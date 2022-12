Program Guide 09-17-2015

CLASSICAL MUSIC WITH ROB GRIER

00:02:00 00:11:13 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Guitars in G major European Union Chamber Orch Hans-Peter Hofmann Julian Lloyd Webber, cello; Jiaxin Lloyd Webber, cello Naxos 573374

00:15:00 00:47:21 Erich Wolfgang Korngold Symphony in F sharp Op 40 Franz Welser-Möst Philadelphia Orchestra EMI 56169

01:04:00 00:39:22 Ludwig van Beethoven Piano Concerto in D major Op 61 Tapiola Sinfonietta Olli Mustonen Olli Mustonen, piano Ondine 1123

01:45:00 00:41:27 César Franck Symphony in D minor Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

02:28:00 00:41:25 Max Reger Variations & Fugue on a Theme of Hiller Op 100 Neeme Järvi Royal Concertgebouw Orchestra Chandos 8794

03:11:00 00:41:27 Manuel Rosenthal Gaîté Parisienne Manuel Rosenthal Monte Carlo Philharmonic EMI 63136

03:54:00 00:25:43 Sir William Walton Viola Concerto in A minor London Symphony Orchestra André Previn Yuri Bashmet, viola RCA 63292

04:22:00 00:27:29 Felix Mendelssohn String Quartet No. 4 in E minor Op 44 Pacifica Quartet Cedille 82

04:51:00 00:27:22 Francis Poulenc Sinfonietta Paavo Järvi Tapiola Sinfonietta Bis 630

05:20:00 00:14:47 Claude Debussy Estampes Paul Crossley, piano Sony 53111

05:37:00 00:07:32 Artie Shaw Clarinet Concerto London Symphony Orchestra Gregor Bühl Sharon Kam, clarinet Teldec 88482

05:51:00 00:06:26 Igor Stravinsky The Firebird: Lullaby & Finale Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80587

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC WITH JACQUELINE GERBER

06:07:00 00:02:47 Giuseppe Verdi Il trovatore: Anvil Chorus 'Vedi! le Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

06:15:00 00:03:37 Alessandro Marcello Andante from Oboe Concerto in D minor American Classical Orchestra Thomas Crawford Marc Schachman, oboe Centaur 3108

06:16:00 00:06:54 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 3: Arie di corte Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

06:24:00 00:05:28 Alexander Glazunov Scherzo from Symphony No. 4 Op 48 José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 63236

06:32:00 00:02:59 Elmer Bernstein To Kill a Mockingbird: Main Title Desirae Brown, piano; Deondra Brown, piano E1 Music 2041

06:35:00 00:04:01 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3: Air Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

06:40:00 00:07:37 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Quartet No. 1 Fauré Quartet DeutGram 6609

06:51:00 00:03:03 William Grant Still Afro-American Symphony: Humor Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9154

06:55:00 00:02:40 John Philip Sousa March 'King Cotton' Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

07:05:00 00:04:14 Mikhail Ippolitov-Ivanov Procession of the Sardar Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80657

07:07:00 00:01:40 Gus Edwards In My Merry Oldsmobile Milan Turkovic, bassoon; Daniele Damiano, bassoon; Clelia Goldings, bassoon; Richard Galler, bassoon; Peter Sadlo, percussion Koch Intl 1374

07:10:00 00:09:53 Antonín Dvorák Allegro con brio from Symphony No. 8 Op 88 Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 710

07:20:00 00:02:53 Lev Aronson Hasidic Dance Brian Thornton, cello; Spencer Myer, piano Thornton 2013

07:26:00 00:01:48 Anonymous The Agincourt Song Philip Jones Brass Ensemble Decca 807

07:30:00 00:05:00 Ludwig van Beethoven The Ruins of Athens: Overture Op 113 Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

07:40:00 00:07:25 Frédéric Chopin Scherzo from Piano Trio Op 8 Emanuel Ax, piano; Pamela Frank, violin; Yo-Yo Ma, cello Sony 53112

07:51:00 00:04:03 Andrea Falconieri Folias I Furiosi Baroque Ensemble Dorian 90802

07:55:00 00:03:00 Carlos Guastavino Cantilena No. 4 Christopher O'Riley, piano CPI 3294112

BBC NEWS

08:07:00 00:02:10 Dmitri Shostakovich The Gadfly: Galop Op 97 Riccardo Chailly Philadelphia Orchestra Decca 452597

08:10:00 00:04:14 Anton Rubinstein Melody in F major Op 3 John O'Conor, piano Telarc 80391

08:15:00 00:09:07 Antonio Vivaldi Concerto for Violin & Oboe in B flat major Berlin Philharmonic Nigel Kennedy, violin; Albrecht Mayer, oboe; Members of EMI 57859

08:30:00 00:07:02 Blas Galindo Sones de Mariachi Enrique Bátiz Festival Orchestra of Mexico Naxos 550838

08:37:00 00:02:54 Gabriel Fauré Dolly Suite: Kitty Waltz Op 56 Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

08:40:00 00:05:24 Iosif Ivanovici Waltz 'Danube Waves' István Bogár Budapest Strauss Ensemble Naxos 550900

