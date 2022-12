Program Guide 09-21-2015

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:23:08 Gustav Holst Symphony in F major Op 8

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 572914

00:27:00 00:38:07 Antonín Dvorák Piano Quintet in A major Op 81 Concertante

Jeremy Denk, piano Meridian 84459

01:07:00 00:37:06 Bohuslav Martinu Symphony No. 1

Claus Peter Flor Berlin Symphony Orchestra RCA 60154

01:46:00 00:21:19 Jean Sibelius Belshazzar's Feast Suite Op 51

Turku Philharmonic Leif Segerstam Pia Pajala, soprano Naxos 573300

02:09:00 00:36:21 Peter Tchaikovsky Suite No. 1 in D minor Op 43

Sir Neville Marriner Stuttgart Radio Symphony Capriccio 10227

02:47:00 00:49:34 Gustav Holst The Planets Op 32

Los Angeles Philharmonic Zubin Mehta Women of the; Los Angeles Master Chorale Decca 4785437

03:39:00 00:33:59 Max Bruch Symphony No. 2 in F minor Op 36

Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Philips 420932

04:15:00 00:29:31 Édouard Lalo Piano Trio No. 3 in A minor Op 26

Gryphon Trio Analekta 3127

04:46:00 00:32:26 William Schuman Symphony No. 3

Leonard Bernstein New York Philharmonic DeutGram 419780

05:20:00 00:18:01 Leopold Kozeluch Symphony in D

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9703

05:40:00 00:06:01 Gioacchino Rossini Tancredi: Overture

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415363

05:54:00 00:04:00 Maurice Ravel Finale from Piano Concerto in G major

MDR Leipzig Radio Symphony Kristjan Järvi Simone Dinnerstein, piano Sony 503245

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:08:23 Ludwig van Beethoven Adagio from Symphony No. 4 Op 60

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1032

06:18:00 00:09:10 Nikolai Rimsky-Korsakov Scheherazade: The Young Prince & Princess

Cleveland Orchestra Lorin Maazel Daniel Majeske, violin Decca 4787779

06:25:00 00:04:11 Johann Christian Bach La clemenza di Scipione: Overture

Anthony Halstead Hanover Band CPO 999488

06:30:00 00:05:22 Max Reger Finale from Flute Serenade Op 141

Michel Debost, flute; Takako Masame, violin; Lynne Ramsey, viola Skarbo 4094

06:40:00 00:08:58 Gustav Holst A Winter Idyll

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 572914

06:51:00 00:01:23 Francis Hopkinson My Days Have Been So Wondrous Free

Thomas Hampson, baritone; Wolfram Rieger, piano THM 5432

06:55:00 00:02:49 Gustav Holst First Suite for Military Band: March Op 28

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80606

07:05:00 00:04:56 Eric Coates London Suite: Covent Garden

Malcolm Nabarro Sinfonia ViVa ASV 2053

07:10:00 00:07:13 Adolphe Adam Si j'étais roi: Overture

Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

07:20:00 00:03:54 Gustav Holst The Planets: Mercury Op 32

Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 5086

07:25:00 00:01:52 Sergei Prokofiev Prelude in C Op 12

Andrei Gavrilov, piano DeutGram 437532

07:30:00 00:05:35 Jean Sibelius Menuetto

Leif Segerstam Turku Philharmonic Naxos 573300

07:34:00 00:01:33 Erik Satie Le Piccadilly

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290

07:40:00 00:09:16 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 23 in D major

