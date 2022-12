Program Guide 09-18-2015

CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

00:02:00 00:30:07 Camille Saint-Saëns Piano Concerto No. 3 in E flat major Op 29 WDR Symphony Cologne Thomas Sanderling Anna Malikova, piano Audite 92510

00:34:00 00:40:05 Antonín Dvorák String Quintet No. 2 in G major Op 77 Chamber Music Soc Linc Center Delos 3152

01:16:00 00:26:12 Manuel Ponce Concierto del sur Philharmonic Orch of Americas Alondra de la Parra Pablo Sáinz Villegas, guitar Sony 75555

01:44:00 00:43:05 Lord Berners The Triumph of Neptune David Lloyd-Jones English Northern Philharmonia MarcoPolo 223711

02:29:00 00:27:54 Philip Lasser Piano Concerto "The Circle and the MDR Leipzig Radio Symphony Kristjan Järvi Simone Dinnerstein, piano Sony 503245

02:59:00 00:30:36 Sergei Prokofiev The Stone Flower: Wedding Suite Op 126 Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 10481

03:32:00 00:39:20 Johannes Brahms Violin Concerto in D major Op 77 Dresden State Orchestra Franz Konwitschny David Oistrakh, violin DeutGram 4793449

04:13:00 00:25:00 Claude Debussy String Quartet in G minor Op 10 Cleveland Quartet Telarc 80111

04:40:00 00:39:57 Ralph Vaughan Williams Symphony No. 5 in D major Robert Spano Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80676

05:22:00 00:17:01 Franz Liszt Réminiscences de Don Juan Christopher O'Riley, piano Oxingale 2020

05:41:00 00:06:01 Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni: Overture Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7574

05:51:00 00:06:48 Johann David Heinichen Concerto Grosso in F major Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 437549

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:08:47 Camille Saint-Saëns Fantaisie for Harp Op 95 Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273

06:20:00 00:06:32 Ludwig van Beethoven Allegro from Violin Sonata No. 8 Op 30 Midori, violin; Robert McDonald, piano Sony 730111

06:25:00 00:04:07 Jean Sibelius Karelia Suite: Alla marcia Op 11 Osmo Vänskä Lahti Symphony Orchestra Bis 918

06:30:00 00:04:27 Claude Debussy Arabesque No. 1 in E major Simon Trpceski, piano EMI 272

06:35:00 00:03:04 Claude Debussy Arabesque No. 2 in G major Simon Trpceski, piano EMI 272

06:43:00 00:09:33 Giuseppe Verdi Aïda: Grand March 'Gloria all' Egitto!' Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80152

06:55:00 00:03:54 Frank W. Meacham The American Patrol Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

07:05:00 00:04:42 George Frideric Handel Minuet & Gavotte from Concerto Grosso Op 3 Marc Minkowski Musicians of the Louvre Erato 94354

07:10:00 00:07:47 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Symphony No. 35 Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Sony 372068

07:20:00 00:03:49 Johann Sebastian Bach Cantata No. 147: Jesu, Joy of Man's Simone Dinnerstein, piano Sony 81742

07:25:00 00:02:34 Lord Berners Polka David Lloyd-Jones Royal Ballet Sinfonia MarcoPolo 223711

07:30:00 00:04:26 Sir Edward Elgar Imperial March Op 32 Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 10570

07:40:00 00:06:53 Nicolò Paganini Rondo from Violin Concerto No. 1 Op 6 London Symphony Orchestra Leonard Slatkin Midori, violin Philips 420943

07:49:00 00:02:47 Erik Satie Gymnopédie No. 1 Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9848

07:54:00 00:04:18 Ralph Vaughan Williams Five Tudor Portraits: Jolly Rutterkin New Philharmonia Orchestra David Willcocks John Carol Case, baritone; Bach Choir EMI 64722

08:07:00 00:05:26 Claude Bolling Suite No. 1 for Flute & Jazz Piano: Tiempo Libre Sir James Galway, flute; Jorge Gomez, piano RCA 32164

08:15:00 00:02:56 Karol Kurpinski Polish Wedding: Mazurka Richard Bonynge London Symphony Orchestra Decca 433863

08:20:00 00:06:41 Charles Avison Concerto Grosso No. 10 after Scarlatti in D major Roy Goodman Brandenburg Consort Hyperion 66891

08:30:00 00:07:44 Johannes Brahms Intermezzo from Piano Quartet No. 1 Op 25 Wu Han, piano; Daniel Hope, violin; Paul Neubauer, viola; David Finckel, cello DeutGram 22906

08:40:00 00:08:31 Ludwig van Beethoven Allegro vivace from Symphony No. 8 Op 93 Sir John Eliot Gardiner Révolutionaire et Romantique Soli Deo 721

08:51:00 00:01:35 Arthur Benjamin Jamaican Rumba from "Six Caribbean Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 63034

08:55:00 00:08:47 Bernard Herrmann Vertigo: Prelude & Love Scene John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 442425

09:05:00 00:17:03 Ludwig van Beethoven Sextet for 2 Horns & Strings Op 81 Cleveland Orchestra Richard King, horn; Jesse McCormick, horn; Mari Sato, violin; Members of Albany 1325