08:48:00 00:02:48 Andrea Luchesi Piano Sonata in D [No. 2] Roberto Plano, piano Concerto 2069

08:55:00 00:05:38 Richard Rodgers Flower Drum Song: Overture John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 434932

09:05:00 00:15:51 Sir Edward Elgar Cockaigne Overture Op 40 David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Telarc 80192

09:25:00 00:07:22 David Raksin Forever Amber: Main title & The King's David Raksin New Philharmonia Orchestra RCA 81268

09:35:00 00:03:14 Aaron Copland Rodeo: Hoedown Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony RCA 63511

09:55:00 00:03:08 Claude Pascal Ouverture from Wind Octet Robert J. Ambrose Atlanta Chamber Winds Albany 1127

CLASSICAL MUSIC WITH MARK SATOLA

10:01:00 00:02:26 Leonard Bernstein On the Town: New York, New York Philharmonia Orchestra David Zinman Joshua Bell, violin Sony 89358

10:04:00 00:02:31 George Gershwin Rag 'Rialto Ripples' Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel William Tritt, piano Telarc 80445

10:09:00 00:06:56 Louis-Nicolas Clérambault Simphonia No. 2 "La Felicite" Les Délices Debra Nagy, oboe Délices 2009

10:16:00 00:03:44 Jean-Philippe Rameau Les Fêtes d'Hébé: Gavottes Raymond Leppard English Chamber Orchestra EMI 65732

10:21:00 00:04:45 Frederick Delius Two Aquarelles Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Orchestra Argo 433704

10:27:00 00:11:15 Frederick Delius A Song of Summer Sir John Barbirolli Hallé Orchestra EMI 65119

10:40:00 00:07:11 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Piano Concerto No. 21 Camerata Salzburg Géza Anda Géza Anda, piano DeutGram 4793449

10:51:00 00:30:07 Camille Saint-Saëns Piano Concerto No. 3 in E flat major Op 29 WDR Symphony Cologne Thomas Sanderling Anna Malikova, piano Audite 92510

11:23:00 00:04:10 Charles Tomlinson Griffes Clouds Op 7 JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559164

11:27:00 00:03:57 Charles Tomlinson Griffes Bacchanale JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559164

11:35:00 00:09:06 Bohuslav Martinu Variations on a Slovak Folksong Matt Haimovitz, cello; Christopher O'Riley, piano Oxingale 2019

11:45:00 00:06:02 Franz Joseph Haydn The Apothecary: Overture Giuseppe Sinopoli Dresden State Orchestra EMI 56535

11:51:00 00:08:00 Johannes Brahms Finale from Violin Concerto Op 77 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Joshua Bell, violin Decca 444811

BBC NEWS

12:10:00 00:05:04 Max von Schillings Dance of the Flowers Jan Stulen WDR Symphony Cologne CPO 999233

12:17:00 00:09:01 Antonio Vivaldi Concerto for Oboe & Bassoon in G major European Union Chamber Orch Hans-Peter Hofmann Julian Lloyd Webber, cello; Jiaxin Lloyd Webber, cello Naxos 573374

12:28:00 00:03:45 Gian Carlo Menotti Sebastian: Barcarolle Andrew Schenck New Zealand Symphony Koch Intl 7005

12:34:00 00:14:25 Richard Strauss Till Eulenspiegel's Merry Pranks Op 28 Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 707

12:50:00 00:09:14 Ludwig van Beethoven Shepherd's Song from Symphony No. 6 Op 68 Daniel Barenboim West-Eastern Divan Orchestra Decca 16871

BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA

13:02:00 00:41:34 Sir Charles Hubert H. Parry Symphony No. 4 in E minor Matthias Bamert London Philharmonic Chandos 8896

13:44:00 00:14:44 Antonín Dvorák Overture 'In Nature's Realm' Op 91 Jun Märkl Indianapolis Symphony Telarc 32927

CLASSICAL MUSIC WITH MARK SATOLA

14:01:00 00:02:28 Johannes Brahms Waldesnacht Op 62 Robert Shaw Robert Shaw Festival Singers Telarc 80326

14:04:00 00:01:55 Robert Schumann Forest Scenes: Wayside Inn Op 82 Vladimir Ashkenazy, piano Decca 421290

14:07:00 00:17:24 Franz Schubert Fantasy in F minor NDR Radio Philharmonic Alun Francis Michael Korstick, piano CPO 777658

14:27:00 00:11:15 Johann Sebastian Bach Flute Sonata in G minor Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord Delos 3402

14:41:00 00:15:00 Maurice Ravel Daphnis et Chloé: Suite No. 2 George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 489

14:58:00 00:01:31 Mario Broeders Vals criollo No. 3 Mirian Conti, piano Steinway 30010

15:02:00 00:20:02 Saverio Mercadante Flute Concerto in E minor Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Irena Grafenauer, flute Philips 426318

15:24:00 00:08:13 Ludwig van Beethoven Scherzo from String Quartet No. 7 Op 59 Takács Quartet Decca 470847