Claudio Abbado Berlin Philharmonic Sony 66859

07:51:00 00:02:19 Giovanni Gabrieli Sonata on the 9th tone for 8 parts

Vittorio Negri Edward Tarr Brass Ensemble CBS 42645

07:55:00 00:03:07 Gabriela Lena Frank Three Latin American Dances: The Mestizo

Keith Lockhart Utah Symphony Reference 105

08:07:00 00:06:11 Johann Sebastian Bach Fugue in G minor

Eugene Ormandy Philadelphia Orchestra CBS 38915

08:15:00 00:07:10 Franz Joseph Haydn Finale from Symphony No. 82

Thomas Fey Heidelberg Symphony Hänssler 98265

08:25:00 00:05:07 Isaac Albéniz Suite Española: Sevilla Op 47

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579

08:30:00 00:02:50 Carlos Salzedo Suite of Eight Dances: Bolero

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273

08:35:00 00:02:09 Franz Schubert Graz Galop

Vienna Ensemble Sony 47187

08:40:00 00:06:40 Jean Sibelius Cortège

Leif Segerstam Turku Philharmonic Naxos 573300

08:46:00 00:05:12 Carl Stamitz Rondo from Flute Concerto Op 29

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Irena Grafenauer, flute Philips 426318

08:52:00 00:05:29 Miklós Rózsa Ivanhoe: Overture

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81269

09:05:00 00:17:17 Robert Schumann Scenes from Childhood Op 15

Martha Argerich, piano DeutGram 4795096

09:28:00 00:04:13 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: Overture

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2009

09:35:00 00:03:23 Ermanno Wolf-Ferrari School for Fathers: Intermezzo

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

09:40:00 00:05:20 Franz Joseph Haydn Finale from Piano Trio No. 45

Vienna Piano Trio Nimbus 5535

09:45:00 00:08:30 Johann Strauss Jr Waltz 'Mephisto's Calls from Hell' Op 101

Zubin Mehta Vienna Philharmonic Sony 66860

09:57:00 00:02:26 Jacques Offenbach La vie Parisienne: Cancan

István Bogár Budapest Strauss Ensemble Naxos 550900

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:03:00 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 5: Norwegian Rustic

Andrei Gavrilov, piano DeutGram 437522

10:04:00 00:04:21 Gustav Holst Second Suite for Military Band: March Op 28

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80038

10:11:00 00:07:10 Frédéric Chopin Polonaise No. 2 in E flat minor Op 26

Rafal Blechacz, piano DeutGram 18883

10:19:00 00:04:16 Anatoly Liadov Polonaise No. 2 in D major Op 55

Enrique Bátiz Mexico City Philharmonic ASV 657

10:24:00 00:03:14 Frank Bridge Cherry Ripe

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

10:29:00 00:12:54 Gustav Holst St. Paul's Suite Op 29

Richard Hickox City of London Sinfonia Chandos 9270

10:44:00 00:04:04 Domenico Scarlatti Sonata in E major

Duo Amaral DuoAmaral 2013

10:51:00 00:28:39 George W. Chadwick Symphonic Sketches

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9334

11:22:00 00:09:00 Antonio Vivaldi Violin Concerto in E flat Op 8

Chamber Orchestra of Europe Daniel Hope, violin DeutGram 4777463

11:32:00 00:08:08 Alexander Glazunov Mélodie Op 20

St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Han-Na Chang, cello EMI 82390

11:43:00 00:10:39 Carl Friedrich Abel Symphony in B flat Op 17

Anthony Halstead Hanover Band CPO 999214

11:55:00 00:03:17 Josef Franz Wagner March 'Under the Double Eagle'

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 46747

12:10:00 00:06:01 E. T. A. Hoffmann The Drink of Immortality: Overture

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999606

12:18:00 00:07:46 Maurice Ravel Pavane for a Princess of the Past

Andrei Gavrilov, piano DeutGram 437532

12:27:00 00:07:52 Jean Sibelius Scène de ballet

Leif Segerstam Turku Philharmonic Naxos 573300

12:38:00 00:09:19 Gustav Holst A Somerset Rhapsody Op 21

Richard Hickox London Symphony Orchestra Chandos 9420

12:48:00 00:10:50 Johann Strauss Jr Waltz "You Millions, I Embrace You" Op 443

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 20604

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:03:00 00:49:24 Gustav Holst The Planets Op 32

BBC Philharmonic Sir Andrew Davis Women of the; Manchester Chamber Choir Chandos 5086