09:28:00 00:08:17 David, Livingston & Hoffman Cinderella: Medley Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Singing Hoosiers Telarc 80196

09:41:00 00:06:02 Johann Sebastian Bach Fugue on a Theme by Tomaso Albinoni in B minor Alan Feinberg, piano Steinway 30034

09:45:00 00:07:59 Eric Coates The Three Elizabeths Suite: Halcyon Malcolm Nabarro Sinfonia ViVa ASV 2053

09:55:00 00:04:04 Giacomo Puccini La bohème: O soave fanciulla Dresden State Orchestra Nicola Luisotti Anna Netrebko, soprano; Rolando Villazón, tenor DeutGram 8845

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:03:06 Scott Joplin Peacherine Rag Brian Dykstra, piano Centaur 3340

10:05:00 00:03:00 Eubie Blake The Baltimore Todolo Richard Dowling, piano Klavier 77035

10:09:00 00:06:15 Johann Sebastian Bach A Musical Offering: Ricercar a 3 Alan Feinberg, piano Steinway 30034

10:16:00 00:04:01 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3: Air Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

10:21:00 00:04:52 Arthur Foote Melody Op 44 Suzanne Ornstein, violin; Thomas Schmidt, piano Naxos 559039

10:29:00 00:12:09 John Knowles Paine Poseidon and Amphitrite Op 44 JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 559748

10:42:00 00:05:55 Claude Debussy Three Nocturnes: Festivals Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

10:51:00 00:29:21 Peter Tchaikovsky String Quartet No. 1 in D major Op 11 Ying Quartet Telarc 80685

11:23:00 00:08:00 Dieterich Buxtehude Magnificat La Nuova Musica John Rutter Cambridge Singers Collegium 134

11:32:00 00:09:07 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo in A minor Alexander Schimpf, piano Genuin 10181

11:42:00 00:08:21 Nikolai Rimsky-Korsakov May Night: Overture Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

11:52:00 00:06:35 George Frideric Handel Messiah: Worthy is the Lamb...Amen Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80344

12:10:00 00:05:14 Eugène Bozza Children's Overture Timothy Reynish Royal NCM Wind Orchestra Chandos 9897

12:17:00 00:09:06 Johann Sebastian Bach Keyboard Concerto No. 5 in F minor Berlin State Orchestra Simone Dinnerstein Simone Dinnerstein, piano Sony 81742

12:27:00 00:05:06 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No. 2 in A minor Op 39 James Judd New Zealand Symphony Naxos 557273

12:35:00 00:09:16 Hershy Kay Cakewalk: Three Dances Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80144

12:45:00 00:11:19 Richard Wagner Die Feen: Overture Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

12:59:00 00:01:30 Alexander Scriabin Etude in C sharp Op 8 Garrick Ohlsson, piano Bridge 9287

THE BIG WORK AT ONE

13:47:00 00:13:35 Howard Blake Serenade for Wind Octet Op 419 Academy St. Martin in Fields Members of PentaTone 5186506

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:02:00 00:03:32 Johann Sebastian Bach Fugue in A major Alan Feinberg, piano Steinway 30034

14:06:00 00:02:29 George Frideric Handel Fugue No. 3 in B flat major Alan Feinberg, piano Steinway 30034

14:11:00 00:17:58 Edvard Grieg Norwegian Dances Op 35 Petri Sakari Iceland Symphony Chandos 9028

14:32:00 00:11:06 Alessandro Marcello Oboe Concerto in D minor American Classical Orchestra Thomas Crawford Marc Schachman, oboe Centaur 3108

14:45:00 00:08:32 Ron Nelson Savannah River Holiday Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434324

14:55:00 00:03:28 Louis Moreau Gottschalk La gallina Op 53 Cecile Licad, piano Naxos 559145

15:01:00 00:15:12 Carlos Baguer Symphony No. 12 in E flat Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9456

15:18:00 00:10:19 Enrique Granados Valses poéticos Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334

15:30:00 00:05:50 Antonín Dvorák Poetic Tone Pictures: At the Old Castle Op 85 Vassily Primakov, piano Bridge 9309

15:38:00 00:15:07 Sir Arnold Bax Tintagel Vernon Handley BBC Philharmonic Chandos 10122

15:55:00 00:02:05 Anatoly Liadov The Musical Snuff Box Op 32 Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80657

15:58:00 00:05:36 Virgil Thomson Fugue & Chorale on 'Yankee Doodle' Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 60983

CLASSICAL MUSIC with Bill O'Connell

16:07:00 00:02:57 Dieterich Buxtehude Fugue in C major Alan Feinberg, piano Steinway 30034

16:13:00 00:09:59 Georg Philipp Telemann Suite in b for Flute, Oboe, Bassoon & European Baroque Soloists Denon 9614

16:27:00 00:08:51 Lord Berners Nicholas Nickleby: Suite Barry Wordsworth Royal Liverpool Philharmonic EMI 65098

