter Tchaikovsky The Oprichnik: Act 4 Dances

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 554845

17:13:00 00:13:36 Johann Sebastian Bach Keyboard Concerto No. 4 in A major

Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti Angela Hewitt, piano Hyperion 67308

17:28:00 00:07:04 Gustav Holst The Planets: Mars Op 32

Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 5086

17:40:00 00:04:47 Jacques Offenbach Die Rheinnixen: Overture

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4776403

17:47:00 00:02:13 Jacques Offenbach La Périchole: O mon cher amant

Prague Philharmonic Orchestra Charles Olivieri-Munroe Sol Gabetta, cello RCA 735962

17:52:00 00:03:48 Domenico Scarlatti Sonata in G minor

Alan Feinberg, piano Steinway 30034

17:56:00 00:03:16 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Divertimento No. 1

Academy Chamber Ensemble Philips 420181

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:18:12 Sir William Walton The Wise Virgins: Suite

David Lloyd-Jones English Northern Philharmonia Naxos 555868

18:30:00 00:02:57 Dieterich Buxtehude Fugue in C major

Alan Feinberg, piano Steinway 30034

18:36:00 00:03:49 Dieterich Buxtehude Fugue in G major

Alan Feinberg, piano Steinway 30034

18:42:00 00:10:27 Étienne Méhul Young Henry's Hunt: Overture

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5184

18:54:00 00:05:28 Johann Jacob Froberger Canzona No. 2 in G minor

Alan Feinberg, piano Steinway 30034

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:19:30 Jules Massenet Le Cid: Ballet Suite

Richard Bonynge National Philharmonic Decca 4785437

19:23:00 00:31:43 Max Bruch Symphony No. 3 in E major Op 51

Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Philips 420932

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:14:18 Johann Sebastian Bach Concerto for 2 Violins in D minor

Academy of Ancient Music Andrew Manze Andrew Manze, violin; Rachel Podger, violin Harm Mundi 907155

20:18:00 00:38:15 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat BBC Philharmonic

Juanjo Mena Raquel Lojendio, soprano Chandos 10694

21:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone – Riccardo Muti, conductor; Jonathan Biss, piano; Stephanie Jeong, violin; Kenneth Olsen, cello

21:04:00 00:11:00 György Ligeti Lontano

21:17:00 00:36:13 Ludwig van Beethoven Concerto for Violin, Cello & Piano in C major Op 56

21:55:00 00:35:15 Peter Tchaikovsky Symphony No. 2 in C minor Op 17

22:32:00 00:23:00 Anna Clyne Night Ferry

22:57:00 00:01:54 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 10: Remembrances Op 71

Per Tengstrand, piano Azica 71207

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:06:41 Edvard Grieg Allegretto from Violin Sonata No. 3 Op 45

Joshua Bell, violin; Sergei Rachmaninoff, piano Sony 52716

23:08:00 00:09:20 Jean Sibelius Andantino from Symphony No. 3 Op 52

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60434

23:20:00 00:10:38 Sir Edward Elgar Serenade for Strings in E minor Op 20

Conrad van Alphen Rotterdam Chamber Orchestra Telarc 80623

23:30:00 00:07:59 Gustav Holst The Planets: Venus Op 32

Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 5086

23:41:00 00:07:07 Astor Piazzolla Four Seasons of Buenos Aires: Winter

Almeda Trio Albany 1386

23:48:00 00:07:23 Isaac Albéniz Córdoba from 'Cantos de España' Op 232

Jason Vieaux, guitar Azica 71224

23:57:00 00:02:35 Emmanuel Chabrier Dix pièces pittoresques: Mélancolie

Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

23:58:00 00:01:25 Maurice Ravel Mother Goose: Pavane of Sleeping Beauty

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80601