13:53:00 00:07:04 E. J. Moeran In the Mountain Country

Vernon Handley Ulster Orchestra Chandos 8639

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:04:42 Ernesto Lecuona Rumba-Rhapsody

Polish Nat'l Radio Symphony Michael Bartos Thomas Tirino, piano; Silesia Philharmonic Choir Bis 874

14:06:00 00:01:35 Carlos Salzedo Suite of Eight Dances: Rumba

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273

14:09:00 00:16:09 Louis Moreau Gottschalk Symphony No.1 'A Night in the Tropics'

Richard Rosenberg Hot Springs Festival Orchestra Naxos 559320

14:28:00 00:10:38 Gustav Holst The Perfect Fool: Ballet Music Op 39

André Previn London Symphony Orchestra EMI 66934

14:41:00 00:15:07 Franz Joseph Haydn Symphony No. 30 in C major

Nicholas Ward Northern Chamber Orchestra Naxos 550757

14:57:00 00:02:11 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 3 in F major

Yaara Tal, piano; Andreas Groethuysen, piano Sony 53285

15:01:00 00:19:16 Franz Liszt Venezia e Napoli

Lazar Berman, piano DeutGram 4779525

15:22:00 00:14:00 Antonio Vivaldi Oboe Concerto in C major

New Brandenburg Collegium Anthony Newman Alex Klein, oboe Cedille 7003

15:33:00 00:07:48 Giovanni Battista Pergolesi Sinfonia in F major

Cleveland Orchestra Massimo La Rosa, trombone; Elizabeth DeMio, harpsichord; Members of MLR 2013

15:49:00 00:08:02 Franz Schubert Finale from Symphony No. 2

Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68545

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:45 Philip Glass Harpsichord Concerto: Movement III

West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon Christopher D. Lewis, hc Naxos 573146

16:07:00 00:04:10 John Rutter Suite Antique: Prelude

West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon John McMurtery, flute; Christopher D. Lewis, hc Naxos 573146

16:15:00 00:08:18 Gustav Holst A Fugal Concerto Op 40

English Sinfonia Howard Griffiths Anna Pyne, flute; Philip Harmer, oboe Naxos 570339

16:27:00 00:04:27 Gustav Holst In the Bleak Midwinter

Burning River Brass BurnRiver 2008

16:36:00 00:03:10 William Kroll Banjo and Fiddle

Nadja Salerno-Sonnenberg, vn; Sandra Rivers, piano EMI 54576

16:41:00 00:07:53 Gustav Holst The Planets: Jupiter Op 32

Sir Adrian Boult London Philharmonic EMI 28379

16:51:00 00:04:13 Jean Sibelius Processional Op 113

Leif Segerstam Turku Philharmonic Naxos 573300

16:57:00 00:01:50 Leos Janácek Lachian Dances: Celadná Dance

Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572695

17:05:00 00:05:18 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 5: Shepherd Boy Op 54

Andrei Gavrilov, piano DeutGram 437522

17:13:00 00:10:22 Gustav Holst First Suite for Military Band Op 28

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80606

17:27:00 00:06:56 Sergei Prokofiev Piano Sonata No. 3 in A minor Op 28

Andrei Gavrilov, piano DeutGram 435439

17:40:00 00:04:47 Jean Sibelius The Language of Birds: Wedding March

Leif Segerstam Turku Philharmonic Naxos 573300

17:46:00 00:02:46 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite: Kijé's Wedding Op 60

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80683

17:52:00 00:03:12 Mason Bates Ford's Farm

Hilary Hahn, violin; Cory Smythe, piano DeutGram 19103

17:57:00 00:02:43 Traditional Oh, Shenandoah

Thomas Hampson, baritone; Wolfram Rieger, piano THM 5432

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:00 00:11:33 Jean Sibelius Overture in E