15:34:00 00:09:09 Nikolai Tcherepnin The Distant Princess: Prelude Op 4 Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 447084

15:45:00 00:11:39 Reynaldo Hahn Sonatina in C Daniel Blumenthal, piano Cybelia 849

15:58:00 00:04:48 Richard Wagner Die Walküre: Ride of the Valkyries Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

CLASSICAL MUSIC WITH BILL O'CONNELL

16:07:00 00:02:37 Richard Wagner Die Meistersinger: Entry of Hans Sachs Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

16:13:00 00:10:58 Antonín Dvorák Finale from Symphony No. 8 Op 88 Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 710

16:27:00 00:04:00 Quincy Jones The Color Purple: Finale Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80495

16:33:00 00:06:08 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 2 Op 19 Révolutionaire et Romantique Sir John Eliot Gardiner Robert Levin, fortepiano Archiv 453438

16:41:00 00:03:51 Hildegard von Bingen O virdissima virga, Ave Barbara Thornton Sequentia DHM 77320

16:46:00 00:02:42 Hildegard von Bingen Beata nobis gaudia Anonymous 4 Harm Mundi 2907546

16:52:00 00:03:07 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Scène Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

16:56:00 00:03:25 Franz Joseph Haydn Finale from Symphony No. 95 Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

17:05:00 00:05:34 Charles Tomlinson Griffes The White Peacock Op 7 JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559164

17:14:00 00:08:04 Johann Strauss Jr The Gypsy Baron: Overture Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

17:40:00 00:06:50 Saverio Mercadante Russian Rondo from Flute Concerto in E minor Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Irena Grafenauer, flute Philips 426318

17:48:00 00:01:45 Sergei Rachmaninoff Etude-tableau in E flat major Op 33 Rustem Hayroudinoff, piano Chandos 10391

17:52:00 00:03:01 Sergei Rachmaninoff All-Night Vigil: Rejoice, O Virgin Op 37 Voces8 Decca 22601

17:57:00 00:02:38 Michael Praetorius Terpsichore: Three Ballets à 4 Philip Pickett New London Consort l'Oiseau 4759101

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL

18:09:00 00:20:27 Vincenzo Tommasini The Good-Humored Ladies: Suite Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 60311

18:32:00 00:04:30 Franz Liszt Schubert Song 'Erlkönig' Daniil Trifonov, piano Mariinsky 530

18:39:00 00:03:27 Franz Liszt Schubert Song 'Frühlingsglaube' Daniil Trifonov, piano Mariinsky 530

18:44:00 00:10:14 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Cellos in G minor European Union Chamber Orch Hans-Peter Hofmann Julian Lloyd Webber, cello; Jiaxin Lloyd Webber, cello Naxos 573374

18:56:00 00:03:06 Franz Liszt Schubert Song 'Die Forelle' Daniil Trifonov, piano Mariinsky 530

SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:20:02 Saverio Mercadante Flute Concerto in E minor Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Irena Grafenauer, flute Philips 426318

19:24:00 00:31:08 Johannes Brahms Serenade No. 2 in A Op 16 Sir Charles Mackerras Scottish Chamber Orchestra Telarc 80522

19:56:00 00:02:43 E. J. Moeran Serenade in G: Air JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 573034

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:02:00 00:11:54 Gioacchino Rossini William Tell: Overture Chicago Symphony Orchestra Fritz Reiner Mihaly Virizlay ,cello RCA 300350

20:16:00 00:41:27 César Franck Symphony in D minor Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

20:58:00 00:01:30 Franz Liszt Years of Pilgrimage, 1st Year: Pastorale Lazar Berman, piano DeutGram 4779525

SYMPHONYCAST with Alison Young - From the BBC Proms

21:04:00 00:11:20 Arnold Schoenberg Theme and Variations Op 43 Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony

21:20:00 00:15:00 Henry Cowell Piano Concerto Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony Jeremy Denk, piano

21:41:00 00:57:17 Gustav Mahler Symphony No. 1 in D major Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony

SHH! THE QUIET HOUR WITH JOHN SIMNA

23:02:00 00:08:29 Charles Tomlinson Griffes Three Tone Pictures Op 5 JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559164

23:10:00 00:08:35 Ottorino Respighi Three Botticelli Pictures: Adoration of Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533

23:21:00 00:06:51 Hildegard von Bingen Spiritui sancto Anonymous 4 Harm Mundi 2907546

23:27:00 00:06:02 Leopold Stokowski Two Ancient Liturgical Melodies José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 557883

23:36:00 00:08:32 Jacques Offenbach Andante from Grand Concerto for Cello Musicians of the Louvre Marc Minkowski Jérôme Pernoo, cello Archiv 4776403

23:44:00 00:10:11 Jean Sibelius The Swan of Tuonela Op 22 Mikko Franck Swedish Radio Symphony Ondine 953

23:57:00 00:02:35 Richard Strauss Träumerei Op 9 John O'Conor, piano Telarc 80391

23:57:00 00:02:28 Claude Debussy Les Soirs illuminés par l'ardeur du Jenny Lin, piano Hänssler 98037