16:37:00 00:01:50 Leonard Bernstein On the Town: I Can Cook Too Center City Brass Quintet Chandos 4554

16:41:00 00:08:06 Antonio Vivaldi Violin Concerto in C major Op 8 Raglan Baroque Players Nicholas Kraemer Monica Huggett, violin VirginClas 61172

16:52:00 00:03:05 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: Deh vieni, non Vienna Philharmonic Nikolaus Harnoncourt Anna Netrebko, soprano DeutGram 4776558

16:57:00 00:02:38 Stephen Sondheim Comedy Tonight! Don Sebesky London Symphony Orchestra EMI 54285

17:05:00 00:05:28 Johann Jacob Froberger Canzona No. 2 in G minor Alan Feinberg, piano Steinway 30034

17:26:00 00:08:32 Carl Maria von Weber Peter Schmoll: Overture Op 8 Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5154

17:32:00 00:02:14 Traditional El Paño moruno Christopher Parkening, guitar; David Brandon, guitar EMI 49406

17:40:00 00:05:07 Glenn Gould So You Want to Write a Fugue? Juilliard String Quartet Vladimir Golschmann Elizabeth Benson-Guy, soprano; Anita Darian, mezzo-soprano; Charles Bressler, tenor; Donald Gramm, baritone Sony 52679

17:47:00 00:03:37 Domenico Scarlatti Sonata in D minor Alan Feinberg, piano Steinway 30034

17:52:00 00:03:25 Joseph Hellmesberger Jr The Pearl of Iberia: Gypsy Dance Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

17:57:00 00:02:04 Zez Confrey Dizzy Fingers Richard Dowling, piano Klavier 77035

DINNER CLASSICS

18:09:00 00:22:18 Philip Lasser Twelve Variations on a Chorale by Bach Simone Dinnerstein, piano Telarc 80715

18:33:00 00:08:45 Maurice Ravel Allegramente from Piano Concerto in G major MDR Leipzig Radio Symphony Kristjan Järvi Simone Dinnerstein, piano Sony 503245

18:44:00 00:02:59 Johann Sebastian Bach Partita No. 2: Capriccio Simone Dinnerstein, piano Sony 798943

18:49:00 00:04:48 Franz Schubert Impromptu No. 2 in E flat major Simone Dinnerstein, piano Sony 798943

18:56:00 00:03:03 Johann Sebastian Bach French Suite No. 5: Gigue Simone Dinnerstein, piano Telarc 80715

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:27:02 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 4 in G minor Op 40 Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Simon Trpceski, piano Avie 2191

19:31:00 00:24:21 Edvard Grieg Old Norwegian Romance with Variations Op 51 Petri Sakari Iceland Symphony Chandos 9028

19:57:00 00:01:33 Maurice Ravel Prelude in A minor Sean Chen, piano Steinway 30029

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:12:04 Bedrich Smetana Má vlast: From Bohemia's Woods and Sir Colin Davis London Symphony Orchestra LSO Live 516

20:16:00 00:40:07 Johannes Brahms Violin Concerto in D major Op 77 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Joshua Bell, violin Decca 444811

20:56:00 00:02:53 Frédéric Chopin Waltz No. 9 in A flat major Op 69 Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 2908375

CHAMBER MUSIC SOCIETY OF LINCOLN CENTER with Elliott Forrest: Bartok/Borodin

21:03:00 00:23:08 Béla Bartók String Quartet No. 4 Vermeer Quartet Naxos 557543

21:29:00 00:28:31 Alexander Borodin String Quartet No. 2 in D major St. Petersburg String Quartet Dorian 90307

22:00 CITY CLUB FORUM – recorded today at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech, Cleveland Museum of Art: New Leader, New Era. William M. Griswold, CMA Director

22:58:00 00:02:32 Georges Bizet Jeux d'enfants: March Op 22 Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

QUIET HOUR

23:02:00 00:06:21 Claude Debussy Images, Book 1: Hommage à Rameau Simon Trpceski, piano EMI 272

23:08:00 00:09:03 Erik Satie Deux préludes posthumes et une Douglas Bostock Chamber Philharmonic Bohemia Classico 168

23:19:00 00:05:22 Antonín Dvorák Larghetto from Serenade for Strings Op 22 Conrad van Alphen Rotterdam Chamber Orchestra Telarc 80623

23:24:00 00:04:56 Edvard Grieg Peer Gynt: Solveig's Song Prague Philharmonia Emmanuel Villaume Anna Netrebko, soprano DeutGram 12217

23:29:00 00:07:33 Sergei Rachmaninoff Largo from Piano Concerto No. 4 Op 40 Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Simon Trpceski, piano Avie 2191

23:39:00 00:06:08 Johann Sebastian Bach Partita No. 2: Allemande Simone Dinnerstein, piano Sony 798943

23:45:00 00:08:44 Ludwig van Beethoven Romance No. 2 in F major Op 50 Royal Philharmonic Sir Eugene Goossens David Oistrakh, violin DeutGram 4793449

23:55:00 00:03:22 Anton Bruckner Fantasie in G major Stanislav Khristenko, piano Steinway 30032