Leif Segerstam Turku Philharmonic Naxos 573300

18:20:00 00:07:52 Jean Sibelius Scène de ballet

Leif Segerstam Turku Philharmonic Naxos 573300

18:31:00 00:01:23 Francis Hopkinson My Days Have Been So Wondrous Free

Thomas Hampson, baritone; Wolfram Rieger, piano THM 5432

18:35:00 00:04:30 Stephen Foster Hard Times Come Again No More

Thomas Hampson, baritone; Craig Rutenberg, piano THM 5432

18:42:00 00:11:50 Gustav Holst Morris Dance Tunes

Nicholas Braithwaite New Zealand Chamber Orch Koch Intl 7058

18:56:00 00:03:35 Aaron Copland Old American Songs Set No. 2

St Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Thomas Hampson, baritone Teldec 77310

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:14:08 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 27 in G major

Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45544

19:18:00 00:36:34 Hans Gál Symphony No. 4 Op 105

Kenneth Woods Orchestra of the Swan Avie 2231

19:56:00 00:02:54 Sir Edward Elgar Salut d'amour Op 12

Royal Liverpool Philharmonic Vernon Handley Natalie Clein, cello EMI 1409

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:16:17 Nikolai Rimsky-Korsakov Capriccio espagnol Op 34

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

20:20:00 00:35:31 Peter Tchaikovsky Violin Concerto in D major Op 35

Czech Philharmonic Orchestra Jakub Hrusa Nicola Benedetti, violin DeutGram 4764092

20:58:00 00:01:23 Johann Sebastian Bach Lute Suite No. 1: Bourrée

Jason Vieaux, guitar Azica 71250

21:00 THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin - Pierre Boulez, conductor; Phyllis-Bryn Julson, soprano

RAVEL: Rigaudon from Le Tombeau de Couperin (excerpt)

DEBUSSY: La Mer (complete) 3/16/88 from NYP Archives

DEBUSSY: Jeux (excerpt)

BERG: Rondo from Lulu Suite (excerpt)

BOULEZ: Polyphonie X (excerpt) (NYP Archives)

BARTOK: Music for Strings, Percussion, & Celesta (excerpt)

STRAVINSKY: Harbingers of Spring from Rite of Spring (excerpt)

RAVEL: Une Barque sur l’ocean (excerpt)

CARTER: Symphony of Three Orchestras (NYP Premiere performance)

VARESE: Deserts (excerpt)

BERG: Variations from Lulu Suite (excerpt)

STRAVINSKY: Petrushka’s Room (second tableau) from Petrushka

BERG: Lyric Suite (from Sony 45838)

MAHLER: Symphony No. 3: III (NYP Special Editions)

BOULEZ: Improvisation I from Pli selon Pli (NYP Archives)

WAGNER: A Siegfried Idyll

WAGNER: Overture to Tannhäuser (from Sony 64108)

BOULEZ: Explosante-fixe (excerpt) (NYP-CONTACT recording)

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:06:20 Claude Debussy La plus que lente

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

23:08:00 00:05:10 Frédéric Chopin Waltz No. 3 in A minor Op 34

Emanuel Ax, piano Sony 60771

23:13:00 00:05:24 Jean Sibelius Kuolema: Valse triste Op 44

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

23:21:00 00:07:46 Maurice Ravel Pavane for a Princess of the Past

Andrei Gavrilov, piano DeutGram 437532

23:28:00 00:07:12 Gustav Holst The Planets: Neptune Op 32

Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 5086

23:38:00 00:09:15 Béla Bartók Andante tranquillo from Violin Concerto

Swedish Radio Symphony Daniel Harding Isabelle Faust, violin Harm Mundi 902146

23:47:00 00:06:53 Jean Sibelius Pelléas et Mélisande: Death of Mélisande Op 46

Horst Stein Orch de la Suisse Romande Decca 4785437

23:56:00 00:03:07 Christoph Willibald Gluck Orfeo ed Euridice: Mélodie

Sarah Chang, violin; Charles Abramovic, piano EMI 56791

23:57:00 00:02:19 Claude Debussy Children's Corner: Serenade of the Doll

Simon Trpceski, piano EMI 272